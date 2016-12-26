DHA YURT BÜLTENİ-10

1)UZANLARIN 'RÜŞVET DAVASI' ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

ADANA'da işadamı Kemal Uzan ve aralarında eski Çukurova Elektrik A.Ş.(ÇEAŞ) genel müdür yardımcısı ve bilirkişilerin de bulunduğu 5 sanık hakkındaki 'rüşvet davası' zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürüldü. TMSF'nin el koyduğu ÇEAŞ, Berke Barajı'nın yapımı için 1991'de 670 milyon dolarlık ihale açtı. İhaleyi kazanan İtalyan şirket, baraj inşaatına başladı. Ancak, ödeme yapılmadığı gerekçesiyle 1994 yılında inşaat durduruldu. Bu olaydan sonra alacaklı durumda olan İtalyan şirket ile ÇEAŞ birbirlerine karşılıklı davalar açtı.

RÜŞVET DAVASI AÇILDI

Davaların devam ettiği sırada halen yurt dışında kaçak olan işadamı Kemal Uzan'ın bilirkişilere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kemal Uzan ile ÇEAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ertuğrul Başar ve bilirkişiler Hasan Cihan Yılmazsoy, Emrah Tülü, Evren Eğer, Ufuk Yıldırım ve Cenk Demirbay hakkında 'rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek' suçlarından Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2 ayrı dava açılıp daha sonra 2 dava birleştirildi.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın son duruşmasına sanıklar katılmazken duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, zaman aşımı koşulları gerçekleştiği gerekçesiyle açılan kamu davası hakkında düşme kararı verilmesini ve Kemal Uzan hakkındaki yakalama kararının hükümle birlikte kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verirken Uzan hakkındaki yakalama emrini de kaldırdı. Daha önce kefaletle serbest bırakılan sanıklar Yılmazsoy'un 5 bin, Başar'ın ise, 10 bin lirasının da iade edilmesine karar verildi. Ancak Kemal Uzan hakkında başka davalar ve tutuklama kararları bulunuyor. Uzanların daha önce da birçok davası zaman aşımı nedeniyle düşmüştü.



ADANA, ()-

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2)BİTLİS'TE 210 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI, EĞİTİME ARA VERİLDİ

BİTLİS'te 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yüzünden 210 köy yolu ulaşıma kapanırken, Bitlis merkez ve bağlı köyleri ile Ahlat İlçesine bağlı köylerde eğitime bugün için ara verildi. Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşımda aksamalara neden olan kar, eğitimin de aksamasına yol açtı. Kar kalınlığını 1 metreyi aştığı Bitlis merkez ve bağlı köyleri ile Ahlat ilçesine bağlı köylerde eğitime bugün için ara verildi. Kapalı olan 210 köy yolu ile mahale yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Bu arada, Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç, kent merkezindeki kar kalınlığının 108 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 160 santimetreyi bulduğunu belirtti. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece olduğunu ifade eden Saraç, kar yağışının hafta sonuna kadar hafif şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Karlı yollardan detaylar

-Kar altında kalan ağaç ve araçlardan detaylar

-Tek katlı evlerden detaylar

-Kar altındaki aracını çıkarmaya çalışan vatandaş

-Çatıyı küreyen vatandaşlardan detaylar

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, ()-

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3)MUŞ'TA OKULLAR TATİL

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra tatil edildi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "26 Aralık 2016 Pazartesi günü Muş merkezde okul öncesi ilkokul ve liseler yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelliler de yine 1 gün süreyle idari izinli sayılacak" denildi. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmuz Yentür, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 180 köy ve köylere bağlı mezraların yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Malazgirt ilçesinde VEDAŞ ekipleri 1- 1,5 metreyi bulan karda köy ve mahellerde arıza onarım işlemlerini sürdürüyor. İlçede yol kenarına park edilmiş bir otomobilin üzerine çatıdan düşen kar güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen kar sonucu otomobilde büyük hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Vedaş Ekipleri Karda çalışma

-Malazgirt kent merkezi kar detayları

-Üzerine kar düşen araç güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL / MUŞ, ()

(Süre: 63,4 MB, 01:59)

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

4)HAKKARİ'DE BUZ PATENİ PİSTİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonucu 43 köy ile 114 mezranın yolunun ulaşıma kapanırken, kent merkezinde 2 yıl önce hizmete açılan buz pistinin çatısı da biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Hakkari'de önceki gün ve dün etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Hakkari ve ilçelerinde 43 köy yolu ve 114 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, dün akşam etkil olan yoğun kar yağışı Bağlar Mahallesi Fatma Aliye Kız Anadolu Meslek Lisesi bahçesinde bulunan buz pateni pistinin de gece saatlerinde çatısının çökmesine neden oldu. Kimsenin olmadığı bir sırada meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Buz pistinin onarım çalışmalarına başlanacağı belirtilirken, bugün kar yağışının durmasınının ardından kapalı köy yollarının açılması için de karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Çatısı çöken buz pistinin tabelası

-Çatısı çöken buz pistinden genel ve detaylar

-Hakkari'den genel görüntü

-Çöken buz pistinin içinden görüntü

-Çatısı çöken buz pistinden genel görüntü

-Karla kaplı Hakkari'den genel görüntü

-Yolda kar çalışması yapan Belediye ekipleri

BOYUT:100 MB

SÜRE:3 DK 9 SN

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, ()-

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5)KAZADA YARALANAN LİSELİ SİNA NUR, HAYATINI KAYBETTİ



ORDU’da 3 arkadaşıyla birlikte trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sina Nur Güney yaşamını yitirdi. Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Kirazlimanı Mahallesi’nde geçen Cumartesi gece Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Efkan Büyük ve okul arkadaşları Esra Bilkay, Hilal Yiğit ile Sina Nur Güney yaralandı. Ambulansla Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Sina Nur Güney dün gece yaşamını yitirdi. Sürücü Efkan Büyük, Esra Bilkay ve Hilal Yiğit’in tedavilerinin ise halen devam ettiği belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HİLAL YİĞİT'TE KURTARILAMADI

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavi gören Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Lise öğrencisi Sina Nur Güney'in ardından Yiğit'in de hayatını kaybetmesi ile kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Yaralanan otomobilin sürücüsü Efkan Büyük ve Esra Bilkay'ın tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Kızların fotosu

CENAZE TÖRENİ TAKİP EDİLECEK

Ali YAZAN/ ORDU, (



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6)ANTALYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüte mali destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 32 kişi adliye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanı, doktor, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 3'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Adliye dış plan görüntü



- Şüphelilerin polisler arasında adliyeye gelişleri



- Kadın şüphelilerin görüntüsü



23 /// 44

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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7)CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ADIYAMAN’da, bir işyerinden cep telefonu telefon çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan Bülent Küsülü’ye ait işyerine kimliği belirsiz bir kişi, kimsenin bulunmadığı sırada tezgah altında bulunan telefonu çaldı. Bir süre sonra işyerinde eksikliği fark eden Küsülü, güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı gördü. Küsülü'nün ihbarı üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelinin işyerine girmesi



- Cep telefonu alarak ayrılması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB

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