DHA YURT BÜLTENİ-10

1)GELİN ALMA SIRASINDA MAGANDA KURŞUNU İLE VURULDU

DÜZCE'de, gelin alma sırasında havaya eden Engin Y., tutukluk yapan silahı ile doldur boşalt yaparken Mehmet Gül'ü bacağından vurdu. Olay öğle saatlerinde Düzce Eminaçma Köyü’nde meydana geldi. Eminaçma Köyü’nde bulunan kız evine düğün konvoyu ile gelen Engin Y., gelin evden çıkmaya başladığında tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. Tabancası tutukluk yapan Engin Y., silahını yere tutarak doldur boşalt yaparken silah ateş alınca yanında bulunan Mehmet Gül’ü sağ bacağından vurarak yaraladı. Haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi bacağından vurulan Mehmet Gül’e ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Gül, tedavi altına alındı.

Engin Y. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, Engin Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralı kişi acil servise götürülürken görüntü

Jandarmanın köyde inceleme yaparken görüntü ve detaylar

Haber-Kamera Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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2)TRAFİK ŞEHİDİ POLİS MEMURUNA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA TÖRENİ

ESKİŞEHİR’de, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şehit olan polis memuru Halil Budak (44), emniyet müdürlüğü önündeki uğurlama töreninin ardından memleketi Kütahya’ya gönderildi. Törende şehit yakınları Türk bayrağına sarılı cenazeye polis selamıyla karşılarken, babalarının tabutlarına dokunarak gözyaşı döken kızları ve eşi yürekleri dağladı.

Eskişehir’de, geçen 14 Nisan'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Ankara karayolu üzerinde trafik polisi aracı ve gelin arabasın da olduğu 8 araç zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Budak, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek dün akşam şehit oldu. Evli ve 2 kız babası olan 20 yıllık polis memuru Halil Budak için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzendi.

YAKINLARI POLİS SELAMIYLA KARŞILADI

Törene Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit polis Budak’ın eşi Sıdıka, kızları Nimet Arzu ve Elif Ece ile yakınları katıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan şehit polis memuru Halil Budak’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne getirildi. Bu sırada şehit yakınları cenazeyi polis selamı vererek karşıladı. Şehit Halil Budak’ın özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, polis memuru Halil Budak’ın devriyesi sırasında meydana gelen kazada şehit olduğunu hatırlatarak, “Halil kardeşim şehitlerin ardından çok gözyaşı dökerdi. Bizlerde senin ardından gözyaşı döküyoruz. Biz biliyoruz ki şehadet makamı peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Şehitlik hakkı yürümenin en güzel yoludur. Emanetlerin bizimdir, devletimiz ve teşkilatımız daima ailenin yanında olacak ve onlara sahip çıkacaktırö dedi.

Okunan duaların ardından polis memuru Halil Budak’ın eşi Sıkıda, kızları Nimet Arzu ve Elif Ece ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Uğurlama töreninin ardından şehit polis memuru Budak’ın cenazesi memleketi Kütahya’ya gönderildi. Budak, ikindi namazının ardından Kütahya’da merkeze bağlı Ağaçköy’de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Şehit polisin cenazesinin getirilmesi

-Yakınlarını polis selamı vermesi

-Şehidin eşi ve kızları

-Törene katılan polisler

-Emniyet Müdürü Engin Dinç’in konuşması

-Dua okunması

-Eşi ve kızlarının tabutu başında ağlaması

-Şehidin cenaze aracına taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

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3)CANAN KARATAY: ÇAYA TEREYAĞI KOYUN

İZMİT(Kocaeli),()-11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan Prof. Dr. Canan Karatay çaya şeker yerine tereyağı konulmasını tavsiye ederek, "Çayı şeker koymadan nasıl içelim? diye soruyorlar. Ben de, 'Tereyağı koyun' dedim. Tereyağı, İngiltere gibi batı ülkelerinde krema olarak çayın içine koyulur" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor. Fuar kapsamında konferans veren Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra içilen çayın içerisine şeker yerine tereyağı atılmasını önerdi. Gebelik döneminde yapılan şeker yüklemesinin zararlarını anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, "Gebelik şekeri tehlikeli. Onun için gebe kalmadan önce tedbir alınması lazım. Ben onu anlatıyorum. Gebe kaldıktan sonra 6 ay bekleyip, ondan sonra şeker yüklemek tehlikeli. Bunu bir gebeye yapmaya hakkınız yok. Gebelik bir annenin, bir babanın en mutlu zamanı, en mutlu süresidir. Bu sırada anneye eziyet çektirmeye hiçbir zaman hakkımız yok. Bir kutu mısır şurubu, yani kola, içildiği zaman şeker hastalığı riskini yüzde 22 oranında arttırdığı, kalp hastalığı riskini yüzde 30 arttırdığı, 2012'de ve 2014'te en önemli mecmualarda gösterildi. Bana gelen gencecik çocuklar var. Sadece günde 1 litre, 2 litre kola tüketiyorlar. Lolipop dediğimiz çocuklara verdiğimiz bir şekere börtü böcek dokunmuyor. Karıncalar, sinekler hakiki şekere üşüşmezler mi? Çocuklara sussun diye verdiğimiz, çocukları uyuşturan şekeri böcekler bile es geçmişler. O halde bu çocuklara bunları vermeyeceğiz." dedi.



Karatay tavsiyelerine şöyle devam etti:

"Tost yemeyecekler, cips yemeyecekler, kuru ve yaş pasta yemeyecekler, nişasta bazlı şeker yemeyecekler. Yazık bu çocuklarımıza. Bunlar aynı zamanda kanser sebebidir. Meyve suyu da aynı şekilde karaciğeri yağlandırır. Çocuklarımızın alkolüdür. Son çalışmalar da gösterdi ki, ürik asit yüksekliği dediğimiz, gut hastalığı dediğimiz hastalığın sebebi. Şimdiye kadar bilinen, kabul edilmiş olan protein değil, şeker metabolizması bozukluğudur. Gut hastalığınız varsa, gut hastalığınız yokken ürik asit seviyeniz yüksekse bilin ki vücudunuzda şeker zehirlenmesi belirtisidir. Bilin ki vücudunuzda früktoz zehirlenmesi başlamıştır. Çocuklarımıza meyve suyu vermeyeceğiz. Meyve suyunda bir fayda yok. Zarar var"

MEYVE SUYU UYARISI

Çocukların içtiği meyve sularının şeker hastalığına zemin hazırladığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, "C vitamini kaynağı olan o kadar faydalı şeyler var ki. 1 tutam maydanozda 1 bardak portakal suyundan çok daha fazla C vitamini var. Aynı zamanda yanında şeker de yok. Bir hücrenin içerisine C vitamini giriyor. C vitamini hakikaten koruyor. Bir antioksidan olarak yüzde 50 giriyor. Fakat şeker ile aynı ortamda bir C vitamini olduğu zaman, yani meyve suyu gibi, früktoz ve C vitamini var. Früktoz, C vitamininin hücrelere girmesini önlüyor. Onun için C vitamini alıyoruz diye meyve suyu yüklemeyin çocuklara" diye konuştu.

'TEREYAĞININ VERDİĞİ ENERJİ UZUN SÜRER'

Çay içerken şeker yerine tereyağı atılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade eden Karatay, şöyle konuştu:

"Çay, yemekte yediğimiz demirin emilimini engeller. Ben senelerden beri bunu söylüyorum, 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de, 'Tereyağı koyun' dedim. Tereyağı, İngiltere gibi batı ülkelerinde krema olarak çayın içine koyulur. Bizde de şeker fabrikaları yapılmadan önce tereyağı şeker olarak kullanılırdı. Bunu halen uygulayanlar var. Bu adettir, yeni bir şey değil. Tabii ben bunu söylediğimde yeni yetmeler, yeni bir şey gibi gördükleri için kıyamet koptu. Tibet'te, Everest'e tırmanan dağcılara yol gösteren Tibetli kılavuzlar, enerjilerini tereyağlı çaydan alıyor. Hem sıcak, hem de tereyağının verdiği enerji uzun sürer, süreklidir, sizi dinç tutar, genç tutar. Bol bol tereyağı yiyebilirsiniz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konferanstan görüntüler

- Canan Karatay'ın konuşması

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()