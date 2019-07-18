DHA YURT BÜLTENİ-10

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3)BURSA'DA 2 BİN ADET YEŞİL REÇETELİ İLAÇLA YAKALANDI

Bursa'da narkotik polisler, uyuşturucu ticereti yaptığını tespit ettikleri şüpheliden 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirldi. Şüpheli H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, H.H.(32)'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek takibe aldı. Şüpheli H.H., bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Ekipleri ilaçlara el koyarkan şüpheli H.H., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

Süre: 00.25 Boyut: 47 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()