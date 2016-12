DHA YURT BÜLTENİ-10

Şehit Binbaşı Albayrak’ı 30 bin kişi gözyaşlarıyla uğurladı

SURİYE’deki Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak, Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde, 30 bin kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab’ta şehit düşen 16 askerden, Özel Kuvvetler'de görevli Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesi Gölcük depreminde yaşamını yitiren annesinin yanına defnedilmek üzere dün gece Orhangazi İlçesi’ne getirildi.

Orhangazi’de düzenlenen törene eşi Şerife, 9 yaşındaki kızı Elif Naz, babası Hasan Albayrak ve kızkardeşi Gamze Göktepe ile Milli savunma Bakanı Fikri Işık, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve 30 bine yakın vatandaş katıldı.

Gazi Orhanbey Camii’ndeki tören, şehit binbaşının naaşının Cuma namazı öncesi Orhangazi Devlet Hastanesi’nden alınarak Gazi Orhanbey Camiine getirilmesiyle başladı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı top arabasına kondu. Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesi binlerce insandan oluşan kortej eşliğinde Gazi Orhanbey Camiinden Tozkoparan Caddesi’ni takiben Orhangazi Şehitliğine taşındı. Şehitlik yakınlarında vatandaşlar tarafından omuzlara alınan şehidin cenazesi şehitlikte dualar ve tekbirlerle toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala şehidin babası Hasan Albayrak’ın kollarına girerek şehitliğe kadar birlikte yürüdü. Şehitlikte bakanlar ve vatandaşlar, şehidin mezarına toprak attı. Buradaki törende askerlerin saygı atışının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit babası Hasan Albayrak’a Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti.

Şehit binbaşı Bülent Albayrak’ın cenaze töreninde şehidin eşi Şerife ile 9 yaşındaki kızı Elif Naz cenaze töreni boyunca yakınlarının desteği ile ayakta durdu. Eşinin tabutuna sarılan Şerife Albayrak, ‘şehidim rahat uyu’ diye gözyaşı döktü.

Şehit Astsubay, Kars'ta gözyaşlarıyla uğurladı



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden 27 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'ın cenazesi, memleketi Kars'ın Susuz İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İlçe merkezindeki Kazım Karabekir Cami'nde cuma namazı sonrası şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı için kılınan cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Susuz Kaymakamı Yusuf İzci, Susuz Belediye Başkanı Murat Uray, şehidin ailesi yakınları ve binlerce kişi katıldı.

Müftü Mehmet Genç'in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Fikriye ile baba Zeki Yekebağcı gözyaşı döktü. Şehit annesi Fikriye Yekebağcı, "Sen ölmedin. Ben ağlamayacağım. Başım dik duracak ve kimseyi sevindirmeyeceğim" dedi.

Şehidin ağabeyi Tolga Yekebağcı da "Bir hafta önce izne gelmişti. Yıllardır bel fıtığından tedavi görüyordu. Sağlığına kavuşturmak için doktor doktor gezdirdik. Kendisine defalarca 'İstifa et gel' dedik" diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, cenaze töreni boyunca Vali Rahmi Doğan ile birlikte şehidin ağabeyi ve babasının elini bırakmadı. 3 çocuklu ailenin ortancası ve bekar olan Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. İlçe mezarlığına götürülen 5 yıllık asker Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi burada toprağa verildi.

Mardin'de terörü protesto mitingi

MARDİN'de, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen Huzur ve Kardeşlik mitinginde terör lanetlendi. Platform başkanı Mustafa Aydın, şiddet ve terörü kullanan ve kullandıranların, tüccarların iflas etmesini, turizm tesisleri ve otellerimizin kapanmasına, halkın başka yere göç ederek muhacir olmasını ve bölgenin yaşanamaz kılınmasını istediklerini belirterek, "Bu vesileyle, buradan bütün Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz; hangi bölgemizde, hangi ilimizde terör saldırısı olursa, teröre inat orada daha çok bulunarak, oraya daha çok yatırım yaparak ve orayı daha çok sahiplenerek oyunlarını bozacağız"diye konuştu.

Mardin'de faaliyet gösteren bir çok dernek, sendika ve vakıfı bünyesinde bulunduran Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Karayolları parkında binlerce kişinin katıldığı, "Huzur ve Kardeşlik Mitingi" düzenlenerek terör saldırıları protesto edildi. Sadece Türk bayraklarının taşınmasına izin verilen mitingde, Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde terör örgütleri lanetlendi ve birlik, beraberlik mesajları verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanına, "Terör insanlık suçudur", "Türkiye hepimizindir, düşmana yedirmeyiz!", "Biz bir ümmetiz, küresel teröre teslim olmayacağız", "Allah bize yeter" ve "Oyuna gelmeyeceğiz" yazılı pankart ve dövizleri asıldı. Mitingte konuşan Platformu Başkanı Mustafa Aydın, son dönemde artan terörün, öncelikle istikrarı, huzuru, büyüme iddiasını ve Türkiye'nin duruşunu hedef aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Ancak, ülkemizde artan vahşi terör eylemleriyle hedeflenen sadece 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Hedef Suriye’nin mazlumlarını, Filistin’in direniş kahramanlarını, Mısırın çalınan meşru iradesini ve zulüm sistemine karşı kıyam eden bütün halkların ümidini ve cesaretini kırmak, onları himayesiz bırakmaktır. Nerede, ne zaman patlayacağı belli olmayan bombalarla birileri bizi bıktırmak, korkutmak ve panikletmek istiyor. Oysa buradan bütün dünyaya verdiğimiz mesaj çok açıktır. Bizler korkmayacağız, dağılmayacağız ve meydanları kötülere bırakmayacağız. Huzurumuza kast eden şer odaklarına teslim olmayacak, fitne ateşini tutuşturanlara asla alet olmayacağız. Bomba yüklü araçlarla, yollara-sokaklara yerleştirilen patlayıcılarla ve çocukların bedenlerine sardığınız bombalarla giriştiğiniz intihar saldırılarıyla bu halkın ancak nefretini ve öfkesini kazanırsınız. Oysa halkımız ölmek de, öldürmek de istemiyor. Ey ölüm kusan makinalara dönüşenler; kime hizmet ettiğinizi bir an düşünün! Zarar verdikleriniz ülkeniz, anneniz, babanız, kardeşiniz ve bacılarınızdır. Kar edenler ise, bu coğrafyanın insanlarına ve inancına düşman olan kıtalar ötesi ecnebiler ve sömürücülerdir. Şiddet ve terörü kullanan ve kullandıranlar, tüccarlarımızın iflas etmesini, turizm tesisleri ve otellerimizin kapanmasını, halkımızın başka yere göç ederek muhacir olmasını ve bölgenin yaşanamaz kılınmasını istiyorlar. Bu vesileyle, buradan bütün Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz; hangi bölgemizde, hangi ilimizde terör saldırısı olursa, teröre inat orada daha çok bulunarak, oraya daha çok yatırım yaparak ve orayı daha çok sahiplenerek oyunlarını bozacağız. Patlatılan her bomba, öldürülen her bir can bu millete ihanettir. Hainler ise asla iflah olamayacaktır. İslam dünyasını kasıp kavuran ve müslümanı müslümana kırdıran fitne ateşinin en büyük malzemesi milliyetçilik ve mezhepçiliktir. Silahlandırdıkları çeteler, kurdurdukları örgütler ve yetiştirdikleri ajanlar üzerinden büyük suikastler ve provakasyonlara yeltenenleri milletimiz çok iyi tanımaktadır."

Platform Başkanı Aydın, küresel şer odakları ve İslam coğrafyasına çöreklenen doyumsuz sömürgecilere de seslenmek istediğini belirterek, "Türkiye, Suriye ve Irak olmayacağı gibi, Mısır gibi de olmayacak. 40 yıldır özenle beslediğiniz FETÖ nün akibeti ne olduysa, DAİŞ’in, PKK’nin de akibeti aynı olacaktır. Bu millet, kimin ıslah edici, kimin de ifsad edici olduğunu çok iyi bilir. Bu millet, kimin yıkıcı ve kimin de yapıcı olduğunu da çok iyi iyi tanır. Huzur ve kardeşliğimizin en büyük teminatı; milletimizin, kalbinde bir volkan gibi taşıdığı imanıdır. Bu imanı hiçbir güç boğamayacak, istiklalimizin nişanesi olan bayrağımızı indiremeyecek, huzur ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Batılı ülkeler ve güçler sömürmek için, petrol için, talan etmek için ümmet coğrafyasını işgal edip geriye kan, gözyaşı, sefalet, yıkım ve iç savaş bıraktılar.

Türkiye ise, yaralarını sarmak için, karınlarını doyurmak için ve iç savaşlarını bitirmek için kardeşlik ve merhamet seferberliği başlatmıştır"diye konuştu.

Mitinge sonradan katılan Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti MKYK üyesi Zeynep Alkış, Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar birer selamla konuşması yaptı. Dev bayrakların açıldığı miting sonunda kısa bir yürüyüş yapıldı.

Ağrı'da teröre lanet mitingi

AĞRI'da Cuma namazı sonrası bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyerek, terörü lanetledi. Sıfırın altında 15 derecede yapılan mitinge HDP dışındaki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Merkez cami önünde toplanan kalabalığa Vali Musa Işın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Müftü İbrahim Gemici'nin de katıldığı yürüyüş 1 kilometre uzaklıktki Abide Alanında son buldu. Burada Kuran-ı Kerim'in okunması ardından sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak bildiri okundu. Vali Musa Işın burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sizler kahraman bir halksınız. Bunu 15 temmuzda gösterdiniz, Bu günde gösteriyorsunuz, sizi tebrik ediyorum. Sizin gayretiniz ve kahramanlığınızla biz ne kadar öğünsek azdır. Bütün Türkiye bilsin ki Ağrı halkı vatanına ve milletine aşık bir halktır. Bugün bunu burada gösteriyorsunuz. Buradan ilan ediyoruz. Biz bayrağımızı ölümümüz pahasına indirtmeyeceğiz. Ölürüz ezanımızı susturtmayacağız, ölürüz vatanımızı çiğnetmeyeceğiz, ölürüz vatanımızı böldürtmeyeceğiz, ölürüz Devletimizi böltürtmeyeceğiz, ölürüz Suriye olmayacağız, ölürüz kardeşliğimizi bozdurtmayacağız. Ölürüz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. PKK nın gözünü kan bürümüştür, 32 yıldır kandan beslenmektedir. 32 yıldır Türkleri ve Kürtleri öldürmektedir. 32 yıldır bu topraklara nifak tohumları ekmektedir. Bu topraklarda yaşayan 80 milyon insan bu oyuna gelmemiştir. Bu Millet birliğini ve beraberliğini muhafaza etmektedir, etmeyede devam edecektir. Şeytan ne kadar Müslümansa PKK ve başındakilerde o kadar Kürttür."

Grup daha sonra sessizce dağıldı.

Bakan Elvan: Uluslararası güçler, terör örgütüyle işbirliği yapıyor

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Terörle mücadele topyekun bir mücadeledir. Terör örgütü ne olursa olsun. İster PKK olsun, ister DEAŞ olsun, isterse DHKP-C olsun, bu terör örgütlerine karşı topyekun mücadele edilir. Ama bakıyorsunuz bazı uluslar arası güçler, bazı ülkeler, 2 terör örgütü varsa, gidiyor o terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Bir ülke gidip, o terör örgütüyle işbirliği yapmaz."dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un cenaze törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, ülkemizin güvenliği için mücadele ettiğini söyledi. Elvan, "Bu karda, kışta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin o cefakar, vefakar, kahraman evlatlarımız, ülkemizin güvenliği için mücadele ediyor. Bir anlamda ülkemizin istikbali için mücadele veriyorlar. Allah onlardan razı olsun."dedi.

Taziye sırasında Şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un annesi Gülhan Boz ile aralarında geçen diyalogu anlatan Bakan Elvan, şunları söyledi: "Şeh

it kardeşimizin annesi biraz önce bana, 'Ben oğlumla gurur duyuyorum. Bir oğlum daha var, o oğlumu da eğer gerekirse El Bab'ı alacaksanız gönderip şehit vermeye hazırım' dedi. Oğlunun vatanını, bayrağını, annesinden, babasından daha çok sevdiğini söyledi. Anne oğlunun 'Ben ülkem için mücadele veriyorum. hakkınızı helal edin' şeklinde kendisine söylediğini belirtti. Bizim bu tür insanlarımız olduğu, böyle bir millete sahip olduğumuz müddetçe, Allah'ın izniyle hedeflerimiz neyse teker teker gerçekleştireceğiz. Böyle bir millet dünyada yok. Böyle bir anne, baba, evlat dünyada yok. Onun için şundan emin olun, geleceğimiz parlak olacak. elbette sıkıntılar çekiyoruz, çekeceğiz."

Bazı ülkelerin terör örgütlerine destek olduğunu belirten Bakan Elvan, terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teröre destek vererek, terörle mücadele edilmez. Terörle mücadele topyekun bir mücadeledir. Terör örgütü ne olursa olsun. İster PKK olsun, ister DEAŞ olsun, isterse DHKP-C olsun, bu terör örgütlerine karşı topyekun mücadele edilir. Ama bakıyorsunuz bazı uluslar arası güçler, bazı ülkeler, 2 terör örgütü varsa, gidiyor o terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Bir ülke gidip, o terör örgütüyle işbirliği yapmaz. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Hata yaptıklarını bu ülkeler mutlaka anlayacaklardır. Bundan zarar da göreceklerdir. Onun için terörle mücadele konusunda topyekun bir mücadele şart."

Terörle sadece Türkiye'nin mücadele ettiğini ifade eden Elvan, "Terörle mücadele konusunda samimi olan ve yegane mücadele gösteren tek ülke Türkiye'dir. Bana başka bir ülke gösterebiliyor musunuz? Nerede Avrupa ? Nerede Birleşmiş Milletler? Suriye'de insanlar kıyılıyor, çoluk-çocuk öldürülüyor. Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede o gelişmiş ülkeler. Nerede o insan hakları örgütleri? Bas bas bağıran insan hakları örgütlerinin sesleri çıkmıyor. Hangisini Suriye'de görüyorsunuz? Birleşmiş Milletler’in hangi organını orada görüyorsunuz. Onun için biz her zaman mazlumun yanında ve arkasında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. "dedi.

İnternette sosyal medyada yayılan DEAŞ'in iki Türk askerini yakarak öldürdüğü iddia edilen görüntülerin sorulması üzerine Bakan Elvan, "Benim detaylı bir bilgim yok. Gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Biliyorsunuz özellikle sanal dünyada çok değişik manipülasyonlar yapılabiliyor. Bunu görmeden hem silahlı kuvvetlerimiz, hem savunma bakanımız, konuşmadan bu konuya bir beyanat vermek doğru olmaz."dedi.

CHP’li Bingöl: Türkiye irtifa kaybediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Türkiye’nin bölgede örnek bir ülke olarak gösterilirken AK Parti yönetimiyle itibarsızlaştırıp yanlış yönetildiğinden irtifa kaybettiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekir Bingöl, Edirne'de partililerle bir araya geldiği il binasında basın açıklaması yaptı.Türkiye'nin kötü yönetildiğini ve yalnızlaştırılarak irtifa kaybettiğini söyleyen Bingöl, "Türkiye AKP ile 14 yıldır hoyratça savruluyor, irtifa kaybediyor. Türkiye itibarlı bir ülkeydi. Türkiye bölge yönetimiyle örnek gösterilen bir ülkeydi. AKP’nin yanlış politikaları, dünya genelinde yalnızlaştırıldı, itibarsızlaştırdı. Öyle bir anlayış ki, her fırsatta önümüze kondu. Gün geldi sıfır sorunlu politika dendi, çok mutlu olduk. Şu anda Türkiye yalnızlaştırıldı. Değerli yalnızlık bir kavram otaya attılar. Çağdaş bir dünyada, değişen bir dünyada yalnızlıktan bahsedilebilinir mi? Yalnız kalırsan tükenirsin, yalnız kalırsan çağdaşlıktan uzaklaşırsın. Yalnız kalırsan sorunları çözemezsin. Bu hükümet bizi değerli diye yansıttıkları o yalnızlığın içerisine terk etti, itti ve Türkiye’de ki sorunlar aldı başını gitti. Yapılan yanlışlıkları paylaştık ve bunları yapmayın dedik. Önerilerde bulunduk. Yapacağınız bu değişiklik Türkiye’de çok büyük sorun getirir dedik. Bizi dinlemediler. Tek başına iktidar olmanın o şımarıklığı içerisinde, çok bilmişliğin içerisinde, dış politika gibi her konuda hata yaptılar ve ülkeyi bu hale getirdiler" dedi.

Ak Parti'nin Suriye politikasını eleştiren Bingöl, yapılan yanlış dış politika yüzünden bedelini gençlerin canlarıyla ödediğini söyledi. Bingöl, "Bu acıları Türkiye’ye, o Mehmetçiklerin ailelerine yaşatmaya ne hakları vardı? Bizim ne işimiz var bir başkalarının topraklarında? Bir başka ülke bizim içişlerine karışmaya kalktığında tek vücut olarak karşı çıkıyoruz. Hiç kimsenin bizim içişlerimize karışmalarına müsaade etmiyoruz. Biz kendi sorunumuzu kendimiz çözeriz diyoruz. İktidarı ve muhalefetiyle. Ve her fırsatta vatandaşlarımız ve ülkemiz adına ulusal duruş sergiliyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Üstümüze vazife olmayan konularda bir başka ülkenin içişlerine karışarak Esat’ı devirmeye gidiyoruz deyip, adeta bir savaş suçu işlercesine bir başka ülkenin işlerine karışıyoruz. Ve sonuçta onun ağır faturalarının birisini de bizim ülkemiz ve bizim gençlerimiz ödemek zorunda kalıyor" diye konuştu.

IŞİD'İN TÜRK ASKERİNİ YAKTI İDDİASI

Bingöl, dün akşam saatlerinde sosyal medyaya Suriye'de IŞİD tarafından Türk askerlerinin yanarak öldürüldüğü vahşi bir görüntü düştüğünü bu görüntülerin ardından hükümetin görüntülere erişmeyi engellediğini iddia etti. Bingöl, "Basın mensupları da görmüştür, takip etmiştir. Bir süre sonra sosyal medya kilitlendi ve hala sosyal medya ile iletişim sağlanamıyor. Ne için? O görüntülerin iki askerimize ait olduğuyla ilgili görüşü örtpas etmeye çalışıyorlar. Bir gerçeği ne kadar saklayacaksınız? Ne kadar gizleyeceksiniz? Terör eylemleri olur RTÜK hemen yayın yasağı koyar. Yurt faciası olur, RTÜK yayın yasağı koyar. Yayın yasağı koyacağınıza iktidarsınız bunları önleyecek tedbirler alacaksınız" dedi.

Bingöl, CHP’nin iktidar olduğunda terörü 4 yılda tamamen bitireceğini söyledi.

Mutki Kaymakamı, Belediyeye kayyum atandı

BİTLİS'in Mutki Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, kayyum olarak atandı.

Mutki İlçesi Belediyesi'ne 14 Aralık'ta terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı. Mutki Belediye Eş Başkanı DBP'li Özcan Birlik gözaltına alındı. Birlik, 20 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Birlik'in tutuklanmasının ardından, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, bugün belediyeye kayyum olarak atandı.

Karda mahsur kalan hastayı, belediye başkanı hastaneye ulaştırdı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, böbrek hastası 65 yaşındaki Zeliha Kuş, İslahiye Devlet Hastanesi'ne gitmek için çıktığı yolda kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, önce iş makinesiyle yolu açtı ardından makam aracıyla Zeliha Kuş'u hastaneye ulaştırdı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Tandır Mahallesi'nde oturan ve 5 yıldır böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören 6 çocuk annesi Zeliha Kuş, hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak, kadını taşıyan minibüs kar nedeniyle yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine Tandır Mahalle Muhtarı Bilal Kaplan, Belediye Başkanı Kemal Vural'ı telefonla arayıp yardım talebinde bulundu. Çağrı üzerine Belediye Başkanı Vural, iş makinesinin direksiyonuna geçerek mahalleye giderek yolu açtı. Vural, daha sonra mahalleden traktörle yola indirilen kadını makam aracına aldı ve yine direksiyona geçerek İslahiye Devlet Hastanesi'ne taşıdı.

Zeliha Kuş, hastaneye ulaştığı için mutlu olduğunu söyleyerek, Başkan Vural'a teşekkür etti.

