DHA YURT BÜLTENİ-10 

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (3)

CESETLER BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Anne Nilgün ve büyük kızı Funda Kaplan'ın cesetleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Anne kızının cesetleri arazi tipi ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cesetlerin bulunduğu yerden görüntüler

-Cesetlerin çıkarılması

-Taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,()

===================================

Hatay’da 23 Temmuz anma etkinlikleri başladı

Hatay’ın ana vatana katılışının 80’inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

İlk olarak Antakya Atatürk Anıtı’na Hatay Valiliği, Hatay Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi adına çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile program son buldu. Gerçekleştirilen anma programlarının devamında Hatay il protokolü Antakya Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Hatay’ın Anavatan’a katılışının 80’inci yıldönümü vesilesi ile karşınızdayız. Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan; Hatay halkının bağımsızlık tutkusuyla başlayan ve büyük bir inanç, sabır ve karalılıkla süren mücadelesi, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Hatay’ı ‘Şahsi meselemdir.’ diye sahiplenmesi ve bizzat yürüttüğü barışçıl ve akılcı politikayla zaferle sonuçlanmıştır. Türkiye’nin tarihinde siyasi ve diplomatik açıdan önemli bir yere sahip olan Hatay’ın Anavatan’a katılması millet olmayı devlet olmaya yeğleyen vefalı Hataylıların birlik ve beraberlik içerisinde vatan ve millet sevgisinden aldıkları güç ve inançla giriştikleri mücadele sonucunda gerçekleşmiştirö diye konuştu.



Görüntü Dökümü

--------------------------

-Antakya Atatürk anıtından genel ve detay görüntüler

-Çelenklerinin sunumu

-İstiklal Marşı ile Türk Bayrağının göndere çekilmesi

-Şehitlik ziyareti

-Saygı atışından detay görüntü

-Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın konuşması

-Şehitler için dua okunması

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, ()

===================================

Çalınan telefonunun hafıza kartı için hırsıza 500 lira verecek



Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar'ın cep telefonu çalındı. Telefonun içerisindeki fotoğrafların kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyen Özkar, hırsıza hafıza kartını getirmesi karşılığında 500 TL vereceğini söyledi.

21 Temmuz günü kendisine ait araçla Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki köyüne gitmek için yola çıkan Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, pazar yerine uğradıktan sonra bir saat mesafedeki köyüne gitti. Köye geldiğinde cep telefonunun araçta olmadığını fark eden Muhtar Özkar, hemen polise şikayette bulundu. Henüz ilk taksitini bile ödemediği telefonun çalınmasına üzülen Muhtar İsmail Özkar, en çok da telefonun içerisindeki fotoğrafların kaybolmasına üzüldüğünü belirtti. Telefonunu çalan hırsıza çağrıda bulunan Muhtar Özkar, telefonun hafıza kartını getirirse 500 TL vereceğini söyledi.

Muhtar İsmail Özkar, "Pamukova'ya bir cenazeye gidecektim. Telefonu da elbisenin cebine koyup arka koltuğa attım. Giderken hanım fikir değiştirdi. 'Pazardan pancar tohumu alıp, bahçedeki boş yerlere ekelim' dedi. Pazar yerine gittik. Daha sonra Pamukova'nın Çilekli köyüne gittik. Orada bahçede çalışacak olduğum için, bir arayan olur diye telefonu üzerime alayım dedim. Gittim arabaya, aradım, taradım telefon yok" dedi.

Telefonun içerisindeki fotoğrafların kaybolmasına üzüldüğünü söyleyen Özkar, şöyle konuştu:

"Evden çıktıktan sonra hiçbir yere uğramadım. Sadece pazara uğradım, oradan da bahçeme gittim. Şimdi bunu çaldılar. Daha da yeni almıştım telefonu, daha taksitini dahi ödemedim. Bunu çalan hırsız kimse eğer, ben ondan şunu rica ediyorum. Ben ona 500 TL vereyim, telefon da ona kalsın. O telefonun içinde benim torunlarımın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, değerli insanların fotoğrafları vardı. Onlara yazık oldu. Ben o hırsız arkadaşa 500 TL para vereyim, o hafıza kartını bir yere bıraksın, oradan da bana telefon etsin. Ben Kocaeli'de tanınan bir muhtarım. Kime sorsa benim numaram vardır. O kartı bir yere çaktırmadan bıraksın, parasını da yine gelsin oradan alsın. Çünkü o telefonda çok değerli numaralar, fotoğraflar var. Özellikle, hafta sonu torunumu midilli ve ata bindirmeye götürdüm. Orada beraber çektiğimiz fotoğraflarımız var. O görüntü çok hoşuma gitmişti. Ben çok üzüldüm. Hırsız arkadaştan hafıza kartını getirmesini rica ediyorum.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muhtar İsmail Özkar ile röp.

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),()

==================================

Edirne'de valilik adını kullanan telefon dolandırıcısı tutuklandı

Edirne'de, esnafı arayarak, kendisini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, huzurevi yaptırılacağı bahanesiyle para toplayan Ö.D., polis ekiplerince düzenelenen operasyonla Kocaeli'de yakalandı. Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirneli esnaf, telefonla arayıp Valilik Özel Kalem Müdürü diye tanıtan kişinin, Havsa ilçesinde huzurevi yaptırılacağı bahanesiyle para isteyip kendilerini dolandırdığını söyleyerek emniyete şikayette bulundu. Bir esnafın 10 bin TL verdiği olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada yapılan incelemelerde şüphelinin Ö.D. olduğu ve Kocaeli'de oturduğu belirlendi. Edirne polisi, düzenlediği operasyonla Ö.D.'yi Kocaeli'de yakalayıp, kente getirdi. Ö.D.'nin üzerinde yapılan aramada 10 sim kart, 5 telefon, 14 bin TL, 3 sahte kimlik ve dolandırıcılıkta kullandığı not kağıtları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Ö.D.'nin suç ortakları olduğunu belirlediği ve 31 ayrı suçtan aranması bulunan H.A. ile A.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Şüphelinin hastaneye getirilmesi

Şüpheliden detaylar

Hastaneden detaylar

Şüphelinin adliyeye götürülmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, ()-

===================================

Şezlonglar arasında yumurtlama alanı arayan kaplumbağa tartışması



Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kaplumbağasının sahildeki şezlonglar arasında yumurtlama alanı kazdığı görüntü tepkilere neden oldu. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, yeşil deniz kaplumbağası olan bu türün şezlonglardan değil, etrafındaki insanlar, patlayan flaş ve kamera ışıklarından korktuğu için yumurtlamadığını söyledi.

Alanya'da geçen pazar günü Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki sahilde vatandaşlar tarafından plajda şezlongların arasında yumurtlama alanı kazmaya çalışan bir kaplumbağa görüldü. Kaplumbağanın videosunu çekenler sosyal medyada #dogayikoruyalim etiketiyle "Caretta caretta'ların üreme alanı olan Akdeniz sahillerinde denizin dibine kadar şezlongları indirmeyi anlamıyorum" yorumuyla paylaştı. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan görüntü tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili 'ya açıklamada bulunan ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, görüntülerdeki kaplumbağanın Caretta caretta değil, Chelonia mydas (Yeşil deniz kaplumbağası) olduğunu ve Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğunu söyledi. Yeşil deniz kaplumbağası için şezlongların bir engel teşkil etmediğini belirten Kayhan, "Kaplumbağaya ebat ve güç olarak şezlonglar engel teşkil etmez. Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğu için, yumurtlama alanı olmadığı için orayı seçmiş olabilir. Burada asıl büyük sorun, videoyu dikkatlice izlerseniz hayvanın yumurtlamamasının tek nedeni etrafındaki insan sesleri ve patlayan flaş ve kamera ışıklarından korkmasıdır. Videonun bir bölümünde flaşın patlamasının ardından kaplumbağa kafasını kuma gömmeye çalışıyordu. Korkutulmasaydı burayı yumurtlama alanı olarak seçebilirdi. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür bir durumla karşılaştıklarında hayvanın etrafına toplanılmaması, yüksek ses, hareket ve flaşlarla hayvanı korkutmamaları. Hayvan bir engelle karşılaşmışsa ve başa çıkamıyorsa sadece bu konuda ona yardım edilmesi ve etrafından uzaklaşarak onu korkutacak hareketlerden kaçınılması en doğrusu olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaplumbağa kumları kazarken

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

===================================

Sivaslılar 'Gardaşlık Festivali'nde buluşacak



Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenecek olan 'Gardaşlık Festivali'nde dünyanın dört bir yanından gelen Sivaslılar buluşacak.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği'nce dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için 'Gardaşlık Festivali' düzenlenecek. Türkiye ve yurt dışında yaşayan Sivaslıları, kentte bir araya getirmek için düzenlenen etkinlik kapsamında, plaka kodu 58'i temsilen Ağustos ayının 5'inde düzenlenecek festivale tüm Sivaslılar davetli olacak. 2 gün sürecek olan festivalde, kent meydanında bin 58 kişi aynı anda halay çekecek. Festivalde ayrıca fotoğraf yarışması, halk oyunları gösterileri gibi çeşitli etkinlikler de olacak. 6 Ağustos Salı günü ise ünlü sanatçılar Serdar Ortaç ve Hande Yener, katılımcılara konser verecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan 'Gardaşlık Festivali' hakkında bilgi verdi. Festivalin özel anlam ifade ettiğini belirten Ayhan, "Gardaşlık Festivaliyle Sivas'ta gardaşlık kültürünün oluşmasını sağlayan ve Selçuklu motifinin içerisindeki cesareti, fedakarlığı, cömertliği derç eden bu kardeşlik kültürünü, temel felsefesini oluşturan bu anlayışı 2 güne yayıp kutlamak istiyoruz. Kendisini Sivaslı hisseden, Türkiye'de 3 milyon Sivaslı'nın heyecan duyacağı bir aktivite yapıyoruz" dedi.

'GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ'

Festivali geleneksel hale getireceklerini belirten Ayhan, "Ağustos'un 5'inde yani 58 oluyor. Yani 'Dünya Sivaslılar Günü'nü artık geleneksel hale getireceğiz. Etkinlikler kapsamında 'Gardaşık Beratı' vereceğiz, gardaşlık sohbetleri yapacağız, 'haydi gardaşım buyur çaya gel' diyeceğiz, bin 58 kişi halay çekeceğiz. Yarışmalar düzenleyeceğiz. Sivaslıların muhabbetini artıracak çok güzel bir festivalimiz olacak. Ayrıca kültür ve sanat ödülleri de vereceğiz. Ayrıca bazı kategorilerde Sivas'a hizmet etmiş insanlarımıza kültür ve sanat ödülleri vereceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kent merkezinden görnütüler

-Valinin açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()

===================================

Derecik'te bunaltan sıcaklar

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Araç termometrelerinin zaman zaman 45- 46 dereceyi gösterdiği ilçede, birçok kişi serinlemek için Hacıbey Deresi'ne akın etti.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan ve Pençe Operasyonu'nun yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın nokta olan Derecik'te, son zamanların en sıcak günleri yaşanıyor. Yaklaşık 10 bin nüfuslu ilçede, telefonların hava durumu göstergelerinde 43, araç termometreleri ise hava sıcaklığı zaman zaman 46 derece olarak ölçüyor. Güneşin tepede olduğu gündüz saatlerinde sıcaktan bunalanlar soluğu ilçeye en yakın olan Hacıbey Deresi'nde alıyor.

En yoğun günlerini yaşayan Hacıbey Deresi'nin serin sularına kıyafetleriyle girerek serinleyen Derecik sakinlerinden biri son zamanların en sıcak yazını geçirdiklerini ve özellikle öğlen saatlerinde gerekmedikçe dışarıda durmamaya, dükkanlarını açmamaya çalıştıklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-ilçe merkezinden genel görüntüler

-inşaatta çalışan işçiler

-Hacıbey Deresi'nde yüzenler

-Vatandaşlarla röportaj

Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), ()

