DHA YURT BÜLTENİ -10

Şehit Nihat Akcalı, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tatbikat sırasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın (31) cenazesi memleketi Burdur'da toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin eşi Fadime Akcalı, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım Nihat" diye ağladı.

Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Nihat Akcalı'nın naaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak saat 10.00'da havalimanına iniş yaptı.

Şehidin cenazesini Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile şehidin yakınları karşıladı. Uçaktan askerlerin omzunda indirilen şehidin naaşı daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın cenazesi daha sonra Burdur merkez Kayaaltı köyündeki ailesinin evine getirilerek helallik alındı. Ardından da cenaze namaz için Kayaaltı Köyü Ortaokulu bahçesine götürüldü. Namaz öncesinde Şehidin annesi Rabia, babası Hasan Hüseyin ve eşi Fadime Akçalı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Eşi Fadime Akcalı, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım Nihat" diye ağladı.

Cenaze namazına Vali Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın cenazesi İl Müftü vekili Yüksel Güzel'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında hazırlanan şehitliğe defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evi

- Cenazenin gelişi

- Ağlayan yakınları

- Okul bahçesine getirilişi

- Cenaze namazının kılınması

- Mezarlığa gidiş

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor

Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski taşıyan, aralarında Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu 278 konut ve 232 iş yerinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Elazığ Valiliği, dün, Maden ilçesinde heyelan riski bulunan veya afete maruz kalan 278'i konut, 232'si iş yeri olmak üzere 510 yapının tahliye edilmesine karar verdi. Kararın ardından başlatılan tahliye çalışmaları sürüyor. 3 bin nüfuslu Camikebir Mahallesi'nde bulunan evler boşaltılırken, iş yeri sahipleri de malzemelerini taşımaya devam etti. Evleri tahliye edilen ailelerin Kaymakamlıkça belirlenen binalara geçici olarak yerleştirileceği belirtildi.

Karar kapsamında Maden Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binası da tahliye edilirken, belediye lojmanları ve kamuya ait diğer binalarda da en kısa sürede çalışma yapılacağı belirtildi. Bu kurumların geçici olarak, ilçe merkezinde belirlenen binalarda hizmetlerine devam edeceği bildirildi.

İlçede esnaflık yapan İlker Çağıran, kendi iş yeri için de tahliye kararı alındığını, Maden'de uzun zamandır heyelan riskinin yaşandığını söyledi. Çağıran, "Heyelan nedeniyle birçok evde çatlaklar oluştu. Her gün ilçeye girmek için kullandığımız köprü tehlike saçıyor. İş yerim için de tahliye kararı alındı. Şimdi iş yerimi boşaltıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İlçenin drone görüntüsü

- Tahliye kararı alınan yerler

- Köprüden görüntü

- Röportaj

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB

Haber-Kamera: Erkan BAY /MADEN (Elazığ),()

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Muğla'da çocuklara taciz şüphelisi inşaat işçisi adliyede (2)

TUTUKLANDI

Muğla'da iki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tuncay Ç., tutuklandı.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Van merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

VanMuradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesi ile Ağrı'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 ayrı opersyonda 205 kaçak göçmen yakaladı. Ardından da Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik araştırma başlattı. Son 3 ayda yoğunlaşan araştırmalar sonunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan sabahı şüphelilere yönelik Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartı getirilerek salıverildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Orhan AŞAN / VAN,()-

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Tatbikat dönüşü kazaya müdahale ettiler

Afyonkarahisar'da takla atan otomobilde sıkışan sürücüye, tatbikattan dönen UMKE ekipleri müdahale etti. Kurtarılan sürücü daha sonra hastaneye sevk edildi.

Kaza saat 09.30 sıralarında Afyonkarahisar- Kütahya karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Aykut B.'nin kullandığı 34 BIY 942 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan otomobil yol kenarına uçarken, sürücü Aykut B. araçta sıkıştı.

Diğer araç sürücülerinin kazayı fark etmesi üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Bu sırada Kütahya'daki tatbikattan dönüşte kaza yerinden geçen Afyonkarahisar UMKE ekibi, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. UMKE ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı Aykut B., olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazada yaralanan sürücüye UMKE ekipleri müdahale ederken

- Genel detaylar

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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'Dur' ihtarına uymayan cip sürücüsü otomobile çarptı: 6 yaralı

Çorum'da polisin 'dur' ihtiranı uymayan cip sürücüsü, kırımızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı. Kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çevreyolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. Ahmet Köroğlu yönetimindeki 60 NS 555 plakalı cip, iddiaya göre, Çorum-Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalıştı. Şüpheli sürücü, Toptancılar kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Azim Demir (53) idaresindeki 63 AG 111 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada cip sürücüsü ile otomobilde bulunan Azim Demir, Huriye Demir (49), Emine Demir (20), Ahmet Demir (19) ve Kübra Demir (14) yaralandı. Çevredekilerin ihabarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada, hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Detaylar

(SÜRE:1dk 18 sn ) (BOYUT 17 MB )

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ- /ÇORUM, ()

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Denizli'de tiyatro festivali başladı

Denizli'de bu yıl 33'ncüsü düzenlenen Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Tiyatro oyuncuları renkli kıyafetleriyle ilgi çekerken; 6'sı yabancı olmak üzere toplam 20 tiyatro ekibi, 3 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, 8 gösteri ve 33 oyun sahneleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 33'ncüsünü düzenlediği Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali için kortej yürüyüşü yapıldı. Öncesinde ise, Denizli Valiliği önünde tören düzenlenerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Yürüyüşe; Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, tiyatro ve sinema sanatçıları Erhan Yazıcıoğlu, Pervin Ünalp, Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali için kente gelen yerli ve yabancı amatör tiyatro grupları ile davetliler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe geçen grup, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takip ederek, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Denizlilerin cadde boyunca yoğun ilgi gösterdiği kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Makyajları ve kostümleriyle dikkat çeken tiyatrocular, şarkı söyleyerek dans etti.

Yurt içi ve yurtdışından Denizli'ye gelen grupların yanında atölye çalışmaları da festivale renk katacak. Tiyatroseverlerin atölye çalışmalarına da katılabileceği festivale Ali Hakan Beşen, Pervin Ünalp, Erkan Pektaş, Ruhi Sarı, Mert Turak, Burak Alkaş, Erhan Yazıcıoğlu, Nedim Saban gibi oyuncular katılıyor. Ünlü tiyatro sanatçıları atölye çalışmalarında tecrübe ve birikimlerini tiyatroseverlerle paylaşacak. 200'e yakın amatör tiyatro oyuncusunun yer alacağı festivalde 20 tiyatro grubu 33 oyunu sahneye koyacak. Denizli kent merkezinin yanı sıra Sarayköy ve Çivril'de de 4 farklı oyun tiyatro severlerle buluşacak.

Görüntü Dökümü

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- Atatürk Çelenk konulması

- Kortej yürüyüşü

- Kortej yürüyüşünün drone görüntüleri

- Salonda oynanan bir tiyatro oyunundan detay

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()