DHA YURT BÜLTENİ - 10

'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çalacak

Muş'ta doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 8 yaşındaki Bager Çalışcı'nın, piyanist Fazıl Say ile birlikte konser verme ve tanışma hayali gerçek olacak. Çalışcı ailesine telefon ile ulaşan Fazıl Say, 30 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Sanat Merkezi'nde vereceği konserine, Bager ve babası Mehmet Çalışcı ile Müzik Öğretmeni Caner Keser'i davet etti.

Yaygın Beldesi Kardeşler İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi görme engelli Bager Çalışcı, müziğe olan ilgisini fark eden babası Mustafa Taşçı tarafından geçen müzik kursuna yazdırıldı. Bager Çalışcı, burada kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu'nda müzik öğretmeni olan Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager Çalışcı'nın absolut kulağa sahip olduğunu fark etti. Bager Çalışcı, Caner Keser'in de yardımıyla piyano çalmayı öğrendi. Bager Çalışcı'nın bir köy okulunda konser verme hayali de gerçek oldu. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Ağartı Köyü İlkokulu'ndaki öğretmenler, Bager Çalışcı'nın ailesiyle birlikte, köydeki öğrencilere piyano konseri vermesi için ortamı hazırladı. Köy okulunda okuyan ve hayatında piyano ile tanışmamış öğrencilerle köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven yalnızlık senfonisi, ay ışığı sonatı, Yann Tiersen'nin başka bir şarkısının yanı sıra, günümüz parçalarını seslendirdi. İlk konser verme hayalini gerçekleştiren Bager, en büyük hayalinin Fazıl Say ile tanışmak olduğunu söyledi.

Bager'in bu hikayesinin Demirören Haber Ajansı tarafından duyurulmasının ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından "Ben çok ender duygulanıp ağlarım. Bu sefer öyle oldu" diyerek Bager'in köydeki konser fotoğraflarını paylaştı. Say daha sonra telefonla Çalışcı ailesine ulaştı ve doğadaki duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 'kusursuz kulak' Bager'den çok etkilendiğini söyledi. Ünlü piyanist Fazıl Say, 30 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Sanat Merkezi'nde vereceği konserine, Bager ve babası Mehmet Çalışcı ile Müzik Öğretmeni Caner Keser'i davet etti.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten baba Mehmet Çalışcı, "Bager'in hayalleri vardı. İlk hayali köy çocuklarına konser vermekti ve o hayalini gerçekleştirdik. İkinci bir hayali Fazıl Say ile tanışmaktı. Bager'in haberin medyada yer almasına Fazıl Say kayıtsız kalmadı. Haberi gördü ve paylaştı. ÇEV Vakfı bizlere dönüş yaptı. Bager'i Fazıl Say'ın konserine davet ettiler. Bager bu yüzden çok çok mutlu. İkinci hayalini de gerçekleştirecek. Bizlerde çok mutlu ve sevinçliyiz. Haberimizden sonra Türkiye'den çok güzel dönüşler aldık. Güzel yürekli insanlarımızın olduğunu gördük. Onlarla beraber bizlerde Bager'in yolculuğuna çıkıyoruz. İnşallah Bager, güzel yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

Bager ile bir yıl önce bir müzik kursunda tanışan ve kendisi gibi görme engelli olan Müzik Öğretmeni Caner Keser ise şunları söyledi:

"Bager ile en son yaptığımız çalışmaların meyvesi olarak, birinci haberin medyada yayınlanmasından sonra, çok güzel dönüşler aldık. Bu durum bizleri çok mutlu etti. Türkiye halkı, Türkiye Bager'e sahip çıktı, evladını bırakmadığını ve elinden tutacağını gösterdi. Sayın Fazıl Say hocamız, bizim çalışmalarımız ile haberimizi kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu hem beni bir öğretmen olarak çok çok gururlandırdı, hem de Bager ve ailesini çok mutlu etti. Biz aslında daha yeni yola başladığımızı, daha yeni yolun en başında olduğumuzu ve müzik otoritelerin Bager ile bizlere kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Emeği geçen, el uzatan herkese çok teşekkür ediyorum."

En büyük hayalinin Fazıl Say ile tanışmak olduğunu ve hayalinin gerçekleştirilmesinden duyduğu sevinci dile getiren Bager Çalışcı da, "Fazıl Say ile tanışacağım, çok mutlu ve heyecanlıyım. Fazıl Say'ı çok seviyorum. Büyük hayalim Fazıl Say ile tanışmaktı, hayalimi gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyum" dedi.

Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin son günü kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda geçen hafta Çarşamba günü başlayan 3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, 10 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde kamp alanından ormanın içine doğru giderek kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Araştırmada, kayıp gencin elbiseleri baraj gölüne inen patika yolda bulundu.

Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmalarına dün yağmur nedeniyle ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara Akseki Jandarma Komando Taburu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler katıldı. Çalışmalar baraj gölünde ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı

Bolu'da, polisin TEM Otoyolu'ndaki uygulamasında otomobili durdurulan E.A.'nın (19) üzerinde yapılan aramada 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü E.A.'nın şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde arama yapıldı. Aramada, 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’da okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'da, okul çıkışında liseli öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada Halil D. (16) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karnelerini aldıktan sonra okuldan çıkan lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Halil D., bacağından yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada liseli öğrenciler, olay yerine polis gelmeden kaçtı. Kavgada bacağından yaralanan Halil D. ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tramvayı durdurup, rayların üzerindeki güvercini kurtardı

Kayseri'de tramvay sürücüsü Cihan Doğan (28), sefer sırasında rayların üzerindeki güvercini görünce tramvayı durdurdu. Doğan'ın, raylardan alıp kenara koyduğu güvercin havalanarak uzaklaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de 3 yıldır vatman olarak çalışan Cihan Doğan, Organize Sanayi-İldem-5 seferi sırasında rayların üzerinde duran güvercini fark etti. Tramvayı durduran Doğan, rayların üzerindeki güvercini aldı. Doğan'ın, rayların kenarında yere bıraktığı güvercin, havalanarak uzaklaştı. Doğan'ın, tramvayı durdurup güvercini rayların üzerinden alması cep telefonuyla görüntülendi.

Doğan, sefer sırasında bu gibi durumlarla sıklıkla karşılaştıklarını söyledi. Doğan, "Sefer sırasında raylarında üzerindeki güvercini fark ettim. Kontrol merkezine de bilgi vererek kabinden ayrıldım, yanına yaklaştım. Sonra rayların üzerinden aldım. Kontrol ettiğimde bir yarası yoktu. Kenara koyduğumda uçarak uzaklaştı. Ben yapılması gerekeni yaptım" dedi.

Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü Malatya'da kutlandı

Malatya'da, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Malatya'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Program kapsamında Hürriyet Parkı kavşağında bulunan Atatürk anıtına çelenk konuldu. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, vatandaşlar ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Albay Necmi İnce anıta çelenk koydu. Çelen bırakılmasının ardından Albay Necmi İnce, başarılarla dolu 180 yıllı köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin, sevgi ve güvenine mahzar olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman kalplerini kazanmıştır" dedi.

