DHA YURT BÜLTENİ-10

1)PKK'LILARIN BARINDIĞI AMANOSLAR ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

HATAY'da olası eylemleri önlemek amacıyla, PKK'lı teröristlerin olası barınma yerleri arasında olduğu bildirilen bazı bölgeler 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık ile 5 Ocak tarihleri arasında ilan edilen özel güvenlik bölgelerinde, terör örgütü PKK'nın Amanos yapılanmasına çeşitli operasyonlar yapılacağı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Önümüzdeki dönemde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması maksadıyla, Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa İlçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerde 22 Aralık gününden itibaren 5 Ocak günü dahil olmak üzere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgelerine girmemeleri önemle rica olunur."



Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

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2)KAYSERİSPORLU FUTBOLCULAR, ŞEHİT ASKERLER İÇİN DUA ETTİ

KAYSERİSPORLU futbolcular, geçen cumartesi sabahı 14 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırısının meydana geldiği yere giderek dua etti.

Kayserispor yöneticileri, futbolcular ve teknik heyeti geçen cumartesi günü Talas Bulvarı'nda meydana gelen terör saldırısında şehit olan 14 asker için olay yerine gitti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dualar edildi. Kayserispor Genel Koordinatörü Ahmet Yıldız, "Kayserispor camiası olarak Cumartesi günü gerçekleştirilen hain ve kahpece terörist eylemi kınamak için futbolcu kardeşlerimizle birlikte buradayız. Terör saldırısında şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un kalecisi Muammer Yıldırım ise "Çok üzücü bir durum. Hepimiz çok üzülüyoruz. Şehitlerimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Benim burada devlet büyüklerimize söylemek istediğim bu olayların artık son bulmasını istiyoruz. Ne gerekiyorsa acilen yapılmasını istiyoruz. Ülkemizin barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Hergün korku ile yaşamak istemiyoruz" diye konuştu. Kayserisporlu futbolcu Anıl Karaer de "Burada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok çirkin bir saldırı. Böyle saldırıların artık son bulmasını istiyoruz. Anaların ağlamadığı çocukların öksüz kalmadığı bir ülke ve dünya istiyoruz. Savaşarak hiçbir şeyin başarılamayacağını herkes biliyor. Vatan grevi yapan askerlerimize ve güvenlik güçlerimize Allah güç versin. Umut ediyorum bu terör saldırılarına karşı devletimiz ve biz milletçe gereken dersi veririz" diye konuştu.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI YERE İDAM SEHPASI BIRAKTILAR

KAYSERİ'de, hafta sonu iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bombalı saldırının yapıldığı yere, vatandaşlar tarafından minyatür idam sehpası bırakıldı.

Geçen Cumartesi günü 14 askerin şehit olduğu, 56'sının yaralandığı bombalı saldırı sonrası olayın olduğu Talas Bulvarı'na, vatandaşların ziyareti sürüyor. Patlamanın olduğu ve 'Şehit Komandolar Durağı' adı verilenı yere gelen vatandaşlar dua etti. Patlamanın yaşandığı yere vatandaşlar tarafından bırakılan idam sehpası dikkat çekti. Minyatür idam sehpasına vatandaşlar tarafından, 'Hainlere idam', 'İdam istiyoruz' yazıları yazıldı.

Görüntü Dökümü



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-Patlamanın yaşandığı yer



-Dua eden vatandaşlar



-Durağa bırakılan idam sehpası



-Genel detaylar

Görüntü Dökümü

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-Kayserispor otobüsünün patlamanın yaşandığı alana gelmesi



-Kayserispor Genel Koordinatörü Ahmet Yıldız konuşması



-Kayserisporlu futbolcular Muammer ve Anıl'ın konuşmaları



-Futbolcuların dua etmesi



-Genel detaylar



Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, )



5 dakika 30 saniye/175 MB



46 saniye/26 MB



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3)HDP MENDERES İLÇE BAŞKANI, KOCASI VE KIZI GÖZALTINA ALINDI



EVLERİNDE, PKK BAYRAĞI ÇIKTI

İZMİR'de düzenlenen operasyonda, HDP Menderes İlçe Başkanı Halima A, kocası Ramazan A. ve lise öğrencisi kızları Beritan A. gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yapan İlçe başkanı ve kızının evinde Abdullah Öcalan posterleri, sözde PKK bayrakları bulundu. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerine soruşturması sonrasında İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon yaptı. Operasyonda, HDP Menderes İlçe Başkanı Halima A, kocası Ramazan A. ve lise öğrencisi kızları Beritan A. gözaltına alındı. Beritan A'nın, sosyal medya paylaşımlarında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı saptandı. İlçe başkanın evindeki aramalarda, terör örgütü PKK'ya ait sözde bayrak, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları, çok sayıda yasaklanmış kitap, dergi ele geçirildi. Dijital malzemelere el konuldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlılardan 17 yaşındaki Beritan A, ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı. İlçe başkanı Halime A. ile kocası Ramazan A.'nın işlemlerinin de devam ettiği açıklandı.

İZMİR ()

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4)BİTLİS'TE DBP'Lİ 3 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

BİTLİS’te terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Mutki, Hizan ve merkeze bağlı Yolalan Belde Belediye Başkanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Aralık 2016'da Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mutki, Hizan ilçeleri ile merkeze bağlı Yolalan Beldesi ve Diyarbakır'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda DBP'li Mutki İlçesi Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İkram Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın gözaltına alındı. Emniyet'teki sorgularının ardından mahkemeyle sevk edilen Mutki İlçesi Belediye Başkanı Birlik, Hizan Belediye Başkanı Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Aydın, 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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-DBP'li belediye Başkanlarını emniyetten çıkarılmaları



-Hastaneye getirilmeleri



-Hastane önü detayları



-Hastaneden çıkarılmaları

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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5)BALIKESİR SGK BİNASI 28 MİLYONA İLKAY GÜNDOĞAN VE AİLESİNİN OLDU

İNGİLTERE'nin Manchester City takımında oynayan Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan, babası İrfan Gündoğan ve kardeşi İlker Gündoğan'la birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasını 28 milyon TL'ye aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan satın aldığı beş katlı SGK Balıkesir İl Binası'nı satışa çıkardı. İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan Balıkesirli futbolcu, İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan'ın iki oğlu İlkay ve İlker adına kurduğu Günil İnşaat Turizm İthalat İhracat Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. 28 milyon lira verip, ihaleyi kazandı. İhaleye başka katılan firma olmadı. GÜNİL İnşaat'ın İzmir Torbalı'da faaliyetini sürdürdüğü öğrenildi. AK Partili Balıkesir Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ahmet Edip Uğur, "İlkay Gündoğan Balıkesirli hemşehrimiz. Ailesi Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nden. İlkay Gündoğanla daha öncede temaslarımız oldu. Balıkesir'de düzenlediğimiz Mahalle Ligi şampiyonu olan Susurluk ve Edremit takımlarını Dortmund'ta ağırlamıştı. Bu yıl Manchester City'e transfer oldu ve şampiyon olacak takımları da İngiltere'ye davet etti. İlkay Gündoğan, Balıkesir'e yatırım yaparken hem Türkiye'ye döviz kazandırdı hem Balıkesir kazadıhem de belediyemiz kazandı. 8.5 milyon liraya belediyemizin aldığı binayı biz 28 milyon liraya sattık. Satışı İzmir'de inşaat işleriyle uğraşan babası İrfan Gündoğan aracılığı ile yaptık" dedi.



Gündoğan ailesinin satın aldığı 4 bin 453 metrekare arazi içinde 5 katlı kullanım alanı 7 bin metrekare olan SGK binası, Balıkesir'in Saat Kulesi, Şadırvan gibi tarihi yapılarının da yer aldığı Hacıilbey Mahallesi'nde, kent merkezinde bulunuyor. SGK'nın halen il müdürlüğü olarak kullandığı bina önümüzdeki günlerde boşaltılacak. SGK Bursa yolu üzerinde tamamlanmak üzere olan yeni binasına taşınacak. Gündoğan ailesinin SGK binasını yıkıp, yerine iş merkezi ya da konutlar yapması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:



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-Balıkesir SGK İl Binası'nın görüntüsü

Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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6)ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ İŞÇİLER YARALANDI

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlu yolda kayarak devrilen çöp kamyonunda 3 kişi yaralandı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde yaşanan olayda TOKİ konutlarından atık çöpleri toplayan çöp kamyonu dönüş yolunda rampadan aşağı inerken yolun buzlanması nedeniyle kayarak devrildi.



Buz pistine dönen yolda son anda uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. Kadir Karataş yönetimindeki 44 NK 771 plakalı kamyon da sürücü ve 4 işçiyi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtardı.



Yaralanan sürücü Karataş ve 2 işçi olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Mahalle sakinleri ise bölgede yaşanan kazalara tepki göstererek belediyelerin yeteri kadar karla mücadele etmediğini, buz pistine dönen yolda vatandaşların bile yürümekte zorluk çektiklerini söylediler. Öte yandan yaralanan sürücü ve 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Buz tuttuğunu belirten mahalle sakinleri yetkilileri daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mikail PELİT/MALATYA, () -

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7)REKABET VATANDAŞA YARADI, EKMEK '50 KURUŞ'

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde rekabete başlayan fırıncılar ekmek fiyatını 50 kuruşa kadar düşürdü. Edremit ilçesinde satış noktaları açan bir fırının ekmek fiyatında yaptığı indirim, diğer fırınlarda da fiyatların düşmesine neden oldu. Yeni fırının satış fiyatı 1 TL olan 250 gramlık ekmeği 50 kuruştan satmasının ardından diğer fırınlar da ekmek fiyatını 75 kuruş ve 50 kuruşa düşürdü. İndirimi başlatan fırının çalışanı Sertap Ünver, ekmeğin gramajı ile kesinlikle oynanmadığını ve yüksek kalitede ekmek yaptıklarını söyleyerek, "Halkımızın ucuza kaliteli ekmek yemesi için ve odun fırınında ürettiğimiz ekmeği tanıtmak için böyle bir karar aldık. Halkımıza afiyet olsun" dedi.Ucuz ekmek almaktan memnun olduklarını dile getiren yurttaşlar ise "Ekonomik şartlar giderek zorlaşıyor. En çok tüketilen gıda ekmek en azından bir süreliğine olduğunu bilsek de ucuza ekmek alabiliyoruz. Zaten ekmek ile karnımızı doyurur hale geldik. İnşallah arkasından daha büyük bir zam gelmez" diyor.



"DENETİMLERİ YAPIYORUZ"



Edremit Lokantacılar Fırıncılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, Edremit'te 250 gramlık ekmeğin üst satış fiyatının 1 TL olarak uygulandığını belirtti. Bazı fırınların rekabet içerisinde olduğunu da söyleyen Başkan Dürüst, "Fiyatı isteyen tabi ki aşağıya çekebilir. Ama gramajıyla kesinlikle oynanamaz. Gerek İlçe Tarım Müdürlüğü gerekse Edremit Belediyesi ile birlikte hijyen ve ruhsat konusunda denetimleri gerçekleştiriyoruz. Şuan Bandırma ve Erdek'te 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı 1.25 olarak alındı. Balıkesir merkez ve Edremit'te bazı fırıncıların fiyat artışı talebi bulunuyor" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Ekmek satışından görüntü,



-Sertap Ünver ile röp



-Vatandaş ile röp

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()



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8)KOSGEB'DE KREDİ SIRASI BİNAYI SARDI

ANTALYA'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'ni almak isteyen vatandaşlar, başvurunun son gününde uzun kuyruklar oluşturdu. Binanın etrafını saran kuyrukta bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden sisteme girmekte büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sürenin uzatılmasını istedi.



KOSGEB'in 50 bin TL faizsiz kredi imkanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Antalya'da krediden yararlanmak isteyenler sabah erken saatlerde KOSGEB İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Başvurunun son günü olması dolayısıyla ilçelerden de gelen vatandaşlarla birlikte başvuru için bekleyenlerin sırası binanın etrafını sardı. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar, kredi imkanından yararlanabilmek için saat 05.00 itibariyle il müdürlüğü önünde beklemeye başladı.



Başvuru yapanlar, KOSGEB'in internet sitesinde sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, yetkililerin bunu çözmesini istedi. 3 günlük sürenin çok kısa olduğunu aktaran vatandaşlar, evrakları hazırlamakta bile güçlük çektiklerini söyledi.



SİSTEMDE SIKINTI VAR



Reklam ajansı sahibi Betül Ekiz Çam, KOSGEB yetkililerinin internet sitelerindeki sıkıntıyı bir an önce çözmeleri gerektiğini belirterek, 3 günlük başvuru süresinin kısalığından şikayet etti. Saat 08.30'da sıraya girmesine rağmen 3 saat sonra işlemini yaptırdığını dile getiren Çam, “Kağıtları tamamlamam zaten uzun sürdü. Krediyle rahat nefes alalım dedik ama kuyrukta nefes verecektik" dedi.

Antalya'nın en uzak ilçelerinden Akseki'den kredi için gelen kuaför Ayşe Karahan ise sabaha kadar internetten başvuru yapmaya çalıştığını söyledi. Karahan, krediye umut olarak baktıklarını dile getirerek, parayı işletmeyi genişletmek için kullanacağını söyledi.

Gıda toptancısı Ergin Türkyaşar da kredi için üç gündür mücadele ettiğini aktardı. Türkyaşar, “Saat 05.00'te esnaf odasına gittim. Sıra çok uzun ama yine de bekleyeceğim. Kredi çıkarsa borçlarımı ödeyeceğim" dedi.

Kafe işletmecisi Leman Erişen ise sıranın kendisine gelmeyeceğini dile getirerek, “İnternette büyük sıkıntı var. Yetişeceğimi düşünmüyorum ama bu atmosferi yaşamak istedim" diye konuştu.



BAŞVURUDA SON SAATLER



Krediye başvuru bugün saat 23.59'a kadar devam edecek. İnternet üzerinde yapılacak başvuruyla başlayan süreçte toparlanacak evraklar, müdürlüklere teslim edilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmadan toplam 36 ay geri ödemeli faizsiz kredi 15 bin esnafa verilecek.

Görüntü Dökümü



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- Binanın dış plan görüntüsü



- RÖP 1: Leyla Karahan



- RÖP 2:Ergin Türkyaşar



- RÖP 3: Leman Erişen



- Bina çevresinde sıra bekleyenlerin görüntüsü



- Detaylar

77 /// 2.26

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)



