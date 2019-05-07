DHA YURT BÜLTENİ-10

1)YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KIZ KARDEŞİ KOMŞULAR KURTARDI

Adana'da yangın çıkan bir evde mahsur kalan Merve Aytekin (19) ile zihinsel ve bedensel engelli kız kardeşi Emine Aytekin (13) komşuları tarafından kurtarıldı. Merve Aytekin'in pencereden komşusunun kucağına atlaması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 1'inci katında Sevilay Kahraman'a (35) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Anneleri evde yokken bir anda evin alevlerle kaplı olduğunu gören Merve ile Emine Aytekin paniğe kapıldı. Komşulardan biri kazmayla ailenin yaşadığı evin kapısını kırmaya çalıştı. Bu sırada zihinsel ve bedensel engelli Emine Aytekin, duman nedeniyle baygınlık geçirirken ablası Merve Aytekin, pencereden yardım istedi. Bir komşusunun "Atla aşağıya seni tutacağım" demesi üzerine Merve Aytekin aşağı atladı. Engelli kardeşinin evde kalması nedeniyle sinir krizi geçiren Merve Aytekin'i komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir başka komşu da alevlerin kapladığı eve girerek Emine Aytekin'i kurtardı. Bazı apartman sakinleri hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dairedeki eşyalar yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, hafif yaralı Merve ve Emine Aytekin tedavi edilmek için ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Bir vatandaşın sigortayı kapatması

- Pencereden atlayan kızı tutması

- Kızın snir krizi geçirmesi

- Vatandaşın hortumla yangına müdahale etmeye çalışması

- Engelli kızın bir vatandaşın kucağında apartmandan çıkarılması

- Kızdan detaylar

- Kızın atladığı pencerenin dışarıdan görüntüsü

- Yanan evin içinden görüntüler

- Bir apartman sakini ile röp.

- Kapıyı kırdıkları balta

- Kırılan kapıdan detay

- Küle dönen mutfaktan detaylar

- Apartmandan detaylar

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

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2)TÜRKİYE'DE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILAN ÖZBEK HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı İlik Nakli Ünitesi'nde Özbekistan'dan kemik iliği nakli için gelen kanser hastası Javokhir Saydaliev (38), kardeşinden alınan kök hücrelerle nakil yapılarak sağlığına kavuştu.

Kanser hastası olan Özbekistanlı Javokhir Saydaliev, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kardeşinden alınan iliğin nakil edilmesi ile sağlığına kavuştu. Kontrol için bugün hastaneye gelen Saydaliev'i, Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Kuku, Kemik İliği Nakil Merkezi sorumlusu Mehmet Ali Erkurt, Prof. Dr. Emin Kaya, Terapotik Aferez sorumlusu Mustafa Özgül, Kemik İliği Nakil Koordinatörü Ferda Kahraman, Kemik İliği nakil sorumlu Hemşiresi Serap Bostancı Araştırma Görevlisi Elkin Mehraliyev Elazığ Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr Mustafa Merter ve Uzm. Dr. Ömer Ekinci karşılayarak gerekli tetkik ve incelemeleri yaptı.

Burada nakil ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, 2010 yılında merkez bünyesinde kemik iliği ünitesinin kurulduğunu dile getirdi. 9 yıldır kök hücre nakli yaptıklarını kaydeden Erkurt, şunları söyledi:

"Bu güne kadar yaklaşık 600 hastaya kök hücre nakli yaptık. 2017 yılında 100, 2018 yılında ise 130 hastaya nakil yaptık. Bu yılın ilk 4 ayında 56 hastaya kök hücre nakli yaptık. Geçen yıl kamu hastaneleri arasında en fazla kök hücre naklini biz yaptık, bu yılda aynı başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Dünyada her yıl ortalama 100 nakil yapan merkezlerin deneyimli olduğu kabul edilir ve hasta ölüm oranlarının daha az olduğu bilinir. Bizde son 2 yıldır bu sayıyı geçerek, deneyimli merkez olduğumuzu gösterdik."

Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara hizmet verdiklerini dile getiren Erkurt, "Sağlık turizmi kapsamında ilk defa bir hastaya kök hücre nakli yaptık. Kan kanseri Özbek hastamıza kök hücre nakli yaptık. Hastamız nakil öncesi tedavisini farklı bir hastanede olmuş. Kök hücre nakli için bizim merkezi tercih etti. Burada kök hücre nakli sağlıklı şekilde yapıldı ve tedavisi tamamlandı. Hastayı bir hafta önce taburcu ettik. Bu kök hücre nakli ekip işi. Kök Hücre Nakli Merkezi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Kuku, Prof. Dr. Emin Kaya, Elazığ Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Mustafa Merter ile Dr. Ömer Ekinci hocalarımızın bu başarıda katkısı var" diye konuştu.

Farklı hastanelerden kemik iliği nakli ruhsatı almak için merkezlerinde eğitim gördüğünü anlatan Erkurt, "Adıyaman'dan kemik iliği nakli ruhsatı almak için gelen 2 arkadaşımız var. Burası kemik iliği nakli ruhsatı vererek, deneyimli bir merkez olduğunu göstermekte" dedi.

Özbekistan'dan kemik iliği nakli için merkeze gelen 38 yaşındaki kanser hastası Javokhir Saydaliev'e kardeşinden alınan kök hücrelerle nakil yapıldı. Merkezde 19 gün tedavi gören kardeş Saydaliev, taburcu edildi.

Daha önce İstanbul ve Rusya'da farklı hastanelerde nakil öncesi tedavisini yaptırdığını ve nakil için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne geldiğini anlatan Saydaliev, "Burada ilik nakli oldum, her şey güzel. Maddi ve manevi açıdan buradan destek gördüm. Naklin ardından kendimi iyi hissediyorum. Ülkeme döndüğümde burayı diğer hastalara tavsiye edeceğim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hasta Javokhir Saydaliev'den görüntü

- Doktoarlardan detay

- Saydaliev'in yakınlardan detaylar

- Dr. Mehmet Ali Erkurt'un açıklaması

- Javokhir Saydaliev'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MB

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3)HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ ELEKTRİK TRAFOSUNUN PATLAMASIYLA ÖLDÜ

Karaman'da hırsızlık için balyozla duvarı kırıp girdiği elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu Kadir Saysal (43), akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Sasyal'ın 3 gündür kayıp olduğu ve kablo hırsızlığından poliste sabıka kaydı olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ereğli yolu üzerinde bir elektrik dağıtım firmasına ait trafoda meydana geldi. Polise, elektrik trafosunda patlama meydana geldiği yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık görevlisi ve elektrik dağıtım şirketi olan Medaş görevlileri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede trafo içinde eldivenli bir kişinin hareketsiz halde yattığını ve trafonun arka duvarının da balyozla kırıldığını belirledi. Sağlık görevlileri ise yerde yatan Kadir Saysal'ın, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, bunun üzerine yaptığı detaylı incelemede Saysal'ın balyozla duvarı kırıp, hırsızlık için girdiği trafoda kesici aletlerle kabloyu kesmek isterken patlama meydana geldiğini saptadı. Sasyal'ın 3 gündür kayıp olduğu ve kablo hırsızlığından poliste sabıka kaydı olduğu belirtildi. Saysal'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Trafo binasından detay

- Balyozla kırılın duvar

- Cesedin çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Muammer ŞEN (KARAMAN-)

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4)7 ASIRLIK HIDIRELLEZ GELENEĞİ KAZDAĞLARI’NDA SÜRÜYOR

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteklerinde bulunan kırsal Türkmen mahallelerinde Hıdırellez geleneği, yaklaşık 7 asırdır devam ediyor. Dedelerinin bulunduğu yatırları ziyaret eden Türkmenler, mumlar yakıp, dualar okuyor.

Edremit ilçesine 1400’lü yıllarda gelerek Kazdağları'na yerleşen Tahtacı Türkmenleri, 7 asırlık Hıdırellez geleneklerini sürdürüyor. Türkmen inanışında hayırlar yapılıp, anma ve atalara saygı anlayışı içinde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu sabah saatlerinde kurbanlarını kesen Türkmenler, ardından ise mezarlıklara gitti. Dua okuyup, yatır ziyaretleri yaptı. Yanlarında getirdikleri çerez, sarma ve börekleri ikram edip, dağıttı.

‘KİMİN KUCAĞINDA NE VARSA, HERKESİN KURSAĞINA DÜŞSÜN’

Kırsal Tahtakuşlar Mahallesi Alevi Dedesi Hasan Sabri Kocabıyık, Hıdrellez etkinlikileri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Atalarımızdan kalmış örf, adetlerimizi devam ettirmekteyiz. 6-7-8 Mayıs tarihlerinde ilk gün Hıdırellez yapıyoruz. 7'nci gün mezar ziyareti ve son günde burada olan dedemize anma yapıyoruz. Kendi aramızda bayram dediğimiz Hıdrellez örf ve adetlerimizi, dayanışmayla burada yapıyoruz. Herkes kucağında ne varsa buralara getirir, herkesin kursağına düşsün diye yedirir, içirir, kahve pişirir. Adaklar dağıtılır. Herkesin kendi kazancı, komşusunun kazancı ile karışsın, kursağına düşsün diye bu şekilde Hıdrellez etkinliğimizi yaparız. Tabi herkesin kendine göre Hıdırellez anlayışı vardır. Biz de saygı duyuyoruz. Biz evveliyattan kalan geleneklerimizi sürdürüyoruz."

‘KUTLAMA DEĞİL ANMA’

Tahtakuşlar Etnografya Müze yöneticisi Ali Bey Kudar, Hıdırellez’i kendileri için bir kutlama değil, anma ve ölülere saygı etkinliği olarak sürdürdüklerini belirtti. Kudar, "Bizde bilinmişin dışında öte aleme göç eden atalarımızın ve bu alemde kalan kişilerin buluşma noktası olarak mezarlıkları kabul ederiz. Biz binlerce yıldır bu kültürü yaşatıyoruz. Tabi bu kültürler Orta Asya’dan gelen kültürlerimiz. Önce kurbanlarımızı keseriz, sonra mezarlıklarda ateşimizi yakarız. Çay, kahve ile başlanır ve çerezler dağıtılır. En sonunda hep beraber onların ruhuna kestiklerimiz kurbanlarla birlikte yemekler yenir. Geleneksel yemeğimiz olan ve toprak ananın bize verdiğine inandığımız sarmalarımız olur. Herkes birlik ve dayanışma içinde Hıdırellez etkinliğini burada gerçekleştiriyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tahtacı Türkmenlerinin anma etkinliklerinden detay görüntüler

-Alevi Dedesi Hasan Sabri Kocabıyık röp

-Yatır ziyaretinden detay görüntüler

-Mezarlıklardan detay görüntüler

-Mustafa Selim Kudar röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()