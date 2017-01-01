DHA YURT BÜLTENİ - 10

1)ORTAKÖY SALDIRISININ ATEŞİ ERDEK'E DÜŞTÜ



SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ "BU TOPRAKLAR ÇOK 'HAİN' GÖRDÜ AMA BİLİNMELİ Kİ TÜRK MİLLETİ HEPSİNİ TARİHE GÖMDÜ" PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İSTANBUL Ortaköy'deki dünyaca ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 39 kişi arasındaki özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç'un Balıkesir'in Erdek İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü.

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısının ardından acı haber, aslen Gümüşhane'nin Şiran İlçesi Yeşilbük Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 20 yıldan beri Erdek'te yaşayan Hatice Koç'un babası Abdullah Koç ve annesi Döne Koç'a verildi. Üç çocuğunun en büyüğü olan Hatice Koç'un ölüm haberini alan ve inşaat işleriyle uğraşan Abdullah Koç, cenazeyi almak üzere İstanbul'a hareket etti.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alanınan cenazenin bu akşam Erdek'e getirilmesi ve yarın öğle vakti Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından Erdek'te toprağa verilmesi bekleniyor.



Yaşamını yitirmesi arkadaşlarını üzüntüye boğan Koç'un 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nun fotoğrafı ile "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görülüyor. Sosyal medyada 'Akmer Hiranur Koç' adını kullanan Hatice Koç'un sosyal medya hesabında, geçen yıl 16 Temmuz'da da Türk Bayrağı ile "Bu topraklar çok 'hain' gördü ama bilinmeli ki Türk Milleti hepsini tarihe gömdü" paylaşımı yer alıyor.



FOTOĞRAFLAR

Taygun ERTAN/ERDEK (Balıkesir), ()-

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2)ŞANLIURFA’DA YANGIN ÇIKAN EVDE 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ŞANLIURFA’da, bir evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Ahmet Yasevi Mahallesi'nde, Erkan Kesiktaş ve ailesinin oturduğu 3 katlı binanın ikinci katındaki evde, iddiaya göre oturma odasındaki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan 6'sı çocuk 10 kişiyi de merdiven yardımıyla dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 10 kişi, hazır bekletilen ambulansla hastanelere götürüldü. Oksijen takviyesi yapılan Kesiktaş ailesi fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri



- Evden çıkan dumanlar



- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi



- Dumandan etkilenen ev sahipleri



- Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

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3)SELFİE ÇEKERKEN DENİZE DÜŞEN ÜNİVERSİTELİNİN CESEDİ BULUNDU



MERSİN'de 29 Aralık'ta şiddetli yağmur ve fırtına sırasında sahilde selfie fotoğraf çekerken denize düşerek kaybolan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Soner Yılmaz'ın cesedi bulundu.

Kentte geçen çarşamba günü başlayan ve aralıksız 19 saat süren şiddetli yağmur ve fırtınada, metrekareye 155.8 kilogram yağmur düştü. Birçok ev ve işyerini su basarken, yağmur sularına kapılarak kaybolan 5 kişiden Serkan Genç ve eşi Fatma Genç'in cesedi aynı gün bulundu. Yaşamını yitiren Genç çiftinin 2 yaşındaki kızları Miray Genç ve aynı otomobildeki komşuları 25 yaşındaki Sultan Uncu ile deniz kenarında fotoğraf çekerken denize düşerek dev dalgaların arasında kaybolan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Soner Yılmaz'ın bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, aramaları genişletti.

Denizde zodyak botlar ve havadan helikopterle yapılan aramalar sonucu Soner Yılmaz'ın cesedi bugün, iskelenin ayaklarına yakın bölgede kayaklıklar arasında bulundu. Arama ekipleri tarafından bota alınan Soner Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Arama kurtarma ekipleri, Miray Genç ve Sultan Uncu'yu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mustafa İNSAN/MERSİN, () -

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4)ALÇI TAVAN DÜŞTÜ; 5 KİŞİYİ YARALANDI



ÇORUM'da bir evin mutfağındaki alçı tavanın düşmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay Çorum'un Kale Mahallesi Aksaray 2'inci Sokak üzerinde bulunan Hülya E.'ye ait evde öğle saatlerinde meydana geldi. Mutfakta otururken başlarına aska tavan düşen Sultan A.(40), Hülya E. (37), Yiğit E. (4), Elif E. (3), Nigar A. (6) yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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5)AVDA KAYBOLAN 4 KİŞİ ARANIYOR



ISPARTA'nın Gelendost İlçesi'nde ava çıktıkları dağlık arazide kaybolan 4 kişi aranıyor.

Gelendost'a bağlı Balcı Köyü'nde oturan Ali Kaya, Asım Kaya, Mehmet Ali Yıldız ve Keçili Köyü'nde oturan adı bilinmeyen kişiyle birlikte 4 gün önce ava gittikleri Şamdağı mevkiinde mahsur kaldı. Kaybolan kişilerden biri dün öğle saatlerinde babasını cep telefonuyla arayarak dağda mahsur kaldıklarını ve arkadaşlarından birinin rahatsızlandığını haber verdi.



Kayıp 4 kişiden bir daha haber alınamazken, ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Paletli kar aracıyla kayıp kişileri arayan ekip, yaptıkları aramadan sonuç elde edemedi. Bulundukları nokta henüz tam tespit edilemeyen kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Taner ERDEM/GELENDOST, () -

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6)OTOMOBİLDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 3 KİŞİYE GÖZALTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı gecesi polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri yılbaşı gecesi şüphelendikleri bir otomobili takibe başladı. Takibin ardından otomobili durduran polis, içindeki uyuşturucu sattıkları belirlenen S.İ. (19), Ö.F.İ. (20) ve Ş.A.D.'yı (19) gözaltına aldı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 16 ecstasy uyuşturucu hap ve 18 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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7)ATM'YE YERLEŞTİRDİKLERİ KOPYALAMA CİHAZINI ALAMADAN KAÇTILAR

DENİZLİ'de devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkati sonucu özel bir bankanın ATM cihazına kredi kartı kopyalama düzeneği ve gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Polis, kendilerini görünce kaçan ve yerleştirdikleri düzeneği almaya geldikleri belirlenen iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün (Cumartesi) Merkezefendi İlçesi Üçüncü Sanayi Sitesi'ndeki özel bir banka şubesi önündeki ATM'ye yerleştirdikleri kredi kartı kopyalama düzeneğini almaya gelen iki kişiyi devriye gezen polis ekipleri fark etti. Polisi gören iki kişi, kopyalama cihazını ATM'den alamadan kaçarak izlerini kaybettirdi. ATM'de inceleme yapan polis ekipleri, kredi kartı kopyalama düzeneği ile şifreleri görebilmek için gizli kamera yerleştirildiğini, iki kişinin kopyalama cihazını almaya geldikleri tespit etti. Polisin dikkati sonucu çok sayıda vatandaş da dolandırılmaktan kurtuldu. Banka ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Bankadan ve ATM cihazından görüntü



-Polislerin cihazı sökmesi



-Cihazdan görüntüler



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()