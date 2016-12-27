DHA YURT BÜLTENİ - 10

Genelkurmay Başkanı Akar’ın acı günü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 82 yaşında Kayseri’de vefat eden dayısı H. Rıza Maraşlıoğlu’nu Kayseri’de toprağa verdi.Yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunan ve dün gece saatlerinde yaşamını yitiren 82 yaşındaki H. Rıza Maraşlıoğlu için Camiikebir’de ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Maraşlıoğlu’nun yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Namaz öncesinde dayısının tabutu başında taziyeleri kabul eden Orgeneral Akar, namazdan sonra da tabuta omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Maraşlıoğlu, asri mezarlıkta (şehir mezarlığı) toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın cami avlusuna gelişi

-Akar'ın taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Akar'ın tabuta omuz vermesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ / KAYSERİ, ()

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Bolu'da otomobil ve midibüs çarpıştı: 2 yaralı

BOLU'da, midibüsün otomobil ile çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Şehit Selenpaşa Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hasan Kalaycıoğlu'nun kullandığı içinde yolcu bulunmayan 14 S 0324 plakalı midibüs, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Hamdi Gökçe'nin kullandığı 01 DGA 27 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Midibüs şoförü Hasan Kalaycıoğlu ile otomobilde bulunan Kübra Gökçe yaralandı. Otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, devrilen midibüsün kaldırılmasıyla yenidena çıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yoldaki parçaların temizlenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Karaman'da çatılarda tehlikeli kar temizliği

KARAMAN'da yoğun kar yağışının ardından bazı vatandaşların binaların çatılarında biriken karları, canlarını hiçe sayarak temizlemeye çalışması dikkat çekti. Geçen çarşamba gününden itibaren eğitime verilen ara yarın olmak üzere 1 gün daha uzatıldı.

Karaman'da 7 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, kentte adeta hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde karın yüksekliği yer yer 1 metreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. 6 katlı bir bina ile 2 katlı bir düğün salonunun çatısında biriken karları, canları hiçe sayarak temizlemeye çalışanların olması dikkat çekti. Geçen çarşamba gününden itibaren eğitime verilen ara yarın olmak üzere 1 gün daha uzatıldı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yine yarında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Çatılarda kar temizleme çalışması

- Kentten kar manzarası

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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Taziye evine çevre düzenlemesi



ADIYAMAN Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Mahallesindeki taziye evinin çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Her Mahallede Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında hayırsever vatandaşlarla birlikte yürütülen taziye evlerinde ve çevresinde çalışmalar devam ediyor.

Daha öncede bazı mahallelerde tamamlanarak hizmete açılan taziye evlerinden bir tanesi olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki taziye evinin etrafında çevre düzenlemesi çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaptığı çalışmalarla taziye evinin ve bahçesinin daha kullanışlı bir hale gelmesini sağladı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, taziye evi projelerine büyük önem verdiklerini ve her mahallede bir tane taziye evi yapmak için Adıyaman Belediyesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.



Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN () -

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Viranşehir’de, bankacıyı tabancayla başından vurdular (2)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Viranşehir'de başından tabancayla vurulmuş olarak cesedi bulunan Ercüment Eşref Ayaz’ı öldürdüğü iddiasıyla; yürütülen soruşturma kapsamında polis, Orhan A. ile Mehmet T. adlı 2 kişiyi Mardin’in Derik ilçesinde saklandıkları evde cinayette kullandıkları tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Haber: Ömer PINAR / Şanlıurfa, ()

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Kız arkadaşıyla tartıştı, ortadan kayboldu



AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, 2 gün önce kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra ortadan kaybolan 21 yaşındaki Semih Ak'ın ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Anne Songül Ak, "Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Didim'de bir fast food restoranunda çalışan Semih Ak, iddiaya göre geçen 24 Aralık Cumartesi günü aynı işyerinde çalışan kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından kız arkadaşıyla ayrılan Ak, aynı günün akşamı bütün sosyal medya hesapları ile cep telefonunu kapattı. Ertesi gün saat 12.00 sıralarında Yeşilkent Mevkisi Martı Sitesi'ndeki yalnız kaldığı evinden ayrılan Ak, ortadan kayboldu. Semih Ak'tan bir daha haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Oğullarının telefonunun kapalı olduğunu, nereye gittiğini de bilmediklerini belirten anne Songül Ak, "İki gündür araştırıyoruz ama bir sonuç alamıyoruz. Pazar günü öğle saatlerinde evden ayrılmış. Ayrılış anı sitenin güvenlik kamerasında görülüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binerek Didim'den ayrılmış. Otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerini inceledik, Efeler'de indiği tespit ettik. İndikten sonra nereye gittiği hakkında hiçbir bilgimiz yok. Şu ana kadar banka hesabından para çekmemiş. Ne yer, ne içer bilemiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Haber: Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), () -

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Kırklareli'de sokaktaki köpeklere kulübe



KIRKLARELİ Belediyesi, Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği, okakta yaşayan köpekler için kentin belirlenen noktalarına 'köpek evleri' koymaya başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sokak hayvanlarının kışın soğuktan yazın aşırı sıcaktan korunması için köpek evleri hazırlattıklarını belirtti. Kesimoğlu, "Üşüyen yalnızca bizler değiliz. Sokak hayvanlarımızın da bu olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına böyle bir proje başlattık. Onlar bizim can dostlarımız. Biz hayvan dostu bir belediye olarak onların doğal ortamlarında güzelce yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Köpek evlerimizden 50 adet yatırdık. Bu evleri koyacağımız yerlerin tespitini yaptık ve yerlerine koymaya başladık. Halkımızın da sokak hayvanlarımıza ve bu evlere sahip çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

Kırklareli Belediyesi'nin başlattığı bu projeden dolayı hayvanseverlerde memnuniyetlerini dile getirdiler. Hayvansever Sarıgül Sezer, "Uygulama gerçekten bizleri çok mutlu etti. Sokaktaki hayvanların üşüdüğünü gördükçe üzüntümüz artıyordu. Bu köpek evleri onlara sıcak bir yuva oldu. Bizler bu evlere sahip çıkmalıyız" dedi.

Haber: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, () -

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