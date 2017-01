DHA YURT BÜLTENİ - 10

Reina katliamcısının eşi ve bazı kişiler Konya'da gözaltında (3) (Görüntü ekiyle yeniden)

TERÖRİST KONYA OTOGARINDA

İstanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'ya saldıran teröristin 15 Aralık günü Konya'dan otobüsle İstanbul'a giderken, Konya Şehirlerarası Terminali'ndeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Bir otobüs firmasından Ebu Muhammed adına bilet alan teröristin görüntülerde 1 kişi olarak yansıdığı belirlendi.

Edirne'de HDP'li eski vekil adayına 'terör' gözaltısı(2)

SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyadaki sayfasında terör propagandası yaptığı iddiasıyla savcılıkta ifadesi alınan Sedat Zımba, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Zımba hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Soruşturma sürüyor.

Haber: EDİRNE,()-

HDP'li Ziya Pir, Adliye'de gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Milletvekili Nursel Aydoğan'ın duruşmasını izledikten sonra, hakkındaki, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" soruşturması kapsamında çıkarılan zorla getirilme kararı üzerine gözaltına alındı. Adliye önünde açıklama yaptıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan Pir, daha sonra savcılığa götürüldü.

Yaptığı bir açıklamada "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Milletvekili Ziya Pir için, 26 Aralık tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca zorla getirilme kararı çıkarıldı. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Milletvekili Nursel Aydoğan'ın duruşmasını izlemek üzere Adliye binasına gelen Ziya Pir, duruşmadan sonra Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sibel Yiğitalp ile birlikte açıklama yapmak istedi. Bu sırada Ziya Pir'in yanına gelen sivil polisler, hakkında zorla getirme kararı olduğunu ve kendisine savcılığa çıkaracaklarını söyledi. Kararın savcılıktan henüz ellerine ulaşmadığını belirten polisler, milletvekili Ziya Pir'den bir süre beklemesini istedi. Zorla getirilme müzekkeresinin beklenmesi sırasında milletvekilleri Adliye önünde açıklama yaparken, Ziya Pir'in avukatının gelmesi beklendi. Açıklamanın ardından Ziya Pir, Adliye önüne gelen polisler tarafından savcılığa çıkarıldı.

Savcılığa çıkarılmadan önce hakkındaki zorla getirilme kararını değerlendiren Ziya Pir, "Şu anda bana yazılı tebliğ edilen birşey yok. Fakat savcı bey biraz önce burada görevli polislere, 'Hazır buradayken getirin ben yazılı olarak hemen çıkarıyorum' demiş. Şimdi savcının yazıyı çıkarmasını bekliyoruz. Kararlar Ankara'da verilmiş. Burada sadece uygulanıyor. Dün Başbakan yardımcısı 'Burası dingonun ahırı mı? diye birşey söyledi. Evet aynen öyle. O hale getirmişler burayı. Biz de orada figüran olmamaya çalışlacağız. Bizim duruşumuz nettir. Bizi zorla mı götürürler, sürüklerler mi onu göreceğiz. Mesele buradaki polislere direnmek, direnmemek değil. Mesele savcının, hakimin karşısına geçince orada savunma yapmamız gerekiyor. Savcının hakimin şahsı ile de bir sıkıntımız yok. Fakat, bu tutum ile ilgili sıkıntılarımız var. Dosyalarımı biraz inceledim. Dünyada bir savcı ne kadar hata yapabilirse o kadar yapmışlar. Benim kalın dosyamdaki 3 sayfa benimle ilgilidir. Geriye kalan demek ki savcının suçudur. Bunu da dile getireceğiz"dedi.

Ziya Pir'in savcılığa çıkarılması sırasında milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sibel Yiğitalp de kendisine eşlik etti. Bu sırada bir açıklama yapan Meral Danış Beştaş, "Buraya bir mahkeme izlemeye geldik. Fakat maalesef vekilimiz hakkında zorla getirme kararı olduğu için şu anda emniyet birimleriyle kendisine eşlik edeceğiz. Artık mahkemelerde de zorla getirmeler icra ediliyor"dedi.

Ziya Pir'e eşlik eden milletvekillerinden Sibel Yiğitalp ise, "Birgün bunu yapanlar yargılanacak. Daha önce cemaatçiler yaptı bunu. Bugün bunu yapanlar da yargılanacak"dedi.

Tunceli Valisi Kaymak: Olaya siyaseten değil, hizmet olarak bakıyoruz

TUNCELİ Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Osman Kaymak, belediye hizmetleri ve yöntemi ile ilgili asla siyasi düşünmediklerini belirterek, tamamen halka hizmet anlayışı içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Tunceli Valisi Osman Kaynak, Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Olgun Öner, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, 2016 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verirken, Vali Kaymak, her kurumun bütün imkanlarını halk için seferber etmesini istedi. Vali Osman Kaymak, bu toplantının amacının asla siyasi olmadığını savunarak, "Bu toplantı bir siyasi toplantı değil. Tunceli'de yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Belediye yönetimine değişiklik olma durumu hasıl oldu. Bunun gerekçelerini burada konuşacak değiliz, hepiniz biliyorsunuz. Şu an için burada belediyenin yapması gereken hizmetler nelerdir? Neler yapılmalıdır, neler yapılıyor? Belediyenin imkan ve kapasitesi nedir? Belediye bu işleri yaparken, diğer kurumlarla ilişkileri ve hükümetimizin ne tür destekleri olmalıdır, beklentiler nelerdir? Neler olmalıdır? Tabiri caizse bir yol haritası çıkarmak için bu toplantıyı düzenliyoruz" dedi. Vali Kaymak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız hizmet etmek. Belediyeyi daha halkına yakın, halkının daha çok hizmet eden ve sorunlarını çözen, Tunceli'yi gerçekten dışarıda bilindiği gibi terör kenti değilde yaşanılabilir bir kent haline getirmek. Tunceli'nin güzellikleri çok fazla ama maalesef bu güzellikler hakkıyla yaşanmıyor. Bundan Tunceli halkı da yararlanamıyor. Dışarıda ki insanlarda gelip bundan yararlanamıyor. Ama inşallah bütün kurumlarımızla, belediyemizle ve belediyemizin imkanlarını artırarak, yani belediyenin şu an bütçesi 20-30 milyon lira ise bunu daha da üzerinde belki 50, 100 veya 200 milyon liralık bir çalışma yapacağız ve bunu sadece belediye bütçesine de bağlı görmeyin. Diğer kurumların^da hepsini seferber edeceğiz. Hükümetimizin bize söylediği öneri hazırlayın, proje hazırlayın ki o yönüyle Tunceli'de çözüm bekleyen sorunlar çözülsün. Bana göre bu Tunceli için bir fırsattır, olaya siyasetten bakmıyoruz. Olaya hizmet açısından bakıyoruz. Ümit ederim bu süreç Tunceli için, Tunceli halkı için gerçekten bir hizmet yarışının olduğu, Tunceli'nin yeni hizmetlerle tanıştığı bir sürece dönüşür."

Belediye Başkan Vekili Olgun Öner ise, 2016 yılında yapılan hizmetleri anlattıktan sonra, tamamen halkın huzuru ve rahatı için çalıştıklarını belirterek, "Biz göreve geldiğimizde halktan kopuk olan belediye yönetimini halkla bütünleştirmek için çalıştık. Büyük mesafe aldık, pahalı olan su fiyatlarını düşürdük, makine parkını genişletmek için çalışıyoruz ve hertürlü imkanı halk için seferber ediyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra belediye birim müdürleri toplantıya katılanlara belediye hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıya katılanlar da belediyenin yapması gereken hizmetler hakkındaki öneri ve taleplerini dile getirdi.

