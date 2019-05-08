DHA YURT BÜLTENİ - 10

İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı: 3 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki egzoz tamirhanesinde, içinde kimyasal madde bulunan varilde sıkışan gazın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Samanlık Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde bulanan Mehmet Küçükşahal'a ait egzoz tamirhanesinde meydana geldi. Tamirci Küçükşahal, işyerinde bulunan varili açmaya çalıştığı sırada, patlama meydana geldi. Patlamanın sesi ilçe merkezinden de duyuldu. Olayda tamirci Küçükşahal ile tamirhanede bulunan Bekir Kaykın ve Ramazan Çineli yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, tamirhanenin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, tamirhanede ve patlamaya sebep olan varilde inceleme yaptı. Patlayan varilin içerisinde, boya temizlemede kullanılan kimyasal metilen klorid maddesi bulunduğu ve açılmaya çalışıldığı sırada sıkışan gazın patladığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Polis ekiplerinden detay

- Patlayan varilden detay

- AFAD ekiplerinin tamirhanede ve varilde inceleme yapması

- Bir görgü tanığının olayı anlatması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Çocukların oynadığı tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesiyle öldü

Gaziantep'te çiftlik bekçiliği yapan Hüseyin Kankılıç (54), çocukların oynarken tetiğine dokunduğu havalı tüfekten çıkan saçmanın vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çapalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile bir çiftlik evinini bekçiliğini yapan Hüseyin Kankılıç'a, çocukların oynarken tetiğine dokunduğu havalı tüfekten çıkan saçma isabet etti. Göğüs kısmından yaralanan Kankılıç, iddiaya göre yarayı önemsemeyip, doktora gitmedi. Bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Kankılıç'ı gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kankılıç'ın öldüğünü belirledi. Kankılıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hüseyin Kankılıç'ın fotoğrafı

- Adli Tip Kurumu

- Jandarma ve cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95,8 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ, GAZİANTEP-)

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Ordu’da yıldırım düşen evde yangın çıktı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir evin çatısı alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Sağanak yağmurla birlikte Salih Gündüz’e ait evin çatısına yıldırım isabet etti. Çatı bir anda alev aldı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü (cep telefonu)

Süre: 37 saniye Boyut: 2.9 MB

Haber: Nedim KOVAN-ORDU-

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Türk Yıldızları, ters uçuş yapan pilotun kokpit görüntülerini yayınladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, gösterileriyle nefesleri kesiyor. Pilotlarından Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu, ters uçuşunun kokpit görüntüleri ise timin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Türk Yıldızları, nefes kesen gösterilere imza atıyor. Nisan ayında Doğanhisar ilçesinde yapılan gösteride pilotlardan Binbaşı Mehmet Kemal Koyunoğlu'nun yaptığı ters uçuşun kokpit görüntüleri, timin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Koyunluoğlu'nun kullandığı uçakla, gösterideki 4'lü kol uçuşu sırasında 3 uçakla aralarında yaklaşık 1 metre mesafeyle uçağını ters çevirip, uçuş yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kokpit içinden görüntü

Haber: KONYA ))

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Ses sanatçısı, 'Kadın mısın yoksa erkek mi?' diye soran çocuğu dövdü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde annesiyle markete giden Muhammed Üveys Kılıç (5), "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sorduğu yerel ses sanatçısı Mesude Eser (39) tarafından dövüldü.

Olay, önceki gün Karakoçan ilçesindeki markette meydana geldi. Alışveriş yapan annesiyle birlikte markete giden Muhammed Üveys Kılıç, burada, aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasada bekleyen yerel sanatçı Mesude Eser'i gördü. Muhammed Üveys, pantolon giyen, kası saçlı Eser'e, iddiaya göre, "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sordu. Bu soruya öfkelenen Eser, küçük çocuğu dövmeye başladı. Koşarak gelen Muhammed Üveys'in annesi, olaya müdahale edip oğlunu Eser'in elinden kurtararak uzaklaştı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kılıç ailesi, olayın ardından Mesude Eser hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Marketten görüntü

- Muhammedi'n kasada beklemesi

- Mesude Eser'in kasaya gelişi

- Eser'in Muhammed'e darp anı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB

Haber-Kamera: ELAZIĞ,()

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Vali Doğan şehit Ercan Can'ın ailesini ziyaret etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın Hassa ilçesindeki ailesine ziyaret etti.

Ziyarete 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Hatay İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uğur Ertekin, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve kurum amirleri katıldı. Vali Doğan, şehidin babası Abdullah ile annesi Hatice Can'a başsağlığı diledi. Aktepe Mahallesi Merkez Camii imamı Ömer Ziya Abak Kuran-ı Kerim okudu. Hassa Müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu da dua yaptırdı.

Görüntü Dökümü

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-Vali Rahmi Doğan'ın taziye çadırına girişi

-Şehit babası ile konuşması

-Kuran-ı Kerim okunması

-Hassa müftüsünün dua etmesi

-Taziye çadırında dua eden kadınlar

-Vali Doğan'ın konuşması

-Vali Doğan'ın şehit annesi ile konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),()

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