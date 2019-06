DHA YURT BÜLTENİ - 10

4 yıl sonra şehit olduğu ortaya çıkan uzman çavuş için tören

Şırnak'ta açık öğretim sınavına katılmak için görev yaptığı karakoldan kent merkezine gittikten sonra haber alınamayıp, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı değerlendirilen ve 4 yıl sonra dağlık alanda ölü bulunan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın (28) cenazesi, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyündeki jandarma karakolunda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gittikten sonra dönmedi. PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı değerlendirilen Polat'ın cansız bedeni, 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan babası Rıdvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla cenazenin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu belirlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanvekili İhsan Gören, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Tören mangası tarafından naaşı musalla taşına konulan Polat ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan Polat'ın cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere askeri helikopterle Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, ()-

====================

Kuaförü su bastı, müşteri ve çalışanlar mahsur kaldı

İzmit'te aniden bastıran sağanak sonrası kanalizasyonların taşmasıyla kuaförü su bastı. Kapıları kapatarak içeri su girmesini önlemeye çalışan personel ile dükkandaki müşteriler mahsur kaldı.

İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran yoğun yağış ile caddeler suyla doldu. Birçok kişi yağmurdan kaçmak için saçak altlarına sığınırken, Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi üzerindeki bir kadın kuaförünü ise su bastı. Sokaktaki kanalizasyonların taşmasıyla birlikte göle dönen caddedeki sular, kot farkı nedeniyle yolun altında bulunan kadın kuaförüne geldi. Bu sırada dükkanda bulunan çalışanlar, kuaförün kapısını kapatarak içeriye su girmesini önlemeye çalıştı. Kapının önünün su ile dolması sebebiyle dükkan içerisinde çalışanlar ve müşteriler mahsur kaldı. Sokağa gelen itfaiye ekibinin motorlu pompa yardımıyla dükkan önündeki suyu boşaltmasının ardından kapı açıldı. Yaşanan su baskını sırasında kuaför içerisindeki müşterilerin işlemlerinin devam etmesi ise dikkat çekti.

Yaklaşık 20 yıldır aynı sokakta yaşayan Efraim Şencan, "Buraya her yağmur yağışında rögarlardan sular fışkırıyor. Burada 3 tane ızgara vardı. Yolu bir kez yaptılar 2'ye indirdiler, bir daha yaptılar 1'e indirdiler. Ondan sonra yaptılar, küçücük bir ızgara kaldı. Bir anda yağmur bastırınca buradaki rögarlar çekmiyor. Rögardan, üst yollardan gelen sular fışkırıyor. Her yağmur yağışında durum aynı. Buranın kesinlikle elden geçirilmesi lazım" dedi.

Su baskını nedeniyle dükkanının içerisinde mahsur kalan kuaför Uğur Leylek ise, "Mazgallar çekmiyor, mazgallar tıkalı. Zaten ufacık bir mazgal her iki yönden gelen suyu çekmez. İstediği kadar büyük boru koysunlar. Burası rezalet. Baktık ki su geliyor, kapattık her yeri. İçeride mahsur kaldık. Olmaz böyle" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

- Yağıştan görüntü

- Suyla dolan caddeler

- İtfaiyenin kuaförün önünden su çekmesi

- Kuaförün kapısının açılması

- Mahalle sakini Efraim Şencan ile röp.

- Kuaför sahibi Uğur Leylek ile röp.

- Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU(Kocaeli),()

========================

Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez bölgesinde, düğün konvoyunda makas atan sürücü, ters yönden gelen motosikletliye otomobille çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, yaşamını yitirirken, çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Azez'de, düğün konvoyunda makas atarak, giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, ters yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine savrulan daha sonra da yere düşen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı ise gelin ve damadın mutlu gününü görüntülemeye çalışan davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Suriye azez kentinde kaza anı

- Kaza anı kameraya takıldı.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:5,68MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

======================

Devrilen traktörden fırlayan sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörden fırlayan sürücü Rahmi Gökhan (52), yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Yenişehir karayolu Derbent mevkisinde meydana geldi. Saman balyası yüklü Rahmi Gökhan (52) yönetimindeki 16 UL 357 plakalı traktör, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sırasında fırlayan Rahmi Gökhan, bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metreden düşerek yaralandı. Gökhan, çağırılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rahmi Gökhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Traktören görüntüler

Süre: 0.40 Boyut: 92 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK-

======================

İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

BARTIN’da, mahkemenin eşinden uzaklaştırma kararı verdiği inşaat işçisi Ersin K.(39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ersin K. aşağı indirilirken, vatandaşlar 1 saat boyunca cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Olay, Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahkeme tarafından eşinden uzaklaştırma kararı verilen ve bunalıma giren inşaat işçisi Ersin K., 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çatıya çıkan Ersin K.’yi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çatının altına şişme atlama yatağı açarken, polis binanın önündeki yolu trafiğe kapattı. Çatıya çıkan polisler, Ersin K.’yi ikna etmek için görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından Ersin K. ikna edildi.

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Bazı vatandaşlarda intihar girişimi gerçekleştiren gençle ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Aşağı indirilen Ersin K. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Çatının kenarında bekleyen genç

-Vatandaşların meraklı bakışları

-Vatandaşların canlı yayın ve foto çekmeleri

-Gencin polisler tarafından çatından indirilmesi

Süre: 2.58 Boyut: 91,6 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

====================

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde girişimci Murat Avcı (38), 50 bin metrekarelik alanda yılda yetiştirdiği 100 tona yakın çileğin büyük bölümünü Arap ülkelerine ihraç ediyor.

İlçede yaşayan evli ve 1 çocuk babası Murat Avcı, 3 yıl önce kendi firmasını kurarak 50 bin metrekarelik alanda çilek üretimine başladı. Yılda yaklaşık 100 tona yakın çilek üreten Avcı, iç piyasanın yanında Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere de ürün göndermeye başladı. Yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlayan Avcı, gelen talepleri karşılamakta zorlanınca 100 bin metrekarelik bir alanı daha almak için çalışma başlattı.

'YILLIK 300 TONA YÜKSELTMEYİ PLANLIYORUM'

Avcı, 3 yıl önce kendi firmasını kurarak çilek üretimine başladığını söyledi. Önce Türkiye'nin farklı noktalarına, daha sonra ise Arap ülkelerine çilek ihracı yaptığını söyleyen Avcı, "Yılda 100 tona yakın çilek üretimimiz var. Ancak gelen talepleri karşılamakta oldukça zorlanıyorum. Çilek üretim tarlasında 30 kişi gündelikçi işçi olarak çalıyor. Bu yılsonuna kadar 100 bin metrekarelik bir alanı daha çilek üretimine açarak üretimimizi yıllık 300 ton civarına yükseltmeyi planlıyorum. Elbette yeni oluşturulacak çilek üretim alanımızla birlikte çalışan eleman sayısını da artıracağız" dedi.

'İLÇEMİZDE ÇİLEK ÜRETİMİ HİSSEDİLİR ORANDA ARTTI'

Avcı, çilek üretiminde zor dönemler geçirdiğini, ancak yaptığı işe inandığını belirtti. Çilek üretiminin oldukça zor olduğunu kaydeden Avcı, "Tarım ürünlerimizin geliştirilmesi yönünde Derinkuyu ilçemizin de bu alanda bir model ilçe olacağına yürekten inanıyorum. Geçmişte Türkiye'nin patates ambarı olarak da bilenen ilçemizde artık yeşil fasulye de oldukça yoğun bir şekilde üretiliyor. Bizim ortaya koyduğumuz bu çalışma ile ilçemizde çilek üretimi hissedilir oranda arttı. İmkânlar ölçüsünde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi yönünde bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

- Çilek tarlasında çalışan işcilerden genel ve detay görüntü

- Çilek Taşıyan işcilerden genel görüntü

- Kasa içerisine toplanmış çileklerden genel görüntü

- Çalışan işcilenrle röportaj

- Çilek üreticisi Murat Avcı ile röportaj

- Çilek tarlasından genel görüntü

Süre:4 Dakika-464 MB

Haber-Kamera:NEVŞEHİR, ()

=================

Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

Van merkezli 5 kentte, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Van Merkezli Ankara, Balıkesir, Muş ve Bitlis'te silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, () -