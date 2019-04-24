DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SİNOP'TAKİ YANGIN FACİASINDA YENİ GELİŞME: ANNE VE OĞLU ENKAZDA TESPİT EDİLEMEDİ

SİNOP'un Türkeli ilçesinde 2 gün önce tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yanarak öldüğü belirtilen yangınla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Evin enkazında bulunan yanmış haldeki insan kemiklerinin yapılan incelemesinde Hanife Özcan'a (105) ait cenaze tespit edilirken, yanarak öldükleri belirtilen Nurten (28) ile oğlu Ramazan (4) Özkaya'ya ait ceset tespit edilemedi. Sinop Valiliği olayla ilgili çok yönlü adli soruşturmanın sürdürüldüğünü açıklayarak, kayıp anne ve oğlunun arandığını duyurdu. Yangın, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait altında ahır olan tek katlı ahşap evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Sogutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, Nurten Özkaya ile oğlu Ramazan ve eşinin anneannesi Hanife Özcan'a ait olduğu belirtilen kemikller buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangınla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Nurten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardım için koşan aile yakınları ve köylü, alevlere müdahale edemedi.

VALİLİK: ANNE VE OĞLU TESPİT EDİLEMEDİ

Tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yanarak öldüğü yangınla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Evin enkazında bulunan yanmış haldeki insan kemiklerinin yapılan incelemesinde Hanife Özcan'a ait cenaze tespit edilirken, yanarak öldükleri belirtilen Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya'ya ait ceset tespit edilemedi. Kayıp olan anne ve oğlunun yangında evde olup olmadığı araştırılıyor. Jandarma ekipleri komşuların ifadelerine başvuruyor.

Sinop Valiliği olayla ilgili çok yönlü adli soruşturmanın sürdürüldüğünü açıklayarak kayıp anne ve oğlunun arandığını duyurdu. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde meydana gelen ev yangını olayında kesin olmamakla birlikte içeride bulunduğu tahmin edilen şahısların Hanife Özcan, Ramazan Özkaya ve Nurten Özkaya olduğu, vatandaş beyanlarından anlaşılmaktadır. Bir ceset bulunmuş olup diğerleri için arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri görüntülerı

Vali aciklamalar

Haber Kamera: Esra AKSU/SİNOP

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2)KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN AYILAR, YAYLA EVLERİNE HASAR VERDİ

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesi Yücebelen Yaylasında kış uykusundan uyanan ayılar, girdikleri evlere hasar verdi.

Torul ilçesine bağlı Yücebelen Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayılar girdikleri bazı evlere hasar verdi. Evlerin kapılarını kıran, eşyaları talan eden ayıların, yiyecek aradığı düşünülüyor. Evlerde hasar oluşan vatandaşlar yetkililerden ayı saldırılarına karşı önlem alınmasını istedi. Ayıların evlere girerek hasar verdiğini anlatan Ali Özcan, "Bunlarla her sene uğraşıyorum. Bu nereye kadar böyle gidecek. Tamirat, tamirat cepte para kalmadı. Yaylada demir kapılı ev yok, ayılar bu sene yaylalardaki bütün kapıları kırdı. Yetkililerden buna bir çözüm bekliyoruz. Her şeyi kırmışlar, buzdolabının kapağını bile kırmışlarö diyerek tepkisini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Yayla evlerinden görüntüler

- Ali Özcan'ın konuşması

- Detaylar

Boyut: 214 MB

Haber Kamera: Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane),()

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3)EŞİNİN MEZARINA GİDEN ENGELLİ KADIN, BİNDİĞİ ASANSÖRÜN HALATI KOPUNCA ÖLDÜ

ADANA'da, yürüme engelli Hasibe Çalışkan(86), eşinin mezarını ziyarete giderken, kendi yaptırdığı asansörün halatının kopması sonucu 10 metreden çakılan kabinin içinde ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürümeyen Hasibe Çalışkan, 3 katlı evinin boşluğuna kendi imkanlarıyla asansör yaptırdı. Vefat eden eşinin Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mezarını kızıyla ziyarete gitmek isteyen Çalışkan, tekerlekli sandelyesine bindi. Çalışkan'ın kızı annesini asansöre bindirdiği sırada asansörün halatı koptu. Yere çakılan kabin içinde ağır yaralanan yaşlı kadın çağırılan ambulansla birlikte Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalışkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışına yaptırılan asansörden görüntüler

- Yerdeki asansör kabini

- Evin genel görüntüsü ve girişi

- Ölen kadının sağlık fotoğrafı

SÜRE:01'18" BOYUT:144 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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4)NİĞDE'DE BARDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

NİĞDE'de barda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, sabaha karşı Niğde merkez Hıdırlık mevkiinde bulunan barda meydana geldi. Eğlenmek için bara gelen S.D., bilinmeyen nedenle, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. yanında bulunan tabancayı çıkarıp, çalışanların üzerine ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği bar çalışanları Ömer Yıldırım (40), Serdar Altın (41), Yasin Can (19), Murat Duyar (41), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Serdar Altın ve Ömer Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralıdan Fatih Vezir'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis S.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ambulanstan görüntü

- Yaralının sedye üzerinde hastaneye taşınması

- Acil girişi

SÜRE: 35" BOYUT:35 MB

Haber:Ali KADI-Kamera: NİĞDE, ()

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5)SURİYELİ İŞÇİNİN GÖZÜNE ZIMBA ÇİVİSİ SAPLANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Visam Alkora'nın (26) gözüne zımba çivisi saplandı. Hastanede ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Visam Alkora'nın kullandığı otomatik zımbalama tabancası arıza yaptı. Tabancayı tamir etmek isterken Alkora'nın gözüne tabancadan fırlayan zımba çivisi saplandı. Alkora, gözüne saplanan zımba çivisiyle, atöyledeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Öte yandan Alkora'nın görme kaybı yaşamayacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneye kaldırılması

-Hastaneden detaylar

Süre: 0.28 Boyut: 52 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL-

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6)YAKINLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜRKEN, İNTİHAR ETTİ



ANTALYA'nın Manavgat ilçesine arkadaşını ziyarete gelen Özgür Ö. (26), dün gece yakınlarıyla cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan görüntülü görüşüp, helallik istedikten sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Özgür Ö.'nün intihar anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

KKTC'de çeşitli otellerde ve gazinolarda çalışan Özgür Ö., bir süre önce Manavgat'ta ikinci el telefon alım satımı yapan arkadaşının yanına geldi. Ailevi problemleri olduğu öne sürülen ve saat 02.00 sıralarında arkadaşının iş yerinde ailesiyle telefonda konuşan Özgür Ö., annesine "Siz benim yanımda hiç olmadınız, beni desteklemediniz. Artık ben yokum, hakkınızı helal edin" dedi. Ardından diğer yakınlarıyla dizüstü bilgisayardan sosyal medya üzerinden görüntülü görüştüğü öne sürülen Özgür Ö., helallik istedikten sonra tabancayla başına tek el ateş ederek, yaşamına son verdi. Yakınları, Özgür Ö.'nün o an nerede olduğunu bilmediği için durumu polise bildirdi.

KOMŞU ESNAF HABER VERDİ

Sabah iş yerinin yanındaki esnaf, dükkanın açılmadığını görünce şüphelenerek, pencereden baktığında Özgür Ö.'yü yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi ve iş yeri sahibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, iş yerine girip, kontrol ettiklerinde Özgür Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Özgür Ö.'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İNTİHAR ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Özgür Ö.'nün intihar ettiği an, iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Özgür Ö.'nün, önünde açık durumda dizüstü bilgisayar bulunduğu ve telefon görüşmesi yaptığı sırada bilgisayara doğru yanındaki tabancayı gösterdiği ve başına ateş ettiği anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- İş yerinden görüntü

- Çevrede biriken vatandaşlar

- Olay yeri ekiplerinin incelemesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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7)GAZİANTEP'TE, TATLICIDA YANGIN

GAZİANTEP'te, tatlıcıda, ocağa tavada konulan yağın parlaması sonucu yangın çıktı. Dükkanı saran alevler, itfaiye görevlilerince söndürüldü. İncilipınar Mahallesi'ndeki tatlıcıda, öğle saatlerinde, ocağa tavada konulan yağın parlamasıyla yangın çıktı. İçerideki malzemeler, tutuşurken, dükkanı alevler sardı. Kendilerini dışarı atan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki itfaiye araçları

- Yangın çıkan tatlıcı

- İtfaiye erlerinin tatlıcıda incelemesi

- Çevredeki kalabalık

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB