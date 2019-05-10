DHA YURT BÜLTENİ-10 

Çanakkale'de 53 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 53 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratlı köyü sahiline düzenledikleri operasyonda Afganistan uyruklu 25 kaçağı yakaladı. Ekiplerin Balabanlı köyü sahil yolunda yaptığı operasyonda ise Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 28 kaçak yakalandı.

Toplam 53 kaçağın, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 41 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 11 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramada 11 paket halinde 39 gram eroin, 6 paket halinde 5,5 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat, 27 av tüfeği fişeği, bir otomatik av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye dış plan

- Araçların gelişi

- Şüphelilerin adliyeye girişi

Haber- Kamera: Tahsin BAYTAR/DİNAR(Afyonkarahisar), ()

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Amasra'da, termik santral ÇED toplantısını yaptırmadılar



Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılması planlanan termik santral, kül depolama sahası, kömür hazırlama tesisleri ve dolgu alanı ile rıhtım entegre projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, halkın tepkisi nedeniyle yapılamadı.

Amasra'da maden ocağı bulunan Hattat Enerji tarafından yapılması planlanan termik santral, kül depolama sahası, kömür hazırlama tesisleri ve dolgu alanı ile rıhtım entegre projesiyle ilgili bölge halkını bilgilendirmek amacıyla ilçedeki spor salonunda ÇED toplantısı düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplantı öncesi Bartın Platformu öncülüğünde spor salonu önünde toplanan halk, şirketi protesto etti. Yaklaşık 200 kişi, 'Termik santral istemiyoruz' yazılı dövizler ve sloganlar ile tepkilerini gösterdi. Grup, sopalarla ellerindeki tenekelere vurup, düdük çalarak, toplantıya katılanları protesto etti.

TOPLANTI YAPILAMAYINCA TUTANAK TUTULDU

Protestolar nedeniyle salona alınmayan şirket yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve Bartın Platformu avukatları, toplantının halkın yoğun tepkisi nedeniyle yapılamadığına dair tutanak tuttu. İmza altına alınan tutanakta, 'Tespitlerden sonra saat 11.00'de toplantının yapılacağı spor salonuna gelindi. Yöre halkının yoğun tepkisi ve proje hakkında bilgilenmek istemedi. Termik santrallerle ilgili yöre halkının yeterince bilgi sahibi olduğu yıllardır termik santrallere karşı mücadele ettiklerini beyan etmişlerdir. Ve toplantının yapılmasını istememişlerdir. Bunun üzerine tutanak imza altına alınmıştır' denildi.

'AMASRA'DA SANTRAL İSTEMİYORUZ'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Şirket tarafından 9'uncu kez başvurulan termik santral ÇED toplantısı için buraya geldik. Biz en başından bu yana termik santralin Bartın ve Amasra'ya yararlı olmayacağını her platformda belirttik. Özellikle de Bartın'da kömürün yer üstüne çıkarılmasını; ancak termik santralin kurulmasının doğru olmadığını defalarca söyledik. Dünya artık termik santralden kaçarken, biz Bartın Amasra'da santral istemiyoruz. Turizm bölgesine kurulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız" dedi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Yıllardır bu mücadeleye hep birlikte tanıklık ediyoruz. Amasra ve Bartın halkı termik santral konusunda çok net bir tavır ortaya koyuyor. Bizler bu bölgede barış ve sağlık içinde turizm olanaklarının artırılmasıyla yaşamak istiyoruz. Bizlerde seçilmişler olarak halkın sesini duyurmaya çalışacağız. Termik santral gidecek. Biz burada yaşayacağız" diye konuştu.

Toplantı yapılamadığına dair tutanağın tutulmasının ardından bölge sakinleri dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muhabir anons

-Detay görüntüler

-Vatandaşlarla röp.

-Bartın Belediye Başkanı röp.

-Amasra Belediye Başkanı röp.

-Tutanak tutulması protesto

HABER-KAMERA: Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), ()

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Özel öğrencilerden, engel tanımayan muhteşem gösteri



Osmaniye'de, çeşitli okullarda özel eğitim gören engelli öğrenciler tarafından hazırlanan program büyük beğeni topladı.

Özel öğrencilerin sunduğu, halk oyunları, kule yapma, koro ve semazen gibi engel tanımayan gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Osmaniye Özel Eğitim Meslek Okulu'nda, düzenlenen "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" Farkındalık Programı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Kürşat Seyitoğlu, açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 devletin 1992 yılında aldığı bir kararla 3 Aralık tarihinin 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ve 10-16 Mayıs'ın ise özel gereksinimi olan kişilere daha iyi bir dünya sunulabilmesi için düzenlenen farkındalık etkinliklerinin yapıldığı, özel gereksinimlilerin sorunlarının dile getirildiği bir hafta olduğunu söyledi.

Müdür Seyitoğlu, "Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini yani 8 milyon vatandaşımızın özel gereksinimi olduğu düşünüldüğünde engelliler haftasının ne denli önemli bir hafta olduğu anlaşılabilir. Ancak günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde, 8 milyondan fazla engelli insanımızı hayatın içinde yeterince yer alamadığını üzülerek görürüz. Özel gereksinimli bireylerin çok büyük bir kısmı toplumdan soyutlanmış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın toplumun her kesiminde görmek, onları üreten bireyler haline getirmek, bugün onlar için yapılması gereken önceliklerimizdendir. Toplumda farklılıklar oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onlarında haklarının olduğunu bilerek yaşamak, hepimizin sorumlulukları arasındadır. Bazen sadece durumun farkında olmak bile, ciddi bir mesafe kat etmek anlamına gelecektir." dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencileri tararından naat programı sunuldu. Ardından Karacaoğlan ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan semazen gösterisi izlendi. Programın devamında, özel öğrencilerin sunduğu kule gösterisi, bayrak gösterisi, halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Özel Eğitim Meslek Okulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan koronun seslendirdiği türkülere velilerde eşlik etti. Öğrenciler tarafından harılanan el işi ve resim sergisinin gezilmesinin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protokol üyeleri

-Okul Müdürü Kürşat Seyitoğlu

-Naat gösterisi

-Semazen gösterisi

-Kule yapma gösterisi

-Kule yapan öğrencinin Türk Bayrağı'nı açması

-Bayrağı Vali Ömer Faruk Coşkun'a vermesi

-Bayrak gösterisi

-Halk oyunları gösterisi detaylar

-Koro Türkiyeler seslendirmesi

-Serginin gezilmesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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Tekirdağ'da, engelli çocuklar şarkılar söyledi

Tekirdağ'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engelli çocuklar şarkılar söyleyip, halk oyunları oynadı.

Tekirdağ'da Engelliler Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu, Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerde her yıl 10-16 Mayıs günleri Engelliler Haftası'nda etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Uslu, "Bu etkinliklerle amaç engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok olmalarına fırsatlar sunmaktır. Diğer yandan bu yoğun farkındalık günlerinde hayatın olumsuzlukların penceresinden bakılması sağlanmakla engellilerin sorunları ile ilgili daha fazla çözüm önerileri üretilebilmektedir. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi ileri toplum anlayışının bir gereğidir. Onların günlük hayatta karşılaştıkları en büyük problem toplumun engellilere karşı işlediği yanlış tutumlardır.Tüm bireylerin toplumsal eşitliği ele alarak bu olumsuz tutumların değiştirilebilmesi amacıyla, onların farklılıklarına saygı göstermek ve yönünde ki tavrımızın günlük yaşantımızda ki uygulamalarımıza da yansıyor olması gerekmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından engelli çocukların oluşturduğu müzik korosu şarkılar söyledi. Ritim grubunun gösterisi ilgiyle izlenirken, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Görüntü Dökümü

-Çelenk sunma töreni

-İl Müdürü Uslu'nun gösteri

-Engelli çocukların şarkılar söylemesi

-Ritim grubunun gösterisi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Aracın çarpmasıyla ölen köpek, sezaryenle 9 yavru doğurdu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden hamile köpek, ölümünün hemen ardından yapılan sezaryen operasyonla 9 yavru doğurdu. Operasyonu yapan Veteriner İdil Karatepe, hayatta kalmayı başaran 7 yavrunun sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Dün (perşembe) akşam saatlerinde, Yunuslar Anıtı yakınlarında hamile bir köpeğe, plakası bilinmeyen bir araç çarptı. Köpeğin yerde acı içinde kıvrandığını gören bir vatandaş, onu alıp Bostanlı semtindeki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner İdil Karatepe, en azından yavruların hayatta kalabilmesi için, yolda hayatını kaybeden köpeğe acilen sezaryen yapılması kararını verdi. Hızlıca yapılan operasyonda 9 yavru, anne köpeğin karnından alındı. Yavrulardan 2’si ölürken, hayatta kalmayı başaran diğer 7’sinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Yavruların ciğerlerine dolan kanı emerek alan

Veteriner İdil Karatepe, "Anne bize geldiğinde ölüydü ve hemen sezaryen yapmamız gerekiyordu. Acil bir müdahalede bulunduk, ne yazık ki 2 yavrumuzu kaybettik, ancak diğerlerinin durumu iyi. Tüm sürücülerin trafikte dikkatli olması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Veteriner İdil Karatepe ile röp.

- Operasyon anından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

