DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ONBAŞI MEHMET ERDOĞAN, ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Biz Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Mehmet Erdoğan’ın cenazesi, askeri törenle karşılandı. Oğlunun acısıyla fenalık geçiren şehit annesi Emine Erdoğan da havalimanına sedye ile getirildi. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile sağlık görevlilerinin eşlik ettiği Emine Erdoğan, oğlunun ardından gözyaşı döktü.

Yaklaşık 3 ay önce evlenen şehit Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, İmamoğlu ilçesinin Sevinçli Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ailesi ve yakınları katıldı.

Törende, şehidin babası Cafer Erdoğan güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Emine, eşi Tuğba ve kardeşleri ise uzun süre gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, Sevinçli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

(YENİDEN)

2)MİLAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 29 YARALI



Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 29 kişi de yaralandı.

Bodrum- İstanbul seferini yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, 34 BUD 832 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsüyle Milas Otogarı'na uğradı. Buradan da aldıklarıyla birlikte toplam 42 yolcusuyla saat 12.00'de seferine devam eden sürücü yönetimindeki otobüs, Milas- Söke yolunun 1'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan 3'ü ağır, 23'ünü ambulanslarla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, 6'sını ise ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3)ORHANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Efkan Kanar'ın (22), yapılan testte, 2.58 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Orhangazi merkezdeki ana yol İznik kavşağında meydana geldi. Yalova'dan Bursa'ya giden Necmettin Şeker (50), yönetimindeki 16 NNU 74 plakalı TIR'la İznik yolunda, kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde giden Mustafa Ateş (38) de 43 UH 609 plakalı kamyonetiyle TIR'ın arkasında durdu. Bu sırada aynı yönden gelen Efkan Kanar'ın kullandığı 34 JUY 37 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, Mustafa Ateş'in kamyonetine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet de öndeki TIR'a çarptı. Kazada sürücüler Efkan Kanar ve Mustafa Ateş ile kamyonette bulunan ağabeyi Mehmet Ateş (46) ile Mevlüt Akbaş (33) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, kamyonette sıkışan Efkan Kanar'ı 20 dakikalık çalışma sonucu çıkarıp, ambulansa taşıdı. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan hastanede yapılan testte, Efkan Kanar'ın 2.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4)ALKOL ALIP DÖVDÜKLERİ AFGAN GENCİ, ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP ARAZİYE BIRAKTILAR



AFYONKARAHİSAR'da biri çocuk yaşta 3 kişi, alkol aldıktan sonra yolda yürüyen Afganistan uyruklu F.R.B.'yi yakalayıp eve götürerek dövdü. Devlet büyüklerine hakaret ettirdikleri F.R.B.'yi elleri ve ayaklarını bağlayıp araziye bırakan şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, yol kenarında yaralı bulunan F.R.B. ise hastanede tedaviye alındı.Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan tarihinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu A.Q.A.'nın ifadesi doğrultusunda, aynı ülke vatandaşı F.R.B.'nin 3 kişi tarafından dövülerek alıkonulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, F.R.B.'yi dövdükleri iddiasıyla B.M.Ç. (20), Y.Ç. (19) ve B.K.'yı (13) gözaltına aldı.

YOL ÜZERİNDE YARALI BULUNDU

Şüpheliler verdikleri ilk ifadede F.R.B.'yi eve götürüp dövdükten sonra ellerini, ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını söyledi. 3 şüphelinin tarif ettiği araziye giden polis ve jandarma ekipleri, F.R.B.'ye ulaşamadı. Çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, F.R.B.'yi, D 300 karayolu üzerinde yaralı halde buldu. F.R.B., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EL VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, ARAZİYE BIRAKMIŞLAR

Şüpheliler ifadelerinde, olay günü akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra sokakta Afganistan uyruklu 2 kişiyi görüp sataştıklarını anlattı. Afganlardan biri kaçarken, diğerini yakalayıp eve götürdüklerini belirten şüpheliler, "Vatanını neden sattın" diyerek dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını kaydetti.

HAKARET ETTİRMİŞLER

Yapılan araştırmada şüphelilerden Y.Ç.'nin cep telefonunda olayın kayıtları da bulundu. Görüntülerde, Afgan F.R.B.'yi tekme, tokat, sopa, kemer ve demirle döven şüphelilerin, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, F.R.B.'ye de bunları tekrarlattıkları ve çeşitli hakaretlerde bulundukları belirlendi. Cep telefonunda ayrıca çocuk pornosu da dahil çok sayıda porno içerikli video olduğu tespit edildi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Atatürk'e hakaret', 'müstehcenlik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı. 25 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. savcılıkça adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan B.M.Ç. ve Y.Ç. ise tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin F.R.B.'yi dövdükleri ve hakaret ettikleri anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, şüphelilerden birinin küfürler savurarak F.R.B.'nin başına kemerle defalarca vurduğu yer alırken, zorla zafer işareti ve 6 ok işareti yaptırıp, "En büyük Atatürk", "Ne mutlu Türküm diyene" dedirtmeye çalıştıkları yer aldı.

CHP'Lİ KÖKSAL: PARTİMİZLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da biri çocuk yaşta, 3 kişinin, alkol aldıktan sonra yolda yürüyen Afganistan uyruklu F.R.B.'yi yakalayıp eve götürerek dövdüğü olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir mülteciye dayak atıp işkence yapan M.B.Ç. ve Y.Ç. adlı kişilerin ve ailelerinin partimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılmak istenen provokasyon girişimlerinin takipçisi olup, bu barbarlığı yapanların en ağır cezaları alması için konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()-

5)OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 çocuk babası Hüseyin A. (40) otomobilinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Hüseyin A.'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığı bildirildi.

Turgutlu Saman Pazar Yeri'nde tenekecilik yapan Hüseyin A., bugün saat 10.00 sıralarında, Turgutlu Ovası, Çakal Azmağı mevkisinde 45 ZC 6379 plakalı otomobilde, bir arkadaşı tarafından hareketsiz halde kanlar içinde bulundu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yanında bulunan av tüfeğiyle çenesinin altından vurulduğu belirlenen Hüseyin A.'nın öldüğü saptandı.

10 yıl önce eşinden boşandığı ifade edilen Hüseyin A.,'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, Hüseyin A.'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.

6)EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİNE SİMÜLASYONLU VURGU

İzmir Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, emniyet kemerinin önemini sürücüleri simülasyon aracına bindirerek gösterdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, '’Karayolları ve Trafik Güvenliği Haftası'’ etkinlikleri kapsamında, Çankaya Lozan Meydanı’nda emniyet kemerinin önemini anlattı. Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesmek yerine simülasyon aracına bindiren ekipler, araç kullanırken, emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gösterdi. Simülasyon aracına binen sürücüler, aracın dönmesine rağmen emniyet kemerleri bağlı olması nedeniyle şoför koltuğunda sorun yaşamadı. Simülasyon aracına binen ve her zaman emniyet kemeri taktığını söyleyen Faiz Özkan, "Açıkçası böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Arkadaşımla ikimiz kısa süreli bir şok yaşadık. Kemerin önemini biliyorduk, her zaman takıyorduk ve takmaya devam edeceğiz. Arabayı çalıştırsak bile kemer takmalıyız" diye konuştu. Simülasyon testinin gerçekten farksız olduğunu ifade eden Sedat Kaygusuz, "Araçla takla atmış gibi olduk. Gerçeği olsa kötü olabilirdi. Kemerin önemini anladık. Ters dönünce beynime kan gitti" dedi.

7)ÇAL'DA YÜZYILLARDIR SÜREN GÜLÜMSETEN GELENEK

Denizli'nin Çal ilçesinde her yıl mayıs ayında yapılan yağmur duası bu yıl da çeşitli etkinliklerle düzenlendi. İlçeye bağlı kırsal Dağmarmara Mahallesi'nde yağmur yağması için dualar edildi, kurbanlar kesilip, ikramlıklar hazırlandı. Etkinlik kapsamında başına kova geçirilmiş bir kişinin başından aşağıya su dökülmesi geleneğinin sürdürülmesi dikkat çekti.

Çal ilçesinin Dağmarmara Mahallesi'nde vatandaşlar, yağmur yağması için her yıl olduğu gibi bu yıl da yağmur duası yaptı. İmece olarak yapılan geleneksel etkinlik kapsamında, kurbanlar kesildi. Kazanlarda pişen yöresel keşkek, vatandaşlara ikram edildi. Eller semaya açılarak yağmur duası yapıldı. Yağmur duası kapsamında her yıl yapılan bir adet ise dikkat çekti. Yüzyıllardır süren geleneklerini yaşatmaya devam eden mahalle sakinleri, başına kova geçiren bir kişinin başından aşağı su döktü. Başındaki kova ile mahalledeki evlerin önüne giden kişiye hortum ve kovalar ile başından aşağı su döküldü. Üzerine dökülen su sebebiyle sırılsıklam olan kişinin kaçmaması için halatlar ile bağlanması da dikkat çekti. Eğlenceli gelenekte, çocuklar ise maniler söyleyerek yağmur yağmasını istedi. Yağmur duası, mahalle meydanında hazırlanan kazanlarda yapılan keşkek ikramının ardından sona erdi.

8)HIDIRELLEZ DİLEKLERİNİ HACET DEDE'YE İLETTİLER

Manisa'da, Hıdırellez nedeniyle Spil Dağı'nın eteklerindeki Hacet Dede Türbesi'ni ziyaret edenler, çeşitli dileklerde bulundu. Bazı kişiler ev, iş, otomobil diledi. Hıdırellez kutlamaları nedeniyle Manisa'da yüzlerce kişi, Spil Dağı eteklerinde bulunan Saruhan Bey zamanında yaşamış bir evliyaya ait olduğu iddia edilen Hacet Dede Türbesi'ne akın etti. Havanın sıcak ve hafif yağışlı olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar yürüyerek Hacet Dede Türbesi'nin bulunduğu bölgeye çıktı, dileklerde bulundu. Özellikle kadınlar dileklerinin gerçekleşmesi için büyük bir sabırla türbenin duvarlarına taş yapıştırmaya çalıştı. Taşın yapışması ve düşmemesi halinde dileğin gerçekleştiğine inanan kadınlar, bir yandan isteklerini kağıtlara çizerek duvar aralarındaki boşluklara yerleştirdi. Kimileri ise taşlardan türbenin etrafında ev, otomobil gibi isteklerinin şekillerini yaptı. Kimileri ev, iş, araba dilerken özellikle anneler oğulları için gelin, kızları için ise damat dileğinde bulundu. Geçen Hıdırellezler de Hacet Dede'ye gelerek dilekte bulunan ve bu dilekleri kabul olanlar da Hacet Dede'yi ziyarete gelenlere lokum, bisküvi gibi çeşitli yiyecekler ikram etti.

DİLEKLERİ KABUL OLMUŞ

Hacet Dede Türbesi'ne dilek dilemek için giden birçok vatandaş, geçen yıllarda kağıda yazarak veya sura taş yapıştırarak dileklerinin kabul olduğunu ileri sürdü. Kardeş dileğinde bulunan Ada Ayçin (7), "Bu sene buraya gelerek kardeş dileğinde bulundum. İnşallah kabul olur" dedi. Gülşen Erdoğan (47) ise geçen sene kızının hayırlı bir işi olması için geldiğini belirterek, "Dileğimiz kabul oldu ve bunun için lokum dağıttık. Küçük kızım için de üniversiteyi kazanması için dilek dilemeye geldik. Dileğimiz oluyor. Buraya gelip, dilek dilediğimizde kabul oluyor" dedi. Medine Dumlupınar (50) de çocukluğundan beri Hacet Dede'ye dilek dilemeye geldiğini ve her dileğinin kabul olduğunu vurgulayarak, "Benim dileğim oğlumun bir ev alması ve güzel bir yuva kurmasıydı. Anlaştığı kızla şükürler olsun düğünlerini yaptık ve evimiz de oldu. Buraya ne niyetle geldiysek her dileğimiz kabul oluyor. Arkadaşımla birlikte kızımızın üniversiteyi kazanmasını diledik. İnşallah o da kabul olur" dedi. Şahide Göktepe (40) da dileklerin kabul olmasının asıl nedeninin inanç olduğunu dile getirerek, "Bu inanç meselesi. İnancı olan insanın dileği kabul oluyor. Ben her sene geliyorum. Kızım olmasını dilemiştim. Şükürler olsun bu isteğim oldu. Benim gibi buraya gelen bir çok kişinin dileğinin kabul olduğunu biliyorum" dedi.

