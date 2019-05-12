DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)OTOMOBİL BAGAJININ ÜZERİNDE ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Malatya'da 2 çocuğun otomobilin bagajının üstüne oturup, yolculuk yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öğle saatlerinde 2 çocuğun, kent merkezinden Battalgazi ilçesi yönüne giden 26 NV 397 plakalı otomobilin bagajının üzerine oturup seyahat etiğini gören sürücüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Arka camının çıkarıldığı, içine de malzemeler konduğu görülen otomobilin sürücüsü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Çocukların bagajda oturması

- Otomobille ilerleyen çocuklar

- Vatandaşların tepkisi

- Görüntüsünün alındığı fark eden çocukların dans etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 94 MB

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2)O KAZADA ÖLENLER, ANNELER GÜNÜ'NDE UNUTULMADI

Muğla'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken bindikleri tur midibüsünün Sakar Geçidi'nde, virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü yere kazanın ikinci yıl dönümünde, Akyaka Mahallesi'nin muhtarı Feridun Özsoy ve beraberindeki mahalle sakinleri, karanfil bıraktı.İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yüksekten alt yola düşen midibüstekilerden 24'ü yaşamını yitirdi, 10'u ise yaralandı. Kaza sonrası midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüste inceleme yapan heyet, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti, raporunda, kazanın nedeni olarak 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' gösterildi. Raporda, ayrıca kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemeleri nedeniyle kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılıkça, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti Bülent Çetindağ'a önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki 'iyi hali' göz önünde bulunduruldu ve ceza 10 yıl hapse çevrildi. Sanık Çetindağ'ın ayrıca sürücü belgesinin 2 yıl süreyle alınmasına da karar verildi. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise beraat etti.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi'nin muhtarı Feridun Özsoy, Anneler Günü'nde hayatını kaybeden 24 kişiyi anmak için bugün saat 12.30'da beraberindeki bir grup mahalle sakini ile birlikte kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. Sakar Geçidi'nde giden sürücüler ise korna çalarak, gruba destek verdi.

Muhtar Özsoy, "Böyle bir kazanın yaşanması bizi çok üzdü. Dünyanın gözbebeği konumundaki yerde bu acının yaşanması hepimizin derinden etkiledi. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazaların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Anelerimiz'in, Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kazanın olduğu yerden görüntü

-Akyaka Mahalle Muhtarı Feridun Özsoy ve beraberindeki mahalle sakinlerinin yol kenarında toplanması ve karanfil bırakması

-Akyaka Mahalle Muhtarı Feridun Özsoy ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, )

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3)ANNELER GÜNÜ'NDE, ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi'nce her yıl yapılan geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu, bu yıl da Anneler Günü'nde gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, Atatürk Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünden başlayan ve 1200 kişinin katıldığı Zübeyde Hanım Koşusu'nun startını verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, start öncesi koşuya katılan annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Koşunun ödül töreni, varış noktası olan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı bahçesinde gerçekleştirildi. Başkan Tugay ve protokol üyeleri, koşuda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Koşudan önce sabahın erken saatlerinde Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda anma töreni düzenlendi. Başkan Tugay, "Bu yılki anmamız, kuşkusuz her zamankinden daha anlamlı daha değerli ve daha önemli çünkü Zübeyde Hanım'ın ulusuna ve tüm insanlığa armağan ettiği biricik evladının, hepimizin büyük önderi ve başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem yolculuğa başlamasının 100'üncü yılını yaşıyoruz. Tüm anneleri bir minnet, saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Anıttaki törene Başkan Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve kent sakinleri katıldı. Başkan Tugay, daha sonra Emekli Astsubaylar Derneği'nin anıt mezar başında düzenlediği törene de katıldı. Törende Anıtkabir'den getirilen toprak, Zübeyde Hanım'ın mezarına bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zübeyde Hanım Koşusu'ndan genel ve detaylar

İZMİR ()

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4)CAMİYE GİREN KEDİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, Ereğli Merkez Camii’ne giren kedi ortalığı birbirine kattı. Kuran okuyan imam, kedinin başının üzerinden atlaması ile ürktü. Olay dün Ereğli Merkez Camii’nde teravih namazı öncesi meydana geldi. Cami imamı Fatih Mehmet Koca, namaz öncesi Kuran okurken, caminin içerisine bir kedi girdi. Cemaatten bir kişi caminin içerisinde koşturan kediyi fark ederek yerinden kalkıp, kediyi dışarı çıkarmak için uğraştı. Bu sırada kedi imamın olduğu yere doğru yöneldi. Kedi imamın başının üzerinden atlarken, imam ürktü. Kısa bir şaşkınlık yaşayan imam yeniden Kuran okumaya devam etti. Cemaatten bazı kişiler de yerinden kalkarak kediyi dışarı çıkarmak için çabaladı. Kedi bir süre sonra camiden dışarı çıktı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, imam Fatih Mehmet Koca’nın hayvanları çok sevdiği, caminin çevresindeki kedilere su ve yiyecek verdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kedinin caminin içerisinde koşturması,

-Bir kişinin yerinden kalkıp kedinin peşine düşmesi,

HABER: Ercan BUBER/KARAMURSEL(Kocaeli), ()

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