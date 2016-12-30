DHA YURT BÜLTENİ-10

Van'da terör operasyonu

VAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Aldıkları bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Van'ın İpekyolu İlçesi'nde boş ve harabe halindeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 12 adet 85 mm anti tank PG7 roket mühimmatı, 3 roket sevk fişeği, 3 kaleşnikof uzun namlulu silah, çok miktarda fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Operasyonda ele geçirilen malzemeler

Haber: rhan AŞAN/VAN, ()-



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ...

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İmam Hatip öğrencisi Nazlıcan'ın intiharındaki sır



OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi'nde, öğretmenleri erkek arkadaşı olduğunu öğrenince bunalıma girdiği ileri sürülen İmam Hatip Lise öğrencisi 15 yaşındaki Nazlıcan Toy, inşaat halindeki 5 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay 28 Aralık'ta İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlıcan Toy, 28 Aralık'ta okul çıkışı İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'ndeki 5 katlı inşaata çıktı. Buradan kendini atan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nazlıcan Toy'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Düziçi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Nazlıcan Toy'un, erkek arkadaşı olduğunu öğretmenlerinin öğrenmesi üzerine bunalıma girdiği, genç kızın bu nedenle intihar etitği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber : DÜZİÇİ (Osmaniye), ()-

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Akçakale'de, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.

Akçakale'nin Yukarı Deren Mahallesi'nden geçen sulama kanalında temizlik yapan belediye işçileri, bir kadın cesediyle karşılaştı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye giden jandarma ekipleri, başında poşet bulunan 30- 35 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan kadının başına sıkılan tek kurşunla öldüğünü saptadı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası ceset Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma cinayete kurban gittiği tahmin edilen kadının kimliğinin saptanması ve öldürenlerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Cenazenin içeri taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Kocaeli'nde 13 OSB'nin 11'inde elektrik yok (2)

DOĞALGAZDAN ELEKTRİK ELDE EDİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurumu Başkanı Vahit Yıldırım yaklaşık 200 firmanın bulunduğu organize sanayi bölgesinde elektrik kesintisi nedeniyle üretimin durduğunu söyledi. Dün akşamdan bu yana enerji alamadıklarını ifade eden Vahit Yıldırım, "Sanayiye baktığımızda en önemli olmazlarsa olmazlardan bir tanesi enerji. Dün akşamdan beri enerji alamıyoruz. Aslında bunu iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir tanesi tam net değil elektrikler neden kesik ve sanayide neden enerji yok? Farklı farklı bilgiler geliyor. İkincisi de katılımcılarımıza bu konuyla ilgili bilgi vermemiz lazım ama doğru bilgiler veremiyoruz. Bugün sabah bütün işyerlerinde çalışma olduğu için işçiler geldi ama sabah yine enerji yoktu. 30 bin kişi servislerle geldi. Tekrar bir saat sonra servisleri geri çağırdılar. Aynı servislerle bu insanlar geri gönderildi. Ve hala yetkili bir ağızdan net bir açıklama olmaması da üzücü" dedi.

Doğalgazdan elektrik üretilmesini yanlış olduğunun görüldüğünü söyleyen Yıldırım, "Bizim şu an aldığımız bilgilere baktığımızda yetkili bir ağızdan olmasa da özellikle Türkiye'de enerji ile ilgili sıkıntı olduğu ve bundan dolayı bu elektrik kesintilerinin kaynaklandığı söyleniyor. Tabi bizler özellikle OSB yönetimi başında olan insanlar olarak belli sorumluluklarımız var. Katılımcılarımıza zamanında bilgi vermek durumundayız. Türkiye'de enerji açığının olabileceğini biz yıllardan beri belli periyotlarla dile getiriyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de ülkemizin elektrik ihtiyacının ciddi bir rakamının doğalgazdan dönüştürülerek elektrik üretilmesi. Bu biraz da taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor. Maalesef bunun ne kadar yanlış olduğunu da görmeye başladık. Peki bu beklenen bir şey miydi? Evet, bu bana göre beklenen bir şeydi" diye konuştu.

Yıldırım pazartesi günü ne yapacaklarına karar verebilmek için yetkililerin açıklama yapmasını bekledikleri belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yavaş yavaş ikinci çeyrekten sonra bu tehlikeyi görebiliyorduk. Bununla da karşı karşıya kaldık. Ama beklediğimiz bir şeyle de karşı kalmak insanı üzüyor. Özellikle enerji tarafıyla ilgili şeyler sadece bilinmiş bir sebepten olduğunda tabiki söyleyecek bir şey yok. Bununla ilgili biz ne yapacağımızı, pazartesi günü neyle karşılayacağımızı bilmiyoruz. En azından resmi ağızdan bir açıklama olursa biz de katılımcılarımıza doğru bir şekilde bilgilendirirsek pazartesi günü bölge sanayicimiz ve ülke sanayicimiz ne yapacağını bilir. Sanayi şu anda durmuş durumda. Sadece bu OSB'de 30 bin çalışanımız var. Buna diğer OSB'leri de kattığınızda kaybın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar"

AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler kimsenin bilgi vermediğini belirterek, "Son günlerde zaten belli bölgelerde elektrik kesintileri başlamıştı. Elektrik bizim için damarda dolaşan kan gibi bu bölge için. Çünkü bu bölge Türkiye sanayisinin hem imalat sektöründe olsun, hem de ekonomik olsun yüzde 20'sini tek başına karşılayan bir bölge. Bu kadar seçkin sanayi kuruluşların bulunduğu yerde ben bu durumu anlamış değilim. Bilgilere ulaşmak istiyorum ama ulaşamıyoruz. Evimizde ve ufak işletmelerde olmaması tamam da bazı firmalar var sipariş almış ve siparişi gününde yetiştirecek saatli çalışan firmalar var. Fırınların ısınması ve soğuması hep süreç alıyor. Kimse bize bilgi vermiyor. Şu an elektrik kesintileri nedeniyle sanayimiz durdu. Açıklama bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vahit Yıldırım ile röp.

Nail Çiler ile röp.

Sanayi bölgesinden görüntüler

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / KOCAELİ ()

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Ordu-Giresun Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı

ORDU-Giresun Havalimanı'nda '1 milyonuncu yolcu' için karşılama töreni düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde 2011'de temeli atılan ve 22 Mayıs 2015'te açılan Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyona ulaştı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda, '1 milyonuncu yolcu' için tören gerçekleştirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'na özel bir havayolu şirketinden aldığı biletle 1 milyonuncu yolcu olarak gelen 19 yaşındaki Zerrin Gül Çolak'ı, Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ile havalimanı yetkilileri karşıladı.

Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada kısa sürede 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşan havalimanının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her geçen gün yolcu sayısı artan bir havalimanına sahibiz. Özellikle Ordu ve Giresunlu vatandaşlarımız buraya yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Yolcu Zerrin Gül Çolak'ı tebrik eden Vali Yardımcısı Türker, "İnşallah havalimanı 2017 yılında da 2 milyona ulaşır. Beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

Çiçeklerle karşılanan Zerrin Gül Çolak ise hiç böyle bir şey beklemediğini dile getirerek, "Çok şaşırdım ve ayrıca da çok mutluyum. İstanbul'da çalışıyorum. Bir süre önce ailemi görmek için Giresun'a gelmiştim. 1 milyonuncu yolcu olduğumu öğrendim. Güzel bir duyguymuş" diye konuştu. Konuşmaların ardından Çolak'a Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri tarafından ücretsiz bilet ile uçak maketi hediye edildi.

Görüntü Dökümü :

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- Havalimanından detay

- Yolcunun karşılanması

- Detaylar

- Röportajlar

Haber-Kamera: ORDU ()

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Keşan'da alkollü mekan işleten 2 kardeşe pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde alkollü eğlence mekanı işleten 2 kardeşten birinin öldüğü diğerinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili kaçan diğer şüpheli M.S. de, polis tarafından yakalandı.

H.İ.Ç. ile M.S., aralarında önceden husumet bulunan ve Eski Yağ Pazarı Sokak’ta alkollü eğlence mekanı işleten İlhan ve Emrah Ergene kardeşlerin işyerine gitti. İki grup arasında bir süre sonra kavga çıktı. İddiaya göre M.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle İlhan Ergene'yi ateş ederken, H.İ.Ç. de olaya müdahale etmek isteyen Emrah Ergene'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan İlhan Ergene kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiriknen, Emrah Ergene ameliyatın ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüpheliler H.İ.Ç. ve M.S.’nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

Haber: EDİRNE ()



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Hakkari'de 3 bakanın ziyaretinden önce kentte kar temizliği

HAKKARİ'de 3 bakan, milletvekilleri ile iş adamlarının yarın yapacağı gezi öncesi, kentte kar temizleme çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bazı milletvekilleri ve 120 iş adamı, yarın Hakkari merkez ve Yüksekova İlçesi'nde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunacak. İlk olarak Yüksekova'da incelemelerde bulunacak olan bakanlar ve beraberindeki heyet, daha sonrada Hakkari'de valilik, belediye, iş adamları, esnaf ve okulları ziyaret ettikten sonra kentteki STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yılbaşını Hakkari'de geçireceği öğrenilen heyetin, gelişi öncesi kentteki yollarda ve okul önlerinde kar temizleme çalışmaları hızlandı. Caddelerdeki ve okul önlerindeki kar

kütleleri İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından temizlenerek kamyonlarla kent dışına taşındı.

Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,()-



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