DHA YURT BÜLTENİ - 10

Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı çıktılar

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ufacıkören mevkiinde meydana gelen kazada, Ömer Hanbulut yönetimindeki 01 PK 969 plakalı otomobil'e arkadan gelen Raci Atlı yönetimindeki 01 RN 750 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada çarpışma sonrası karşı şeride geçen Raci Atlı yönetimindeki otomobil karşıdan gelen 01 PL 485 plakalı kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarda yaralıların tedavileri ayakta yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görnütü Dökümü

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

-Olay yerinden genel görüntüler



SÜRE: 03'30" BOYUT: 134 MB

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),()

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Ceyhan’da motosiklet kazası: 2 ağır yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Medine G.'ye çarptı. Kazada genç kız ile devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çamlıyol İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddia göre Gökhan Kırgıl(26) yönetimindeki 01 ABL 149 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Medine G.’ye(16) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazada sürücü Kırgıl ve Medni G. ağır yaralandı.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Medine G., ilk tedavinin ardından Adana Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntüsünde motosiklet sürücüsünün süratli geldiği, genç kıza çarparak savurduğu, sürücünün ise orta refüjde sürüklendiği görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kızların yolun karşısına geçmesi

- Motorsikletin genç kıza çarpması

- Kızın çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenmesi

SÜRE:01'03" BOYUT:116 MB

Haber:Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN/ADANA,()

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DSP Lideri Aksakal: CHP'nin Atatürk'ün kurduğu parti ile benzerliği kalmadı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP'nin bugünkü yapısının, kökleri Kuvayı Milliyeye dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ile benzerliği kalmamıştır" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimlerin ardından DSP il ve ilçe binalarının açılışlarına katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bir lokantada gazeteciler ile bir araya gelen Aksakal, yerel seçimlerin geride kaldığını hatırlattı, CHP'yi eleştirdi. CHP'nin Atatürk'ün kurduğu parti ile benzerliğinin kalmadığını söyleyen Aksakal, "Yeni CHP'nin hamasi vaatler ve söylemler ile seçenek olacağına toplum inanmıyor. Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altındaki partinin bugünkü yapısının, kökleri Kuvayı Milliyeye dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ile benzerliği kalmamıştır. Türk milleti öncelikle bunlardan kurtulmalıdır" dedi.

Aksakal, sahte Atatürkçüler ve sahte solcular ile de mücadele edeceklerini ifade ederek, "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kastedenler ile, emperyalist politikaların emir eri olmuş yapılar ile, şahsi, siyasi ikbal dışında hiçbir amaç gütmeyen sahte Atatürkçüler ve sahte solcular ile mücadelemiz eksilmeden devam edecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Önder Aksakal'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:365MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Antalya'da 240 gram ekmek 1,5 TL oldu

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Nisan ayı meclis toplantısında, 7'nci Grup Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nin teklifi üzerine ekmek fiyatlarına zam meclisin onayından geçti. Ekmeğin kilogram fiyatı 5 TL'den 6,25 TL'ye yükseldi. 240 gramlık ekmeğin fiyatı ise 1,5 TL oldu. Zam 15 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.

ATSO'nun Nisan ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özer başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in Ankara'da olması dolayısıyla Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Ekmek fiyatlarına zam talebinin görüşüldüğü meclis toplantısını, Antalya Fırıncılar Odası yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihangir Deniz, yüksek girdi maliyetlerine rağmen, aylardan beri ekmek fiyatlarının sabit tutulduğunu belirterek, "Ekmekte kullanılan un, maya doğrudan sağlıkla ilgilidir. Devlet kaliteyi kontrol etmeli, adil rekabeti sağlamalıdır. Kaliteye bakmadan fiyatla oynarsanız, halkın sağlığını riske atmış olursunuz. Ankara'da ekmek fiyatına zam yapılmıştır, bütün Türkiye'de ve Antalya'da da zam kaçınılmazdır. Bugün azami fiyat tarifesi meclis gündemimizdedir. Komitemiz kilogram fiyatının 5 liradan 6 lira 25 kuruşa çıkmasını teklif etmiştir. Yönetim kurulumuz bu teklifi uygun görmüştür. Meclis onayına sunduk" dedi.

YENİ FİYATLARI MECLİS ONAYLADI

Deniz'in konuşmasının ardından hem ekmek hem de Ramazan pidesiyle ilgili ATSO 7'nci Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nin, yönetim kurulu tarafından da onaylanan yeni fiyat teklifleri meclis tarafından oylandı. Hem ekmek hem de pide fiyatlarıyla ilgili yeni fiyat teklifleri meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Buna göre, ekmeğin azami kilogram fiyatı 5 TL'den 6,25 TL'ye yükseltildi. Ekmeğe yapılan zam 15 Mayıs tarihinden itibaren Antalya il genelinde uygulanmaya başlanacak. Yeni fiyat tarifesinde katkısız ekmek endüstriyel üretim 240 gram 1,5 TL, katkısız ekmek endüstriyel üretim 280 gram 1,75 TL, katkısız odun ekmeği 240 gram 1,75 TL, katkısız odun ekmeği 280 gram 2 TL oldu. Ramazan pidesi ise 300 gram 3 TL olarak belirlendi.

'TALEBİMİZ 7,5 LİRAYDI'

Bugün gelinen noktada ekmek fiyatıyla ilgili 9 aydır haklı bir mücadele verdiklerini belirten fırıncı esnafı ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş, "9 aydır ham madde girdilerine gelen zamlar yüzde 50-80 arasında değişiyor ve maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı. Tabii ki halkın ucuz ekmek yemesini istiyoruz ama biz ekmek girdimizdeki 9 aydaki artışlarla ilgili sabırla bekledik, devlet sübvanse sağlasın diye ama ciddi bir kan kaybı oldu. Bu aldığımız kilogram fiyatı 6,25 TL aslında bizim talebimiz değil, para kazanmamız da söz konusu değil, sadece maliyetimizi karşılıyor. Normal talebimiz kilogram fiyatının 7,5 lira olmasaydı. Herkese söylüyoruz; öldük bittik, kimse dinlemedi. En azından şimdi batmayacağız, zarar etmeyeceğiz diye düşünüyorum" dedi.

1 MAYIS VE KIDEM TAZMİNATI

Toplantıda ATSO Başkan Vekili Cihangir Deniz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bütün işçi ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Deniz, çalışanların mutluluğu ve verimliliğinin ekonomik gelişmenin temeli olduğuna dikkat çekti. Dijital ekonomide çalışanların yaratıcı, yenilikçi, teknolojiye hakim olmasının zorunlu olduğunu belirten Deniz, "Bu nedenle sendikaların güçlü olması hem ekonominin hem de toplumun daha sağlıklı olmasını sağlar. 1 Mayıs vesilesiyle çalışanların sorunları ve bu konular detaylı konuşulmalıdır. Kıdem tazminatı gibi sorunları işçi ve işverenler olarak ortak akıl ile çözmeliyiz" diye konuştu.

'VERİLERDE DÜZELME BAŞLADI'

Ekonomide seçim bitince bir güven geldiğini ve verilerde düzelme başladığını dile getiren Deniz, tüketici güven endeksinde Nisan ayında belirgin bir artış olduğunu ve güven düzelmesinin tüketime, satışlara da yansıdığını kaydetti.

İŞSİZLİK UYARISI

Ekonomide yüksek enflasyon, işsizlik ve durgunluk devam ederken, hata yapma lüksü olmadığını vurgulayan Deniz, işsizlik oranının 4 puan, genç işsizliğin 7 puan arttığına dikkat çekerek, "2018 Ocak ayında 3 milyon 409 bin iken, bu, Ocak ayında 4 milyon 668 bine çıkmıştır. Henüz Ocak ayı işsizliğini biliyoruz. Şubat ve Mart ayı oranları daha yüksek olacaktır. Bu işsizler dışında iş aramayan, ama iş olsa çalışmaya hazır olan 2 milyon kişi daha bulunmaktadır. Bunların bir kısmı iş beğenmediği için işsizdir. İşsizlik tarımda ve inşaatta istihdam azalması nedeniyle artmıştır. Geçen yıla göre inşaat sektöründe 500 bin, tarımda 350 bin civarında kişi işsiz kalmıştır. Yüksek işsizlik önemli bir sosyal sorundur. Toplumdaki öfke ve gerilimde işsizliğin etkisi de bulunmaktadır" diye konuştu.

'TURİZMDE GELİŞTİRME FONU ÖNEMLİ'

ATSO Başkan Vekili Cihangir Deniz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı konular içinde Turizmde Geliştirme Fonu ve tarım projelerinin Antalya için en önemli konular olduğunu söyledi.

BİRLİK ÇAĞRISI

Mevcut siyasi gerginliğin bitmesi, bütün partilerin bir araya gelip, ekonomik ve siyasi reformlar için iş birliği yapması yönünde çağrıda bulunan Deniz, "Güçlü bir ekonomik program için muhalefet partilerinin de desteği alınmalıdır. Ekonomideki durum daha fazla zaman kaybetmeye uygun değildir. Kaybedilen her gün büyük bir kayıptır. Bir gün ülkede böyle bir beraberlik olursa her alanda daha hızlı bir gelişme göreceğimiz açıktır" diye konuştu.

'TURİZM İYİ GİDİYOR'

Antalya'nın turizmde sezona iyi başladığını belirten Deniz, "Nisan başındaki gerilemeden sonra Paskalya tatili sayesinde turist sayısı yüzde 45 oranında artmaya başladı. Bir sorunla karşılaşmadan bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Almanya pazarında Ocak ve Şubat aylarında yüzde 50 artışla başlamıştık, Mart ayında yüzde 18 düşüş oldu. Rusya, İngiltere, Hollanda pazarlarında yüksek artış devam ederken, Almanya pazarındaki düşüş dikkat çekici. Antalya olarak turizm iyi gidiyor, diye rehavete kapılmamalıyız" dedi.

ESNAFA UYARI

Kent merkezindeki ticaret ve yeme-içme yerlerinin istenilen düzeyde olmadığını da söyleyen Deniz, "Kaleiçi ve Kalekapısı tümüyle aynı tip giyim, çanta ürünleriyle dolup taşıyor. Halen turistin önünü kesenler var, bazı sokaklardan geçmek bile zor. Kaldırımlar işgal edilmiş, yolun ortası işgal edilmiş, sandalyeler atılmış, yerli de yabancılar da rahat geçemiyor. Yıllarca konuştuk, ama hâlâ bir çözüm geliştiremedik. Esnaf kendisini yenilemeden her şeyi devletten, belediyeden, odalardan beklerse hiçbir yere varamayız. Kent merkezinde turist olsun, ticaret olsun diyorsak kaliteyi artırmalıyız. İmitasyon meselesinden vazgeçmeliyiz, kaldırımları işgalden vazgeçmeliyiz, caddeden geçenlerin önünü kesmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meclis üyelerinin görüntüsü

- Cihangir Deniz'in konuşması

- Oylamadan görüntü

- Murat Totoş'un konuşması

- Detaylar

431 MB /// 03.54ö

Haber: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Sabuncubeli Tünelleri'nde gerçeğini aratmayan tatbikat

MANİSA ile İzmir arasındaki ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri'nde yapılan tatbikatta, kaza ve sonrasında çıkan araç yangınına müdahale gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Koordinesinde Manisa- İzmir arasını 15 dakikaya indiren 4 bin 85 metre uzunluğundaki Sabuncubeli Tünelleri'nden birinde tatbikat yapıldı. Saat 09.00 - 12.00 arasında İzmir'den Manisa'ya gidiş yönünde ulaşımın kapatıldığı tünelde, senaryo gereği bir kamyonet tünelin duvarına çarptı. Kazada kamyonetteki 3 kişi yaralandı, araçta ise yangın çıktı. Yangınla birlikte tünelin içi dumanla doldu. İlk olarak tünelin fanları ve havalandırma sistemi çalıştırılarak, duman saniyeler içinde tahliye edildi. Ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı. Bu sırada Türk halkının davranışları da hesaba katıldı. Sivil vatandaşları canlandıran oyuncular, yaralılara müdahale etmek istedi. Ekipler ise vatandaşları, yaralılar ile yangının çıktığı aracın yanına yaklaştırmadı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangını söndürdü. İzmir ve Manisa'dan gelen ekiplerin başarıyla tamamladığı belirtilen tatbikat, gerçeğini aratmadı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), emniyet güçleri, Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Komuta Merkezi ekipleri ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası tatbikata destek verdi. Tatbikata katılan personel, tünel önünde fotoğraf çektirirken, böyle bir olayın tatbikatta kalmasını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- İtfaiye ekiplerinin araç yangınına müdahalesi

- Sabuncubeli tünelinden genel görüntü

- Tatbikattan genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

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Tarihi çan kulesi, 59 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor

KAYSERİ’nin Özvatan ilçesinde, Agios Nikolaos (Aya Nikola) Rum Kilisesi’nin ayakta kalan çan kulesi, 59 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Özvatan'da, 1924 yılında Rumlar tarafından yaptırıldığı belirtilen Agios Nikolaos Kilisesi, günümüze kadar gelemese de çan kulesi hala ayakta duruyor. Ana kaya üzerine kesme taşlardan yapılan çan kulesi, dört sütunlu, üzeri kubbeli, tabanı ve sütun atları kaideli şekilde bulunuyor. İlçenin simgelerinden olan ve günümüzde Cumhuriyet Mahallesi, Yunak Sokak üzerinde bulunan çan kulesi, Yunanistan’a göç eden Anastasios Panapiotidis tarafından 2002 yılında restore ettirildi.

1960 yılından itibaren leyleklere ev sahipliği yaptığı belirtilen çan kulesi, 59 yıldır bu geleneği bozmadı. Nisan ayının son haftasında baharın müjdecisi olarak bilinen leylek ailesi, çan kulesinin tepesindeki yuvalarına dönüş yaptı. Göçmen leyleklerin yuvalarına dönmesi, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. İlçeye kuş bakışı bir konumda bulunan çan kulesinin, tepesindeki leyleklerle oluşturduğu manzarayı fotoğraflamak isteyen çok sayıda kişi ilçeyi ziyaret ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Leyleklerden görüntü

-Çan kulesi ile leyleklerin görüntüsü

-Genel detay

Süre:1.41-204MB

Haber-Kamera:İsmet KÖZELO/KAYSERİ, ()