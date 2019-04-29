DHA YURT BÜLTENİ -10 

Bilal Erdoğan: İsrail, Türkiye'den korkuyor



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "İsrail, her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor; çünkü Müslümanlığını bölünmüş görüyor. İsrail, bugün Türkiye'den korkuyor; çünkü 'İşin başında imam hatipli milliler var' diye korkuyor" dedi.

Kayseri'de, İlim Yayma Cemiyeti tarafından Kadir Has Spor Salonu'nda 'Spor Şenliği' düzenlendi. Şenliğe Vali Şehmus Günaydın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan, şenlikte güzel basketbol maçı izlediklerini söyledi. İmam hatip mezunlarının, ümmet olmanın şuurunu en iyi anlaması gerekenler olduğunu belirten Erdoğan, "Bir imam hatip lisesi mezunu başka bir imam hatip lisesinin kardeşidir. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar zulüm altında inliyorlar mı? İsrail her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor; çünkü Müslümanlığını bölünmüş görüyor. İsrail, bugün Türkiye'den korkuyor; çünkü 'İşin başında imam hatipli milliler var' diye korkuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seviyoruz? Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp, anlamlandırdığı için seviyoruz. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen, hayatlarımızı Allah rızası için anlamlandırmaktır. Kolay değil. Çok çalışmak, cesur olmak gerekiyor" diye konuştu.

Bilal Erdoğan, "15 Temmuz gecesi yakaladığımız ruhu kaybetmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi bir zafer kazandık ama düşman uyur mu? Su uyur, düşman uyumaz. Düşman rahat duruyor mu? Hayır. Düşman pes etmiyorsa o zaman bizim görevimiz büyük, yükümüz ağır. Bütün hayatımızı o şehitlerin fedakarlığına yakışacak şekilde yaşamaya var mısınız? Dünyada zulüm var. Dünyada mazlum çok. Bunlara kim sahip çıkacak? Biz sahip çıkacağız. Biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacak. Onun için Cumhurbaşkanı'mız size sahip çıkıyor. Onların dualarına 'amin' diyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Genel detay

Haber:Olcay DÜZGÜN-Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 24 gözaltı

Bursa'da çeşitli suçlara karışan ve Marmara Bölgesi'ndeki illerden uyuşturucu temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 polisin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri, Bursa ile İstanbul'da faaliyet gösteren ve Marmara Bölgesi'ndeki illerden uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen çeteyi takibe aldı. Silahla adam yaralama, suç üstlenme, silah kaçakçılığı gibi suçlara da karışan çete mensuplarına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ekipler, çelik kasalarda tutulduğu belirtilen, 500 gram metamfetamin, bir miktar sıvı metamfetamin, 120 gram bonzai, 420 gram esrar, 100 gram kokain, 6 hassas terazi ve 17 bin lira para ele geçirdi. Aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların emniyetten çıkartılışı

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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Park halindeki cipe çarpan otomobildeki iki kız kardeş öldü



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki cipe arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şükran Şahin (76) ile kardeşi Şengül Dölalan (71) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Denizyolu üzerinde meydana geldi. Selinus Sahili'nden şehir merkezine doğru giden Şükran Şahin yönetimindeki 34 JM 770 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan Erdoğan Çapan'a ait 07 UU 068 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Şükran Şahin ile yan koltuktaki kardeşi Şengül Dölalan ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Şükran Şahin ve Şengül Dölalan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin Nevşehir nüfusuna kayıtlı oldukları ancak uzun yıllardır Gazipaşa'da yaşadıkları belirtildi.

Otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Genel ve detay görüntü

- Yaralının ambulansa konulması

- Ambulansın kaza yerinden ayrılması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı



Tokat Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde özel işletmeye ait 60 dönümlük tarlaya 200 kilo kenevir tohumu ekildi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Turhal ilçesine bağlı Arzupınar köyü mevkinde bulunan özel tarım işletmesi arazisine düzenlenen törenle 200 kilo kenevir tohumu ekildi. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve daire müdürleri katıldı.

Tokat'ta geçmişte kenevir kültürü olduğunu olduğunu kaydeden TSO Başkanı Ali Çelik; "Bir potansiyelimiz var. Kendir ve urgan işi geçmişte çok yoğun bir şekilde oluyordu. Tabi Cumhurbaşkanımızın 2018 yılı sonu itibariyle kenevir üretimin serbest bırakılacağı açıklamasının ardından biz Türkiye Kenevir Araştırmaları Vakfı'yla irtibata geçtik. 200 kilogram odamıza kenevir tohumu gönderdiler. Biz bu 200 kilogramlık tohumu burada 60 dönümlük alanda çoğaltarak önümüzdeki yıl 6 ton Tokat çiftçimize kenevir tohumu vereceğiz. Bizim amacımız hem geçmişteki o kültürümüzü devam ettirmek, hem de kenevir ile alakalı Tokat tarımına, çiftçisine, Tokat'ta tarımsal sanayiye bu anlamaa katkı sağlamak için bunu harekete geçirmek. Şu anda Türkiye'de kenevir üretimi yapan 4 il var, bunlardan bir tanesi de Tokat" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesiyle kenevirin Türkiye gündeminde olduğunu ifade deden Tokat Valisi Ozan Balcı, "Kenevir sadece bir tarım ürünü değil. Stratejik bir ürün. Hayatın yaşımına ait bir sürü alanda kullanılıyor. İnşallah çiftçimizi zenginleştirecek, cebine daha çok para sokacak. Kıymetli bir ürün. 20'ye yakın ekim yapılacak illerden bir tanesi Tokat. Bu anlamlı ve önemli. Tokat Türkiye'de tarımda parlayan yıldızıö diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte tarlaya kenevir tohumu attı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Konuşmalar

-Tarlaya kenevir ekimi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL,(Tokat), ()

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Tunceli'de turist hareketliliği



Tunceli'de, güvenlik güçlerince son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonlarla oluşan huzur ve güven ortamıyla turizm hareketliliği de başladı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kente gelenler, tarihi ve turistik yerleri geziyor.

Uzun yıllar terör olaylarıyla anılan Tunceli, son zamanlarda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar ile kültürel ve sosyal etkinliklere turizm merkezi haline geldi. Kentte sağlanan huzur ve güven ortamı turistlerin gezi düzenlemelerini sağladı. Tunceli ve ilçelerindeki doğa harikası yerleri görmek için kentte her gün 5 tur otobüsü geliyor. Kent merkezi ilçelerdeki otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, konaklamak için yer bulamayan turistler ise geceyi Elazığ ya da Erzincan'da geçirip, sabah geziye devam ediyor. Uzun yıllarca terör olayları nedeniyle kent merkezi, Pertek, Pülümür, Hozat, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerindeki tarihi yerler ziyaret edemeyenler, bugün sağlanan huzur ve güven ortamıyla rahatlıkla gezebiliyor.

İzmir'den Tunceli'ye 30 kişilik yerli turist kafilesi ile birlikte gelen turizm acentesi sahibi Resmiye Dinlemez, Tunceli'nin muhteşem doğal güzelliğine ve Rabat Vadisi'ne hayran kaldıklarını söyledi. Türkiye'nin birçok yerine tur etkinliği yaptıklarını anlatan Dinlemez, son 2 yıldır Tunceli için yoğun bir talebin yaşandığını aktardı. Dinlemez, Tunceli'ye getirdikleri turistlerin tümünün akademisyen olduğunu ifade ederek, "Tunceli'nin kültürü ve inançlarıyla yeni tanışan arkadaşlarımız çok etkileniyorlar iyi insanlarını tanıyınca yıllardır neden gelmediklerine üzülmeye başladılar" dedi.

Turist kafilesindeki akademisyen Metin Eğeli ise ilk kez bu kadar dağlık ve sarp bir araziyle karşılaştığını, gördüğü manzarayı büyüleyici bir güzellikte olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü

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- Rabat Vadisi

- Rabat Vadisi'nde gezen turistler

- Gezi grubunun Rabat tepesindeki şelaleyi görmek için dağa tırmanışı

- Gezi grubunun Rabat Vadisi içindeki bölgeleri gezmeleri

- Grubun şelale önünde dinlenmesi

- Gezi grubuna katılanların müzik eşliğinde halaylar çekmesi

- Geziye katılanlardan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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Dün soyduğu markete bugün de gidince yakalandı



Antalya'da bir zincir marketin şubesinden dün yaklaşık 600 lira tutarında kaşar peyniri ve gıda maddesi çalan A.D. (34), aynı işyerine bugün yeniden gidince görevliler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sırt çantasıyla dün markete gelen A.D., yaklaşık 600 lira tutarında kaşar peyniri ve gıda maddelerini çantaya doldurup, kayıplara karıştı. Marketteki hırsızlık görevliler tarafından fark edildi.

Aynı markete bugün öğle saatlerinde yine gelen A.D., içerde dolaşmaya başladı. Bu sırada A.D'yi fark edip tanıyan görevliler, kapıyı kilitleyip durumu polise bildirdi. Kapının kapatıldığını gören A.D., açması için görevlinin kolunu sıkıp, kapıyı açmasını söyledi. Polis ekiplerinin kısa sürede gelmesi sonrasında A.D. gözaltına alındı.

A.D., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekip arabasının arkasında şüphelinin görüntüsü

- Polisin şüpheli ile konuşması

- Arabanın arkasının kapatılması

- Ekip arabasının hareket etmesi

- İş yeri dış plan

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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Kırmızı orman karıncalarına 'zorunlu göç'



Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, ormanda ağaçların kurumasına neden olan böcekleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyan ve yüksek rakımlarda yaşayan kırmızı orman karıncalarını özel yöntemlerle 3 kilometre daha yükseğe taşıdı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir koloninin 1 hektarlık ormanlık alanda zararlı böceklerin yaşamasını engellediğini belirtti.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kırka Şefliği, Eskişehir, Mihalıççık, Çatacık ve Afyonkarahisar ormanlarında doğal olarak bulunan kırmızı orman karıncalarının (Formica Rufa) yaşam alanlarını genişletme çalışması yaptı. Yüksek rakımlarda yaşayan karınca kolonileri, bölünerek karınca bulunmayan bölgelere nakledilirken, özel yöntemler kullanıldı. Sabaha karşı 04.00’de yola çıkan ekipler, gün doğmadan karınca yuvasının bir bölümünü 1490 rakımdan aldı. Karıncalar yaklaşık 3 kilometre kuzeye götürerek 1520 rakımlı karınca bulunmayan tensil sahasına bırakıldı. Yeni karınca yuvası, ayı ve domuzların zarar vermemesi için de tel çitle çevrildi. Karıncaların yuvayı benimsemesi için 2 ay boyunca toz şeker serpileceği öğrenildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, karınca nakillerinin orman ağaçları için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Ormanlarımız yangınlardan ve kaçak kesimlerden zarar görür. Ama bir de görünmeyen bir zarar var. O da böcek zararıdır. Ağaçların kambiyum tabakasını kemirerek kurumalarına neden olurlar. Bu böceklerle mücadelede karıncalar ve kuşlar çok faydalıdır. Kırmızı orman karıncaları yırtıcı ve etobur karıncalardır. Ormanlarımızda doğal olarak bulunur. Orman ağaçlarına zarar veren her türlü böceği yiyen kırmızı orman karıncaları adeta orman gönüllüsü gibi çalışırlar. Yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir koloni 1 hektarlık bir ormanlık alanda zararlı böceklerin yaşamasına izin vermez. Yumurta, larva ve pupaları toplayıp yuvalarına taşıyan karıncalar büyük böcekleri de önce salgıladıkları formic asit ile etkisiz hale getirirler ve sonra parçalarlar. İlk kez bu sene bu nakilleri özel sektör ile birlikte yaptıkö şeklinde konuştu.

Orman Mühendisi Emrah Ersoy, karınca nakilleri konusunda özel eğitim alarak bir ekip kurduklarını belirterek, “Saat 01.00 ve 06.00 arasında 5 adet karınca yuvası nakli yapabildik. Türkiye genelinde ilk kez özel sektöre imkân tanındı. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte nakilleri gerçekleştirdikö dedi.

NAKİLLER GÜNDOĞMADAN YAPILIYOR

Her karınca kolonisinde ortalama 10-15 kadar kraliçe karınca bulunurken bu karıncalardan birkaç tanesi de mutlaka yeni yuvaya götürülüyor. Karınca nakilleri sabah gün doğmadan serin bir havada yapılırken nakil sırasında yuvanın bir bölümü taşınıyor, kalan karıncalar da koloni şeklindeki yaşamlarına devam ediyorlar. Nakiller sırasında karıncalar insanları da ısırabildiği için ekipleri özel kıyafetler giyiyor. Normal karıncalardan daha iri olan formica rufa türü karıncalar önce böceklerin üzerine formik asit salgılayarak etkisiz hale getiriyor ve yuvalarına taşıyor. Yuvada işçi, asker ve kraliçe karıncalar bulunurken, kraliçe karınca diğer karıncalardan 3 kat daha büyük oluyor. Orman ağaçlarına zarar veren böcekleri yiyerek beslenen karıncalar, 1000 metreden düşük rakımlarda yaşamıyor. Kırmızı karınca nakillerine Eskişehir Orman İşletme Bölge Müdürü Recep Temel, Yardımcısı Adil Koçaslan, İşletme Müdürü Doğan Kiras da katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin hazırlanması

-Bulunan karınca yuvaları

-Karıncalar detay

-Toprakla birlikte kutulara konması

-Kutuların taşınması

-Araçlara yüklenmesi

-Yüksek tepelere getirilmesi

-Ağaç kenarlarına kutuların dökülmesi

-Çevresine tel örgü çekilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR, ()-

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Antalya'da korkutan yangın



Antalya'da bir apartmanın ortak kullanım alanında bulunan yataklar bilinmeyen nedenle tutuşunca, tüm binayı duman sardı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçiren yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3543 Sokak'ta bulunan Acarlar Apartmanı'nda çıktı. Binadan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye merdivenle çatı katından içeriye girip dumanı tahliye etmek için çaba sarf etti. Yapılan incelemede, binanın ortak kullanım alanında bulunan yatakların tutuştuğu, çıkan dumanın da binayı sardığı belirtildi.

Yangında, binada maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan binanın görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

- Ekiplerin çalışmalarından görüntü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()