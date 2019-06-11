DHA YURT BÜLTENİ - 10

Boşanmak istediği eşi tarafından vurulan 2 çocuk annesi: 'Ne kazandıysam verdim, gözünü doyuramadım'

Antalya'da boşanmak istediği Süleyman Ülüs(55), tarafından yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyince pompalı tüfekle vurularak yaralanan Dilek Ülüs(45), tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edildi. Eşi için yıllarca çalıştığını anlatan Dilek Ülüs, "Ne kazandıysam eline verdim ama gözünü doyuramadım" dedi.

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan Dilek Ülüs'e yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs ise teklifi reddetti. Süleyman Ülüs de evdeki pompalı tüfeği alıp, eşine ateşledi. Karnından vurularak ağır yaralanan Dilek Ülüs, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklandı.

Ameliyat edildikten sonra tedavi altyına alınan Dilek Ülüs, bu sabah taburcu edildi.

Yıllarca evli kaldığı Süleyman Ülüs'ün hayatı kendisine zindan ettiğini söyleyen Dilek Ülüs, "İki çocuğum için yıllarca çalıştım. Tek istediğim huzurlu bir hayattı. Ancak geçen her günü bana zehir etti. Ne kazandıysam götürüp eline verdim. Bir türlü onun gözünü doyuramadım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı kadına sağlık ekiplerinin müdahalesi ( Cep telefonu görüntüsü )

Olay yerinden görüntü

Polislerin çalışmasından görüntü

Olay yerin inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

Polis araçlarının görüntüsü

ARŞİV

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RÖP 1: Dilek Ülüs

RÖP 2: Opr Dr. Cem Aykent

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Haber; Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Öykü Arin'in steril odada 60'ıncı günü

Antalya'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakli olumsuz sonuçlanınca geçen hafta bu kez babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 60 gündür steril odada kalan Öykü Arin için umutlu bekleyiş sürüyor.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde steril odada tedaviye alındı. Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakil işlemi yapıldı. Öykü Arin'in doktorları, 28 Mayıs'ta, anneden yapılan yarı uyumlu naklin tutmadığını, baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılacağını kaydetti. Çağdaş Yazıcı'dan geçen hafta 2 gün kök hücre toplanıp, Öykü Arin'e yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup, tutmadığı yaklaşık 1 ay içinde belli olacak.

Hastanede 60 gün önce tedavisine başlanan Öykü Arin; okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve enstrüman çalmayı öğrendi. Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'in hastane günlüklerini ise sosyal medya hesabında paylaşıyor. Eylem Şen Yazıcı, Tuncay Birkan'ın 'Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri' adlı kitabıyla Öykü Arin'in fotoğrafının olduğu paylaşım yaptı. Yazıcı paylaşımında, 'Steril odada 60'ıncı günümüz. Dile kolay! Çok zor günlerimiz oldu ama direniyoruz kitap ile düş ile. Sevgili hocam Nilgün Toker beni 60'ıncı günde başka bir derinliğe çekecek bu kitap için çok teşekkür ederim yeniden. Ve Tuncay Birkan kalemine sağlık' yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Öykü Arin'in hastane odasında oyun oynama görüntüsü- cep telefonu kamerası görüntüleri

-Öykü Arin'in kateteriyle oynama görüntüsü- cep telefonu kamerası görüntüleri

-Öykü Arin'in annesiyle sohbet etme görüntüsü - cep telefonu kamerası görüntüleri

-Öykü Arin'in hastane odasında dans edip şarkı söyleme görüntüsü - cep telefonu kamerası görüntüleri

-Öykü Arin'in yanındaki bir kişiye kitaptan bir şeyler anlatma görüntüsü- cep telefonu kamerası görüntüleri

-Öykü Arin'in konuşma görüntüleri- cep telefonu kamerası görüntüleri

-Sanatçı Haluk Levet'in hastanede Öykü Arin ve ailesini ziyaret etme ve şarkı söyleme görüntüsü- cep telefonu kamerası görüntüleri

-Öykü Arin'in oyuncak piyanosuyla oynama ve annesi Eylem Şen Yazıcı'yla konuşma görüntüsü- cep telefonu kamerası görüntüleri

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Haber ve Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA, ()

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Isparta'da alaca sansar ailesi görüntülendi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde elma bahçesine çalışmaya giden aile, 6 bireyli alaca sansar ailesini görüntüledi. Aralarında yavruların da bulunduğu alaca sansarlar, gözden kayboldu.

Gelendost'a bağlı Yaka köyünde oturan Emin Çelik, eşi ve oğluyla geçen pazar günü elma bahçesine çalışmaya gittiği sırada bahçede birkaç hayvanın gezindiğini fark etti. Hayvanlara yaklaşan Emin Çelik ve ailesi, aralarında yavruların da bulunduğu 6 hayvanla karşılaştı. Cep telefonuyla hayvanları görüntüleyen aile ne olduklarını anlamaya çalıştı. Çeşitli sesler çıkaran aile, hayvanları yanlarına çağırmak için de uğraştı. Alaca sansar olduğu tahmin edilen hayvanlar daha sonra bahçeden uzaklaştı.

Alaca sansar kendini savunma durumunda kaldığında yaydığı kötü koku nedeniyle kokarca olarak da biliniyor. Genelde sürüngen ve tarla kemirgenleriyle beslenen alaca sansarlar zararlılar ve biyolojik mücadelede önemli yer tutuyor. Alaca sansar, yaşam alanlarının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalması nedeniyle Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı Kırmızı Liste Kategorileri ve Kriterleri listesinde yer alıyor.

Türkiye'de genellikle Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanan alaca sansarın, dünyada ise Güneydoğu Avrupa, İran, Afganistan, Türkmenistan, Moğolistan ve Kuzey Çin'e kadar yayılış gösterdiği biliniyor.

Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU)

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- Hayvanlardan görüntü

Haber: Taner ERDEM- Kamera: GELENDOST (Isparta), ()

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Yiğit Ali'nin tedavisinin yapılmasını istiyorlar

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Serebral Palsi(beyin felci) hastası olan Yiğit Ali'nin (8) anne ve babası, oğullarının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.

Adilcevaz'da yaşayan Remzi-Gülseren Akkol çiftinin oğulları Yiğit Ali Akkol, henüz 9 aylıkken beyin felci geçirdi. Akkol çifti, oğullarının tedavisi için 5 yıl boyunca Ankara Gazi Üniversitesi'ne gidip, gelmek zorunda kaldı. Bu süreçte çift, arazilerini satıp, bankadan kredi çekti. Maddi imkanları tükenen Akkol çifti, Yiğit Ali'yi 3 yıldır tedaviye götüremiyor. Çift, oğullarının eski sağlığına kavuşması için kendilerine yardım yapılmasını istiyor. Baba Remzi Akkol, maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun tedavisini yaptıramamanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Doğumdan sonraki ilk 6 ayda çocuk normaldi. Fakat 9 aylık olduğunda rahatsızlandı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne gittik, buradan Diyarbakır Çocuk Nörolojisi'ne sevk edildi. Oğluma beyin felci hastalığı teşhisi konuldu. 3 ya da 6 ayda bir, oğlumu tedavi için Ankara Gazi Üniversitesi'ne götürmek zorunda kaldık. Bu süreç 2016 yılına kadar, tam 5 yıl sürdü. Kardeşimle ortak olduğumuz çayırımızı sattım. Bankadan kredi çektim, bu krediyi ödeyemez duruma geldim. Çalıştırdığım taksinin plakasını satmak zorunda kaldım. Maddi imkânsızlıklar yüzünden 3 yıldır çocuğumuzu tedavi ettiremiyoruz. Almış olduğum yardımlar yetersiz kaldı.Çocuğumuzun yarım kalan tedavisini devam ettirebilmemiz için devlet yetkilileri ile hayırseverlerden yardım eli bekliyoruz."

Anne Gülseren Akkol da oğlunun iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek,

"Yiğit Ali'nin yaşı ilerledikçe banyosunu yaptırmak çok zor bir iş. Rahatsız olduğum için onu kaldırıp, indirmek de zorlanmaya başladım. Oğlumun yarım kalan tedavisi için devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz."dedi.

Görüntü Dökümü

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- Serebral palsi hastası Yiğit Ali'den detaylar

- Baba Remzi Akkol'un çocuğuna yaptığı bakımdan detaylar

- Anne Gülseren Akkol'un çocuğuna yemek yedirmesi

- Baba Remzi Akkol ile röportaj

- Anne Gülseren Akkol ile röportaj

- Yiğit Ali'nin bahçede engelli arabasıyla gezdirilmesi

Haber-Kamera: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),()-

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Türkiye, yıldız ve ötegezegene isim verecek

Türkiye Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada 'WASP-52' isimli bir yıldıza ve ötegezegene isim verecek. Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, yıldız ve ötegezegen için isim arandığını açıkladı.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, dernek olarak IAU üyesi olduklarını, IAU tarafından başlatılan 'ötegezegen isimlendirme' kampanyasına 70 ülkenin katıldığını belirtti. Prof. Dr. Küçük ayrıca oluşturdukları 'Ötegezegen İsimlendirme Ulusal Komitesi'nin, kampanya süresince WASP-52 isimli yıldıza ve ötegezegene 5 ay süresince isim arayacağını söyledi. 2019 yılının IAU'nun 100'üncü kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Küçük, aynı gökyüzü altında yüzyıl temasıyla faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şöyle dedi: "Burada önemli olan insanların gökyüzünün farkında olmasıdır. Bugünkü yaşantımızda artık gökyüzünü unuttuk. Şehirciliğin ilerlemesiyle beraber her taraf ışıklar altında. Şu ana kadar keşfedilen yıldız ve onun gezegenleri, 70 ülke ile paylaşıldı. Bize 'WASP-52' isimli yıldız ve onun gezegeni verildi" dedi.

“TÜRKLERİN İSİM VERDİĞİ BİR YILDIZ VE ÖTEGEZEGEN OLACAKö

Prof. Dr. İbrahim Küçük, paylaştırılan yıldızların ülkelerin başkentlerinden normal bir teleskopla rahatlıkla görülebileceğini dile getirdi ve şunları söyledi: "Parlaklık değeri bizim gözlemleyebileceğimiz ağırlıkta olan bir yıldızdır. Türk Astronomi Derneği olarak bu kampanyayı organize ediyoruz. Ülkelere verilen yıldızlar, o ülkenin başkentinden rahatlıkla gözlensin ve üstelik normal bir teleskop ile yapılsın diye verildi. Biz istiyoruz ki ilkokullar, ortaokullar, liseler ve bilim merkezleri bu kampanyaya katılsınlar. Okullar kendi aralarında bir isim belirleyecekler ve bu ismi bize iletecekler. Biz oluşturduğumuz jüri süzgecinden o isimleri geçireceğiz. Bunlardan iki tanesini Uluslararası Astronomi Birliği'ne bildireceğiz. Bizim Türk insanı olarak belirlediğimiz bir isim ile bir yıldızımız ve ötegezegenimiz olacak."

EKİM AYINDA SÜRE BİTECEK

Başkan Küçük, yıldız ve ötegezegene verilen ismin Türk insanını çağrıştıran bir isim olmasını istediklerini ifade ederek, kampanyanın bitiş süresinin ise Ekim ayı olarak belirlendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-İbrahim Küçük ile röportaj

-WASP-52 yıldızından detaylar

-Diğer detaylar

Süre:6,43 Boyut: 654 MB

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ ()

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Ata sopalı işkenceye 773 lira ceza

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kamyonete bindirmek istediği ata defalarca sopayla vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen İsmet A.'ya, Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, 773 TL idari para cezası kesti.

Türkoğlu'nun Beyoğlu Mahallesi'nde 2 ay önce İsmet A., kamyonete bindirmeye çalıştığı sırada huysuzlanan ata elindeki sopayla vurmaya başladı. İsmet A.'nın ata sopayla defalarca vurarak uyguladığı işkence, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntüleri fark eden Martı Tabii Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği Başkanı Çiğdem Şeker, durumu Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Görüntüler inceleyen ekipler, görüntülerdeki kişinin İsmet A. olduğunu belirledi. İsmet A.'ya 773 TL idari para cezası kesildi.

Çiğdem Şeker, olayın ardından işkenceye maruz kalan atın sağlık durumunun veteriner hekimlerce kontrol edildiğini anlatarak, "Yük hayvanlarına bu şekilde muamele kesinlikle kabul edilemez. Görüntüler bize ulaşır ulaşmaz gerekenin yapılması için ilgili yerlere başvurduk. Başvurumuz sonucunda da ata sopayla defalarca vurarak, işkence eden kişiye 773 lira para cezası kesildi" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonete indirilmeye çalışan at

- İsmet A.'nın ata vurması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Batmanlı Ümran, Çin'deki resim yarışmasına katılıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından İstanbul'da 'Hayalimdeki Çin' adlı resim yarışmasında birinci seçilen Batman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ümran Aydın (17), 28 Haziran- 7 Temmuz tarihlerinde Çin'de düzenlenecek resim yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı'nın (UBİKAV) 'Hayalimdeki Çin' yarışmasında Çin'i çizen Batmanlı öğrenci Ümran Aydın, Türkiye birincisi seçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan yarışmaya 95 okulda katılan 250 öğrenci arasında birinci seçilen Ümran Aydın, 28 Haziran- 7 Temmuz tarihlerinde Çin'de düzenlenecek resim yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da düzenlenecek törenle ödülünü alacak olan Aydın, daha önce katıldığı 10 yarışmada da birinciliği ele etti.

Resim öğretmeni Evin Tekin ve idareci Mehmet Ek ile birlikte Çin'e gideceğini anlatan Aydın, dönüşte 'Gördüğüm Çin' konulu resim çizeceğini söyledi. Aydın, "Çok mutluyum. Çin'deki yaşamı, kültürü ve insanlarını tanımak için sabırsızlanıyorum. Çin dönüşümünde gördüklerimi bir daha çizeceğim. Son yılarca birçok resim yaptım ve birçok yarışmada dereceye girdim. Türkiye geneliyle birlikte Batman ve bölge birinciliğini elde ettim. Çin'e gitmeyi çok istiyordum. Ön planda hazırlıklarımı yapmıştım. Resim yarışması 'Hayalimdeki Çin' konulu olduğu için hayalimi çizerek resme aktardım. Resimden önce Çin'i çok detaylı araştırdım. Daha sonra kurgulayarak resme aktardım. Türkiye birincisi olduğum açıklandığında çok mutlu olmuştum. Çin'e 10 günlük geziye katılacağım. Oradaki insanların kültürlerini, dillerini tanımaya çalışacağız" dedi. Öğretmenleri, Ümran'ı geleceğin ressamı olarak gördükleri ve başarısıyla gurur duyduklarını aktardı.

Görüntü Dökümü

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- Ümran'ın çizdiği resimler

- Ümranı'ın resim çizmesi

- Röpotajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 410 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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Üroloji uzmanı, ikinci üniversiteyi bitirdi

Kayseri’de yaşayan üroloji uzmanı, Opr. Dr. Bekir Kenan 51 yaşında ikinci üniversitesini bitirdi. Uzman doktor olarak görev yapan Kenan bir yandan da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Mezuniyet diplomasını ise tıp fakültesinde beraber okuduğu ve meslektaşı olan Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’ın elinden alan Opr. Dr. Kenan, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.

Kayseri'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bekir Kanan, 1990 yılında ERÜ Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Kentte özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Bekir Kenan, 2015 yılında girdiği sınavda aynı üniversitenin felsefe bölümünü kazandı. Bir taraftan doktor olarak görev yapan Op. Dr. Kenan diğer taraftan 4 yıllık eğitimini başarıyla tamamladı.

'ANI YAŞARKEN GELECEĞİ BAKIN'

İşini aksatmadan ikinci üniversiteden mezun olduğunu söyleyen Kenan bu süreci ise şöyle anlattı: "2015 yılında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kayıt yaptırdım. Bu yıl itibarıyla da çok şükür mezun oldum. İnsanlarımızın zamanlarını, bilgilerini ve görgülerini ülkemizi iyi bir konuma getirecek şeylere harcamaları gerekiyor. Geleceğe bakmalarını ve anı yaşarken geleceği düşünmelerini tavsiye ediyorum."

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

Felsefe bölümünü severek okuduğunu anlatan Kenan, "Okuduğum bölüm, çalıştığım mesleğime mani olmadı. Hayatımızın her anında felsefe var. Kişiler ile iletişimimizde felsefe, ticaretimizde felsefe ve çalışma hayatımızda felsefe var. Felsefe derslerinin her bölümde ders olarak verilmesinin toplumu ileriye götüreceğini düşünüyorum. Ailem sonuna kadar bana destek oldu ve asla pişman değilim. Keşke daha önce okusaymışım. Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bekir Kenan'ın diplomasını alması

-Kep atılışı

-Bekir Kenan ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre:4,02 Boyut:419 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ ()