DHA YURT BÜLTENİ-10

Şehit Sözleşmeli Er Şahin, son yolculuğa uğurlandı

HAKKARİ Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden sözleşmeli Er Murat Şahin (23), memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla, yağmurlu havada dualarla uğurlandı.

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden sözleşmeli er Murat Şahin'in naaşı, Giresun'un Espiye ilçesindeki Ulu Cami Meydanı'na getirildi. Burada öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehidin babası Alahittin Şahin (56), kardeşleri, polis ve askeri erkan ile kalabalık vatandaş katıldı. Kalabalık, şehidin acılı babası Alahittin Şahin, annesi Ayşe Şahin (50) ile kardeşleri ve nişanlısı Hacer Ök'e taziyelerde bulundu. Havanın yağmurlu olmasına rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı taşıyarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.

FOTOĞRAFINA SON KEZ BAKTILAR

Şehit Murat Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutun karşısında sandalyede oturan Ayşe-Alahittin Şahin çifti, şehit oğullarının naaşın yanındaki çerçeveli fotoğraflarına bakarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Murat Şahin'in cenazesi Espiye ilçesine bağlı Yeniköy aile kabristanlığında toprağa verildi.

EYLÜL'DE DÜĞÜNÜ VARDI

Şehit Murat Şahin'in 3 yıllık sözleşmesinin 3 ay sonra sona ereceği ve Eylül'de de düğün yapacağı öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze töreninden görüntüler

Aileden görüntüler

Cenaze namazı kılınması

Boyut: 476 MB Süre: 4.15

HABER: Nedim KOVAN KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun) -

==================================

Şehit Sözleşmeli Er Çetin, son yolculuğa uğurlandı

Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin (27), memleketi Kırıkkale'de yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.

Hakkari'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morgundan alınarak, Nur Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, il protokolü ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze töreninde baba Doğan, anne Havva Çetin ve şehidin yakınları, taziyeleri kabul etti. Yakınları, şehit Şevket Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. 5 çocuğundan birini kaybetmenin üzüntüsü yaşayan Havva Çetin, "Damatlığını göremedim, seni cennete uğurladım. 4 oğlum da vatana feda olsun" dedi. Anne Çetin, daha sonra şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafı öptü.

Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in Türk bayrağına tabutu, cenaze aracına taşındı. Konvoy eşliğinde Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyüne götürülen şehit Şevket Çetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Törenden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-

=========================

TBMM Başkanı Şentop Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı: Provokasyon olduğu kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, "Provokasyon olduğu kanaatindeyim. Ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da, Trakya'da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde, "Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi' programın katıldı. Şentop, burada gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da şehit cenazesinde saldırıya uğramasını ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Üzücü bir haber aldık, Ankara'nın Çubuk ilçesinden. Şehit cenazesine katılan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir grup tarafından saldırı yapıldığını öğrendim. Çok üzüntülüyüm, kendisine geçmiş olsun diliyorum. Bu hareketler kınıyorum. Türkiye'de siyasetçilere, hiç kimseye karşı bu davranışta bulunmaya hakkı yoktur. Bunun bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de farklı siyasi görüşten insanlar var. Bunlar tartışabilirler, farklı görüşler ortaya koyabilirler. Beğenen olur beğenmeyen olur, ayrı şeylerdir. Bu tür davranışlar hem milletimizin ahlakına yakışmaz hem hukuken bir zaten suçtur söylemeye gerek yok. İçindeki plan, planlama varsa eğer

provokasyon olduğu kanaatindeyim. Ortaya çıkarılması gerektiğini de düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğu'na geçmiş olsun diyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

Şentop'un açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

==================================

Adıyaman'da işyerinin kurşunlaması güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da, bir işyerine tabancayla ateş edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, dün gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sait Şeker'e ait tütün satışı yapılan işyerine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşun işyerinin camına isabet etti. Sabah saatlerinde işyerine gelen Şeker, camda mermi izini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesinde maskeli bir şüphelinin işyeri önüne gelerek tabanca ile ateş ettiği görüldü.

Polis, işyerine ateş açarak kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Güvenlik kamerasıdaki kurşunlama

- Polisin incelemede bulunması

- Cama isabet eden kurşun izleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=======================

Bartın Irmağı'nın çamurlu suyu denizin rengini değiştirdi

BARTIN'da, yağmurla birlikte yükselen ırmaktan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın su seviyesi yağmurla birlikte yükseldi. Kentte 2 gündür etkili olan yağmurun ardından ırmağın Karadeniz'e döküldüğü Bartın Limanı açığında denizin rengi değişti. Liman bölgesinde geniş bir alan, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarı rengi aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denizden detay

-Denizin üzerindeki gemi

-Deniz suyunun renginin değişmesi

-Çamurlu ırmak suyu

HABER-KAMERA: Ayhan ACAR/BARTIN,()

==========================

Tamir etmek istedikleri otobüsün altında kalan baba ve 2 oğlu yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, krikonun boşalması sonucu tamir ettikleri yolcu otobüsünün altında kalan baba ve 2 oğlu yaralandı.

Olay, Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamircide meydana geldi. İstanbul'dan Van'a giderken Malatya'nın Darende ilçesinde arızalanan yolcu otobüsü, sanayideki bir tamirciye götürüldü. Krikoyla havaya kaldırılan otobüsün altına giren tamirci Mehmet Deniz ile çocukları Faruk ve Haluk Deniz, arızayı gidermeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve vatandaşlar tarafından otobüsün altından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan baba Mehmet Deniz, hava ambulansı ile Haluk Deniz ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Hava ambulansının gelişi

- Yaralının hava ambulansına götürülmesi

- Helikoptere konulması

- Helikopterin havalanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

=============================

Keneden ölen oğluyla aynı kaderi paylaştı

KARABÜK'te, Kadriye Kader(59), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kadriye Kader'in geçen hafta bugün 37 yaşındaki oğlu Yücel Kader de KKKA'dan yaşamını kaybetmişti.

Karabük'e bağlı Zobran köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Kader ailesi'nden Kadriye Kader, yüksek ateş nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kadriye Kader muayenesinin ardından tedaviye alındı. KKKA hastalığı şüphesiyle Ankara'ya gönderilen numuneler pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Kadriye Kader, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kadriye Kader'in 37 yaşındaki oğlu Yücel Kader'de geçen pazar günü KKKA'dan yaşamını kaybetmişti. Kadriye Kader'in 7 aylık torunu Hamza'nın ise KKKA'dan Ankara'da tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Çiftlikten görüntü

Geçen hafta ölen Yücel Kader'in cenazesinden görüntü

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

===========================================

Denize düşen genç kızı, polis kurtardı (2)

KURTARMA ANI KAMERADA

Samsun'da düştüğü denizde akıntıya kapılan Zehra Güloğuz'un, ihbar üzerine bölgeye gelen polis memuru Ersin Özbek'in çabasıyla kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülerde, üniformasını çıkarıp suya atlayan polis memuru Özbek'in, boğulmak üzere olan genç kızı yüzerek kıyıya ulaştırdığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Denizde kızın kurtarılma anları

HABER: Tayfur KARA KAMERA: SAMSUN-

====================================

Öğrencilerine, Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyleyen öğretmene soruşturma

ANTALYA’nın Serik ilçesindeki ortaokulda, kadın öğretmen S.K. (35), iddiaya göre öğrencilerine Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi, ardından kıyametle ilgili şeyler anlattı. Velilerin ve öğrencilerin şikayeti üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, Kaymakam Haluk Şimşek, öğretmenin pazartesi günü açığa alınacağını söyledi.

Serik’e bağlı Gedik Mahallesi’ndeki ortaokul 6'ncı sınıfta İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K., iddiaya göre 19 Nisan’da 24 öğrencinin bulunduğu sınıfta, ders yapmak istemeyen öğrencilere, "Dersi bırakalım, biraz kıyametten konuşalım" dedi. Hz. İsa’nın ruhunun içine girdiğini, herkesin ne zaman öleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini iddia eden S.K., öğrencilere çeşitli şeyler anlattı. S.K.’nın anlatımlarından korkan bazı öğrenciler, ağlayarak dışarı çıktı.

VELİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Tiyatroyla da uğraştığı öne sürülen kadın öğretmenin anlatımlarından psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir öğrenci de korktu. İddiaya göre öğretmenin göğsüne dokunduğu öğrenci titremeye başladı. Öğrenciyi sakinleştiren arkadaşları durumu okul müdürüne anlattı. Daha sonra bazı öğrenciler, öğretmen S.K.’ya 'Neden böyle yapıyorsunuz?' diye sordu. Bunun üzerine S.K. da iddiaya göre 'Cesaretli olmanız için yapıyorum' cevabını verdi. Öğrencilerin durumu anlattığı velilerin de öğretmen hakkında şikayette bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUHTARDAN TEPKİ

Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, duruma tepki gösterdi. Böyle bir olayın ilköğretim çağında bir sınıfta olmasının vahim ötesi bir durum olduğunu aktaran Halil Koca, "İlgililerin olayın üstünü örtmeden, ivedilikle gereğini yapmasını ve olayı gizlemeye çalışanlar varsa onlara da derhal gereğinin yapılması elzemdir" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, Kaymakam Haluk Şimşek yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar öğretmeni pazartesi günü açığa alacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

- Okuldan dış plan görüntü

- Muhtar Halil Koca ile röportaj

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

=================



İzmir Konak'ta 00.30'da okunan ezan şaşkınlık yarattı

İZMİR'in Konak ilçesinde, vaktinden önce okunan ezan, şaşkınlık yarattı. Cami görevlisinin izinli olduğu ve camiye bakan gönüllü vatandaşın saatleri karıştırdığı için ezanı okuduğu ortaya çıktı.

Konak 683 Sokak'ta bulunan Levent Tepe Selamet Camisi'nde gece 00.30 sıralarında caminin hoparlörlerinden ezan okundu. Normalde 04.52'de okunması gereken ezanın o vakitte okunması mahalle şaşkınlık yarattı. Olayın gerçek yüzü ise sabah olduğunda ortaya çıktı. Cami görevlisinin izinli olduğu ve camiye gönüllü olarak bakan İbrahim Karakurt'un saatinin bozulması sonucu saate şaşırarak ezanı okuduğu öğrenildi. Cami cemaatinden bir vatandaş ezanı duyunca şaşırdığını belirterek, "Ezan okunmaya başlayınca saatime baktım. Saat 00.30 gibiydi. Saatim yanlıştır diye odadaki saate baktım o da aynı. Çok şaşırdım. Sabah camideki imamın yerine gönüllü bakan arkadaşa sorunca saati şaşırdığını söyledi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Camiden görüntü

- Röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

==================================