DHA YURT BÜLTENİ -10 

İdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyor

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib kentine gönderiliyor. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Beton blok yüklü tırlar

-Gümrük sahasına girerken

-Detayları

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),()

============================

BM’den İdlib’e 17 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 17 TIR dolusu malzeme kente gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 17 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- BM tırlarının gümrüğe gelişi

- Gümrük sahasına girişi

- Detayları

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),()

============================

Polise bıçak çeken saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T. (28), önce babasına ait taksi durağına daha sonra da yaşadığı eve sopa ile saldırdı. Polislere de bıçak çeken Emrah T., biber gazlı müdahale sonrası etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, bu sabah merkez Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde meydana geldi. Babasına ait taksi durağında zaman zaman çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T., dün akşam babası Recep T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Emrah T. bu sabah yanına aldığı sopayla babasına ait taksi durağına gitti. Emrah T., durakta müşteri bekleyen 2 taksisinin camlarını sopa ile kırdıktan sonra, evine döndü. Burada da evin camlarını kıran Emrah T., kendini bıçakla yaraladı. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayacağını söyleyen Emrah T. kendini öldürmekle tehdit etti. Emrah T. daha sonra birinci kattaki evinin balkonundan bıçağıyla atlayarak kaçtı. 500 metre kaçan Emrah T., Fatih Caddesi'nde polisler tarafından kıstırıldı. Polise de bıçak çeken şüpheli, biber gazlı müdahale sonrası etkisiz hale getirildi.

Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Yakalanan saldırganın sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi

- Devlet Hastanesinden detay görüntü

- Diğer detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera:Muhammed KISIR/ KAYSERİ-

============================

Polis merkezinde şiddet mağduru kadınlar için 'Güven odası' oluşturuldu

Tokat'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şiddete uğrayan kadınların ifadelerinin daha rahat ortamda alınması ve çocuklarıyla birlikte istirahat edebilmeleri için polis merkezinde 'Güven odası' oluşturuldu.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü şiddete uğramış kadınların ifade işlemleri sürecinde rahat olabilmeleri ve istirahat edebilmeleri için Gaziosmanpaşa Polis Merkezinde 'Güven odası' oluşturuldu. Koltuk, kanepe , halı, televizyon ve oyuncakların bulunduğu oda, Tokat Valisi Ozan Balcı ve Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun katılımlarıyla basın mensuplarına tanıtıldı. Güven odasının şiddete uğrayan kadınlar için yapıldığı ifade eden İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Burası bir evin odası gibi oldu. Genelde şiddete uğrayan kadınlar polis merkezlerine geldikleri zaman yanlarında ufak çocukları da oluyor. Polis merkezlerimize gece alkolden gelen de oluyor, kavgadan gelen de oluyor. Asayiş olaylarının olduğu bir yer olduğu için buraya gelen kadın ve çocuklarımız bu olumsuzluklardan etkilenmesinler diye böyle bir şey düşündük. Bazıları buraya geldiklerinde şiddet görmüş oluyorlar. Psikolojileri bozuk oluyor. Biz de onları o ortamdan kurtarmak için bu odayı hazırladık" dedi.

Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da bilgi veren Topaloğlu, uygulamanın, kadına şiddetle mücadelede büyük rol oynadığını ifade ederek, Emniyet Müdürlüğü olarak, şiddet gören kadınların tek tuş kadar yakınında olduklarını söyledi.

Kadın ve çocukların korunmalarının çok önemli olduğun kaydeden Tokat Valisi Ozan Balcı, "Onların korunması, psikolojilerinin korunması, daha iyi ortamlarda hizmetin verilmesi öncelikli amacımız. Bu konuda emniyet müdürümüz ekibiyle birlikte bir oda dizayn etti. Şiddete uğramış kadınlarımız morallerinin daha da bozulmaması için burada ev ortamında bir oda hazırlamışlar, gayet güzel olmuş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Polis merkezinden görüntüler

-Hazırlanan odanın görüntüsü

-Vali ve Emniyet Müdürünün incelemesi

-Yaptıkları açıklamalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

============================

Genç yetenekler sahneye çıktı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nde genç yetenekler sahneye çıktı.

MAKÜ'nün düzenlediği 7'nci Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nde 400 genç yetenek sahne aldı. 6- 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde; akademisyen sanatçılar solo performanslar, oda müziği eserleri, masterclasslar ve seminerler sundu. Genç yetenekler ise solo, koro ve orkestra olarak performanslarını sergiledi.

Festival Genel Koordinatörü MAKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Piyano öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Sezen, festivali düzenlemekteki amaçlarının genç yeteneklere sahne heyecanını yaşatmak ve aynı zamanda onları dünya sahnelerine hazırlamak olduğunu söyledi. Sezen, "Bu festivali düzenlemekteki en önemli amacımız genç yeteneklerin sahne heyecanını paylaşmak ve sanatsal gelişimlerini desteklemenin yanında yetişkin akademisyen ve sanatçılarımızın sanatsal deneyiminden yararlanarak, bilimin ve sanatın ilkeleriyle donatılmış, kendine güvenen, dünya sahnelerinde ülkemizi gururla temsil edebilecek bir genç neslin yetişme çabasına katkıda bulunmaktır" dedi.

Festivalde çok değerli sanatçılar ve çok değerli genç yetenekleri ağırladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Hatice Sezen, "Burdur'u sanatsal yönüyle tanıttık. Bizim için büyük bir gurur oldu. İstanbul, Aydın, Ankara, Bursa, Isparta, Antalya gibi birçok ilden 400 sanatçımız katıldı. Festivalimiz bu yıl inanılmaz bir coşkuyla geçti. Önümüzdeki yıl umarım katılımcılarımız daha da artar" diye konuştu.

Festivale Bursa İnegöl'den öğrencileriyle birlikte katılan Aydın Şahin, "Gayet kaliteli bir festival. Güzel performanslar dinledik ve sergiledik" dedi.

Isparta'dan katılan Nimet Ulusoy da "Sanatla uğraşan çocuklarımızın performans sergilemeleri ve özgüvenlerini kazanmaları açısından önemli, güzel bir festival" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Genç yeteneklerin sahne performansı

- Hatice Sezen ile röportaj

- Sahne performansı

- Aydın şahin ile röportaj

- Sahne Performansı

- Nimet Ulusoy ile röportaj

- İzleyiciler

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

============================

12 yıllık arkadaşken 'can ciğer' kardeş oldular

Antalya'da fizyoterapist Cantürk Güner (40) 12 yıllık yakın arkadaşı iş insanı Ertan Arısoy'a (47) karaciğer dokusu bağışladı. Arkadaşına yeni bir hayat kazandırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Cantürk Güner, "Çok iyi arkadaştık, şimdi can ciğer kardeş olduk" dedi.

İş insanı Ertan Arısoy, 2 yıl önce midesindeki şikayet nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Arısoy'un rahatsızlığının karaciğerinde olduğu tespit edildi ve otoimmün hepatit (kronik karaciğer hastalığı) tanısı konuldu. Karaciğer nakli olması gerektiği söylenen Arısoy, 2 yıl süresince aile yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişiyle nakil için görüştü. Donörlerin tamamının uyumsuz çıkmasıyla umutsuzluğa kapılan Arısoy'un yardımına, 12 yıl önce birlikte iş yaptığı ve yakın arkadaşı fizyoterapist Cantürk Güner yetişti.

Güner'in arkadaşına karaciğer dokusunu bağışlayacağını söylemesi üzerine ikili, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir dizi testten geçirildi. Hastane etik kurulunun nakli uygun görmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, nakil işlemini gerçekleştirdi. Yoğun bakımdan çıkarılan iki arkadaş serviste gözlem altına alındı.

Arkadaşına yeni bir hayat kazandırdığı için mutlu olduğunu belirten Cantürk Güner, "Karaciğer ihtiyacı olduğunu öğrendiğim gün arkadaşıma 'Aileden bir şey çıkmazsa beni mutlaka ara' dedim. Bu iyilik bana nasipmiş. Çok iyi arkadaştık, şimdi can ciğer kardeş olduk" dedi.

Nakille sağlığına kavuşan Ertan Arısoy ise mutlu olduğunu söyledi. Nakille birlikte arkadaşlıktan kardeşliğe geçtiklerini ifade eden Arısoy, "Sağlığıma kavuştum. Arkadaşımken kardeşim oldu. Bana Hızır gibi yetişti. Yeniden hayata bağlandım" dedi.

Başarılı geçen nakille ilgili bilgi veren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, organ bağışının az olduğuna dikkati çekerek her hastanın bu kadar şanslı olmadığını söyledi. Hastaların yakınlarından bazen canlı verici bulunamadığını da belirten Prof. Aydınlı, "Birinin yaşama tutunması için organınızın bir kısmını vermek çok kolay değil. Etik kuruldan geçti bu hastamız ve nakilden sonra gayet sağlıklılar" diye konuştu.

Prof. Dr. Aydınlı, 2019 yılı 5 ayında 30 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini de ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Üniversite hastanesi dış plan görüntü

Organ nakil merkezi dış plan görüntü

Ameliyathane girişten görüntü

RÖP 1: Prof. Dr. Bülent Aydınlı

RÖP 2: Cantürk Güner

RÖP 3: Ertan Arısoy

Arısoy ile Güner koridorda yürürken görüntü

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

============================

Bütün çocuklar birinci oldu

Düzce’de, engelli öğrencilerin katıldığı 50 ve 100 metrelik yarışmaların ardından tüm öğrenciler birinci seçilerek madalya verildi. Öğrenciler yarışmanın sonunda birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Düzce’de engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar, Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilere yönelik atletizm müsabakaları düzenlendi. 25 öğrencinin katıldığı koşularda, özel çocuklar 50 ve 100 metrede yarıştı. Bazı öğrenciler start çizgisinde zorlanırken yardımlarına hakemler yetişti. Özel sporcuların rahat çıkış yapabileceği pozisyonu almalarını sağlayan hakemlerin çıkış düdüğüyle birlikte öğrenciler koştu. Yarışı tamamlayan çocuklar birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Yarışmanın sonunda tüm öğrenciler birinci seçilerek madalya verildi.

Engelliler Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Zeki Canazlar, “Bana göre onların hepsi birer şampiyon. Aileler olarak bizlerin bir sürü hatası var. Bende bir engelliyim. Benimde ailemde hatalar oldu. Çocuklarımızı saklıyoruz. Bunların spor yapmaları güzel. Onlarda birer insan, birer birey. Onların da bugünkü gibi spor yapmaları lazım. Çocuklarını topluma çıkartsınlar. Onların da yaşama hakkı var. Her şeyi yapsınlar. Normal bir insan ne yapıyorsa onlarda yapmalıdır.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Öğrenciler start çizgisine yerleşirken görüntü

-Öğrenciler koşarken görüntü

-Öğrenciler arkadaşlarıyla sevincini paylaşırken görüntü

-Öğrencilere madalya takılırken görüntü

-Bir öğrenci ile röp

-Zeki Canazlar ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

============================

Hakkari dağlarında ters laleler çiçek açtı

Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) öncülüğünde bir araya gelen dağcılar, ters lalelerin bulunduğu Kırıkdağ köyüne bağlı karla kaplı 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları eteklerindeki Çiçek Vadisi'ne tırmanış yaptı. 3 saat süren tırmanış sonrası doğaseverler, karla kaplı dağ manzaralı ve şelalelerin bulunduğu ters laleler arasında hatıra fotoğrafı çekti.

Hakkari merkeze 25, Kırıkdağ köyüne 12 kiometre uzaklıkta bulunan karla kaplı 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları eteklerindeki Çiçekli Vadisi'nde ilkbaharın gelmesiyle birlikte açan ters taleler, yerli ve yabancı dağcıların yoğun ilgisini çekiyor. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) öncülüğünde bir araya gelen ve aralarında dağcıların da bulunduğu 9 kişi, ters lale tarlasının bulunduğu bölgeye gitmek üzere yola çıktı.Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyündeki elektrik santraline kadar araçla giden dağcılar, daha sonra ters lale tarlasının bulunduğu Cilo Sat dağı eteğindeki Çiçek Vadisi'ne doğru tırmanışa geçti. 3 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından da ters lalelerin bulunduğu bölgeye ulaşıldı. Doğaseverler, karla kaplı dağ manzaralı ters lale tarlasında, bol bol fotoğraf çekti.

TERS LALE NEREDE YETİŞİR

Anadolu coğrafyasında yetişen ters lale, birçok kültürde hüznü simgeler. Efsanelere konu olan ters lale, dini açıdan da öneme sahiptir. 19. yüzyıla kadar Anadolu'ya has bir çiçek olan ters lale, Osmanlı'nın son dönemlerinde ülke dışına da çıkarılmaya başlandı.Anavatanı Hakkari ve Van çevresi olan ters laleler, bu yörelerin simgesi konumundadır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

CEP TELEFON KAMERASI

-Karla kaplı dağların eteğindeki Çiçek Vadisinde yetişen ters laleler

-Kar manzaralı ters lalelerden detaylar

-Bölgedeki şelale

Karlı kaplı dağlar

-Detaylar

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-