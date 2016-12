DHA YURT BÜLTENİ-10

YURT BÜLTENİ-10

16 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SURİYE'DE 90 HEDEF İMHA EDİLDİ,160 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



1)DEAŞ'A AİT SİLAHLI ARACIN İMHA EDİLME ANI

SURİYE'de sürdürülen ve dünden bu yana 16 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerde 160 terör örgütü DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla geçen 24 Ağustos günü başlatılan ve 121'inci gününe giren Fırat Kalkanı harekatında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın merkezi konumundaki El Bab'a ilerleyişi devam ediyor. Daha önce hastane olan ancak DEAŞ'lı teröristler tarafından son 2 yılda barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan Akil Tepesi'ndeki binanın etrafının kuşatılmasıyla yoğunlaşan çatışmalar bugün de devam etti. Çatışmalar sırasında DEAŞ'lı teröristlerin bomba yüklü araçlar ile saldırılarında dün sabahtan bu yana 16 asker şehit oldu, 30'u aşkın asker de yaralandı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede dün akşamdan bugün saat 15.00'e kadar yürütülen çalışmalarda, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kuşatılmış olan Bab'ın teröristlerden temizlenerek kontrol altına alınması için havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle ileri harekata devam edildiği belirtildi.



Gün içerisinde çıkan çatışmalarda; 93 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede söyle denildi:

"İki kahraman silah arkadaşımız ve 5 muhalif şehit olmuş, 38 muhalif ise, yaralanmıştır. Bir bombalı araç imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 228 DEAŞ terör örgütü hedefi (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 90 hedef (70 Barınma yeri, 2 Cephanelik, 10 DEAŞ mevzii, 8 silah monteli araç) imha edilmiş, 67 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Dünden itibaren toplam 160 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi."

SİSLİ HAVADA, İNTİHAR SALDIRILARI İLE MÜCEDELE EDİLİYOR



Suriye'de Rakka'nın ardından terör örgütü DEAŞ'ın ikinci merkezi konumunda olan El Bab'ın TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine geçmesi için sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dünden bu yana yoğun çaba gösteriliyor. El Bab çevresindeki birkaç bölgede yürütülen operasyonlar sırasında, Türk askerleri ile muhalif güçleri en çok zorlayan ise, yüzlerce el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar. Türk askerleri ile muhalifler, bir yandan hendeklerdeki el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye çalışırken, diğer yandan ise kar ve sisli havayı fırsat bilerek intihar eylemi için üzerlerine gelen teröristlerle mücadele ediyor.

2)ŞIRNAK'TA PKK'YA DEV OPERASYON



KOMANDOLARIN KATILDIĞI OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve ve kış hazırlıklarını imha etmek amacıyla güvenlik güçleri operasyon düzenledi. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 1'inci Jandarma Tugay Komando Tugay Komutanlığı ve 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin katılımıyla PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek amacıyla güvenlik korucularının takviyesi alınarak Giresunumu Dağları, Ayrım ve Kovankaya Mahalleleri bölgesinde 'Şehit Piyade Er İsa Nazlım' operasyonu düzenlendi. Operasyonda komandoların bölgenin zor ve çetin koşullarında PKK'lı teröristleri saklandıkları bölgede etkisiz hale getirmek için fedakarca görevlerini yaptıkları belirtildi.



Operasyonda 1 adet AK-47 boş şarjör, 1 şarjör kılıfı, 38 büyük tüp, 33 küçük tüp, 2 adet 60 amperlik akü, 32 pil, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet telsiz şarj aleti, 2 çadır, çok sayıda örgütsel doküman, çok sayıda tıbbi malzeme ve bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

3)BOLU TUGAYI'NDA 2 ASKER FETÖ'DEN ADLİYEDE

BOLU 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 2 asker, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Astsubay Başçavuş A.K. ve Uzman Onbaşı Ö.K. için gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları ileri sürülen 2 asker, polis ekipleri tarafından evlerine yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Şüpheli askerlerin evlerinde ve 2'nci Komanda Tugay Komutanlığı'ndaki odalarında yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 asker adliyeye sevk edildi.

4)MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN TARIM ARAZİLERİNE DE SIÇRADI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda başlayan yangın tarım arazilerine de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği bildirildi.



Gümüşlük mahallesi Dereköy mevkisindeki makilik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, bölgeye yol bulunmaması nedeniyle müdahale etmekte güçlük yaşandı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, kürek ve çalılarla alevler ilk müdahaleyi yaptı. Bir saat içinde alevler rüzgarında etkisiyle yaklaşık 15 hektarlık bir alana yayıldı. Tarım arazilarine de sıçrayan yangın Turgutreis ve İslamhanelerini dumanlar altında bıraktı. Tepeleri atlaya atlaya ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine 500 metre kadar yaklaşması nedeniyle jandarma güvenlik önlemlerini arttırdı. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi alevleri müdahaleyi güçleştirdi. Yangını ihbar eden Selçuk Tarım (35), "Alevler bir noktadan başladı. Hemen itfaiyeye haber verdik ama alevler hızla büyüdü. Bölgede çok rüzgar var. Bir noktadan başlaması ya anız ya da çöpleri yakmak isterken yangına neden olunduğu ihtimalini güçlendiriyor" dedi. Yangına halen Bodrum Belediyesi'ne ait üç itfaiye aracı ile orman işletme şefliğine ait ekipler müdahale ederken jandarma yangının çıkış nedenini araştırıldığını bildirdi.

5)ŞEHİT POLİSİN ADI AMFİYE VERİLDİ

İSTANBUL Vezneciler'de geçen Haziran ayında polis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru 28 yaşındaki Yaşar Özlem'in adı mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) bir amfiye verildi. Törende gözyaşlarına boğulan şehit polisin annesi Kezban Koç'u oğlunun arkadaşları teselli etti.



MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İstanbul'da polis aracına 7 Haziran 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem'in üniversitelerinin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nden 2011 yılında mezun olduğunu hatırlatarak, "Üniversite senatomuz bulunduğumuz salonun adının Şehit Polis Yaşar Özlem Amfisi olarak değiştirme kararı aldı. Şehit öğrencimizi rahmetle anıyorum. Şehit polisimizin annesi aramızda. Onun v e diğer tüm şehit annelerinin ellerini saygı ve hürmetle öpüyorum" diye konuştu.



Törende Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir tarafından plaket takdim edilen şehit polisin annesi Kezban Koç ise şehit oğlunun adını unutmayan üniversite yönetimine ve oğlunun arkadaşlarına kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür edip, "Şehidimin acısı hep yüreğimde. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.



Bu arada şehit polisin annesini, Muğla Ülkü Ocakları mensupları, Türkiye Kamu-Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve MHP Menteşe İlçe Başkanı Selim Bağcıoğlu tören boyunca yalnız bırakmadı.

6)DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYOR

NİĞDE'de denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkan Hüseyin Akçalı, devlet korumasında olan çocuklarının kendisine geri verilmesini istiyor.



5 yıldır Niğde Kapalı Cezaevi'nde bulunan 18 Ağustos 2016'da çıkan yasa kapsamında erken tahliye edilen 47 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Akçalı, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle 3 çocuğunu devlet korumasına verdiğini söyledi.



Eşinin psikolojisi düzelmesine rağmen maddi durumu iyi olmadığı için çocuklarının kendilerine verilmediğini ileri süren baba Akçalı şöyle yakındı:"Ben cezaevindeyken çocuklarımın Niğde Valiliği Sevgi Evleri çocuk yuvasına alınmasını talep ettim. Fakat şu anda cezaevinden çıktım. Çocuklarıma gerek evcil izini, gerekse hafta sonları almak için başvurdum. Mahkemem devam ediyor. Ancak Sevgi Evleri çocuk yuvası yetkileri, çocuklarımın evci izni için olumsuz yanıt veriyor."



'ÖZLEDİK, BUNALIMA GİRDİK'



Kendisi ve eşinin çocukları özlediklerini, bu nedenle bunalıma girdiklerini kaydeden Hüseyin Akçalı, "Maddi durumum olmadığı için çocuklarım tarafıma verilmiyor. Şuan kamu yararına ücretsiz çalışıyorum. Bor Aile Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtım. Çaresizlik içerisindeyim. Devlet büyüklerinden yardım talep ediyorum."

7)BOLU'DA ÜNİVERSİTELİLER TERÖR SALDIRILARINI PROTESTO ETTİ

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) bir grup öğrenci, son dönemde artan terör olayları ile Halep'te yaşananları sloganlarla yürüyerek protesto etti.



AİBÜ Öğrenci Konseyi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Rektörlük binası önünden ellerinde pankartlarlar ve sloganlarla kampüs içindeki Aktivite Merkezi'ne yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Basın açıklamasını okuyan AİBÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Fatih Öztürk şöyle dedi:



"Daha 10 gün önce Beşiktaş'ta meydana gelen patlamanın yaralarını sarmamışken, zalimler bir kez daha alçak yüzünü göstererek Kayseri'de vatan evlatlarını şehit etmişlerdir. Gözlerini milli bütünlüğümüz ve vatanımıza dikmiş olan bu hainlere verebileceğimiz en büyük cevap dimdik yılmadan, yıkılmadan omuz omuza yürümek ve vatanımıza, bayrağımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaktır. Biz alışmayacağız, vazgeçmeceğiz. Biz pes edersek; Kudüs, Halep, Gazze, Suriye, Doğu Türkistan ve Ortadoğu düşer. Bu yüzden birlik ve beraberliğimize devam edeceğiz."



Öğrenciler, basın açıklaması ardından dua ederek olaysız dağıldı.



8)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİTLERE SAYGI TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ

-ERZİNCAN Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen organizasyon ile üniversite öğrencilerinin katılımı ile 'Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü' düzenlendi.



Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesinde düzenlenen 'Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü'ne öğrenciler ilgi gösterdi. Açtıkları pankart



le terörü lanetleyen gençler, ellerinde Türk Bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajları vererek sloganlar attı.Yanlızbağ Yerleşkesinde yürüyüş yapan gurup adına Erzincan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yasin Dirlik, insanlıktan nasibini almamış, eli kanlı alçakların, kahpece planladıkları eylemler büyük bir artış gösterdiğini söyledi. Dirlik açıklamasını şöyle sürdürdü:



Patlayan bombalar her hain saldırıdan sonra kaybettiğimiz canlarımız, onları uğurlama anında ardında bıraktığı anne, baba, kardeş, eş ve evlatlarının gönüllerimizde yarattığı ızdırap milletimizi derin bir infiale sürüklüyor. Türk milleti tarihin başlangıcından beri çetin bir mücadelenin içindedir. Bu mücadele doğru ile yanlışın, mert ile namerdin, hak ile batılın mücadelesidir. Biz biliyoruz ki bu milletin yolu hak yoludur. Adalet yoludur. Hakikat yoludur. Tek bir yumruk gibi sımsıkıyız, biz buradayız, dimdik ayaktayız. 15 Temmuz'da da çok açık olarak görüldüğü üzere bütün şer güçlerin ortak amacı bu ülkede bir iç karmaşa yaratmaktır. Bu aklı başında herkesin malumudur. Ve yıllardır yapılmak istenilende budur. Birbirimize düşmemiz için planlar yapılıyor. Yürek acımız provoke ediliyor. Biz bu oyunu çevremizde görüyoruz. Bizler buradan Erzincan Üniversitesinden bu vatan hainlerine ve bu alçakça oyunlara yapanlara sesleniyoruz. Türkiye'nin bir Suriye, bir Irak olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İhaneti unutmayacağız. Vatanımızı ne pahasına olursa olsun böldürmeyeceğiz. Teröre teslim olmayacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi ve vatanımızı bir avuç kanı bozuk çapulcu ile içimizde ki şerefsizlere teslim etmeyeceğiz.Basın açıklamasının ardından İstiklal Marşı okuyan gurup daha sonra sessizce dağıldı.

9)BURSA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

BURSA'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında travesti ve hayat kadınlarının bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon, kameralar tarafından an be an kaydedildi.



Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, merkez Osmangazi ilçesi, Merinos Kavşağı, Yeni Yalova Yolu Caddesi, Beşyol Kavşağı ve İzmir Yolu Caddesi civarında, sokak ve yol üzerlerinde pazarlık yapan ve boş arazilerde, otomobil içerisinde fuhuş yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Hayat kadınları ve travestileri tehdit ederek uyuşturucu madde vermek suretiyle para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 travesti ve 1 hayat kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda prezervatif ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralar tarafından an be an görüntülendi. Cadde ve sokak üzerlerinde bekleyen, vatandaşlar ile pazarlık yapan hayat kadını ile travestiler, polis ekipleri tarafından suç üstü olarak yakalandı.



200 BİN LİRAYA YAKIN PARA CEZASI UYGULANDI



Soruşturma kapsamında 23 travesti ve kadının yanı sıra bu şahıslarla ilişkiye giren 45 kişinin de ifadesi alındığı belirtilirken boş alan ve araç içerisinde ilişkiye girdikleri tespit edilen 15 kişiye de işlem yapıldığı ve fuhuş amaçlı yola çıkan kadınlara da iki aylık süre içerisinde toplam 198 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 otomobil ile 13 ev mühürlendi. 17 şüpheli, insan ticareti yapmak, zorla fuhuşa teşvik ve aracılık, fuhuş için yer temin etmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından adliyeye sevk edildi.

10)11 EV VE İŞ YERİNİ SOYAN 4 KİŞİ YAKALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 11 ev ve iş yerini soyan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.



İlçeye bağlı Yunuslu Köyü'ndeki bakkal dükkanına gece giren kimliği belirsiz kişiler, para ve gıda maddesi çaldı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma, eşkal ve kimliklerini belirlediği 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan Y.Y., U.Ç., E.K. ve Ş.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 telsiz, çaldıkları 100 karton sigara, 50 şişe içki, 20 kilogram çay, 1 diz üstü bilgisayar, 1 adet LCD monitör ve çok sayıda gıda ile elektronik malzeme ele geçirdi. Yapılan araştırmada şüphelilerin daha önce de ilçede çeşitli noktalarda 10 hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi. Toplam 11 ev ve işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.

11)KUMBAHÇE'DE EN UZUN GECE NAR TUGAN İLE UĞURLANDI

MUĞLA'nın Bodrum'da 4 bin yıllık geleneğin yaşatıldığı Nar Tugan kutlamaları, en uzun gecenin uğurlanmasıyla sona erdi



Kumbahçe Mahallesi'nde Karya Kültür Etkinlileri Mirası Grubu tarafından 21-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Nar Tugan Kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Nar Tugan ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikler, katılımcıların dilek ağacına dilek dileyerek kurdele bağlamaları ile devam etti. Kutlamalara katılanlara keşkek, lokma ve bereketin sembolü aşure dağıtıldı.



4 BİN YILLIK GELENEK YAŞATILDI



Kumbahçe Mahalle Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, Kumbahçeli kadınlar ve erkekler, zeybek ve Bodrum yöresi oyunları sahneledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da gruba katılarak, Bodrum yöresi oyunlarını oynadı. Ardından Bodrumlu gençler, Beden Eğitimi Öğretmeni Bilge Kural tarafından hazırlanan güneşi ve en uzun geceyi uğurlama dansları sahnelendi. Soğuk havada performanslarını sahneleyen gençler, etkinliğe katılan yaklaşık 600 kişiden alkış aldı. Gençler, dansları ile beğeni topladı. Adaçayı Erbane Grubu, erbane dinletisi sundu. Grup çaldıkları ritimlerle mitolojik bir hava yarattı. Gösteriler, Gençlik Grubunun dans gösterileri ile sona erdi.



Karya Kültür Etkinlileri Mirası Grubu sözcüsü arkeolog Ayşe Temiz, "Binlerce yıl önce Türkler'in tek tanrı inancı vardı. Bugün 'melek' denilen kutsallar binlerce yıl öncede vardı. Onlardan biri de ülgen idi. Türkler güneşin güçlü dönüşünü Nar Tugan'ı Akçam Ağacı çevresinde kutlardı, çünkü Ülgen'in akçam ormanlarındaki köşkünde yaşadığı bilinirdi. Bu ağaçların dallarına dileklerini bağlayarak, Ülgen'e dileklerini iletirdi. Pagan inançlarının etkisi ile Tengri kavramı zamanla tanrının oğlu-kutsal ruh- tanrı İsa'ya dönüşmüştür. Nar Tugan güneşin doğum kutlamaları da İsa'nın doğum kutlamalarına, Noel'e dönüşmüştür. Noel kelimesi Noio (yeni) ve Helios (güneş) kelimelerinden oluşur ve Nar Tugan ile özdeştir. Ülgen'in yerini Santa Klaus almıştır. Özünde Türkler'in geleneği olan 4 bin yıllık Nar Tugan'ı günümüzde de yaşatarak, genç nesillere aktarmayı hedefliyoruz" dedi.

