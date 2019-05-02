DHA YURT BÜLTENİ -10

Adana'da HES inşaatında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tahliye havuzunun olduğu bölgede, patlama meydana geldi. Patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kozan'a bağlı kırsal Ergenuşağı Mahallesi'nde, yapımına devam edilen Göktaş-1 HES'te, saat 11.30 sıralarında, tahliye havuzunun olduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 7 YIL

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada HES projesinde meydana gelen patmalada yaralanan 4 işçiden, sağlık durumu ağır olan birinin, yaşamını yitirdiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 1 işçimiz hayatını kaybetmiş, hafif şekilde yaralanan 3 işçimizin ise ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayın gerçekleşmesinin akabinde Valiliğimizce görevlendirilen jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye acilen intikal ettirilmiş olup gerekli tüm müdahaleler hızla yapılmıştır. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam etmektedir."

ÖNCE AYNI BÖLDEKİ FACİADA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de, Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi, yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

GÖKDERE BARAJINDAN ARŞİV (2012) GEÇİLDİ

GÖKTAŞ HES1 BARAJININ ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), () -

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Komşu çocuğuna tacizle suçlanan 1 çocuk babası adliyede

ADIYAMAN'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah E. (33), adliyeye sevk edildi.

Bir çocuk babası Emrah E., iddiaya göre dün öğleden sonra, aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi bina girişinde taciz etti. Çığlık atarak eve kaçan çocuk, durumu ailesine anlattı. Hemen apartman girişine inen aile üyeleri, Emrah E.'yi dövmeye başladı. Çevredekiler ise durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen polisler, evine girip, gizlenen Emrah E.'yi gözaltına almak istedi. Ancak Emrah E. baygınlık geçirdi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emrah E. bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüpheli emniyetten çıkartılması

- Şüpheli polis aracına bindirilmesi

- Şüpheli adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Engelli aracıyla yaya geçidinden geçerken hafif ticari araç çarptı

Karabük’te, engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Koraman(45), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Zonguldak Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına engelli aracıyla geçmek isteyen Mustafa Koraman’a, bu sırada bir kişi de yardımcı olarak araçları el hareketi yaparak durdurmaya çalıştı. Murat G. idaresindeki 34 HG 6642 plakalı hafif ticari araç hızla yaya geçidine girerek Mustafa Koraman’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Koraman, yaralandı. Diğer sürücüler ve çevredekiler Koraman’ın yardımına koştu. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Koraman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Murat G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Koraman’a yardım etmek isteyen bir kişi eliyle durmasını işaret ettiği hafif ticari araçtan son anda kurtulduğu, ancak Mustafa Koraman’ın ise çarpmanın etkisiyle engelli aracıyla yola savrulduğu ve vatandaşların yardıma koştuğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı(Güvenlik kamerası görüntüsü)

-Kaza yapan hafif ticari araç

-Olay yerinden detay

Süre:(01.18) Boyutu:(145 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Bursa'da sahte çek ve para operasyonu şüphelileri adliyede

Bursa merkezli olarak 3 ilde, sahte çek ve sahte parayla dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri sahte çek ve paraları piyasaya sürerek dolandırıcılık yapan çete üyelerini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bu sabah saatlerinde Bursa, İstanbul ve Yalova'da bulunan 17 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte çek, sahte belge, sahte para, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler, 3 paket metamfetamin ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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Şanlıurfa'da kazada ölen sağlık çalışanları için fidan dikildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2-5 Mayıs Dünya Ebeler günü dolayısıyla 'Bir Bebek Bir Fidan' projesini hayatta geçirerek sağlık çalışanları fidan dikti. Fidanlara Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için geldikleri sırada trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 5 sağlık çalışanın adı verildi.

Halil-ur Rahman Kent Ormanında gerçekleştirilen fidan dikimine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personelleri katıldı. Çok sayıda fidanın dikildiği etkinliklere katılan sağlık çalışanları, kendilerine yönelik yaklaşımlarından dolayı Başkan Beyazgül'e teşekkür ettiler.

Başkan Beyazgül burada yaptığı açıklamasında yaşamını yitiren işçilere bir kez daha Allah'tan rahmet ve yaralılara da sağlıklı uzun ömürler dilerken "Tüm sağlık çalışanlarımızın ebeler gününü kutluyorum. Ebelerimiz dünyaya getirdiği çocukların gelecekteki hayatlarını göremiyorlar ancak bir fidanın geleceğini görme umuduna sahip olacaklar. Başlattığımız bu proje ile fidan diken ebelerimiz ilerleyen zamanlarda buraya gelerek diktikleri fidanları görecekler. Bu benim dikili bir ağacım diyebilecekleri bir fidanlıkları burada. Dünyaya getirmiş oldukları fidanken ağaç olan o insanların kendileri görmese dahi duaları kendileriyledir. Tarihteki önemli insanların annesi ve ebesi budur yazılarını görmekteyiz. Çok kıymetli ebe hanımlarımızın bu günlerini kutluyorum. Onların bu emekleri çok değerli ve kıymetlidir, evet bizleri annelerimiz dünyaya getirdi ama buradaki ebelerimizin hakkını vermek lazımö dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sağlık çalışanları topluca fidan dikimi gereçekleştirdi. Fidan dikiminde Kahramanmaraş'tan, Şanlıurfa'ya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için geldikleri sırada trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 5 sağlık çalışanın adı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık çalışanlarının fidan dikmesi

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün konuşması

- Kazada ölenlerin adına dikilen fidanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Çorumlular sahura mehter marşı ile kalkacak

Çorum Belediyesi, yaklaşan Razaman ayı nedeniyle davulculara eğitim verdi. Belediye ve Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 45 davulcu, Ramazan ayı süresince vatandaşları, mehter marşlarıyla sahura kaldıracak.

Çorum'da Ramazan ayında vatandaşları sahur vakti uyandırmak için sokak sokak gezip davul çalacak olan Ramazan davulcuları özel eğitime tabi tutuldu. Çorum Belediyesi ile Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 45 kişi, Ramazan ayı süresinde vatandaşlara sahur vaktini haber verecek. Çorum Belediyesi'nin Mehteran Takımı'nda görevli mehter başı Selahattin Delice tarafından çalıştırılan Ramazan davulcuları kentte görev yapacak. Ramazan davulcuları, başlarına fes takıp, beyaz gömlek üzerine yelek de giyecek.

Davulcularla mehter marşı çalışmalarını sürdüren Selahattin Delice "Bir kaç yıldır sürdürdüğümüz Osmanlı geleneğini bu yılda devam ettireceğiz. Davulçularımız mehter marşını icra edecekler. Verilen derslerle herkes aynı tempoyu tutturdu iyi bir çalışma yaptık ve iyi bir eğitimden geçildi. Bu ramazan ayında da davulcularımız disiplin içerisinde görev yapacaklar. Kıyafetleriyle, davullarıyla örnek olarak görev yapıp, vatandaşlarımızı sahura kaldıracaklar. Çorum Belediyesi olarak ramazana hazırız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Davulcular hazırlık

- Çorum Belediyesi'nin Mehteran Takımı'nda görevli mehter başı Selahattin Delice röp.

-Detaylar

SÜRE: (4 dk.) (BOYUT 476MB )

Haber kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-