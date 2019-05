DHA YURT BÜLTENİ -10

Ayvalık'ın gizli cenneti Badavut, 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi’ndeki Badavut Bölgesi ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile koruma altına alınan mevkide sarımsak taşı ocaklarının bulunduğu kayalık alan, arkasındaki sulak alan ve oteller bölgesi bitiminden buraya kadarki bölüm bulunuyor. Geçen yıl ‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak statüsü düşürülen Badavut Plajı ve yanındaki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampının statüsü aynı kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Mayıs'ta imzaladığı ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, ‘Balıkesir ili Ayvalık ilçesi, Badavut Mevkii 1. ve 3. Derece Doğal sit alanı kapsamına giren alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescili’ yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kesin korunacak hassas alan statüsünün, imar durumu nedeniyle oteller bölgesinde geçerli olmadığı, söz konusu kararın MİT kampının içinde bulunduğu alanı da koruma statüsünün önceki yıl düşürülmesi nedeniyle kapsamadığı öğrenildi.

İLK STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ BADAVUT PLAJINDA OLMUŞTU

Balıkesir’deki 73 doğal sit alanının yeniden değerlendirilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan ‘Balıkesir ili doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi’ ile kentteki 73 doğal sit alanından 45’inin bulunduğu Ayvalık’ın, gizli cennetlerinden Badavut Plajı’nın sit derecesi değiştirilmişti. Bir köşesi ormana bakan, diğer köşesinde bir zamanlar ünlü sarımsak taşının çıkartıldığı ocaklar bulunan, kayalıkları ile ilginç dokuya sahip, 1’inci derece sit alanı olan Ayvalık Badavut Plajı’nın koruma statüsü, geçen yıl 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak düşürülmüştü. Bu değişiklikle plajda, turizm ve konut inşasına izin verilirken, Badavut Plajı ile ilgili maddenin karar bağlanması ilçede tepkilere neden olmuştu.

İLÇEDE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Badavut’ta bir zamanlar sarımsaklı taşı çıkartılan taş ocakları, flamingodan ördeğe farklı kuş türlerinin konakladığı sulak alan ile halk plajı olarak kullanılan bölümün ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmesi ilçede sevinçle karşılandı.

'KORUNACAK OLMASINA SEVİNDİK, AMA YETERLİ DEĞİL'

Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Halil Coşkun, “Tabiat Parkı kanunu ile kesin korunan hassas alan statüsü farklı. Her ne kadar korunuyor olsa bile biz bu özel alanlarımızın Tabiat Parkı kanunu ile korunmasını istiyoruz. Çünkü bütünden parçalara ayrılarak esas Tabiat Parkı statüsünün değiştirilmesinin planlandığını düşünüyoruz. Korunacak olmasına sevindik, ama yeterli bulmuyoruzö dedi.

BADAVUT PLAJI MAHKEMELİK

Badavut Koyu’ndaki 280 dönümlük askeri çıkarma alanını işgal eden 25 kişi ile oradaki işletmeler hakkında açılmış bir dava da bulunuyor. Alanda uyarılara rağmen işgale devam eden otel, konut ve işletmelerin bulunduğu 6 yer hakkında dava açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Şubat 2015’te açılan tahliye davasının devam ettiği biliniyor.

AYVALIK’IN GİZLİ CENNETLERİNDEN BİRİ BADAVUT

Sarımsaklı Plaj’ına 3 kilometre mesafede bulunan Badavut plajı doğal güzelliği bakımından gidilmesi gereken yerlerden biri olarak değerlendirilirken su sporları ile vakit geçirmek isteyenler için de ideal. Sonbahar ve kış aylarında çoğunlukla kuş gözlemcilerin gittiği Badavut, rüzgârın dalgalarla birlikte şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra kalabalıktan uzak denize girme imkânı tanıdığı için de tercih edilen noktalardan biri.

Boru patladı, iş yerleri kanalizasyon suyuyla doldu

Bitlis'te alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Belediye ekipleri, patlayan boruları onararak, mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti.

Merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yüklenici firma tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında, iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Caddelerden akan kanalizasyon suyu çevredeki işyerlerine doldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, patlayan boruları onararak mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti.

Olaya tepki gösteren bazı vatandaşlar da olayı cep telefonlarına kaydetti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, işyerleri zarar görenlerin zararlarının karşılanacağını söyledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Tevfik Aksan'a çarpıp yaralanmasına neden olduğu kazanın, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Geçen 1 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tevfik Aksan'a, A.D.'nin kullandığı 20 AAZ 64 plakalı kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aksan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aksan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesini bulunmadığı bildirildi. Polis kazanın ardından otomobil sürücüsü A.D.'nin ifadesine başvurdu.

Soruşturma sürerken, kazanın yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde Aksan'ın caddede yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yere düşmesi ve çevredekilerin yaralıya yardım etmek için koşmaları yer aldı.

Adanalı kendi şehrinde turist oldu

Adanalı bir grup, Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü’nün (PRODOSS, düzenlediği ‘Adım adım Adana gezisi’ etkinliğine katıldı.

Kendi şehrinde turist gibi gezen grup üyeleri, Taşköprü, Merkez Cami, Tepebağ, Atatürk Müzesi, Ramazanoğlu Külliyesi, Bebekli Kilise ve Merkez Müze gibi önceden programlanan 50 noktayı dolaştı. Şehir içinde Adana Kalesinin kalıntılarını gören üyeler, zaman zaman rehberin anlatımlarını da şaşkınlıkla dinledi. Etnografya Müzesi sosyal tesislerinde analı kızlı çorba, dolma ve içli köfte gibi yöresel yemekler yiyen grup üyelerinin Adana turu, merkez müze ziyaretinin ardından sona erdi. Gezi sonunda bir açıklama yapan PRODOSS Kulüp Başkan yardımcısı Murat Arıkan, "Gerçekte Adana’da yaşıyoruz ama görmediğimiz çok farklı yerlerin bulunduğu söyleyebilirim. Kendi memleketimizde turist gibi gezmenin güzel bir duygusunu yaşadık" dedi.

Aksaray'da 2 'Malaklı' köpeği çalan 2 kişi yakalandı

Aksaray'da 'Malaklı' adı verilen ve piyasa değeri 10 bin lira olan 2 adet çoban köpeğini çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki farklı evden iriliyle bilinen 'Malaklı' adı verilen 2 çoban köpeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu köpekleri çaldığı öne sürülen Muhammet Durmaz (27) ile Mahsun Ç. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet Durmaz'ın başka bir suçtan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahsun Ç. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çalıp sattıkları ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan iki köpeğin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Liseliler, sahili çöpten temizledi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, lise öğrencileri, yaz aylarında tatilcilerin yoğun olarak denize girdiği yaklaşık 1 kilometrelik sahili temizledi.

İMKB Anadolu Lisesi'nce düzenlenen çöp toplama etkinliğine, 12 okuldan toplam 135 öğrenci katıldı. Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce desteklenen etkinlikte öğrenciler, eldiven ve maskelerini takıp, yaz aylarında tatilcilerin yoğun olarak denize girdiği yaklaşık 1 kilometrelik sahilde temizlik yaptı. Öğrenciler; ağaç dalı, tahta, pet şişe, poşet, şırınga, kırık cam ve gazete parçaları gibi çöpleri ellerindeki poşetlere doldurdu. Öğrenciler, 1 saat süren etkinlikte toplanan çöplerle fotoğraf çektirerek, çevre kirliliğine dikkat çeki. Havadan da görüntülenen etkinlikte öğrencilerin, kısa sürede çöpleri topladığı görüldü.

İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Cemile Gül, öğrencilerde temiz çevre bilincini oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Sahilde 1 saatte dikkat çekecek kadar çok çöp topladıklarını anlatan Gül, "Amaç, çevreye duyarlılığı artırmak ve sıfır atık projesine katkıda bulunmayı sağlamaktı. Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ile Gençlik Müdürlüğü bize destek verdi. İMKB Lisesi'ne 12 okul da destek verdi. 135 öğrenciyle bu etkinliği gerçekleştirdik. Gençlerimizin duyarlı olmasını, çevreye önem vermelerini biz de önemsiyoruz" dedi.

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmetcan Güleryüz de etkinlik kapsamında sahildeki çöpleri topladıklarını belirterek, "Birçok okul buraya geldik. Çevre temizliğine duyarlı şekilde çevreyi temizledik. Hastane atıkları, pet şişeler, plastikler, demirler her şey çıktı. İkişerli gruplara ayrılarak çöpleri topladık" diye konuştu.

Bayındır Çiçek Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesi’nin iş birliği ile bu yıl 22’ncisi düzenlenen Bayındır Çiçek Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne Gana, Fas ve Kolombiya’dan katılan dans ekipleri, ilgi odağı oldu. Yüzlerce çeşit çiçeğin sergilendiği festival, Bayındırlı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bayındır’da bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali, renkli görüntülerle başladı. Yüzlerce çeşit çiçeğin sergilendiği festivalde önce Atatürk Caddesi’nde kortej yürüyüşü yapıldı. Festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Gana, Fas ve Kolombiya’dan gelen dans ekipleri kortejde ilgi odağı oldu. ‘Tahta bacak’ olarak tabir edilen yabancı katılımcılar da kortejde yer aldı. Bayındır Stadı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayındır’ın yerelde kalkınma sağlayan ve bunun için uğraşan ilçelerden olduğunu söyledi. Bayındır’ın nadide ilçelerden olduğunu da belirten Dağ, "100’e yakın çiçek üreten Bayındır, Türkiye’deki ihtiyacı da karşılayan önemli bir çiçek merkezi. Türkiye’ye çiçeği öğreten, çiçek üretimini öğreten yer. Yerelde kalkınmayı sağlayan çok önemli bir uğraş veriyorlar. 3 günlük festival dönemlerinde önceki yıllardaki rakamlara baktığımızda, 1,5 milyona yakın kişi hem İzmir'in her etrafından, hem de Türkiye’nin her yerinden bu festivale geliyor. Bu festivalde çiçeği en iyi şekilde görmüş oluyorlar" dedi.

‘BAYINDIR’IN TALEPLERİNİ BİLİYORUZ’

Bayındır’ın tanıtımının daha da artması ve çiçekçilik sektörünün daha da ilerlemesi için festivalin önemli olduğunu söyleyen Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yapılan görüşmelerin, bu ticaretin artmasına ne kadar fırsat verdiğini gayet iyi biliriz. Önümüzde bu anlamda önceki yıllarda yaptığımızın daha ötesini yapma noktasında önemli bir fırsat var. 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Hem Büyükşehir hem de ilçelerde milletimiz tercihini kullandı. Artık bize siyasetçilere düşen bu tercih doğrultusunda 5 yıllık süre içinde hizmeti en iyi şekilde hayata geçirmektir. Bayındır’ın taleplerini, bizden istediklerini iyi biliyoruz. Yarım kalan bazı projelerimiz var, bunları hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Ergenli Barajı bunlardan biri. Tarım organize sanayi bölgesi önemli projelerimizden biri. Bunun takibini yapacağız, hızla hayata geçireceğiz. Belediye başkanımız bize kampanya döneminde söylediği sözleri biliyoruz. Bunları 5 yılık süre zarfında ilçeye kazandırmak için canla başla uğraşacağız."

HEDEF BÜYÜK PAZARLAR

Daha sonra ev sahibi olarak konuşma yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Bir hayalimiz var' diye yola çıktık. Bu yolda hep beraber ilçede yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte Bayındır’ı hak ettiği noktaya getireceğiz. El birliği ile çalışacağız. Bayındır’ı çiçeğin kenti değil başkent yapmak için çalışacağız" dedi. Bayındır’da çiçek üretiminin arttırılması ve geliştirilmesi, yeni üretim alanların oluşturulması, üreticilerin desteklenmesi ve çiçekçilik sektörünün gelişmesinin kendileri için önemli olduğunu aktaran Demirezen, ilçede yetişen çiçeklerin büyük pazarlara ulaşması için çalışacaklarını söyledi.

‘HOLLANDA’YA TOHUM VERECEĞİZ’

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Başkanı Ersoy Sümerkan, Türkiye’ye çiçeği, çiçeğin adını, özelliğini, her şeyini Bayındırlı üreticilerin tanıttığını belirterek, "Kurumlar Bayındır’dan çiçek almaya başladı ve ilçe Türkiye’nin gündemine oturdu. Kimler bu festivale katkı sağladıysa Allah razı olsun. Kooperatifimiz ilk defa dış mekan süs bitkilerinde birkaç bitkide ıslah çalışması yapıyor. Türkiye’de bunu yapan başka kimse yok. Şuanda Hollanda’da bulunan 3 firma ile anlaştık, onlara biz tohum üreteceğiz. Biz onlara tohumları vereceğiz, onlar da dünyaya pazarlayacak. Bu girişimler Bayındır’ın önünü açmakta. Bu konuda gerekli birimlerin, yetkililerin bizlere destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

‘10 BİN ÜRETİCİ VAR’

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ise, Çiçek Festivali’nden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "Heyecanlıyız, gururluyuz. Bayındır aslında kırsal kalkınma anlamında yerel ölçekte güzel bir örnek. Sadece Bayındır’da çiçek ve hayvancılık üzerine üretim 10 bin üretici var. Türkiye ekonomisine 2 milyar liranın üzerinde yıllık bazda katkıları var. Bayındır kendini aşmış durumda" dedi.

Konuşmaların ardından festivale katkıda bulunanlara plaket verildi ve açılış kurdelesi kesildi. Festival, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Havalimanında gerçeğini aratmayan 'uçak kazası' tatbikatı

Trabzon Havalimanı’nda Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince 'uçak kazası' tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği, İstanbul'dan Trabzon'a gelen yolcu uçağının piste teker koyduktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kayarak çıktığı pist dışında kaza kırıma uğramasının canlandırıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) öncülüğünde, Trabzon Havalimanı'nı pistinde saat 10.00 sıralarında, 'uçak kazası' tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği düzenlenen tatbikatta, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na gelen bir yolcu uçağının, Trabzon Havalimanı’nı pistine teker koyduktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kayıp pist dışına çıkması canlandırıldı. Tatbikatta; içerisinde 64 yolcu ve 6 mürettebatı olan yolcu uçağı, kayarak çıktığı pistten denize doğru yöneldi. Çıktığı pist dışındaki alanda kaza kırıma uğrayan uçağın motoru da alev aldı. Harekete geçen ekipler, ilk olarak uçaktaki yangına müdahalede bulunurken, hasar gören uçaktan çevreye savrulup denize düşen yolcular ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kurtarıldı.

UMKE'nin yanı sıra 112 Acil Servis, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye ve Havalimanı Mülkü İdare Amirliği'nden yaklaşık 250 personelin yer aldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

'TATBİKAT BAŞARILI GEÇTİ'

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu, 250 personel, 20 araç, 4 sahil güvenlik botu ve 1 helikopter ile gerçekleştirilen tatbikatın başarılı geçtiğini söyledi. Çakıroğlu, “Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Ulusal Medical Kurtarma ekipleri ve Trabzon 112 koordinasyonunda çeşitli paydaşlarla birlikte Trabzon Havalimanı’nda düşen bir uçak simülasyonuyla UMKE 2019 tatbikatımızı yaklaşık 250 personel eşliğinde gerçekleştirdik. Senaryo gereği havalimanına iniş tekeri koyduktan sonra çeşitli teknik sebepler ve olumsuz şartlardan dolayı kontrolünü kaybeden ve bir kısmı denize düşen uçağı canlandırdık. Yaklaşık 64 personel ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta sol motorda da ciddi bir hasar vardı. Çıkan yangına müdahale edildi ve AFAD ekiplerimiz tarafından kimyasal madde kontrolü yapıldı. Daha sonra UMKE ve 112 ekiplerimiz tarafından 60 metre karelik sahra çadırı yaklaşık 2 dakika içinde kurularak vakaların nakli ve müdahaleleri gerçekleşti. Ayrıca sahil güvenliğe bağlı ekiplerimiz, gemilerimiz ve helikopterimiz denize düşmüş olan yolcularımızın aranması, taranması ve kurtarılması faaliyetlerini gerçekleştirdi. Olumsuz hava şartlarına ve çevreye rağmen çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Umarım bu tür vakalarla karşılaşmayız. Ancak karşılaşacağımız zaman da hazırlıklı olmanın gerekliliği ortaya koyulmuş olduö dedi.

UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak Cumartesi saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti. Uçak daha sonra millet kıraathanesine dönüştürülmesi için, Yomra ilçesine nakledilmişti.

Anamur'daki önemli bölge bakanlığa devredilecek

Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl açılması planlanan iskelenin kara ile birleştiği alanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi kararlaştırıldı.

Anamur Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının en önemli ana maddesi Anamur İskelesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı 5'inci Bölge Müdürlüğü'nün, iskelenin kara ile birleştiği bölgede yer alan 277.3 metrekarelik taşınmazın kendilerine devredilmesini talep etti.

Oylamaya sunulan talep, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Gaziantep Sanat ve Tanıtım Günleri başladı

Gaziantep Kültür Sanat ve Tanıtım Günleri kapsamında Ayıntap Sanat Festivali başladı. ‘Kırkyama’ konulu serginin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımızı bu tarihi mekânda ağırlamak oldukça güzel" dedi.

Hışvahan’da düzenlenen Gaziantep Kültür Sanat ve Tanıtım Günleri etkinliğine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen, Sanatçı Ahmet Güneştekin, Oyuncu Gonca Vuslateri, galeri yöneticileri Hayrunisa Taşyar ve Ayşe Jaber katıldı. Etkinlikte tarihi binada sergilenen ‘Kırkyama’ konulu eserlerin incelenmesinin ardından tango dansı gösterimi yapıldı. Etkinlikte konuşan Fatma Şahin, kentin kültür ve sanat değerleri ile yükselen dönemde olduğunu ifade ederek, "Kültürüyle ve sanatıyla yükselen Gaziantep için yeni bir dönemdeyiz. Özellikle uluslararası boyutta çok önemli bir mekandayız. Osmanlı döneminin en güzel hanlarından biri olan Hışvahan’ın içerisindeyiz. Buranın restorasyonunu yaptık. Yanında Hamam Müzesi, karşısında Gaziantep’in yüzü olan Antep Kalesi, böyle bir ortamda bugün sanatı konuşuyoruz. Kültürü ve sanatıyla yükselen Gaziantep için sanatçılarımız, ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımızı bu tarihi mekânda ağırlamak özellikle dünyanın 8’inci mutfağında ağırlamak oldukça güzel. Buradaki sergi çok özel bir koleksiyon. Bölgeye dair tüm altyapıyı, sanatla birleştiriyor. Kültür ve sanat birleştiği zaman böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu değerlerin içerisindeki bu renklilik bizi başka bir tarafa götürüyor. İnşallah bunu yükseltmeye devam edeceğizö dedi.

Sergiyi çok önemsedikleri ifade eden, Rektör Edibe Sözen ise, “Ben bu sergiyi çok önemli buluyorum. 2 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Gaziantep’te 3 ayrı yerde sergilenecek. Genç sanatçılarımıza ait değişik bir sergi, bu genç sanatçılarımız, yerelden kopmayan, yerel unsurları ön plana çıkaran bir anlayışla bu sergiye dâhil oldular. Sanatçılarımızın içerisinde bizi dünyaya tanıtan Ahmet Güneştekin var. Biz üniversite olarak, bu sanatsal etkinliğe tüm gücümüzle destek veriyoruz. Çok memnunuz" diye konuştu

SERGİ, KADIN HİKAYELERİNİ KONU ALIYOR

Eserler hakkında bilgi veren ve eserlerin Türkiye’de ilk defa sergilendiğini belirten Ahmet Güneştekin, "Burada yer alan eserler kadın hikayeleri üzerine yani, Anadolu’da annelerimizin, nenelerimizin yapmış olduğu seccadeler, battaniyeler, eski ‘kırkyama’ işleridir. Bütün Ortadoğu coğrafyasına ait birçok ülkede olan bir kültür, olmasının yanı sıra bizde de hala devam eden bir kültür. Sergide Kırkyama tekniğiyle bugünkü çağdaş yaşamı buluşturdu. İlk defa Türkiye’de burada sergilendi. Daha önce yurt dışında birçok şehirde gösterildi" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Kültür Sanat ve Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikteki gelirin çocuklar yararına bağışlanacağı belirtildi.

Şehitkamil 18'inci ormanına kavuştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşilö projesi kapsamında 18'nci Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi’nde oluşturuldu.

Yılda 2 defa gerçekleştirilen fidan dikimleri kapsamında Toplam 168 bin metrekare alan üzerine kurulan 18'inci Etap Şehitkamil Ormanı’nın fidan dikim etkinliğinde 10 bin 500 bin fidan dikildi.

Fidan dikim törenine, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’te ağaçlandırmaya özen gösterdiklerini söyleyerek, öGaziantep’te her bahar ve sonbaharda ağaçlama etkinliklerini devam ettiriyoruz. Bizden sonraki nesillerin emaneti olan çevreye olan saygımızdan dolayı canlı hayatını korumak adına yaptığımız bu ağaçlama çalışmasında mümkün olduğu kadar meyveli bitkiler kullanmaya gayret gösteriyoruz. Sor dönemde ise zeytin, badem gibi ağaçlar ve iğne yapraklı ağaçlar ile bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim belediyecilik hizmetlerinin yanında çevre, spor, sanat ve kültür etkinliklerinde de imkanlarımızı son noktasına kadar kullanmaya gayret gösteriyoruzö dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tüm katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu ve ilk can suları verildi.

Öte yandan Şehitkamil Belediyesi, 'Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil' projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 17 etap ormanda toplam 1 milyon 756 bin 722 metrekare alanda 164 bin 763 adet fidanı toprakla buluşturmuştu.

