DHA YURT BÜLTENİ - 10

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Suriyeli yaralıları ziyaret etti



BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı, Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Suriyeli yaralıları ziyaret etti. Kaynak, "Özgür Suriye Ordusu'nun sahada var olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle bu operasyon bitinceye kadar devam edecektir" dedi.

Cilvegözü Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliğini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Kaynak'a bölgede görev yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurum yetkilileri brifing verdi. Kaynak ardından sınır kapısına konuşlandırılan AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi TIR'ında inceleme yaptıktan sonra İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Yetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak buradan Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne geçerek, tedavi gören Suriyeli yaralıları ziyaret eti, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

"233 YARALI GEÇİŞİ OLDU"

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, doktorların ve tüm sağlık personelin Suriyeli yaralıların tedavileri için gayret gösterdiğini söyledi.

Suriye'den toplam 233 yaralı girişi olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bunlardan 95'i çocuk, 138'i yetişkin. Hatay dışına 88 hastamızı Sağlık Bakanlığımız koordinesinde Osmaniye, Mersin, hatta Konya'ya kadar hasta sevk edildi. 33 hasta taburcu oldu. Maalesef gelen ağır yaralılardan 32'si hayatını kaybetti" dedi.

HALEP'TEN 40 BİN TAHLİYE

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yaklaşık 40 bin civarı insanın Halep'ten tahliye edildiğini belirtti. Muhtemel bir göç hareketi olabilir diye önceden çalışma yaptıklarını kaydeden Kaynak, "Sınırımıza 10 kilometre mesafede olan bir bölgeyi şu anda tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 2 bin kişiyi alabilecek. Aslında buraları bir transfer merkezi gibi düşünmek gerekir. Bize karşı taraftan gösterilen 600 dönümden fazla bir alan var. Orayla ilgili çalışmalarımız başladı" dedi.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından yerleşim yerlerinden çıkmak zorunda kalan insanların ihtiyaçları konusunda da çalışma yürüttüklerini anlatan Kaynak, "Bu insanların gerek barınmaları, gerek başkaca insani ihtiyaçları için tahliyelerin başladığı günden itibaren şu ana kadar Hatay Valiliğimiz koordinesinde izin verilen tam 1010 insani yardım malzemesi taşıyan TIR, Suriye'ye gönderilmiştir. O tarafta çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşları eliyle de bunların sağlıklı bir şekilde dağıtımı yapılıyor" diye konuştu.

"OLAĞAN ÜSTÜ BİR KÖY İNŞAA EDİLDİ"

Katar Raf İnsani Hayır Kurumu ile İHH'nin birlikte 'Yetim Köyü' inşa ettiğini belirten Veysi Kaynak, bununla ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten olağanüstü güzel olan bir köy inşa etmiş vaziyetteler. Bu konuda yetkili otorite Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızdır. Yaklaşık 950 çocuk kapasiteli çok modern, sağlıklı başka bir yetim köyünün de tamamlanmak üzere olduğunu gördük. Tüm ihtiyaç duyulan sosyal donatılara sahip. Bu çalışmada emeği olanlara çok teşekkür ediyorum. Annesini, babasını ya da her ikisi birden kaybetmiş Suriyeli çocuklar, Türkiye'de Türk kardeşlerinin ellerinde hayata hazırlanıyorlar."

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ SURİYE VE IRAK SINIRINDAN BAŞLIYOR"

Suriye'nin El Bab bölgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda olduğunu kaydeden Kaynak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok şehit verdik bildiğiniz gibi. Tabi operasyonu bir an önce bitirmeyi arzu eder herkes. Ancak arazi şartlarından çok DAEŞ teröristlerinin araziye gömdükleri, tuzakladıkları el yapımı bombalar ve mayınlar gibi ,can alıcı hususlar konusunda çok dikkatli bir çalışma yürütülüyor. Biz hükümet olarak hep şunu söylüyoruz, Cumhurbaşkanımız hep bunu söylüyor. Türkiye'nin güvenliği Suriye sınırı, Irak sınırına sağlama alınmadıkça Türkiye'nin herhangi bir yeri güven içerisinde dememiz maalesef mümkün değil. Her iki yerde de bir meşru devlet yok. Bütün terör örgütleri oralarda cirit atıyorlar. Özellikle Avrupalı müttefiklerimizin anlaması lazım. Bizim asla bir başkasını toprağını işgal etmeye gibi bir niyetimiz yok."

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, nasıl Türkiye'nin güvenliği Suriye ve Irak sınırından başlıyorsa Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye'den başladığını hatırlatarak, "Yaptığımız harekata bu gözle bakmalılar. İşte görüyoruz 4 yıldan beri, oluşturulan DAEŞ terör örgütü bahane edilerek orada birçok başka terör örgütü desteklendi. Onlarla mücadele adında ve 65 ülkeden müteşekkil bir koalisyon oluşturdu. İncirlik havaalanımızı açtık. Bu mücadele için ancak tek ciddi çalışma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile Özgür Suriye Ordusu tarafından yapılıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun sahada var olması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle bu operasyon bitinceye kadar devam edecektir" dedi.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Akın ÇELİKTAŞ/ REYHANLI(Hatay),()

Adıyaman'da şehitler anısına turnuva

ADIYAMAN'da, şehitler adına düzenlenen futbol turnuvasında genç sporcular ile polisler karşılaştı.

Atatürk stadyumunda Adıyaman Spor-Der Mastılar takımı ile Emniyet Spor takımı arasında şehitler anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Şehitler anasına düzenlenen futbol turnuvasında taraftarlar arasında karanfil dağıttı. Maç öncesi türbinde bulunan taraftarlar tarafından 'şehitler ölmez vatan bölünmez' 'gazlayın coplayın ama şehit olmayın' sloganları atıldı. Sayı duruşu ve istiklal marşının okunmasın ardından başlayan karşılaşmada, Emniyet Müdürü Metin Alper'in attığı golle 1-0 Emniyet Spor öne geçti. 2-0 polislerin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Emniyet Müdürü Metin Alper, maçta giydiği formayı 5 yaşındaki taraftar Nisanur Polat'a hediye etti.

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN, ()

Anaokulu öğrencilerinin '15 Temmuz'u sahnelemesine Eğitim-Sen'den tepki

SİVAS'ta Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Şubesi üyeleri, anaokulu öğrencilerinin 15 Temmuz gecesi yaşananları tiyatro gösterisi ile anlattığı programa tepki gösterdi.

Kent merkezindeki Aksu Anaokulu salonunda geçen perşembe günü gerçekleştirilen programa, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanan 'Çocuk Dili ile 15 Temmuz' tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrenciler, darbecilerin tanklarla sokağı çıkışını, TRT'den yayınlanan bildiriyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk ekranlarında FaceTime üzerinden yaptığı çağırıyı, okunan salalarla birlikte sokaklara çıkarak tanklara karşı duran, önüne yatanları canlandırdı. Programı izleyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Önder Doğan, bugün sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek, geçtiğimiz günlerde kentteki bir anaokulunda darbe girişimiyle ilgili tiyatro gösterisi hazırlanmasına tepki gösterdi. Öğrencilerin tiyatro gereği, sala okunduktan sonra sokağa çıkıp tanklara karşı durmasını eleştiren Doğan, şunları söyledi:

"Çocuklara sınıflarda tekbirler çektirilmesi, çocukların tankların önüne yatırılarak ölümün ve şiddetin kutsanması, cübbe ve sarıklarla namaz kıldırılarak inanç sömürüsü yapılması ve çocuk istismarının bizzat devlet güvencesinin altındaki devlet okullarından gerçekleştirilmesi, sorgulanması gereken bir durumdur. Daha tek yönlü düşünebilen, diğer insanların bakış açılarına algılayamayan çocuklara tanklar, silahlar, cübbeler ve sarıklarla tam bir ötekileştirme, ayrımcılık, kin ve nefret aşılanmak istenmektedir. Vatan, millet, ülke, ölüm, şehitlik gibi soyut kavramları anlayabilecek gelişimde olmayan çocuklara bu durumun dayatılması anlaşılır değildir."

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()

6 Suriyeli, gece yarısı sopayla dövdükleri gencin telefonunu gasp etti (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da 21 yaşındaki Ahmet Ç.'yi bıçak zoruyla durdurup, sopayla döverek cep telefonunu aldıkları öne sürülen Suriye uyruklu 22 yaşındaki Muhammed Cedan, 28 yaşındaki Omer El Mansur, 20 yaşındaki Mahmut Şamme ve 25 yaşındaki Abdul Selam İbrahim, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Serbest bırakılan 24 yaşındaki Mecd El Abdullah ve 22 yaşındaki Halil Sileş'in de sınır dışı edileceği belirtildi.

Haber: Konya, ()