DHA YURT BÜLTENİ-10 

Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yolla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ametçe altı mevkisi açıklarında sabaha karşı bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Tarihi anıt ağaçtan düşen ve ayağı kırılan kediye vatandaş sahip çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi anıt ağaçtan düşen ve ayağı kırılan yavru kedinin imdadına esnaf yetişti. Kedi, ilçedeki veterinerlerin kapalı olması üzerine Bursa merkezine sevk edildi.

İznik'te Kılıçaslan Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 30 metre uzunluğunda tarihi anıt ağaca tırmanan yavru kedi bir anda yere düştü. Ön sağ ayağı kırılan yavru kedinin imdadına esnaf Aziz Ağır yetişti. Ağır, acılar içinde kıvranan yavru kediyi ilçede bulunan 4 veterinere götürmesine karşın, veterinerliklerin kapalı olması üzerine sonuç alamadı. Duruma tepki gösteren esnaf, "Veterinerlerin kapalı olmasına çok üzüldüm. Belediyenin zabıta ekiplerine teslim ettim" dedi. İznik Belediyesi Zabıta ekipleri ise kediyi Bursa'nın merkezinde yer alan bir veterinere götürdü ve kedi tedavi altına alındı.

Kursiyer olarak başladı, kendi başarı öyküsünü yazdı



Eskişehir'de, meslek edindirme kursunda öğrendiği keçe işleme sanatını, KOSGEB desteğiyle mesleği haline getiren kadın girişimci Ayşegül Birdal (41), açtığı ücretsiz kurs ile kadınlara destek oluyor.

Eskişehir'de, 9 yıl önce belediye tarafından açılan meslek edindirme kurslarında keçe işlemeye başlayan 1 çocuk annesi Ayşegül Birdal, malzeme bulma konusunda yaşadığı sorun nedeniyle kendi işini kurmaya karar verdi. Geliştirdiği fikir ile KOSGEB'e başvuran Birdal, seminerlere katılıp, fikrini geliştirdi. KOSGEB'ten aldığı 30 bin TL'lik destekle hayallerinin peşinden koşan Ayşegül Birdal, ilk önce malzeme temini ile geçimini sağlamaya başladı. Tarihi Odunpazarı bölgesinde açtığı dükkanda ürünleri satan Birdal, yaptığı çanta, aksesuar ve oyuncak gibi ürünlerle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden beğeni topladı. Birdal, dükkanında ücretsiz olarak verdiği kurs ile de kadınların hayata bakışlarını değiştirmeyi amaçlıyor.

'FİKRİM VARDI, SERMAYEM YOKTU'

Önceleri can sıkıntısı ile meslek edindirme kursuna başladığını söyleyen Birdal, 6 yıl boyunca kursa devam ettiğini söyledi. Bu süreçte kendi iş yerini açma fikrinin gelişim evrelerini anlatan Birdal, "Bu noktaya geleceğimi aslında hiç düşünmemiştim. 6 yıl devam ettim. Ortamı ve hocalarımı çok sevdim. Sonrasında da bu işi yapmaya karar verdim. Gitmiş olduğum kursta malzeme alırken biraz sıkıntı yaşıyorduk. Bulunduğumuz yerde malzeme satışı yapan bir yer yoktu. Dolayısıyla uzak mesafedeki yerlerden temin etmek zorunda kalıyorduk. Oradan iş fikri doğdu. Yani 'Ben bu malzemeyi insanların ayağına getirmeliyim' kısmını düşündüm ancak bunun için sermayem yoktu. KOSGEB'ten destek aldım, seminerlere katıldım. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra, dükkan açtım. İşe malzeme satışı yaparak başladım. 6 yıl kursa gittiğim için birçok şeyi öğrenmiştim. Hediyelik eşyalar, oyuncaklar, çantalar, aksesuarlar vs. yapmaya başladım. İnsanlardan güzel tepkiler almaya başladım. Daha sonra onları da dükkanımda sattım" dedi.

'ÜCRETSİZ KURS VERİYORUM'

Yaptığı ürünlerin kısa sürede insanlar tarafından büyük beğeni aldığını ifade eden Birdal, dükkanına gelen kişilerin kendisinden kurs almak istediklerini söyleyerek, "İlerleyen süreçte insanlar benden bunu öğretmemi istediler. Yani benden kurs almak istediler. Ücretsiz kurs vermeye başladım. Neden ücretsiz veriyorum? Çünkü ben bu kursu ücretsiz aldım ve bu benim ekmek kapım oldu. Buradan ben gelir kaynağı oluşturdum. Onlar adına isterlerse yaptıkları ürünün satışın da sağlıyorum. Kendileri çevrelerine, eşlerine dostlarına satıyorlar. Sergilere katılıyoruz, stantlar açıyoruz. Fuarlara katılıp satışları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'MÜŞTERİLERİN TEPKİLERİ BENİ MOTİVE EDİYOR'

Ürünlerinin otantik bir havası olduğuna değinen Ayşegül Birdal, bu havanın tarihi Odunpazarı bölgesiyle örtüştüğünü söyledi. Dükkanına gelen müşterilerin tamamen özgün tasarım olan ürünleri gördüğünde verdikleri tepkinin kendisini motive ettiğini sözlerine ekleyen Birdal, şöyle konuştu:

"Buranın ambiyansına uygun oldu. Keçeden ve ıslak keçeden çalışmalar yapıyorum. Otantik ürünler çalışıyorum. Dolayısıyla yaptığım ürünler Odunpazarı ile daha güzel örtüştü. Daha modern bir yer yerine böyle daha tarih kokan bir yer oluşunun ürünlerime daha farklı bir hava kattığımı düşünüyorum. Ürünleri ilk kez burada gördüklerini söylüyorlar. Zaten genelde tasarım ürünler oluyor. Dükkana girdiklerinde yüz ifadeleri, kelimelere döktükleri iltifatlar bana keyif veriyor. Daha fazla motive ediyor. Artık kadınların da hatırı sayılır bir şekilde 'Biz de varız!' dediklerini görüyorum. Özellikle Eskişehir bu konuda çok iyi. Hayatı boş vermiş olan kadınlara da kesinlikle boş vermemeleri gerektiğini söylüyorum. Bir şekilde ayakları üzerinde dursunlar. Kendilerini keşfetsinler. Mutlaka kendilerine ait bir özelliğe sahiplerdir. Herhangi bir yetiye sahip olduklarını düşünüyorum. Onu keşfedip, o yolda ilerlemeye çalışsınlar. Böyle olursa hem mutlu olurlar sevdikleri işi yaparlar. Sonrasında da para kazanırlar. Benim bu dükkanı açarken önceliğim para kazanmak değildi aslında. Ben bu işi keyif almak için yaptım. İnsanlara da bunu öneriyorum" diye konuştu.



Tunceli Valisi Sonel'in makam aracı, gelin arabası oldu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kazada yaşamını yitiren çevre sağlık teknisyeni Hüseyin Gül'ün kardeşi Muzaffer Gül'e jest yaparak makam aracını gelin arabası olarak kullanması için tahsis etti.

Tunceli Sağlık Müdürlüğü'nde çevre sağlık teknisyeni olarak çalışan Hüseyin Gül, aynı kurumda birlikte çalıştığı Aydın Arslan ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen seminere katılmak üzere Antalya'ya ya giderken 6 Nisan 2009 günü Konya- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün Tunceli'de evlenen Hüseyin Gül'ün kardeşi Muzaffer Gül'e makam aracını tahsis ederek, gelin arabası olarak kullanılmasını istedi. Muzaffer Gül, valinin bu jestini kabul ederek '62 001' kırmızı plakalı makam aracını gelin aracı olarak kullandı. Gül, evlendiği Şükriye Gül'ü valinin makam aracı ile evinden alarak önce şehir turu attı, ardından düğün salonuna kadar götürdü.

Vali Tuncay Sonel, Muzaffer- Şükriye Gül çiftinin düğününe de katılarak nikah şahidi oldu ve evlilik cüzdanını yeni evlenen çifte verdi. Vali Sonel nikahta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle yeni evlenen çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tunceli'mizin huzur şehri olmasında büyük katkıları olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şifalar diliyorum. Devlet olarak her daim şehitlerimizin bütün yakınlarının her an yanında olduğumuzu gereken her türlü destek ve yardımı bütün olanakları seferber edeceğimizi buradan tekrar belirtmek istiyorum."



