DHA YURT BÜLTENİ - 10 

Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

TSK'nın Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Alınan önlemler

- Abmulasların gelişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:154 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelilerden biri Burdur'da yakalandı

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdussamet T. dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdussamet T. adliyeye sevk edilirken, birlikte yakalandığı kimliği belirsiz 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu ticari araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf Eray (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdussamet T. olduğunu tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdussamet T.'nin babası Mehmet T. ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi.

4 şüphelinin yakalanması için aralıksız olarak operasyonlar sürdürülürken; makas atan araçtaki şüphelilerden Yusuf A.'nın, 'ruhsatsız silah', 'güveni kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'intihara teşebbüs' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Nitelikli yağma' suçundan aranan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdussamet T.'nin de 'nitelikli yağma', 'yağma', 'motosiklet hırsızlığı', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah', 'iş yerinden hırsızlık', 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

BURDUR'DA YAKALANDI

Aranan şüphelilerden Abdussamet T., dün akşam Afyonkarahisar- Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yakalandı. Kaçmaya çalışan Abdussamet T. ile yanında bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Abdussamet T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber: Mesut MADAN/BURDUR, ()-

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Bayram dönüşü kaza: Öğretmen öldü, eşi, çocukları ve kardeşi yaralandı

Erzurum'un İspir ilçesinde aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç (31) öldü, eşi, çocuğu ve kız kardeşinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Dilmaç ailesinin Ramazan Bayramı tatilini memleketleri Rize'de geçirdikten sonra Ağrı'nın Tutak ilçesine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İspir ilçesine bağlı Madem Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı'nın Tutak İlçe Müftülüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Muhammet Dilmaç, aniden yola çıkan 25 FC 110 plakalı traktöre çarpmamak için yönetimindeki 53 DT 549 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp taklalar atarak, karşı şeride geçip, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobilden fırlayıp kamyonun altına giren Tutak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç ile eşi sürücü Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şeyma Güzel Dilmaç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobil hurdaya dönerken, kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı gören vatandaşlar, traktörün aniden yola çıktığını, hızlı olduğunu öne sürdükleri otomobilin aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yaptığını, refüje çarparak takla attığını söyledi. Görgü tanıkları, ani fren sesi sonrası otomobili havada gördüklerini belirtti.

BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜYORLARDI

Memleketleri Rize'de Ramazan Bayramı tatilini geçiren Dilmaç ailesinin görev yaptıkları Ağrı'nın Tutak ilçesine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Takla atan otomobil

-Olay yerinin temizlenmesi

-Kazayı görenlerle röp.

-Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ İSPİR, (Erzurum), ()

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Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 27 AT 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma ekipleri

- Kaza yapan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-)

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Akgün yönetimindeki 01 GC 358 plakalı otomobil ile Süleyman Gazi yönetimindeki 41 BG 406 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Tuğçe Gazi ve Güçe Gazi, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve otomobiller

- Yaralıların ambulanslara götürülmesi

- Kalabalık ve polisin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

