DHA YURT BÜLTENİ-10

1)EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde buzdolabından çıktığı belirtilen yangında ev kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı. Yangın, Camiatik Mahallesi Şehit İsmet Yiğit Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanının 3'üncü katında Yücel ve Dilek Yüncü çiftine ait dairede meydana geldi. Mutfaktaki buzdolabı motorunun şase yapması sonucu alev almasıyla başlayan yangın, bir anda büyüdü. Evde kimsenin olmadığı sırada alevleri gören komşuları apartmanın elektriğini keserek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Apartmana duman dolması nedeniyle daireler tek tek tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen ve aynı apartmanda oturan 6 yaşındaki bir çocuk, "Gitti anne gitti, ev yandı gitti" diyerek ağladı. Yangında dumandan etkilenen Bekir Onur Kayar (4) ve Asilay Tekin (17) olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Ekiplerin gelişi

-Dumandan etkilenen 2 çocuğa sağlık ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Yangın söndürmeden detay

-Yangından detay

-Binadan tahliye edilen kalabalık

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), ()

================================================

2)YAĞMUR, KARAYOLUNU İZMİR YÖNÜNE KAPADI

UŞAK- İzmir karayolu, etkili olan yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Karayolunun İzmir yönü, ulaşıma kapandı.

Uşak'ta bugün saat 12.30 sıralarında başlayan yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle, Uşak- İzmir karayolu sular altında kaldı. Karayolunun 2 şeritli İzmir yönü, Huzurpark Mevkii'nde ulaşıma kapandı. Karayolundaki bir otomobil, arazı yapıp suda kaldı. Karayolu ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise sürücüleri Hacı Badem Caddesi'ne yönlendirip karayolundan uzaklaştırdı. Karayolu ekiplerinin tıkalı yolu açmak için çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Karayolları ekibinin çalışması genel ve detay görüntü

- Yoldan Görüntü

- Suda kalan araçtan genel ve detay görüntü

- Yağmur suyu yoldan genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

===============================================

3)MAHALLE SAKİNLERİ EVLERİNDEKİ TARİHİ ESERLERİN ALINMASINI İSTİYOR

KAHRAMANMARAŞ'ta, tarihi Germanicia Antik Kenti'nin bulunduğu Bağlarbaşı Mahallesi'nin sakinleri, evlerinin bahçelerinden çıkan tarihi eserlerin müze yetkililerince alınmasını istiyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde, 2007 yılında evde yapılan kaçak kazı sonrası ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti'nin bulunduğu evde oturanlar, evlerinin bahçelerinde ve altlarında bulunan tarihi eserlerin müze yetkililerince alınmasını istiyor. Tarihi eserlerin kendilerine zimmetlendiğini ifade eden mahalleli günlük yaşamlarında zorlandıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Ali Akbey, yıllar önce amcası ev yaptırırken temel kazısında çıkan Geç Roma Dönemi'ne ait 1500 yıllık tarihi sütunlardan 2'sinin şimdi kendini evinin bahçesinde olduğunu söyledi. Sütunları korumaya devam ettiğini ifade eden Akbey, "Bu sütunları muhafaza ediyoruz. Ama yarın bir gün bunlar çürüyecekler. En sonunda ben de bıkacağım, bu tarihi eserleri korumaktan vazgeçeceğim. Yıllardır koruyoruz fakat artık her tarafı yosun bağlamış çürüyüp gidiyor. Kazı alanında çalışma yaparken arkeolog geldi, müze görevlileri geldi, kültür müdürlüğü görevlileri geldi. Hepsi de gördü bu eserleri. Ben bunun yosunlarını daha kaç yıl temizleyebilirim, muhafaza edebilirim" dedi.

'ARAZİMİ KULLANAMAYINCA PSİKİYATRİ SERVİSİNDE YATTIM'

Arazisi sit alanına dahil edilen Eyüp İlhan ise 12 yıl önce şehrin en lüks semtinden 3 daire alabildiği 70 bin TL altı dükkan üstü ev olacak şekilde bina yapmak için arsa aldığını söyledi. Temel kazısında çıkan Geç Roma Dönemi'ne ait su kuyusu ve taşlar nedeniyle arazisinin sit alanına dahil edildiğini dile getiren İlhan, "Çıkan taşlar Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'nce bana zimmetlendi. Su kuyusu ve alanın zarar görmemesi için müze bana perde beton yaptırttı. Yaklaşık 12 bin TL'ye mal oldu ve onun parasını da ben ödedim. Ev yapmak için aldığımı arsaya en ufak çivi çakamıyoruz. Bu nasıl bir düzen ben anlayamadım yani. Mağdur durumdayız. Çok düşünceden mi artık bilemiyorum zaman zaman evim olmadığı için problemler yaşadım ve psikolojik tedavi görüyorum şu anda. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde yattım. Akut dönemi geçirdim. Şu anda ise bipolar hastasıyım. Bipolar denge bozukluğu var. O taşlar benim başımın belası oldu. Benim hayatımı karartan 12 seneden beri ben bu şekilde etkileyen bu taşların buradan çıkması. Tarihi eser niteliği taşıyormuş. Burada 14 taş var, bunları bize zimmetlediler. Bir tanesi küçüktü, çaldırırım korkusuyla müzeye teslim ettim o taşı. Diğerlerinin zimmeti hala üzerimizde. Yani psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Buraya ben ev mi yapacağım yoksa elimden mi alacaklar artık bunun bir çözüme kavuşması lazım" diye konuştu.

'EV YAPMAK İÇİN ALMIŞTIM, DOMATES BİLE EKEMİYORUM'

Yine aldığı arsa sit alanına dahil edilen Ökkeş Çay da 4 yıl önce aldığı arsaya ev yaptırmak isteyince arkeologlarla sondaj kazısı yaptıklarını söyledi. Çay, kazıda 1-2 tane taş duvar ile içi boş 2 küp çıktığı ve bu nedenle de ev yapma hayalinin suya düştüğünü ifade edip, "2 yıl önce de trampa kararı için başvuru yaptım Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne, Müze Müdürlüğü'ne. Bakanlığa kadar gitti yazılar. Ama maalesef hala bir sonuç alabilmiş değiliz. Ne kamusallaştırılıyor, ne bizden satın alınıyor, hiçbir şekilde dönen de yok. Vergileri hala ben ödüyorum. Emlak vergisi ödüyoruz bir de üstüne 'Kültür varlıklarını koruma harcı' diye bir ücret yansıyor cüzi bir şey ama komiktir ki biz ödüyoruz. Tapu üzerinde şerh kararı var birinci derece sit alanı olduğu için satamıyoruz, kullanamıyoruz. Yani ben buraya şu an domates bile ekemiyorum ona bile yetkim yok. Bırakın ev yapmayı, herhangi bir imara kalkışmayı hiçbir şekilde araziyi kullanamıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Tarihi sütunlar

- Ali Akbey'in sütunların yosunlarını temizlemesi

- Ayağın sütunların üzerine koyması

- Akbey ile röp.

- Eyüp İlhan'ın arazisinden çıkan taşlar

- İlhan ile röp.

- Ökkeş Çay ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 991 MB



===============================================

4))EDREMİT'TE ANTİKA KÖY MEZADI

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi, 'antika köy mezadı' ile buluştu. İki girişimci tarafından gerçekleştirilen mezatta, köy yaşamında kullanılan eski ürünler meraklılarına sunuluyor.

İzmir-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Bostancı Mahallesi'nde yaşayan Muammer Aşık ve Ali Gönülaçar, kurdukları antika pazarında mezat düzenliyor. İlki 3 hafta önce gerçekleştirilen mezata ilgi her hafta artıyor. Mezatta eski radyolardan duvar saatlerine, cam sürahilerden gaz lambasına kadar köy yaşamında kullanılan yüzlerce ürün satışa sunuluyor. İkilinin köylerden topladığı ürünlerin yanı sıra katılanların getirdiği bazı ürünler de mezatta satılıyor.

Yurdun değişik yerlerinden topladıkları eski eşyaları mezatta sattıklarını anlatan işletmeci Muammer Aşık, “Ben 1996 yılından bu yana, antika işi ile uğraşıyorum. Şu anda Edremit Bostancı Köyü'nde 3 hafta önce, 10 kişi ile başladığımız mezadımıza her hafta katılım artıyor. Bu hafta 32 konuğumuz vardı. Herkesi mezadımıza bekliyoruzö dedi.

Mezada katılan ve eski eşya ticareti yaptığını söyleyen Fatih Olcay da “Herkes elindekini getirip, burada satıyor. Eskiye dair her şey var burada. Meraklılarını bekliyoruzö diye konuştu.

Mehmet Bozok koleksiyonuna uygun ürünleri mezatta bulup aldığını söylerken Çağatay Bayramoğlu ise, “Her hafta mezat yapıyoruz. Bu üçüncüsü. Her geçen gün ilgi artıyor. Burada 5-10 liradan satışa çıkardığımız ürünler katlanarak gidiyor. Herkes istediği ürünü alıyor. Eski eşya meraklılarını buraya bekliyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Mezattan detay görüntüler

-Fatih Olcay ile röp

Mehmet Bozok ile röp

Çağatay Bayramoğlu röp

Muammer Aşık ile röp

Sefer TALAY/EDREMİT(Balıkesir), ()-

====================================================

5)EDİRNE'DE 'ACI' HASADI BAŞLADI

EDİRNE'nin meşhur tava ciğeri yanında ana garnitür olarak sunulan ve 'ciğerin olmazsa olmazı' olarak adlandırılan yöreye özgü acı biber için hasat mesaisi başladı. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yetiştirilen biberleri toplamak için tarlalara giren üreticiler sıcak havaya aldırmadan gün boyu 'acı' mesailerine devam ediyor.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticiler, meşhur tava ciğerin 'olmazsa olmazı' olarak adlandırılan acı biber için hasat mesaisine başladı. Yunanistan sınırındaki tarlalarda gündelik işçilerle acı biber toplayan üreticiler gün boyu çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl hastalıkların bir önceki yıla göre az olmasıyla birlikte verimin de yüksek olduğunu belirten Edirneli üretici Tunahan Ule, 90 dekar alanda ektikleri meşhur Karaağaç biberini tüm Türkiye'ye dağıttıklarını söyledi.

Geçen yıla göre verimin çok iyi olduğunu ifade eden Ule, "Nisan ayında ektiğimiz tescilli biberimizi şimdi hasat ediyoruz. Yağmurların olmamasından dolayı hasat çok güzel geçiyor, biberlerde hastalık yok. Geçen seneye göre verim çok iyi. Karaağaç biberi bizim kendi yerli tohumumuz. Sadece burada yetişiyor. Yüzyıllardan beri bu topraklarda yetişiyor. Dedemin babasından dedeme, dedemden babama, babamdan da bana kalan bir gelenek bu yetiştiricilik" dedi.

'BİBER HASRETİ BİTTİ'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da, biberin ününün ciğerle yarıştığını söyledi. Son 1 - 2 ay yaşanan biber krizinin ardından hasretin bittiğini söyleyen Dinar, "Bulunduğumuz yer şu anda sınır bölgesi, Karaağaç Ovası, başka bir yerde olmuyor bu biber. Dünya'nın en tatlı acısı diyoruz bu bibere biz. Artık hasadı başladı. 1 - 2 aydan beri biber krizi vardı, yetmiyordu, birçok arkadaşımızın biberi bitmişti. Şimdi artık hasret bitti diyoruz. Çünkü tava ciğerin yanında olmazsa olmazı biberdir. Bu hasatla bu hasreti de giderdik" dedi.

YILDA 60 TON TÜKETİLİYOR

Ciğer biberinin dünyanın en tatlı acısı olduğunu söyleyen Dinar, "Dünyanın en tatlı acısı bu. Bazı acılar vardır, rahatsız eder. Ama bazı acılar vardır, yedikçe yedirir. Bu da o acılardan. O nedenle dünyanın en tatlı acısı diyoruz. Edirne'ye gelenler de artık bu biberleri hediyelik olarak almaya başladı. Sadece biz ciğercilere gitmiyor bu biberler. Şeker alırken biber de soruyorlar artık. O nedenle tüketim çok arttı. O nedenle yüzlerce ton kurutulmuş biber Edirne genelinde satılıyor ve ciğerin yanında veriliyordur. Yılda zannediyorsam 60 ton civarında biber tüketiliyordur" ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİNDE TARLADA ÇALIŞIYOR

Biber tarlasında gün boyu çalışarak yevmiye kazanan Sevil Dişbudak da, okulların kapanmasıyla yaz tatilini bu şekilde geçirdiğini belirtti. Dişbudak, "Biber hasadında çalışıyoruz. Normalde okulda okuyorum ama şu anda yaz tatili olduğu için ev ekonomisine de katkı olması açısından tarlada çalışıyoruz. Bu yılki biberler gerçekten çok acı. Günde 5-6 ton topluyoruz biberlerden" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Drone ile hasat

Biber toplayanlar

Biber toplayanlardan detay

İşçiler ile röp.

Biberden detay

Çuvala doldurulması

Taşınması

Bahri Dinar ile röp.

Tarladan detay

Tunahan Ule ile röp.

Ciğerin pişmesi

Biberin ikramı

Biberin kızgın yağda pişmesi

Kurmuş biberden detay

Ciğer ve biber yiyenlerden detay

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,()

====================================================

6)KORE ŞEHİDİNİN TORUNU SOKAKTA YAŞIYOR

Yalova'da geçtiğimiz yıl annesini kaybettikten sonra maddi durumu giderek kötüleşen ve kalacak hiçbir yeri olmayan Yalova’lı Kore Şehidi Hasan Bilen’in torunu Gökhan Mustafa Bilen parklarda yaşıyor. Sinemada ‘Ayla’ filmini hatırlatan ve annesinin de ‘Ayla’ ismini taşıdığını söyleyen Bilen, hayatını idame ettirebilmek için iş ve kalacak yer istiyor.

KALICI ÇÖZÜM ARIYOR

Annesi ile geçtiğimiz yıla kadar kirada yaşadığını ancak annesi Ayla Bilen’in vefatının ardından maddi sıkıntılar yaşamaya başladığını söyleyen Gökhan Mustafa Bilen, “Annemin rahatsızlığından sonra oluşan durumlardan dolayı maalesef bu duruma düştüm. Son birkaç gündür değil son bir yıldır bu durumun içerisindeyim. Devletimiz geçici olarak sahip çıktıysa da bugün itibariyle kendilerinden destek alamamaktayım. Dolayısıyla insanlardan isteğim bir Yalovalı olarak bu şekilde olan kişiler için devletin kalıcı çözümlerine sahip çıkması, kişisel olarak da iş ve barınmak yeri sağlarsa iş büyüklerimiz içinde bulunduğum zor durumdan çıkacağım. Bunun dışında üniversite terk durumum olmuştur. Kendi işimi yaptığım zamanlar da oldu. Bu saatten sonra manevi yönden de huzuru bulup maddi olarak da hayatımı idame ettirmek istiyorumö dedi.

KORELİ AYLA’NIN HAKİKİ DRAMI GERÇEK HAYATTA

Sinemada gişe rekorları kıran Ayla filmini de hatırlatan Bilen, annesinin de bir Kore şehidi kızı olduğunu ve annesinin de tesadüfen Ayla ismini taşıdığını belirterek, Ayla filminin gerçek hayattaki dramını temsil ettiğini söyledi. İleri derecede İngilizce de bilen Bilen, “Benim sadece insanlardan isteğim Koreli Ayla’nın hakiki dramı da sadece filmde değil gerçek hayatta da yaşanılıyor olduğunu farkında olarak insanlardan naçizane bana iş bularak, iş sağlayarak, geçici olarak barınma yeri edindirerek bana destek olmalarıdır. Şu an parklarda kalıyorum. Belli bir dönem devletim sahip çıktı fakat bu kısa süre için oldu. Şu an statüler gereği devletim de bana sahip çıkmıyor. Devletimin başka bir statü bulup bana yardım etmesi mi yoksa hayırsever insanlarımızın iş karşılığında bir destek çıkacaklar mı onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yaklaşık olarak aralıklı zamanlarla beraber 1 senedir. Dşarıda kaldığım süre 6 ayı bulmuşturö diye konuştu.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDE ÇALIŞMA HAYALİ

Bir dönem futbol oynadığını ve ardından sporu bırakmak zorunda kaldığını da söyleyen Bilen, “Bir hayalim var, gerçek olur mu bilmiyorum. Ben koyu bir Fenerbahçeliyim. Beni Fenerbahçe kulübünde ister tesislerin temizliği, ister sahanın otunu yolacağım ya da onları istediği bir işe yerleştirilmek istiyorum. Bana karnımı doyurup hayatımı idare edebileceğim bir maaş versinler. Böyle bir hayalim varö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Şehit torunu detaylar

-Parktan detay

-Şehitlik kartı detaylar

-Röportaj

Süre: 4.03 Boyut:454 mb

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

==================================================

7)KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 TUTUKLAMA

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde 34 gram bonzai ele geçirdi. Polis, 2 şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu Okan Ç.'den aldığını kaydetmesi üzerine adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Okan Ç., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3.56 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Okan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB