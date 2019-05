DHA YURT BÜLTENİ -10

Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı



Suriye’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.

Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

İzmir'de motosikletçide yangın

İzmir'in Yağhaneler semtinde, motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Yağhaneler semti Yeşillik Caddesi'nde motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdaehale ediyor. Yangın nedeniyle çok sayıda motosikletin zarar gördüğü öğrenildi.

Ramazan davulcuları sınavla belirlendi



Karabük ‘te, ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için 29 mahallede davul çalacak 59 kişi sınavla belirlendi.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne Ramazan ayında davul çalmak için 80 kişi başvurdu. Zabıta Müdürlüğü toplantı salonunda davul çalarak sınavda başarılı olan 59 kişi, ‘ramazan davulcusu’ belgesi almaya hak kazandı. Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, ’’Davulu çalarken özellik Ramazan ayının maneviyatına uygun ilahi ve ona uygun parçalar söyleyeceğiz. Vatandaşlardan zorla para toplamak, zorlamak, karşı gelmek, saygısızlık yapmak kesinlikle yok. Bu şekilde davranışta bulunan arkadaşlara kesinlikle davul verilmeyecek. Bu sene ayrıca davullarımız gece saat 02.00 ile 03.30 arasında çalınacak. Kimse erkenden mahalleye gidip, erkenden de davul çalmayacak. Bunu gerek sivil gerekse de zabıta ekiplerimizle denetim ve kontrollerini yapacağız. Bu konuda hassasiyet göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca saç sakal tıraşımıza, giyimimize dikkat edeceğiz. Yeni bir şey giymek zorunluluğu yok, ama halkımızın karşısına çıkabilecek nitelikte temiz ve düzgün bir kıyafet içerisinde görevinizi yerine getireceksiniz "dedi.

Beslediği kuşlar terasına konan yeğenini öldürdü



Gaziantep’in, Nizip ilçesinde Sıddık B.(37), amcası Kemal B. tarafından beslediği kuşlar terasına konduğu gerekçesiyle av tüfeği ile vurularak, öldürüldü.

Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Sıddık B.'nin evinin terasında beslediği kuşlar, komşusu olan amcası Kemal B.'nin terasına kondu. Amca ile yeğen arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sürerken amca Kemal B. av tüfeği ile yeğeni Sıddık B.'ye ateş etti. Silah sesi üzerine terasa çıkan baba Süleyman B. oğlunu kanlar içinde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıddık B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yeğenini öldüren Kemal B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sıddık B.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Tren kazasında ölen Ömer Cesur için doğum günü pastası kesildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü kazada 47 yaşında hayatını kaybeden Özcan Cesur'un doğum gününde Atatürk Meydanı'nda toplanan aileler doğum günü pastası kesti. Cesur'un eşi acer Cesur, "Eşimle her yol doğum gününü beraber kutluyorduk. Bu yıl böyle oldu. Gözümün önünde kaybettim. Bana bıraktığı iki tane emanetiyle onu hiç unutmayacağız" dedi.

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 4 kişi hakkında dava açılıp, diğer sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmesine de yapılan itirazların reddedilmesi üzerine, aileler Çorlu adliyesi önünde 14 gün sessizlik eylemi yaptı.

Aileler, bugün Atatük Meydanı'nda toplanarak, tören kazasında 47 yaşında hayatını kaybeden Özcan Cesur için doğum günü pastasi kestiler. Pastanın üzerindeki mumu üfleyen eşi Hacer Cesur, "Eşimle her yol doğum gününü beraber kutluyorduk. Bu yıl böyle oldu. Gözümün önünde kaybettim. Bana bıraktığı iki tane emanetiyle onu hiç unutmayacağız. Her zaman da kalbimizdedir. İyi ki doğun, iyi ki vardın. Adalet istiyoruz" dedi.

Pasta kesimden sonra aileler adına basın açıklamasını okuyan İsmail Kartal, "Bundan yaklaşık 10 ay önce anamız, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz devletin demiryollarında, devletin treninin altında kalarak can verdi. 10 ay boyunca sesimizi çıkarmadan adliyelerde hakimlerden, savcılardan, bilirkişilerden medet umduk. Acımızı biraz olsun hafifletsinler diye, bir daha böyle katliamlar olmasın diye, suçlular açığa çıksın diye. 10 ay sonunda savcı, bula bula bu katliamda sorumluluğu bulunan şirketlerden birinin yönetim kurulu üyesini ve soruşturmanın yürütüldüğü şirketlerden birinin danışmanını bilirkişi diye karşımıza çıkardı. Bu bilirkişiler de 25 canın sorumlusu diye küçücük görevleri olan 4 kişiyi gösterdiler ve bunu kabul etmemizi istediler, istiyorlar. Yetkilileri de ayrı soruşturuyoruz dediler. Bu olayda canlarını yitirmiş aileler olarak artık yeter diyoruz. Oyalanmalara, kandırılmalara karnımız tok. Başta Ulaştırma Bakanı, TCDD Genel Müdürü, bürokratlar ve üst yöneticiler olmak üzere birçok kişinin sorumluluğu vardı. Gerçek sorumlular bulunana kadar, suçlulara hak ettikleri cezalar verilene kadar adliyede, sokakta, meydanlarda sesimizi duyurabildiğimiz her yerde bu adaletsizliği teşhir edeceğiz, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Hepinizi sesimize ses katmaya, bulunduğunuz her yerde ve her şekilde destek olmanızı, ses vermenizi istiyoruz. Gerçek suçluların ancak bu şekilde açığa çıkarılacağını biliyoruz" diye konuştu.

Kazada oğlu 10 yaşındaki Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz,"Gidenlerimizin ruhlarının biraz rahat etmesi için ve bundan sonra başka canların yanmaması için adalete davet ediyorum. Bu olayı adalet gelene kadar unutturmayacağız. Son nefesimize kadar arkasında duracağız" dedi.

Ayvacık sütü ve Kazdağları’nın otları dondurmada buluştu

Çanakkale'de dondurma imalatı yapan Abdi Sobay, doğasıyla ünlü Kazdağları’nda yetişen ısırgan, kekik, nane, melisa, lavanta, narçiçeği, zerdeçal otlarını dondurmayla buluşturdu. Renklendirici ve katkı maddesi olmayan dondurmalara rengini içindeki otlar veriyor.

Yaklaşık 20 yıldır dondurma imalatı yapan Abdi Sobay, 5 yıldan bu yana da otlu dondurma ürettiğini söyledi. Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde otlu dondurma yapmaya başladığını belirten Sobay, 'ot ve dondurma' kavramının, ilk bakışta farklı bir algı oluştursa da, sonrasında otların keskin aromasıyla, dondurmanın ferahlatıcı serinliğinin hoş bir tat bıraktığını ifade etti.

'ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR, SONRA TAVSİYE EDİYORLAR'

Gelen ilgiden memnun olduğunu kaydeden Abdi Sobay, ürettiği dondurmalarla ilgili şunları söyledi:

"Hayvancılığıyla ünlü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden aldığımız sütlerle, Kazdağları’nda yetişen otları, dondurmada kullandık. Dondurmaların içerisinde katkı maddesi ve renklendirici kullanmıyoruz. Renkli olan bazı otlu dondurma çeşitleri, tamamen rengini kullanılan ottan almakta. Şu an için ısırgan, kekik, nane, melisa, lavanta, narçiçeği, zerdeçal otlu dondurmalar yapıyoruz. Yakında zeytin, kakule ve fesleğenli dondurma çeşitlerini de ilave edeceğiz. Dondurmaları, otla birlikte ürettiğimizi duyanlar ilk başta, ‘Otlu dondurma nasıl olur ki, yenir mi?’ diye düşünüyor. Ancak tattıktan sonra, çevrelerine tavsiyede bulunuyorlar."

'ISIRGANın DONDURMAYA BU KADAR YAKIŞABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Otlu dondurmanın farklı bir tatolduğunu söyleyen Yeşim Kaya, "Hiç beklemediğim bir tat. Daha yoğun bir tat bekliyordum ama sütle birlikte çok güzel karamelize edilmiş. Isırgan otunun dondurmaya bu kadar yakışabileceğini düşünmemiştim. Tavsiye ederim" dedi.



Afyonkarahisar'da engelliler için asker gecesi



Afyonkarahisar'da 1 gün temsili askerlik yapacak 5 engelli için asker gecesi düzenlendi. Aralarında 67 yaşındaki Hayri Utlu'nun da yer aldığı engellilerin ellerine kına yakıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından 1 günlük temsili askerlik görevini icra edecek 5 engelli için gece düzenlendi. Afyonkarahisar Belediyesi Karayolları Parkı'nda düzenlenen asker gecesinde, temsili olarak askere gidecek engelliler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi. Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yaman Şenol'un da katıldığı asker gecesinde engellilerin ellerine yakınları tarafından kına yakıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Faruk Özkara, "Askere gidecekleri gün Ramazan ayına denk geldiği için biz de bugün asker gecesi yapmayı uygun gördük. Yani 10 gün öncesinden asker eğlencesi yaptık. Askerlerimize kına gecesi tertipledik. Bu sene 5 engelli arkadaşımız temsili olarak askerlik görevini yapacak. 3'ü bu dönemin askerleri, yani 1999 doğumlular. 2 de hiç askerlik yapmamış arkadaşımız var. Askere gitme talebi engelli kardeşlerimizden geldi. Hiç askerlik yapmamış kardeşlerimizin askerlik vazifesini yapmaları için harekete geçtik" dedi.

Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Afyonkarahisar İl Başkanı Yıldız Değer de kendisinin de engelli annesi olduğunu ve bir gün de olsa asker anneliği duygusunu yaşama fırsatı bulduğunu söyledi. Değer, "Şube başkanımızın sayesinde 5 engelli, ailesiyle birlikte asker anneleri olarak gurur gecemiz" diye konuştu.

67 YAŞINDA ASKER OLDU

Düzenlenen geceye eşi Fatma Utlu (64) ile birlikte katılan engelli Hayri Utlu, bu yaşından sonra asker olduğunu belirterek, "Bundan daha güzel bir mutluluk var mı? İnanın bilmiyorum. Herkese böyle bir mutluluğu tavsiye ederim" dedi. Vatanı savunmak için canla başla askere gidebileceğini de söyleyen Utlu, kendi yazdığı Mehmetçik şiirini okudu.

'SEVİNCİMDEN AĞLADIM'

Fatma Utlu da eşinin bir günlük de olsa asker olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu yaşta askerlik yapacağı için çok mutluyuz. Onun mutluluğunu gördükçe ağladım. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. 2 oğlu var. Biri Belçika'da, diğeri ise köyde. Eşim 67 yaşında askere gidiyor. İçeride sevincimden ağladım. Çok mutluyuz. Eşim askere gidiyorum diye çok mutlu."

Konuşmaların ardından temsili askerlik yapacak 5 engelliye Şube Başkanı Özkara ve yakınları tarafından dualar eşliğinde kına yakıldı.



Çete ve yöntem aynı, şüpheliler farklı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde Ocak ayında evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 kadının ardından aynı yöntemle evlere girip, hırsızlık yapan 3 kadın daha yakalandı. Yakalanan kadınların daha önce tutuklanan kadınlarla aynı hırsızlık çetesine bağlı oldukları ortaya çıktı.

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 16 Ocak günü kiralık diare arama bahanesiyle binalara girerek, evleri soyan Emine G.(21), Yasemin G.(18) ve E.V.(17) polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde aldıkları ihbar üzerine aynı yöntemle evlere girdikleri tespit edilen Ebru G. (25), Filiz G. (28) ve Zekiye O.'yu(37) takibe aldı. Kadınlar bir binaya girmeye çalışırken yakalandı. 3 kadının çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu tespit edildi.

Kadınların üzerlerinde çalıntı eşya bulamayan polis, 3 hırsızın çaldıkları ziynet eşyalarını çoraplara koyup yeşillik alanlara attığını daha sonra da gidip aldıklarını belirledi.

Ocak ayında tutuklanan kadınlar ile aynı hırsızlık çetesinin üyeleri olduğu belirlenen kadınlar Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri Düzce Adliyesi’nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de kurşunlanan trafik levhaları sergilendi



Kayseri'de 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında, kimliği belirsiz kişilerce hedef tahtası yapılarak kurşunlanan trafik levhaları sergilendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da katıldı. Etkinlikte, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik materyalleri sergilendi. Karayolları 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, kimliği belirsiz kişilerce yol kenarlarında hedef tahtası haline getirilerek kurşunlanan trafik levhaları sergilendi. Levhaların kurşunlanarak ve çizilerek zarar verildiği görüldü.

Karayolları 6'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar, karayollarında bulunan levhaların hedef haline getirilerek, ateşli silahlarla zarar verdiğini söyledi. Zarar verilen levhaların maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Baylar, şöyle konuştu:

"Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumlu olduğu mevcut yollarda ve otoyollarında bizim düşey levhalarımız mevcuttur. Türkiye genelinde yaklaşık olarak 1,5 milyon levha vardır. Kayseri genelinde ise 35 bin levhamız mevcuttur. Bu levhalarımızın yüzde 10'nunu değiştiririz. Değiştirmemizin de en büyük nedeni, bazı uygunsuz vatandaşlarımızın bizim levhalarımıza verdiği zarardır. Bu zararın da birinci sırasında kurşunlanma gelmektedir. Özellikle avcılarımız ve alkol kullanan vatandaşlarımız gece saatlerinde kimsenin olmadığı sıralarda bizim levhalarımızı hedef haline getirerek zarar vermektedir. Bu levhalar bir milli servettir. Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Levhalarımıza zarar vermemelerini istiyoruz. 2018 yılında levhalar için harcadığımız para 38 milyon TL'dir" diye konuştu.

Öğrenciler, Akdeniz'i savaş gemilerine dar eden askerleri siperlerinde andı



Antalya'da üniversite öğrencileri, küçük dağ bataryası ile dünyanın en güçlü donanmalarına ait gemileri batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i ve askerlerini, siperlerinde andı. Öğrenciler ayrıca, Türk askerlerinin batırdığı Fransız savaş gemisi Paris 2'ye dalış yaparak incelemede bulundu.

Kemer Belediyesi'nin ev sahipliğinde akademisyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve üniversite öğrencileri, Birinci Dünya Savaşı'nda 3 savaş gemisini küçük bir dağ bataryası ile batıran, 1961 yılında hayatını kaybeden Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ile askerlerini anmak için program düzenledi. Kemer bölgesinde Türk askerlerinin kaldığı siperleri ziyaret eden üniversite öğrencileri, duygu dolu anlar yaşadı. Gezdikleri siperleri ve kıyıları temizleyen öğrenciler, askerlerin kaldığı bir mağarada da İstiklal Marşı okuyup, saygı duruşunda bulundu. Bazı öğrenciler de Paris 2 batığının bulunduğu alana tüplü dalış yaptı. 30 metre derinlikteki Paris 2 batığı üstünde öğrenciler dev Türk bayrağı açtı.

ÖĞRENCİLER SAVAŞ YILLARINI ANIMSADI

Tarihi yaşatmak ve öğrencilerin de buna ortak olması için her yıl bölgede etkinlikler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, etkinliklerde öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Batığa dalış sırasında savaş yıllarını hissedebiliyorsunuz. Öğrencilere bu heyecanı ve savaşın hikayesini anlatıyoruz. Zamanında burada kahraman askerlerimizin mücadelesini ve fedakarlıklarını öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize ev sahipliği yapan ve tarihi yeniden anlamalarını sağlayan Kemer Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

ÇOK BİLİNMEYEN BİR TÜRK SUBAYI

Birinci Dünya Savaşı sırasında Antalya açıklarında hazır bekleyen 3 savaş gemisini, küçük bir dağ bataryası ile batırmayı başaran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, çok bilinmeyen bir Türk subayı. Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında bir ilki başararak, küçük dağ bataryası ile bir deniz uçağı gemisini 36 dakikada batırdı. Batırılan gemi 120 metre boyunda, saatte 24,5 mil hız yapan ve altı deniz uçağı taşıyan İngiliz bandıralı Ben My Chree idi. Yüzbaşı Aker, ardından Antalya açıklarında Fransız gemisi Paris 2'yi Akdeniz sularına gömdü.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNİ AKDENİZ'İN DERİN SULARINA GÖMDÜ

Aker'in batırdığı Paris 2 savaş gemisinin yeri, 1995 yılında keşfedildi. Dünyadaki en iyi dalış bölgelerinden biri olarak gösterilen Paris 2'in üstünde, 6 uçaksavar top ve 2 torpil kovanı bulunuyor. Türk komutan, Akdeniz'in derin sularında İngiltere'nin 'Alexandra' adlı savaş gemisini de yine top atışlarıyla batırmayı başardı. Alexandra'nın batırıldığı bölge henüz bulunamadı.



