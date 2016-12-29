DHA YURT BÜLTENİ-10

1)RUS JETLERİNDEN, EL BAB'A HAVA HAREKATI

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinin güneyindeki DEAŞ hedefleri dün gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından ateş altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 128'inci gününe girerken, Rus savaş uçakları, dün gece ilk kez El Bab'da DEAŞ hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi. Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezindeki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.



GAZİANTEP/

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Mersin’in sel altında (EK)



2)MERSİN'DE ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

DENİZ YATAĞI İLE YÜZDÜ

Mersin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 2'ye çıktı. Merkez Akdeniz İlçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde bulunan dere yatağında, 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine Mersin Limanı D kapısı yan tarafında bulunan dere yatağına giden ekipler, cesedi alarak Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis, bulunan cesedin kimliğini belirlemek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.



DENİZ YATAĞI İLE YÜZDÜ



Yağışın aralıklı olarak devam ettiği kentte Ergün Tosun adlı vatandaşta deniz yatağı ile sel sularında yüzdü. Sel sularının doldurduğu merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Tulumba Battı Çıktı Kavşağı'na giden esnaf Ergün Tosun, deniz yatağı ile suyun içinde yüzdü.



Bu arada Erdemli İlçesi'ne bağlı Kızkalesi Mahallesi de sel sularından etkilendi. Yüksek kesimlerde etkili yağış nedeni ile biriken sular mahallenin içinden geçerek Akdeniz'e ulaşan Mintan Deresi'nde taşkın yaşanmasına neden oldu. Yağışlar nedeni mahalleye dün geceden bu yana elektrik verilemediği de belirtildi.



KOCAMAZ: GÖREVİMİZİN BAŞINDA, VATANDAŞIN YANINDAYIZ



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, etkili olan yağışlar nedeni ile tüm ekiplerin görev başında olduğunu dile getirerek, yaşanan afet nedeniyle Aşhane'de yapılacak yemeklerin zor durumda kalan vatandaşların evlerine kadar ulaştırılacağını söyledi. Kentte yaşanan afetle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Olası afetlere karşı önceliğimiz riski yüksek yerlerdi ve altyapı çalışmalarına o belirlenen bölgelerle başladık. Hatırlarsanız 2014 seçimleri öncesi Alanya Fırını'nın bulunduğu sokakta ve bu bölgede büyük sıkıntı yaşanmıştı. Aldığımız tedbirlerle bugün orada aynı sıkıntıyı çekmedik. Nerelerde ne derece sıkıntı yaşanıyorsa bunları not ediyoruz ve önümüzdeki dönemde en kısa ve kestirme yoldan gerekli çözümleri üretelim istiyoruz. Mesela asfaltlamalardan kaynaklı su birikintileri var ve o bölgeleri de tespit edip bu sorunları ortadan kaldırmak için tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Deniz yatağıyla yüzen vatandaştan görüntü

-Öğrencilerin servisten iş makinalarıyla kurtarılması





- Sahilde oluşan dev dalgalar



- Vatandaşların sahildeki görüntüsü



- Açıktaki gemiler ve hava



- Muhabiri Yusuf Baştuğ'un anonsu

(Haber:İbrahim MAŞE/ Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Çağlar ÖZTÜRK ADANA,()

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İZMİR-MANİSA KARAYOLU KARDAN KAPANDI(ek)

3)SABUNCUBELİ'NDE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

İZMİR'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. İzmir- Manisa karayolu, Sabuncubeli bölgesinde kardan trafiğe kapandı.

İzmir güne kar yağışıyla uyandı. Alçak kesimlerde yağmur yağarken, yüksek kesimler kar yağışı etkili oldu. İzmir- Manisa karayolu, Sabuncubeli bölgesinde kardan trafiğe kapandı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama araçları ile yolu açmaya çalışırken, bir yandan da trafik polisleri araçları iterek hareket etmesine yardımcı oldu. Kar lastiği olmayan araçların Manisa yönüne ilerlemesine izin verilmedi. Kar yağışının etkisini arttırarak devam etmesi üzerine yol tamamen trafiğe kapatıldı.



Yolda kalan sürücülerden Sinan Sağır, İzmir'de kar nedeniyle yolda kalacağını hiç düşünmediğini belirtirken, bir diğer sürücü Ece Büyükyavaş ise, "Hayatımda ilk defa yolda kalıyorum. Avukatım, duruşmaya yetişmeye çalışıyorum. Aradım 'hakim gelsin' demiş. 1,5 saattir yoldayım. İlk defa karda araba kullanıyorum, kaldım zaten. Aracımda zincir yok, dört mevsim lastik tehlikeli. Herkese buradan kış lastiği tavsiye ediyorum" dedi.



Manisa'ya gitmeye çalışan Mustafa Güler, İzmir'de kar yağışına alışık olmadıklarını belirterek, "1 saattir yoldayım akşam 17.00'ye kadar varabilirsem ne mutlu" diye konuştu.



Karayolları ekiplerinin saat 11.00 sıralarında başladığı yol açma çalışmaları devam ederken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

SABUNCUBELİ'NDE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sabuncubeli bölgesindeki rampada trafiğe kapanan İzmir- Manisa karayolu, saat 14.00 sıralarında kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kış lastiği olanların Manisa yönüne ilerlemesine izin verilirken ağır tonajlı kamyonların geçişine izin verilmedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

(Taylan YILDIRIM-Timur TARLIĞ-Kamera:Yasin TİNBEK İZMİR, ()

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ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 1.5 METRE (2)



4)ULUDAĞ YOLU 1 SAAT KAPANDI

Yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Bursa-Uludağ yolununun 8'nci kilometrede kapandı. Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından karayolunu açırken, jandarma ekipleri ise zincirsiz araçların Uludağ'a çıkmasına izin vermedi.



Bu arada, yılbaşına Uludağ'da girmek isteyen tatilciler ise araçlarına zincirleri yol kenarındaki satıcılardan alarak giderdiler.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -

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5)ADIYAMAN'DA KARDA MAHSUR KALAN 15 KİŞİYİ JANDARMA KURTARD

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde, karda araçları ile mahsur kalan 15 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Çelikhan-Malatya karayolunun 20'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen 4 araç yolda kaldı. Araçlarında mahsur kalan 15 kişi, telefonla yardım istemeleri üzerine bölgeye giden jandarma tarafından kurtarılarak, Çelikhan'a getirildi.

Görüntü Dökümü



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-Olay yeri ve mahsur kalan vatandaşlar



-Jandarma tarafından kurtarılmaları



- Karda kalan araçların kurtarılması



-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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6)SAMSUN'DA FETÖ'DEN 26 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAMSUN'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli 14 ilde yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 26 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiz Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 8 gün önce, Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında, iddiaya göre içlerinde askeri liselerden atılanlar, öğrenciler, mühendisler, memurlar, diş doktoru, iş adamları, teğmen ve ev kadınlarının bulunduğu 2'si kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ait 41 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, ele geçen bilgisayar ve tabletlere el koydu. Soruşturma sırasında gözaltına alınan şüphelilerden öğretmen olan Üzeyir A.'nın Samsun'da askeri okullara kimlerin alınıp alınmayacağına karar veren kişi olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde 8 gün boyunca sorgulanan 26 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.







Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları



-Emniyetin dışından detay

(SÜRE:2.07-BOYUT:67.79MB)



Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-



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7)İZMİR'DE JANDARMADAN KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ DENETİMİ

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması, sahte alkol tüketiminden dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi için yaklaşan yılbaşı öncesinde alkollü içki satışı yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimleri sıklaştırdı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, alkollü içki satışı yapılan restoran, kafe, bar, müzikhol, pavyon, otel, market ve büfe gibi işletmelerde Aralık ayının 2'inci haftasından itibaren Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Cihazı (BUİS) kullanılarak denetim yaptı. Bu süreçte, 138 işletme kontrol edildi. Sahte veya bandrolsüz alkollü içki bulundurduğu için 6 işletme hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu, alkollü içki satış belgesi olmayan 3 işletme hakkında ise 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na Muhalefetten yasal işlem yapıldı. Denetimler sonucunda 20 litre kaçak üretim alkollü içki ile 15 sahte bandrole el konulduğu belirtildi.



Son 3 aydaki kontrollerde ise kaçak üretim olan 17 bin 117 litre şarap, 216 litre rakı, 72 litre viski, 59 litre votka ele geçirildi. Ayrıca 218 sahte bandrole el konulduğu belirtildi. 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.



Jandarma yetkilileri, insan hayatını tehlikeye sokan ve ülke ekonomisine ciddi zararlar veren sahte ve kaçak alkollü içki ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Görüntü Dökümü



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- Kaçak üretim içki denetiminden görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, ()