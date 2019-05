DHA YURT BÜLTENİ - 10

Türk-İş'in, İzmit'teki 1 Mayıs kutlamasına binlerce kişi katıldı (2)

ERGÜN ATALAY: HUZURUMUZU BOZMAYIN KIDEMİMİZİ DÜŞÜRMEYİN

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İzmit’teki 1 Mayıs kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Bugün 1 Mayıs işsizler, kadınlar, gençler, öğrenciler memleket sevdalıları, kardeşlerim, bacılarım bayramınız kutlu olsun. Bugün yine alanlardayız. İzmir, Ankara, Ağrı, Antalya, Trakya, Erzurum’dayız kısacası Türkiye’nin her yerindeyiz. Oradaki arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bugün maalesef 5 kardeşim 1 Mayıs'a giderken rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin yaralılara şifa versin. Şoför kardeşlerime sesleniyorum. Ne olursunuz benim kardeşlerimi sağsalim götürün. Maalesef kıdemi getirdiler. Kıdemin konuşulacağı yer Kocaeli’dir. Türk-iş her sene 1 Mayısı bir vilayette kutluyor. Bu alanda Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum, Meclise sesleniyorum 3 bin lira alan kardeşim 250 yemek, 250 yol parası 2 bin 500 lira kalıyor. Alacağı kıdem 86 bin lira. En düşük 50 metre konut 150 bin lira. Kıdem bizim oğlumuzun düğün parası, kıdem bizim nefes almamızı, uyumamızı görmemizi sağlıyor. Bazı art niyetli işverenler doymak bilmiyor. Allah daha çok kazandırsın ama biz yaşamak istiyoruz yaşamak. Bu alandan sesleniyorum bizi görmemezlikten gelmeyin. Bizi küçümsemeyin, yok saymayın. Bu ülkenin yarısıyız. Kıdemle ilgili mevcut yapıyla kalmak şartıyla katkı sağlarız. Ama mevcut yapıya nokta kadar dokundurmayız. Evimizde huzurumuz kaçıyor. Huzurumuzu bozmayın kıdemimizi düşürmeyin." dedi.

'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARLA İLGİLİ ÇÖZÜM LAZIM'

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşı 45, emekli maaşı yok. İşe almıyorlar. Onun için emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir an önce çözüm bulmaları lazım. Sabah Taksim'deydim anıta çelenk koydum. Sene 1977 de 34 arkadaşımızı katlettiler. Kim yaptı hala belli değil. 77 katliamını kim yaptıysa 12 Eylül, 28 Şubat'ın da arkasında onlar var. Görmemezlikten gelmeyin. KİT'lerde kadroya geçemeyenleri hani alacaktınız. Bize söz verdiler. Aradan 1,5 yıl geçti. KİT'lerle ilgili bir çalışma yok. Türk-İş işçileri, aileleri onlarla ilgili müjdeli haber bekliyor. 25 senedir geçici çalışan işçiler var. Bir an evvel bu kardeşlerimizi kadroya almak lazım. Şeker fabrikalarını özelleştirmeyin diye diye dilimizde tüy bitti. Burada Seka Kağıt Fabrikası vardı özelleştirdiler. Burada ki esnaf kardeşlerimize sormak lazım. Kağıt 1'di oldu 11. Onun için şekerle ilgili gözden geçirmek lazım. Özel sektöre karşı değil, özel de gelsin yabancı sermaye de gelsin. Tank Palet’te arkadaşlarımızın huzurunu kaçırdınız. Bu alanda en küçük sendikamızdan en büyüğüne kadar herkes çok büyük çaba sarf etti. Kocaeli meydanında olunacağını ve dertleri anlatacaklarını söylediler. Ülkeyi yönetenlere bu taleplerimizi dile getirelim ve yerine getirilsin ki işçi mutlu olsun. Sorunlar o kadar çok ki bunlarla ilgili çözümü Çalışma Bakanlığı ile sıkıntılarımızı çözmemiz lazım. 4 ay oldu kamu sözleşmeleri başladı. Bize soran yok eden yok. Bakanlıktan bize haber gelmedi. Sayın bakan kamu işçisi sözleşmeleri bekliyor."

OKULA GİTMESİ GEREKEN 2 MİLYON ÇOCUK ÇALIŞIYOR

Çalışan çocuklarla ilgili meclisten bir çare bulmak gerektiğini belirten Atalay, "Kısa bir süre önce asgari ücretle sıkıntı yaşadık. ‘Bin 650 lira ile ilgili insanlar sıkıntı yaşıyor’ dedik. 3 ay boyuncu başımıza gelen kalmadı. Öyle ileri gittiler ki bir sendika bizimle ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu ayıp onlara yeter. Bu ülkede kadınlarla ilgili sıkıntıları ülke gündemine taşımak zorundayız. Biz yasama, yürütme, yargı değiliz. Sıkıntılarımızı problemlerimizi ülke gündemine taşıyıp çözümü bekliyoruz. Hangi sendikada huzur buluyor güveniyorsanız o sendikanın üyesi olun. Baskı görmeden, şiddet görmeden, maalesef bunu 10 yıldır gördük. Sendikalar partilerin arkasına sığınmasınlar. İşçinin ülkenin sendikası olur. Partinin sendikası olmaz. 8-14 yaş arası okula gitmesi gereken 2 milyon çocuk bu ülkede çalışıyor. Traktör kasalarında can vermeye devam ediyorlar. Bunlarla ilgili meclisten bir çare bulmak lazım. Soma diye bir bela geçti başımızdan. Buradan adalet bakanımıza sesleniyorum. Madenlerle ilgili yasal düzenlemeyi getirin.ödiye konuştu.

'HEP BERABER OLACAĞIZ'

Dayatılan yokluğa ve yoksulluğa karşı hep beraber alanlarda olduklarını söyleyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "İşçi sınıfının bu kutsal bayramında birlik ve mücadele gününde emeğin bayramında hepinize merhaba. Bütün dünyada küresel kapitalizmin daha çok kar ve zenginlik için bizlere dayattığı köle düzenine, sömürü düzenine karşı yine alanlardayız. Bize dayatılanlara yokluğa, yoksulluğa karşı özgürlük ve demokrasi için bugün hep beraber alanlardayız. Sömürüye, yokluğa, yoksulluğa, karın tokluğuna çalışmaya, köle gibi çalıştırılmaya, iş cinayetlerine son diyoruz. Bizden fedakarlık isteyenler bizi feda başkasına kar ettirecekler. Feda olacak mısınız? Hep beraber olmayacağız. Ne yazık ki sorunlarımız bitmiyor. Ekonomik krizin faturası emekçilere çıkarılmak isteniyor. Krizin bedeli bizlere çıkartılıyor. Biz bu krizin bedelini ödemeyeceğiz. Haklarımız ve özgürlüklerimiz için çocuğumuzun geleceği için direneceğiz ve kazanacağız. Bizim kıdem tazminatı hakkımız 1936 yılından beri verilen bir haktır. Kıdem tazminatı hakkımızı yenmesine izin vermeyeceğiz. Biz bu adaletsiz düzeni, bu kara düzeni değiştireceğiz. Çözüm bizim elimizde. İnsanca ve hakça bir düzen kurmak bizim elimizde. Türk-İş emeğin çelikten kalesidir. Tüm halkımızın güvencesidir, demokrasinin güvencesidir." dedi.

Konuşmaların ardından Ergün Atalay ve sendika genel başkanları alandakilere kırmızı karanfil attı.

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçe AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,()

Sendika yönetimindeki kadınlar, işçi kadınların yerine çalıştı

Kayseri'de, Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası yönetiminde bulunan 6 kadın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, özel şirkete ait geri dönüşüm tesisinde çalışan kadınların dinlenmesi için 1 gün onların yerine çalıştı.

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Pınar Çakmak ve Funda Özşerbetçi ile Genel Sekreter Mehtap Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şerife Akdemir, Saime İren ile Yasemin Albayrak, Kayseri'de faaliyet gösteren firmaya ait geri dönüşüm tesisinde çalışan 6 kadının yerine 1 gün mesai yaptı. Sendika yöneticisi kadınlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geri dönüşüm tesisinde çalışıp, atıkları ayıkladı. Tesiste çalışan işçi kadınlar ise 1 Mayıs öncesi tatil yaptı. Sendikalı kadınlar, firma yönetimi ile görüşüp bugün işçi kadınlar ile birlikte yemek yemek için izin aldı.

Sendika Genel Başkan Yardımcısı Pınar Çakmak, 1 Mayıs nedeniyle işçi kadınların yerine çalıştıklarını söyleyerek, "Onların sıkıntılarını, çalıştıkları ortamları görmek adına buradayız. Bizler için güzel bir çalışma oldu. 1 Mayıs'ta biliyorsunuz resmi tatil; ama özel sektörde bildiğiniz gibi çalışan arkadaşlarımız var. Biz de onlara bugün tatil yaptırıp, yerlerine çalışmak için buradayız. Bu vesileyle tüm emekçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum" dedi.

Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Albayrak ise "Biz kadınlar olarak toplumun aile yapısını temsil ediyoruz. Biz beyler gibi evimize gelip ayaklarımızı uzatıp dinlenemiyoruz. Yemek yapmamız, çocuklarımızla ilgilenmemiz gerekiyor. Bu konuda kadınlarla ilgili olarak daha pozitif ayrımcılıklar istiyoruz. İşte bize bu konuda tatil imkanı, motivasyonlar, farklı iş molaları olabilir. Bugün de bu açıdan kadınların sesini duyurmak için buradayız. Bu konuların daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karaman ve Aksaray'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

Karaman ve Aksaray'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', coşkuyla kutlandı.

Karaman'da işçi sendikaları üyeleri İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi. İşçiler ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP'liler de eşlik etti. Yürüyüşten sonra işçiler adına konuşan Eğitim- Sen Karaman Temsilcisi Emir Koçak, ''Biz, EYT'li, atanamayan öğretmen, atanamayan mühendis, atanamayan doktor istemiyoruz. Biz, ülkemizin stratejik işletmelerinin, fabrikalarının, arazilerinin yabancı şirketlere satılmasını istemiyoruz. İstihdamın bir parçası sözleşmeli, taşeron, ücretli istihdamı, kuralsız esnek çalışma sistemlerini istemiyoruz'' dedi. Kutlamalar, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.

Aksaray'da da işçiler 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı. İşçiler adına konuşan Türk Metal Sendikası Aksaray Şube Başkanı Muharrem Taşdemir, kıdem tazminatının fona devrini istemediklerini belirtti. Ardından işçiler davul ve zurna eşliğinde halay çekerek bayramlarını kutladı.

1 Mayıs'ta da çalıştılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bazı meslek grubu çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda da çalıştı.

İslahiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne rağmen bir çok meslek grubundan işçiler, çalışmaya devam etti. Temizlik işçileri başta olmak üzere; garsonlar, fırıncı ustaları, ayakkabı boyacısı, inşaat işçileri ve hurdacılar gibi meslek guruplarından çalışanlar, bugünü de çalışarak geçirdiler.Temizlik işçilerine çay servisi yapan garson Şirin Tatbak, "1 Mayıs Bayramı olduğunu sizde öğrendim, hepimiz ekmeğimiz ve çocuklarımızın nafakası için çalışmak zorundayız" dedi. Demokrasi Parkında Bahar temizliği yapan Temizlik işçilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Kemal Vural ise işçilerle birlikte temizlik yaparak, işçilere çay ve simit ikramında bulundu.

Ormana saklanan kaçaklar drone'dan gizlenemedi

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda gizlenen Filistinli uyruklu 79 kaçak göçmen ile Suriye uyruklu 1 organizatör, jandarmanın drone destekli operasyonuyla yakalandı.

Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün (salı) saat 19.00 sıralarında, Geren Mevkii'nde 2 kaçak göçmenin bir araçla bölgeden uzaklaştığını öğrendi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, tespit edilen aracı durdurmak istedi. Ancak durmayan sürücü, kaçtı. Araç, daha sonra yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Jandarma istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgedeki ormanlık alanı drone ile kontrol etti. Yapılan çalışmada tamamı Filistin uyruklu; 14'ü çocuk, 8'i kadın ve 57'si erkek olmak üzere toplam 79 kaçak göçmen ile Suriye uyruklu 1 organizatör yakalandı. İlçe jandarma karakoluna götürülen kaçaklar ile organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirdi.

Datça'da 1 Mayıs yürüyüşü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşle kutlandı.

Datça Emek ve Demokrasi Platformu tarafından CHP, HDP, TKP, EMEP ile bazı sendika ve derneklerin katılımı ile Datça'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına yaklaşık bin kişi katıldı. Kutlamalar, Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'nda kadar süren 1 kilometrelik yürüyüşle başladı. "Yaşasın 1 Mayıs", "Hak-Hukuk-Adalet" sloganları eşliğinde yürüyen kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na polis tarafından üstleri aranarak alındı. Alandaki bir dakikalık saygı duruşunun ardından, törene katılanlar 1 Mayıs 1977 tarihindeki 1 Mayıs'ta yaşamını yitirenlerin anısına denize karanfiller bıraktı. Kutlamalar konuşmalar ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Enerji Bakanı Dönmez: Dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir (2)

'KABUL EDELİM; DAĞITIM BEDELİNİ ANLATAMADIK'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Afyonkarahisar'da düzenlenen ELDER 12'nci Sektör Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Yılmaz, "Kamu-özel sektör iş birliğinde üzerinde konuşmamız gereken, eskilerin tabiriyle dirsek çürütmemiz gereken çok konu var. En önemlilerinden biri de tüketiciyle iletişim. Ne yazık ki bu alanda sektörümüz henüz istediğimiz yere, 'olması gereken' noktaya ulaşamadı. Kusura bakmayın; iğneyi kendimize, çuvaldızı da siz sektör temsilcilerine batıracağım. Sektör olarak dağıtım bedelinin ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını dahi tüketicilere yeterince anlatamadık. Haliyle esnafından sanatçısına, köylüsünden akademisyenine her sosyal gruptan bu konuda eleştiriler alıyoruz. Ve net söyleyeyim, sonuna kadar da haklılar. Sektör olarak dağıtım bedelinde karda kışta elektrik kesilmesin diye sahada emek veren işçinin maaşının olduğunu ne kadar anlatabildik? Daha kaliteli elektrik hizmeti sunmak için eskiyen şebekelerin yenilenmesine yönelik yatırımların da bu bedelin içinde olduğunu ne kadar vurguladık? Kabul edelim; Dağıtım bedelinin sayaç okuma bedeli olmadığını veya fatura hizmeti sunma bedeli olmadığını bile anlatamadık" dedi.

'TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLMEMELİ'

Kurum olarak enerji sektörüne yönelik manipülasyonlardan hem tüketicinin hem de sektörün korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan EPDK Başkanı Yılmaz, şunları söyledi:

"Şirketlerin kendi bilgi akışı eksikliklerini giderecek EDVARS sistemini geliştirerek vatandaşlarımıza dokunacak, ihtiyaçlarına karşılık verecek yatırımların özelliklerini sizlere ilettik. EDVARS zaten kişiden bağımsız ve hata payı olmayan tüm elektrik işletim sistemlerini kapsayan bir üst yazılımı içeriyor. Bu yazılım; yaptığınız tüm faaliyetleri görebildiğiniz, analiz edebildiğiniz, raporlayabildiğiniz bir yönetici masası olarak tasarlandı. Ve biz de bu sistemi düzenlemelerimizin ve tarife hesaplamalarımızın her alanında kullanacağız. Perakende sektörümüzle ilgili kurumumuza gelen şikâyetler de ne yazık ki bizleri fazlasıyla rahatsız etmektedir. Tüketici sözleşmelerine yönelik uygulamalarda bütün şirketlerden gerekli hassasiyetleri göstermelerini ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğinin altını kalın kalın çiziyorum. Bütün tüketicilerimiz teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde mutlaka yeterli ölçüde bilgilendirilmeli. Piyasayı koruyan bir önlem olan güvence bedeli şirketler tarafından asla istismar edilmemelidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kötü niyetli adımlara, vatandaşlarımızdan gelecek şikâyetlere kayıtsız kalmayacağımızı ve gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğimizi zaten biliyorsunuz."

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Emin Ahmed (13) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Gaziler Caddesinde ailesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Emin Ahmed'e, R.Z yönetimindeki 27 CK 375 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Suriyeli çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şarkıcı Nev sahneden 1 Mayıs'ı kutladı

Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Nev, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere nostaljik bir gece yaşattı. Nev, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

Şarkılara getirdiği kendisine has yorumla dikkat çeken Nev, dün gece Bursalılarla buluştu. Jolly Joker Bursa'da konser veren şarkıcı, 2 saat boyunca sahnede kalırken geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Nev'in 'Zor', 'Benmişim' ve 'Mühürlü Kaderim' adlı şarkılarına eşlik eden izleyiciler geçmişe doğru yolculuk yaptı. Hasta olmasına karşın sahneye çıkan ve 'Bir Nev-i Alaturka II' adlı yeni albümünden de şarkılar okuyan Nev'in konserinde, orkestrası gitar ve davul performanslarıyla da beğeni topladı.

Nev, gecenin ilerleyen saatlerinde işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sahneden kutladı, konserin hafta içinde olmasına karşın yoğun ilgi gösteren izleyicilerine de teşekkür etti.

Kayseri'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 1500 kaçak şişe kaçak içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adana ve Mersin'den kente kaçak içki getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, yaklaşık 2 aydır teknik takibe aldığı kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında internet dizisi oyuncuları A.U. ve M.A.D'nin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, piyasa değeri 500 bin TL olan 1500 şişe kaçak içki ele geçirildi. 4 şüphelinin, sosyal medyadan açtıkları farklı hesaplar üzerinden görüştükleri kişilere temin ettikleri kaçak içkileri, çöp kovalarının içine koyup şalgam faturası ile sattıkları öğrenildi. Gözaltına alınan A.U., S.B., M.A.D. ve A.P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas'tan Pamukkale'ye alternatif 'Altınkale' projesi

Sivas'ta, Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesinde hazırlanan bir proje ile Pamukkale’deki travertenlerin bir benzerinin oluşturularak ve turizme kazandırılacak. Sudaki kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen proje şehir merkezine 24 kilometre mesafede hayata geçirilecek. Vali Ayhan, “Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalara başlayacağız. Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale' Valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyorduö dedi.

Konu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün sahasında prototipi oluşturulan alanı gezdi ve çalışmaların başlaması talimatını verdi.

Altınkale'nin turizme kazandırılması için ilgili tüm kurumların ortak çalışma yürüteceğini söyleyen Ayhan, "Sivas'ın marka değerinden birisi de Sıcak Çermik'tir. Jeotermal kaynağımızı öncelikli olarak turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun olarak kullanmak için yeteri kadar zaman kaybı yaşadık. Artık emeklemeyi bırakıp yürümemiz, koşmamız lazım. Bununla beraber de tabi turizmde alternatiflerimizi gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Sıcak Çermik'te özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlamasıdır. Bizlerde MTA sahasındaki prototip üzerinde daha fazla çalışarak, görselliği artırıp bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz. Daha teknik daha fonksiyonel bir çalışma ile peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirerek üst düzey bir açık hava havuzu oluşturacağız" dedi.

ALTINKALE, TEPE ÇERMİK BÖLGESİNE YAPILACAK

Altınkale Projesini Sivas Belediyesi’nin de kente kazandırmak istediğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "Belediye başkanımızın da adaylık süreçlerinde açıkladıkları hususlardan bir tanesi 'Altınkale' projesi idi. Başkanımız Hilmi Bilgin ile de konuştuğumuzda bizlerle aynı düşünceyi paylaştıklarını gördüm. Belediyemizle beraber Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nin en uygun yeri olan Sivas-Ankara karayolu üzerinden de görülen Tepe Çermik Bölgesi'nde, görselliği ile büyüleyen bir oluşumun yani Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalara başlayacağız. Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale' Valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyordu. Valiliğimizin himayelerinde Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu bölgeye ağırlık verecek. İlimizin görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmada, turizme katkısı anlamında böyle bir projeye ihtiyaç var, bizler de bunun olabileceğini değerlendirdik" diye konuştu.

Altınkale'nin Denizli ilindeki Pamukkale gibi çekim merkezi olmasını arzuladıklarını belirten Vali Ayhan, "Sivas'ın jeolojik ve jeomorfolojik yapısından faydalanarak, Altınkale projesi ile yurt içinden ve gerekse de yurt dışından ziyaretçi çekeceğimize inanıyorum. Oluşması beklenen yeni travertenlerdeki özel morfolojik yapılar ve tektonik unsurlar yörenin bir açık hava jeoloji müzesi olarak değerlendirilmesini de sağlayacak. Bu çalışma ile bölge canlanacak, il ekonomisi daha da hareketlenecek, istihdam yapılan yatırımlarla artacak, ilimiz turizmine yeni bir soluk kazandırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

3 komiser yardımcısı ve 6 polis FETÖ'den gözaltında

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yalova ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 komiser yardımcısı ve 6 polis memuru gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 29 Nisan Pazartesi günü Yalova ve Bursa'da eş zamanlı openasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 1'i aktif çalışan olmak üzere 3 komiser yardımcısı ile 6 ihraç polis memuru olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

