DHA YURT BÜLTENİ - 10

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına 8 gözaltı

Denizli'de, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik yapıldığı belirtilen operasyonda, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün yeniden öğrenci yapılanmasına başladığını belirledi. Örgüt üyesi olmak suçundan arandığı tespit edilen kişilerin, hücre evlerinde, üniversite öğrencilerini hedefleyen bir yapılanmanın içine girdiğini belirleyen polis, bu sabah 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda S.Y., H.Ç., S.G. ve M.B.G. adlı kadınlar ile H.K., M.A., İ.Ç. ve B.M. adlı toplam 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 4 kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik, dolar ve rublenin de bulunduğu toplam 40 bin lira tutarında nakit para bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Emniyet Müdürlüğünden görüntü

-Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

-Araçlara bindirilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

===================

1301 nüfuslu köyde 23 kilise bulunuyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı, mübadele dönemi öncesi Türklerin ve Rumların ortak yaşadığı 1301 nüfuslu Mustafapaşa köyünde 23 kilise bulunuyor.

Ürgüp'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Mustafapaşa köyü, 1923 yılı öncesi, Müslüman Türklerin ve Ortodoks Rumların ortak yaşadığı bölge olmasıyla biliniyor. Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken köy turistlerin dikkatini çekiyor. Eski ismi 'Sinasos' olan köyde mübadele (1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı'nın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen ad) öncesi yapılan Aya Nikola, Aziz Tefanos, Aziz Teogolos, Aya Varvara, Aziz Yuannis Prodromos, Aziz Barbara, Aziz Savvas, Aziz Yahya, Azize Barbara, Aziz Loannes Prodromos, Aziz Loannes Thologos, Aziz Stefanos, Aziz Basilios, Timyos Stavros, Meryem Ana Şapali, Alakara, Panayia Kır, Aziz George, Aziz Konstantin Eleni, Helena, Başmelekler, Aios Vasilios ve bir isimsiz kilise bulunuyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken köyde, kiliselerin çoğunun doğal olarak oluşan peribacalarının içinde yer alıyor. Köyde her yıl Fener Rum Patrik Ortodoksu Bartholomeos'un katılımıyla ayin yapılıyor. Bölgeye gelen turistler kiliseleri ziyaret ediyor.

'KÖYÜMÜZ TARİHİ VE TURİSTİK BİR YERDİR'

Köy muhtarı Gültekin Kan, kiliselerin mübadele döneminden önce yapıldığını belirterek, "Köyümüz tarihi ve turistik bir yerdir. Köyümüzde 23 kilise bulunuyor. Bunun dışında tarihi konaklarımız var. Köyümüzün son alınan rakamlara göre nüfusu 1301'dir. Yaz aylarında buranın turizm bölgesi olması nedeniyle bu rakam artmaktadır" dedi. Köyün turizm bölgesi olması nedeniyle her gün turist potansiyelinin arttığını kaydeden Kan, "Köyümüzde 23 kiliseden bazılarının restorasyonu yapılırken diğerleri ise, projeleri hazırlandı. Onların da restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor. Köyümüzde her yıl Fener Rum Patrik Ortodoksu Bartholomeos'un katılımıyla ayin yapılmaktadır. Bize verilen bilgilere dâhilinde gelen kişilere yardımcı olmaktayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Gültekin Kan ile röportaj

-Kiliselerden görüntü

-Genel detay

Süre:7.03-850 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,

====================

Sırakayalar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Bayburt’ta, Kopuz deresi üzerinde 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi yeni sezonda ziyaretçilerini bekliyor.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunan Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli doğal alanları arasında yer alan Sarıkayalar Şelalesi doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, ilkbahar ve yaz aylarında doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle karşılıyor. Şelale yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini bekliyor.

‘TAM GEZİLİP GÖRÜLECEK YER’

Sarıkayalar Şelalesi’ni görmek için gelen Mustafa Çelik, "Burası gerçekten bir doğa harikası, yakın zamana kadar yolları yoktu. Yollar yapıldıktan sonra buraya ziyaretçi akını oldu. Bayburt’ta oturmama rağmen ben bile son yıllarda buraya gelebildim. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz, tam gezilip görülecek yerö dedi.

Mahmut Alan da, doğal güzelliklerin Bayburt için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Burada bir şelale olduğunu yeni öğrendik. Bayburt için çok güzel bir yer. Bayburt küçük bir şehir ama böyle detaylar bizim için çok önemli. Biz de bunu duyar duymaz geldik. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyorumö diye konuştu.

İrem Cantürk ise, “Güzel bir yer olduğunu duyduk, arkadaşlarımızla geldik. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum, güzel bir yerö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------

- Sarıkayalar Şelalesi'nden görüntüler

- Röpler

- Detaylar

Haber Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,()

===================

Konyalı 4 gönüllü, bayram öncesi Tanzanya'daki çocukların yüzünü güldürdü

Konyalı yardımsever gönüllü 4 arkadaş, Tanzanya'ya giderek Ramazan Bayramı öncesi oradaki çocuklara bayramlık kıyafet ve yiyecek dağıttı.

3 yıldır çeşitli ülkelere gidip oradaki çoçuklara gıda ve kıyafet yarıdmında bulunan, çeşme açılışları yapan insanı yardım gönüllüleri özel bir okulda yönetici Hasan İyibildiren, meslektaşı Danyal Süzgün, öğretmen Halil Ateş ve inşaat mühendisi İsmet Kart, Ramazan Bayramı öncesi Konya'dan yola çıkarak Tanzanya'ya gitti. Buradaki çocuklara kıyafet ve iftarlık yiyecek dağıtan 4 gönüllü, çocuklarla oyun oynayarak onlarını yüzlerini güldürdü. 4 çeşme açılışı da yapan yardımsever 4 kişi, orada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. 5 gün boyunca orada kaldıklarını belirten Hasan İyibildiren, "5 gün boyunca 4 çeşme açılışı yaptık. Bayramlık kıyafet dağıtımı ve iftarlık yiyecek dağıttık. Bİz insanı yardım gönüllüleri olarak daha öncede başka ülke ve şehirlerede gittik. Oradaki çocukların mutluluğu inanılmaz. Onların yüzünü güldürebilmek bizler için en büyük mutluluk" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Çeşme açılışı

- Yemek ve kıyafet dağıtımı

Haber: Tolga YANIK KONYA ))

==============================

Tarlada yasadışı kenevir ekimi

Burdur'da tarlasında yasadışı kenevir eken şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tefenni ilçesi Karamusa köyünde oturan M.Ö.'nün Tefenni- Çavdır karayolu Kırlıbaş mevkisinde bulunan tarlasında yasadışı kenevir ekimi yaptığı duyumunu aldı. Bunun üzerine 28 Mayıs tarihinde yapılan operasyonda M.Ö.'nün tarlasında ekili vaziyette 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tefenni Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yakalanan M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen 138 kök kenevir bitkisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Tarlada inceleme yapan jandarma ekipleri (CEP TEL GÖRÜNTÜSÜ JANDARMA)

Haber: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, ()

=====================

Multipl Skleroz, 20- 40 yaş grubunu tehdit ediyor

Antalya MS (Multipl Skleroz) Derneği Başkanı Demet Yeğenoğlu, Antalya'da yaklaşık 5 bin MS hastası bulunduğunu belirterek, hastalığın en çok 20- 40 yaş arasında görüldüğünü söyledi.

Antalya MS Derneği tarafından, 29 Mayıs Dünya MS Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalığı arttırmak amacıyla seminer düzenledi. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Ferah Kızılay, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünden Doç. Dr. Fatma Kurtuluş, Uzm. Dr. Burcu Yüksel, Antalya MS Derneği Başkanı Demet Yeğenoğlu, dernek üyeleri ve MS hastaları ile aileleri katıldı.

Antalya MS Derneği Başkanı Demet Yeğenoğlu, 5 yıl önceki verilere göre Antalya ve ilçelerinde toplam 2 bin 500 MS hastasının olduğunu söyledi. Aradan geçen zamanda bu sayının 2 katına çıkmış olabileceğine dikkati çeken Yeğenoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde MS polikliniği olduğunu, pazar günleri MS hastalarına hizmet verdiklerini söyledi.

'PİLİ BİTMİŞ MAKİNE GİBİYİZ'

Mayıs ayının son çarşambasının Dünya MS Farkındalık Günü olduğunu, bu nedenle farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğine değinen Demet Yeğenoğlu, "MS, 20-40 yaşları arasında görülen bir hastalıktır. Yani insanları en aktif döneminde etkileyen bir hastalık. Şu anda çaresi yok. Sadece koruyucu iğneler yapılıyor. Birçok MS hastası sarhoş gibi yürüyor. Sokakta sarhoş muamelesi yapılıyor. Nedeni halkımızın MS hastalığı konusunda bilinçsiz olmasıdır" dedi.

'BACAKLARDA VE KOLLARDA İĞNE YAPACAK YER KALMADI'

MS hastalığı hakkında bilinçlenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Demet Yeğenoğlu, kendisinin de 15 yıldır MS olduğunu anlattı. Yeğenoğlu, "Tekerlekli sandalyede olan çok sayıda hastamız var. O da hastaların bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. 15 yıldır MS hatasıyım ve 8 yıldır iğneler yapıyorum. Bacak ve kollarımda iğne yapacak yer kalmadı. Ama doktorlarımızın dediğini yapmak zorundayız. Bu hastalığın çaresi bulunana kadar fizik tedavi sayesinde kaslarımız çalışır durumda olmalı" dedi.

'MS HASTALARINA HER ZAMAN DESTEK OLUN'

MS hastalarına davranışların hastalığı etkilediğine dikkat çeken Demet Yeğenoğlu, "Birçok aile MS hastalarını hastalık hastası olarak tabir ediyor. Moral desteği bizim için çok önemli. Psikolojimiz ne kadar bozulursa hastalığımız da o kadar yükseliyor. Ailelerin yapacağı en önemli şey, MS hastalarına her zaman yanlarında olmaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Seminerden görüntü

- Demet Yeğenoğlu açıklama

Haber- Kamera:Aslı DURAN/ANTALYA-)