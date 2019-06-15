DHA YURT BÜLTENİ - 10

Kimliğini babasının aracında unuttu, yardımına polis koştu

Bursa'da sabahın erken saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar sınav merkezlerinin yolunu tutunca, trafikte yoğunluk yaşandı. Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sınav salonuna girişte, kimliğini kendisini getiren babasının aracında unuttuğunu fark eden Aleyna Hazal Bozkurt'un yardımına ise (18) polis yetişti. Polis otosundan megafonla anons yaparak Bozkurt'un babasına ulaşan ekipler, genç kızın saniyeler kala sınava girmesini sağladı.

?Bursa'da üniversite hayali kuran binlerce genç, YKS'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınav nedeniyle özellikle ana caddelerde, araç yoğunluğu yaşandı. Bursa- Balıkesir- İzmir karayolu üzerinde yer alan Uludağ Üniversitesi'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi. Saat 10.15'te başlayan sınav için, derslik kapıları 10.00 itibariyle kapatıldı. Sınava geç kalan öğrenciler içeriye alınmayınca büyük üzüntü yaşadı. Veliler de büyük bir heyecanla okul önlerinde çocuklarını bekledi. Bazı velilerin kampüs ve okul çevrelerindeki çimenler üzerine piknik yaptığı görüldü. Bazıları da çocukları için Kuran okuyup dua etti.

POLİSİN ANONSUYLA GELECEĞİNİ KURTARDI

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan Aleyna Hazal Bozkurt, kimliğini, babası Necmettin Bozkurt'un otomobilinde unuttuğunu fark etti. Sınava dakikalar kala durumu fark eden Bozkurt, görevli polis ekiplerinden yardım istedi. Genç kızın yardımını geri çevirmeyen polis, Bozkurt'u ekip aracına aldı. Megafondan 'Necmettin Bozkurt' diye anons yapan ekipler, kızın babasına ulaşarak kimliğini aldı. Kimlik kontrolü yapan sınav görevlileri ile polis ekipleri heyecandan ağlayan genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Bozkurt, kapıların kapanmasına saniyeler kala sınav salonuna giriş yapabildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sınava geç kalan öğrencilerden detaylar

-Okul bahçesinden detaylar

-Trafikten detaylar

-Drone görüntüleri

-Kızın ağlaması ve polis ekipleri ile babasını araması

-Süre: 08.31 Boyut: 953 MB

Haber: Osman ŞİŞKO - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştu

Karabük’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.

Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler koşarak gelip kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Bir mahkum aracı da kampüse girdi. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise duraklarda ve çimlerin üzerine oturup Kuran-ı Kerim okuyarak ve el işi yaparak çocuklarını bekledi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan aday ise polisin engeliyle karşılaştı. Polisin boynundaki cevşeni çıkarmasını söylemesi üzerine aday cevşeni okulun bahçesinde kendisini bekleyen ailesine teslim ettikten sonra 1 dakika kala salona girdi. Saat 10.00’da polis kapıları kapattı. Geç kalan bir öğrenci içeriye alınmayı bekledi, ancak alınmadı. Bir süre camdan içeriye bakan öğrenci, trafikten dolayı geç kaldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Koşan öğrenciler

-Güvenlik görevlisinin adayları hızlı hareket etmeleri konusunda uyarması

-Koşan öğrencilerin güvenlik araçlarına ve midibüslere binmesi

-Mahkum aracının kampüsten içeriye girmesi

-Kuran’ı kerim okuyan aileler

-Adayın boynundaki cevşeni çıkarıp gelmesi

-Geç kalan adayın kapıda beklemesi

Süre:(04.07) Boyutu:(458 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Hakkari’de sınava geç kalan 3 aday içeriye alınmadı

Hakkari'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan 3 aday, sınav merkezine alınmadı.

ÖSYM tarafından düzenlenen bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın girdiği YKS’nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, saat 10.15'te başladı. Hakkari'de de adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı. Öğrenciler sınav heyecanını yaşarken, aileleri de çocuklarının sınava gireceği okul önlerinde dua etti. Saat 10.00'dan sonra adayların içeriye girişi yapılmazken, Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sümbül Anadolu Lisesi'nde sınava girecek 3 aday, geç kaldıkları için içeri alınmadı.

Görüntü Dökümü

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- Öğrenci ve velilerin okul bahçesinde beklemesi

- Öğrencilerin okula girmesi

- Sınava geç kalan öğrenciler

- Velilerin okul bahçesinde kuran okuması

- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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Öğrenciler 30 derece sıcakta içeride veliler dışarıda ter döktü

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin’de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı için heyecan bugünkü Temel Yeterlilik sınavı (TYT) başlarken öğrenciler yaklaşık 30 derece sıcakta içeride veliler de dışarıda ter döktü.

Mersin kent merkezinde olduğu gibi Anamur İlçesi’nde, 30 derece sıcağın altında bekleyen veliler, Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu önünde en az çocukları kadar ter döktü.

Öğrenciler kadar heyecan olan veliler, "Bu sınav sonuçlarında tüm çalışmalarının sonucunu hep birlikte göreceğiz. Dualarımız onlarla. İnşallah her biri istedikleri yerleri kazanabilirler" dedi.

Görüntü Dökümü

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Okul bahçesinden velilerin görüntüsü

Velilerle röpler

Öğrencilerle röpler.

Sıra bekleme görüntüleri

Kapı önünde yoklama

Velilerin heyecanlı bekleyişi

Genel ve detaylar

Sınav giriş öncesi zaman uyarısı

(Süre: 3 Dk) (Boyut: 150 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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Annesini sınava yetiştirdi

Çorum’da, hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren annesi Filiz Acar’ı (47) sınava gireceği okula getirdi, el sallayarak salona uğurladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Çorum'da hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar, annesi Filiz Acar’ı sınava gireceği Bahçelievler İlkokuluna getirdi. Sınavla ilgili bilgi veren Amine Acar, el sallayarak annesini sınav salonuna uğurladı. Filiz Acar, kızının kendisini sınava getirdiğini belirterek "Çok heyecanlıyım. Akşamda ortancı kızımın düğünü var. Çok uğraştım bakalım hayırlısıö dedi. Annesini sınava getiren Amine Acar ise “ Annemi sınava yetiştirdik, çok istiyordu sınava girmeyi inşallah hayırlı olurö dedi. 18

18 YAŞINDAKİ MUHTAR ADAYIDA SINAVA GİRDİ

Çorum’un en genç kadın muhtar adayı olan Hilal Demiral da (18) sınava girdi. Hilal Demiral,"Türkiye’nin en genç kadın muhtar adayı olmuştum. O zamanki yarışta çok heyecanlıydım. Bugünde sınava giriyorum. Yine heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorumö dedi.

Sınava dakikalarla kaçıran Umut Turan isimli öğrenci ise, sınava giremediği için kapı önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin üst araması

-Anne Filiz ve kızı Amine röp.18 yaşındaki muhtar adayı Hilal Demiral röp.

-Sınava geç kalan öğrencilerin koşarak okula gelmesi

-Sınava giremeyen Umut Turan’ın kapıda beklemesi

-Detaylar

(SÜRE 2 dk 10 sn) (BOYUT 200 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ -ÇORUM ()

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Yavru leylekler halkalandı

AYDIN'ın Söke, Yenipazar ve Nazilli ilçelerinde bulunan yavru leyleklerin halkalamaları yapıldı. Yavru leyleklerin ağırlığı, gaga boyları, kanat uzunlukları ölçüldü. Akrabalık ilişkileri, başka bölgelere gidip gelmeleri, cinsiyet tayinleri ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak için her yavrudan tüy örnekleri alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İzmir'deki Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün yaptığı protokol kapsamında, Aydın'da yeni doğan leyleklerin halkalama işlemleri için çalışma yapıldı. Ege Üniversitesi'nden bilim insanları ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) doğa dostları, Söke'nin Gölbent, Serçin ve Avşar mahalleleri, Yenipazar'ın Direcik Mahallesi ve Nazilli'nin Esenköy Mahallesi'nde leylek yavrularının halkalamalarını yaptı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş'un koordinatörlüğündeki çalışmalara yüksek lisans öğrencisi Elçin Soydan ve Ozan Kavuklu, EKODOSD'tan ise Bahattin Sürücü, Yeşim Cinbaş, Ahmet Taşcı, Serap Çubukçu, Necla Taşcı, Aslı Keçelioğlu, Bilgekağan Sarohan, Abdullah Kavak ve Emine Kavak katıldı. İki gün süren çalışmada, EKODOSD yönetim kurulu üyesi yönetmen Yavuz Pullukçu ise leyleklerle ilgili belgesel çekimi gerçekleştirdi. Yavru leyleklerin ağırlığı, gaga boyları, kanat uzunlukları ölçüldü. Akrabalık ilişkileri, başka bölgelere gidip gelmeleri, cinsiyet tayinleri ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak için her yavrudan tüy örnekleri alındı. Üzerinde 4 harften oluşan ve harf kombinasyonları bulunan, uzaktan okunabilen mavi-beyaz PVC plastik halkalar, yavru leyleklerin sağ bacaklarına takıldı. Hava ısısının yüksek olduğu bir ortamda yapılman çalışmaları yöre insanları da izledi.

EKODOSD BAŞKANI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, elektrik dağıtım şirketinin yaptığı yuva platformları sayesinde, elektrik çarpılmalarının büyük oranda engellendiğini hatırlattı. Besicilerin samanları bağlamak için kullandığı plastik siyah iplerin yarattığı tehlikeye değinen Sürücü, "Bu ipler leylekler tarafından yuvaya taşınıyor. Yumuşak olsun diye yavruların altına konuluyor. Yavrular büyüdükçe ve hareketli olmaya başladıkça, bacakları ve boyunlarına dolanan bu ipler, zaman içinde ya ölümlerine ya da bacaklarının kopmasına neden oluyor. Yapılan çalışmalarda bazı yavruların öldüğü tespit edildi. Üç yavru da bacaklarına dolanan iplerden kurtarıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Leylek halkalama çalışmasından görüntü

- Köylülerin ilgisi

- EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / SÖKE (Aydın), ()

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Bronz sikkeler Parion’un tarihine ışık tutuyor

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 2700 yıllık geçmişe sahip Roma İmparatorluğu'nun liman kenti Parion'daki kazı çalışmaları sırasında, 466 bronz sikke bulundu. Laboratuvarda konservasyon ve restorasyon çalışmaları süren sikkeler, antik kenti çevreleyen savunma duvarlarının uğradığı tahribatın tarihlenmesi noktasında kazı ekibine ışık tuttu. Kazı Başkan Vekili Uzman Arkeolog Sadık Sulan, “Biz zaten kentte üçüncü yüzyılın son çeyreğinde Goth istilası olduğunu düşünüyorduk. Sikkelerin de burada bulunması bu savımızı desteklemesi açısından önemli" dedi.

Biga ilçesine bağlı Kemer köyü sınırlarında yer alan 2700 yıllık liman şehri Parion’da, 2005 yılında kurtarma kazısıyla başlayan çalışmalar, 2015 yılından itibaren 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığındaki ekip ile sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mart ayı başındaki kararıyla kazı çalışmalarının 12 aya çıkarıldığı antik kentler arasında yer alan Parion’da, çalışmalar geçtiğimiz nisan ayında start aldı.

Kazıların 12 aya çıkarılması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür eden Kazı Başkan Vekili olan Uzman Arkeolog Sadık Sulan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapmış olduğu bir çalışma ile artık 20 antik kent kazısı 12 ay boyunca devam edecek. Parion’da şu anda buna adapte olma aşamasında. Bu hem bilimsel verilerin bilim dünyasına sunulması açısından hem de ülkemizin turizm destinasyonu açısından çok önemliö dedi.

Bir liman kenti olan Parion Antik Kenti’nin tarihsel süreciyle ilgili bilgiler veren Sulan, “Kent, antik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla M.Ö. 8’inci yüzyılın son çeyreğinde kolonize ediliyor. Burası bir Grek kolonizasyonu. Bu süreçte Parion önemli roller üstlenmiş. Peleponnesos savaşında, Alkibiades, 86 kadırgalık donanmasını limanda demirlemiş. Bu da kentin stratejik konumu için önemli bir veri. Aynı kent Helenistik dönemde kült merkezi. Şu an ortaya çıkan yapıların çoğu Roma dönemine ait. Parion, Roma döneminde en zengin çağını yaşamış. Caesar, Augustus, Hadrianus dönemlerinde kolonizasyon limanları olarak, özellikle iskan ve imar anlamında kendini geliştirmiş. Kent ayrıca balıkçılık konusunda bölge için çok önemli. Antik kaynaklardan burada balıkçılık loncası olduğunu biliyoruzö diye konuştu.

'ÇALIŞMANIN AMACI KENTİN SAVUNMA SİSTEMİNİ ÇÖZMEK'

Bu yılki kazı çalışmalarının kentin kuzeyinde yer alan kuzey sur duvarlarından başlandığını belirten Sadık Sulan, şunları anlattı:

“Bu çalışmalar seviyeye inilerek yapılıyor ve buluntularla karşılaşıyoruz. Bunlar arasında hem seramik hem de heykeltıraşlık eser parçaları var. Kısa süre önce de pişmiş toprak kap içerinde 466 sikke bulduk. Bronz olan bu sikkelerin maalesef kondisyonu düşük. Aynı zamanda nümizmat olan Kazı Başkanımız Prof. Dr. Vedat Keleş’in ön incelemesinin ardından M.S. 4’üncü yüzyıla, Valentinianus dönemine ait bir adet sikke olduğunu gördük. Bu sikkelerin laboratuvarda, konservatörler tarafından aktif ve pasif koruması yapılıyor. Uzmanlar tarafından değerlendirilecek ve bilim dünyasına sunulacak. Bu sikkeler bizim için önemli. Biz kentte M.S. 3’üncü yüzyılın son çeyreğinde Goth (Kuzeyden gelen bir topluluk) istilası olduğunu düşünüyorduk. Bu sikkelerin burada bulunması, bu savımızı desteklemesi açısından önemli. Ayrıca sur duvarının tarihlendirilmesi açısından da önemli. Hedefimiz, Parion antik kentinin hangi evrelerden geçtiğini anlamak. Önemli bir tahribat evresi var. M.S. 4’üncü ve 5’inci yüzyılda tahribat oluyor. Bunu çözmemiz bölge açısından önemli olacak. Parion, turizm destinasyonu için bölge ve ülke açısından önemli bir merkez olacakö dedi.

Sur duvarlarından antik kentin tahribata uğradığının görüldüğünü kaydeden Sulan, “Şu anda bizim çalıştığımız alan diğer bölgelere göre daha iyi koruna gelmiş. Bölgenin sürekli saldırılara maruz kalması Parion'nun savunma sistemini güçlendirmesine neden olmuş. Parion iyi korunan bir kent. Bu yüzden hem dış hem de iç sur yapılmış. Çalışmamızın bir amacı da kentin savunma sistemini çözmekö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Parion Antik Kentinden genel ve detay görüntü.

-Parion Antik Kentindekki bu yıl sur duvarlarında devam eden kazı çalışmalarından görüntü.

-Kazı çalışmalarındaki işçilerden görüntü.

-Kazı çalışmaları sırasında bulunan bronz sikkelerden genel ve detay görüntü.

-Bronz sikkelerin laboratuvarda konservasyon ve restorasyon çalışmalarından genel ve detay görüntü.

-Burak Gezen anonslar.

-Kazı Başkan Vekili Sadık Sulan ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Miss Apollon Kraliçesi Rus İgnateva, oldu

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nda, Rusya'dan katılan Valeria İgnateva kraliçe seçildi. Yarışmada ilk dörde giren güzellerin hepsinin Rus olması dikkat çekti.

Didim'de geleneksel hale gelen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nın 11'incisi, final gecesiyle sona erdi. Yarışmanın gerçekleştirildiği otelin yönetim kurulu başkanı Tevfik Bağcı, ünlü koreograf Akif Örük, Miss Apollon organizatörü Vladimir Ilin, Milliyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, 2018'in Miss Apollon güzeli Evgenia Matveeva ile 2016'nın Miss Apollon güzeli Talya Aibedullina jüre üyeliğini yaptı. 15 güzelin boy gösterdiği yarışmada Rus Valeria İgnateva, birinci seçildi. Kraliçe seçilen Valeria İgnateva'nın ödülünü, Tevfik Bağcı verdi. İgnateva, "Büyük bir heyecan yaşadım. Birinci olduğum için mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yarışmada Rus Ulyana Balyasnikovo ikinci, Rus Veronika Emelyanova üçüncü ve Rus Alena Mikhailova ise dördüncü oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yarışma sahnesinden görüntü

- İzleyicilerden görüntü

- Yarışmacılardan görüntü

- Yarışma sonucu dereceye giren güzeller

- Kraliçe seçilen Valeria İgnateva ile röp

Haber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), ()

