DHA YURT BÜLTENİ -10

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, pazar günü oyun oynarken, kaybolan Nurcan Sade (3), arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı. Ekiplerin aramalarını yoğunlaştırdığı köydeki dere kenarında, küçük kızın eteği bulundu. Anne Yadigar Sade, "Kedi sesi gelince çocuklar, peşinden koşmuşlar. Nurcan da onların peşinden gitmiş. O saatten itibaren kayboldu" dedi.

Sarıkamış'a 49 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar (39)- Hayrettin (41) Sade çiftinin en büyüğü 18 yaşında, en küçüğü 3 aylık olan 8 çocuğundan 7'ncisi Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yadigar Sade, kızını çevrede göremeyince panikle eşi Hayrettin Sade'ye haber verdi. Sade çifti, köylülerle birlikte yapılan aramadan sonuç alamayınca jandarmaya bilgi verdi.

İhbarla olay yerine gelen jandarmanın çağrısı üzerine köydeki aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri katıldı. Köylüler ve köy korucularının katıldığı, iz takip köpeği 'Atak'ın kullanıldığı arama çalışmaları, Nurcan'ın düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki derede yoğunlaştırıldı. Dere kenarını tarayan ekipler, köyün girişinde kırmızı- siyah renklerde etek buldu. Baba Hayrettin Sade, eteğin, kızına ait olduğunu söyledi. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını derede sürdürdü.

Kızının pazar günü evlerinin önünde oynadığını anlatan Yadigar Sade, "Kedi sesi gelince çocuklar, peşinden koşmuşlar. Nurcan da onların peşinden gitmiş. Bir süre sonra çocuklar, geri döndü ancak Nurcan yoktu. Kızım o saatten itibaren kayboldu" diye konuştu.

Kayıp gazeteci için derenin yönü değiştirilecek

Bayburt-Trabzon il sınırında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor. Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısının tekinin bulunduğu Soğanlı deresinin yönü değiştirilerek arama çalışmaları kolaylaştırılacak.

Bayburt-Trabzon sınırındaki Soğanlı dağında cuma günü kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabısının teki bulunan gazeteci için bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dağlıçların yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri haritalar üzerinden bölgede arama yapılacak alanları belirliyor.

210 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik ekip tarafından sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri suya girerek demir çubuklarla göletleri tarıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken Abdülkadir Nişancı'ya ait ayakkabının bulunduğu yerden başlanarak 300 metrelik dere yatağı didik didik aranıyor. DSİ ekipleri dere yatağına da tel örgü çekti.

DERENİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLECEK

Soğanlı deresindeki su seviyesinin azaltılması ve derenin yönünün değiştirilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) devreye girdi. Suyun yönü değiştirilmesi ile dere yatağında arama çalışmaları kolaylaştırılacak. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, DSİ ve İSKİ yetkilileri ile görüşerek çalışmaların koordinesini sağladığı öğrenildi.

İş makinesi doğal gaz borusunu kırdı, yayılan koku korkuttu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi, doğal gaz borusunu kırdı. Yayılan gaz kokusu, çevredekilerin korku yaşamasına neden oldu.

Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlarda yol yapım çalışması yürüten iş makinesi, saat 10.30 sıralarında doğal gaz borusunu kırdı. Borudan sızan gaz nedeniyle inşaat alanında yayılan koku, çevre sakinlerini korkuttu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, durum doğal gaz dağıtım şirketine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen görevliler, gaz akışını kesti. Sağlık ekipleri ise olası bir zehirlenmeye karşı hazır bekletildi. Polis soruşturma başlattı.

Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış

Antalya'da 7 bıçak darbesiyle sırtından bıçaklanarak öldürülen trans birey Gökçe Saygı'nın (39) cinayete kurban gitmeden 3 saat önce geceyi birlikte geçirdiği katil zanlısı Şahin Y.'nin (20) fotoğrafını telefonundaki WhatsApp uygulamasının 'durum' kısmından 'Dizi time (saati)' mesajıyla yayınladığı ortaya çıktı. Polis, bu görüntüden yola çıkarak, Şahin Y. ile olay anında evde bulunan Ş.K.'yi yakaladı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından 7 kez bıçaklandığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay yeri ile çevresinde araştırma başlatan polis, yan binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince, cinayet zanlısının görüntülerine ulaştı. Zanlının, Saygı'nın evinin penceresinden atlayarak, hızla uzaklaştığı görüldü.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin Şahin Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, öğle saatlerinde Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ile beraberinde bulunan Ş.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Şahin Y.'nin, Gökçe Saygın'ı kıskandığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, 7 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.K'nın da cinayet anında aynı evde olduğu ortaya çıktı.

KATİLİNİ 'DURUM'DA PAYLAŞMIŞ

2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökçe Saygı'nın en son telefonundaki Whatsapp uygulamasından katilinin fotoğrafını paylaştığını tespit etti.

EN SON KATİLİNİ PAYLAYMIŞ

Gökçe Saygı, önceki gece birlikte olduğu cinayet zanlısı Şahin Y. ile olaya tanık olduğu belirtilen Ş.K.'yi WhatsApp durumunda paylaştı. Saygı'nın öldürülmeden yaklaşık 3 saat önce 'Dizi time (saati)' mesajıyla paylaştığı fotoğrafta, yan yana koltukta oturan ikiliden katil zanlısı telefonuyla oynarken, diğer şüpheli ise uyurken görülüyor.

Tokat protokolü, kendilerine ayrılan koltuklara engellileri oturttu

Tokat'ta Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyeleri akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımında kendilerine ayrılan koltuklara oturmayarak programı ayakta takip etti. Protokol için ayrılan koltuklara etkinliğe katılan engelliler oturtuldu.

Tokat'ta Valilik, Belediye ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonu ile 10-16 Mayıs Engelliler Günü için yürüyüş ve bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Engelliler ve il protokolünün de katılımı ile Niksar kavşağından başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu. Yürüyüş sonrası kent meydanında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve il protokolü engellilere destek olmak için kendileri için ayrılan koltuklara oturmayarak programı ayakta takip etti. Makamlar için ayrılan koltuklara engelli bireyler oturtuldu. Programda Tokat Konfederasyonu tarafından temin edilen 10 akülü araç ve 45 tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, engellilerin derdini dert edinmek onlarla bir araya gelmek için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu, şenlik havasında oldu. Yürüyüş yaptık. Koltukları da engellilere bıraktık. Onların sorunlarına problemlerine dikkat çekmek için bunu yaptık. Devletimiz engellilerin hayatını kolaylaştırmak, yaşamlarına değer katmak için her alanda güzel işler yaptı ve yapmaya da devam etmekte. Biz de Tokat'ta devlet olarak engellilerin derdini dert ediniyoruz. Problemlerini hissediyoruz, ailelerin ne tür sıkıntı ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Amacımız onların hayatını kolaylaştırmak. Şehir olarak bir aileyiz. Ailenin diğer fertlerinin sıkıntılarını dert olarak yüreğimizde hissediyoruz. Çözmek için de gayret ediyoruz" dedi.

Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ise "İl protokolünün koltukları bize bırakmasına çok sevindik. Bugün burada sayın protokolün protokole oturmaması kendilerinin yerine engellileri oturtmaları bizleri gururlandırdı, şereflendirdi" diye konuştu.

Lise öğrencilerinden 6.8 büyüklüğünde deprem tatbikatı

Burdur'da lise öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarıldığı ve çıkan yangının söndürüldüğü tatbikat gerçeğini aratmadı.

Burdur İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tarafından yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen Bozkurt Mahallesi'ndeki Depremevleri'nde gerçekleştirildi. Senaryo gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan ve 53 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanlar olurken, bir binada da yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ilk olarak yangında mahsur kalan bir vatandaşı kurtardıktan sonra yangına müdahale ederek söndürdü. AFAD ekipleri de depremde yıkılan binayı kontrol ettikten sonra UMKE ekipleri içerideki yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde oluşturulan triaj alanında yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AFAD ekipleri tarafından göçük altında kimsenin olup olmadığı Sismik Akustik Dinleme cihazlarıyla tespit edildikten sonra, görüntülü arama cihazıyla yeri tespit edilen depremzedeler UMKE ekipleri tarafından göçük altından çıkartılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi.

Tatbikatta İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileriyle Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü son sınıf öğrencilerinden arama, kurtarma, doğal afetlere hazırlık ve ilkyardım eğitimini tamamlamış 112 öğrenci yer aldı.

Özel çocuklardan özel gösteri

Burdur'un Bucak ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri özel gösteriler sundu.

Bucak Kültür Merkezi'nde yapılan programa Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, merkezi yaptıran hayırsever İsmail Sarı'nın kızı Ayşe Sarı Topay, resmi kurumların amir ve müdürleri, sivil toplum örgütleri, oda ve dernek başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sebahat Gökmen, "Kuruluşumuz 1997 yılında hayırsever iş insanımız İsmail Sarı tarafından yapılmış, 7- 18 yaş arası bakım gereken zihinsel engelli çocuklara hizmet vermektedir. 2007 yılında Şerife Sarı tarafından yaptırılan ek bina ile adı da İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak değiştirilmiştir. Kuruluşumuz 5 umut eviyle 90 engelli çocuğumuza hizmet vermektedir" dedi.

Daha sonra İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri mehter takımı gösterileri, zumba dansı, skeç gösterileri, şiir ve halk oyunları gösterileriyle koro olarak şarkı söyledi. Öğrencilerin hazırladığı mehter takımı, zumba dansı, skeç, şiir, halk oyunları ve koro şarkılar salonu dolduranlardan tam not aldı.

Stadyum otoparkında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanığa: 54 yıl hapis cezası

KONYA'da stadın otoparkında kardeşi Sevgi T. (24) ile baldızı Ceylan P.'yi (30) tabancayla vurarak yaralayıp, baldızının sevgilisi Yaşar Telli'yi (31) öldüren Fevzi Arslan (35) 'kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 21 Nisan günü saat 21.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi, 1 çocuk babası Fevzi Arslan, arkadaşı Salih D., kardeşi Sevgi T. ve baldızı Ceylan P.'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Arslan, ardından baldızı Ceylan P.'nin birlikte yaşadığı, 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli'yi çağırdı. Bir süre sonra yanlarına Yaşar Telli de geldi. Arslan, iddiaya göre, Telli'ye "Baldızımla birliktesin. 3 çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?" diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi Arslan, Yaşar Telli, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yaşar Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sevgi T. ve Ceylan P. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN OLACAĞIM' MESAJI

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp kaçan Fevzi Arslan, 1 gün sonra Cihanbeyli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Arslan'ın, olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahası da ya can alacağım, ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım' mesajını paylaştığı görüldü. Arslan, cinayetin ardından ise "Çoğunuzu seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben dedim ki 'Yapmayın' " diye mesaj yayımladı.

'ARAMIZDA AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR' DEMİŞ

Fevzi Arslan, emniyetteki ifadesinde, kız kardeşi Sevgi T. ile Yaşar Telli'nin birbirine gönderdiği aşk mesajlarını gördüğünü ileri sürdü. Bu durumu konuşmak için Telli'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını kaydeden Arslan, ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Arslan, "Önce Ceylan'la tartıştım. 'Madem biliyorsun neden bana söylemedin?' dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip, oturduk. Onlar arkada, ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar da inkar etti. 'Biz sevgili değiliz' dediler. Yaşar, 'Bizim kardeşinle aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var. Ağabey-kardeş gibi mesajlaştık' dedi. Sinirlenip, aşağı indim. Yaşar'ın bulunduğu yerdeki cam, yarı açıktı. Bir an silahı çekip, açık yerden Yaşar'ın göğsüne doğru peş peşe ateş ettim" diye konuştu.

'KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ'

Kardeşini ve baldızını vurma gibi niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi Arslan, "Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş. Namus meselesiydi. Silahı olay yerinde bıraktım. Daha sonra Cihanbeyli'ye gittim" dedi. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEVGİ VE CEYLAN'IN NASIL VURULDUĞUNU BEN DE ANLAMADIM

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Fevzi Arslan, öldürülen Yaşar Telli'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Fevzi Arslan, "Olay anında Yaşar Telli, elini beline atmasaydı ben kesinlikle ateş etmezdim. Benim Sevgi ve Ceylan'a yönelik herhangi bir eylemim yoktur. Onların nasıl yaralandığını ben de anlamadım. Takdir mahkemenindir" dedi.

54 YIL 2 AY HAPİS

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fevzi Arslan'a, Yaşar Telli'yi yönelik 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Arslan, Ceylan P.'ye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay, Sevgi T.'ye yönelik yine 'kardeşe karşı öldürmeye' teşebbüs' suçundan 16 yıl 8 ay olmak üzere toplam 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

