DHA YURT BÜLTENİ - 10

Kavga şüphelilerinin aracından el bombaları ve tabancalar çıktı

GAZİANTEP'te, Oto Galericiler Sitesi'nde esnaf ile iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafları ayırıp kavgayı sonlandıran polis, iki kişinin otomobilinde 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirdi, şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Karaca Ahmet Mahallesi'nde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. M.A.A. ile İ.K. isimli kişiler, sitede bulunan Ahmet F.'ye ait galeriye 06 PB 176 plakalı otomobille geldi. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisler tarafları ayırdı. Ekipler, iki şüphelinin geldiği otomobilde yaptıkları arama 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirdi. El bombaları ile tabancalara el koyan polisler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Parmak izi alınan otomobil ise detaylı incelenme için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Şüphelilerin otomobili

- Polislerin önlem alması

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Polislerin parmak izi alması

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)

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Suriyeli yetimlere yardım eli



İSKENDERUN Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Suriye’de Betebo Köyü yetimler kampındaki çocuklara yardım malzemeleri gönderdi. Yardım malzemeleri, Türk Kızılayı tarafından bölgeye götürüldü.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, İSTE Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katkısıyla toplanan malzemeleri Reyhanlı Cilvegözü’nden Suriye’ye ulaştırdı. Kızılay ekibi yanlarında getirdikleri kışlık giyecekleri, çouklara kendi elleriyle giydirdi

Görüntü Dökümü

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- Suriye'de ki kampta kızılay ekibi

- Türk kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay'ın çevresinde ki çocuklar

- Ümit Günay’ın konuşması

- Çocuklara dağıtılan yardımlar

- Çocuklara atkı ve berelerin giydirilmesi

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Kartalkaya yolunda tatilcilerin yardımına köylüler koştu

YILBAŞI tatilini geçirmek için Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya giden tatilcilerin kara saplanan araçları köylüler tarafından traktörle çekildi.

Yoğun kar yağışı kayak merkezi Kartalkaya yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol tamamen karla kaplandı. İl Özel İdaresi'ne ait iki greyder yolu açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı. Yılbaşı tatilini Kartalkaya'da geçirecek olan tatilciler de yolda yoğunluk oluşturdu. Kar lastiği olmasına rağmen araçlarına zincir takan tatilciler, yolda kalmadan kayak merkezine ulaştı. Ancak zincirsiz olan bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Araçları kara saplanan tatilcilerin yardımına, yol boyunca zincir satan köylüler yetişti. Köylüler, araçları zincirle traktöre bağlayarak kurtardı.

Traktörüyle yolda kalan araçları çeken Hasan Coşkun, "Gün boyu burada bekleyerek yolda kalan araçları çekiyoruz. Tatilciler de gönüllerinden ne koparsa bize veriyor. Kimseden miktar olarak para talep etmiyoruz. İsteyen veriyor. Amacımız vatandaşa yardımcı olmak. Kar lastiği ve zinciri olan araçlar zaten çok kalmıyor yolda. Kalanlara da biz yardım ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gölcük'ten kar görüntüleri

-Ziyaretçilerin görüntüler

-Fotoğraf çekilenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Çocukları sevindiren program

MANİSALILAR Platformu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklar için eğlence programı düzenledi.

Manisalılar Platformu (Man-Der), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklar için eğlence programı hazırladı. Şelale Plaza'da düzenlenen programa; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Belediyesi Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, AK Partili Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Demir, çocuk evlerinde kalan 45 çocuk ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, tüm çocuklarla tokalaşarak, sohbet etti.

Man-Der Başkanı Hasan Ertekin, eğlence programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise, "Çocukların her zaman ailenin yanında kalmasından yanayız. Bir insanın olacağı en iyi yer aile ortamıdır. Fakat bazen bu mümkün olmuyor. Mümkün olmadığı durumlarda da aile ortamına benzer durumlarda bakımını yapıyoruz. Manisa'da son yıllarda yaptığımız çalışmalar ile 2012 yılında 17 olan koruyucu aile sayımız, bugün itibari ile 135'e ulaştı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mesir Semazen Derneği tarafından düzenlenen sema gösterisi büyük beğeni topladı. Eğlence programı sonrasında Vali Güvençer'in yanı sıra Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerince çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali ile çocukların sohbeti

- Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan konuşması ve ardından sema gösterimi

- Çocuklara hediye takdimi

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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'Güzel ekmek pişiremiyorsun' diyerek fırıncı kardeşini öldürdü

ADANA'da 51 yaşındaki Mahmut Demirkapı, iddiaya göre ekmek yüzünden tartıştığı fırıncı kardeşi 49 yaşındaki Şığletif Demirkapı'yı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Merkez Yüreğir ilçesinin Camili mahallesindeki, yılın son günü öğle saatlerinde meydana geldi. Pide fırını sahibi Şığletif Demirkapı, ağabeyi Mahmut Demirkapı'yı kucağında ekmeklerle giderken gördü. Ağabeyine, "Ben fırın çalıştırıyorum, ekmeği niye benden almıyorsun da başkasından alıyorsun" diyerek bağırdı. Bunun üzerine Mahmet Demirkapı da kardeşine, "Sen güzel ekmek pişiremiyorsun" karşılığını verdi.

İki kardeş arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evine giden Mahmut Demirkapı, pompalı tüfek ile geri gelip kardeşinin işyerine ateş açtı. Mahmut Demirkapı'nın silahından çıkan saçmalar, Şığletif Demirkapı'nın kasığına isabet etti. Yaralı kardeşini olay yerinde bırakan Mahmut Demirkapı, kamyonete binerek kaçtı. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alınan Şığletif Demirkapı ise kurtarılamadı. Polis, ekmek yüzünden çıkan tartışmada kardeşini öldürdüğü iddiasıyla Mahmut Demirkapı'yı arıyor.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden genel görüntü

- Mahalleden genel ve detay görüntüler

- İş yerinden genel ve detay görüntüler

- Kırık iş yeri camının görüntüsü

- Polis aracının gidişi

- Ekmeklerden detay görüntü

- Şığletif Demirkapı'nın sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI ADANA,()