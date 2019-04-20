DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAHÇELİ: İSTANBUL'DA SON SÖZ SÖYLENMEMİŞTİR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı değerlendirmede, mazbata almakla işin bitmediğini söyledi. Bahçeli, "Süreç sonlanmamıştır. Şimdi söz sırası Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Biz demokrasiye ve hukuka saygılıyız. Millet iradesine elbette bağlıyız ve saygı duyarız. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemizi de hiç kimse beklememelidir. Henüz her şey bitmiş değildir. Adalet son mercidir. Fakat son söz söylenmemiştir" dedi. Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından süreci değerlendirmek amacıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 81 il başkanı ve 235 belediye başkanı ile otelde kampta bir araya geldi. MHP Genel Teşkilatı'nın tam kadro katıldığı ve 2 gün sürecek kampın açılış konuşmasını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel yönetimlerin insana hizmetin ilk zemini olduğunu söyledi. Konuşmasının ilk bölümünü yerel yönetimlere ayıran Bahçeli, yönetimde bulundukları belediyelerde kalp kırmayacaklarını söyledi. Belediye başkanlarına nasıl bir yönetim anlayışına sahip olmaları gerektiğini anlatan Bahçeli, "Önce tedbir sonra tevekkül diyeceğiz. Meselelere stratejik bakacağız. Dinleyeceğiz, hissedeceğiz ve tatbik edeceğiz. Bahane değil, iş üreteceğiz. Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin itibarını asla lekelemeyeceğiz" diye konuştu.

'NAMERDE EYVALLAH ETMEYECEĞİZ'

Belediyelerin haksız kazanç kapısı olmadığını vurgulayan Bahçeli, belediyeciliğin 5 yıllık saltanat yeri de olmadığına dikkati çekti. Vatandaşlarla empati yapmayan belediye yönetimlerinin akıbetinin kayıp olduğunu belirten Bahçeli, "31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP'ye önemli bir destek vermiştir. Tuzakları boza boza bugüne geldik. Aldığımız sonuçlar bize yeter demeyeceğiz. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden, helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız. Varsın birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, 5 yıllık saltanat demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola sapanlar, aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir" ifadelerini kullandı.

'SIRTIMIZDAKİ KENELERİ BİRLİKTE TEMİZLEDİK'

31 Mart seçimlerinde Türk milletinin MHP'ye çok değerli bir destek verdiğini kaydeden Bahçeli, bu desteği heba ve heder edemeyeceklerini söyledi. Bahçeli, "Milletimizin güvenini sarsamayız. Hayal kırıklığına uğratamayız. MHP manşetleri yene yene düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır. İnandık, ihanete birlikte direndik. Yolumuza çıkan sırtlanları kenara ittik, sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik" dedi.

'ŞAŞKINLIKTAN ŞOKA GİRDİLER'

İlkel saldırılara boyun eğmediklerine vurgu yapan Bahçeli, "Dedik ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak. Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Yapamayacağımızı söylediler. Öyle bir yaptık ki şaşkınlıktan şoka girdiler. Bilmiyorlardı ki küllerimizden yeniden doğarız. Toparlanamaz demişlerdi" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR'

Yerel seçimlerde bazı yerlerde haklarının yendiğini ileri süren MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir. Iğdır'da hakkımız gasbedilmiştir. İstanbul Maltepe'de önümüz kesilmiştir. Bu başarı milletimizin bize duyduğu güven duygusunun müessir eserliğidir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve AK Parti'nin yönetimine geçmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, çalı gibi yoklayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler. Hakikatin ışığını perdeleyemezler. Biz millet ne diyor ona bakıyoruz. Tarih ne diyor, ecdat ne diyor, onu hissediyoruz. Bunların dışında kim ne söylüyorsa fuzuli laf kalabalığıdır. Münafıkların ilkesizlikleri ayaklarımızın tam altındadır. Kuşkusuz çiğnenmeye müstahaktır. Bir adama bakarsınız adam mı diye, bir de lafa bakarsınız laf mı diye. Karşınızda saf saf dizilen ihanet mangasının ne adamlıktan nasipleri ne de laflarının en ufak kıymeti harbiyesi vardır. Cumhur İttifakı 31 Mart'tan zaferle çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü şekilde tescillenmiştir. Kıskanan varsa buyursun kıskansın. Çekemeyen varsa durmasın çatlasın."

'BİZİM LÜGATİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK'

Siyaseti zaman doldurmak, meşgul olmak için değil, zamanın rotasını Türk milletinin lehine dönüştürmek için yaptıklarını vurgulayan Devlet Bahçeli, "Korkarak, vehmederek, basit hesaplar yaparak, sinsi planlara meylederek, egolarımızın boyunduruğuna girerek hiçbir yere gidemeyeceğimiz açıktır. Gelişmeler karşısında cesaret gösteremeyen esaret altına girecektir. Akılsız cesaret körlük, sevgisiz siyaset köhneliktir. Sevmek için yürek, sürdürmek için de emek şarttır. Çok şükür biz de hem mangal gibi yürek hem de fedakârlıkla perçinlenmiş emek vardır. Cehaletin olduğu yerde zekânın fenerleri sönüktür. Korkaklığın olduğu yerde zafer fikri siliktir. İmkansızlık sadece acizler için geçerlidir. Bizim lügatimizde böyle bir şey yoktur" dedi.

'OY ORANIMIZ YÜZDE 18,81'DİR'

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyet ve hedef sahiplerinin daha da gün yüzüne çıktığını söyledi. Özellikle Cumhur İttifakı'nı karalamak ve siyasi hesaplarla yaralamak için organize bir şebekenin tedavülde olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Bilhassa partimizin il genel meclis seçiminde aldığı yüzde 18,81 oy oranını diline dolayıp, Cumhur İttifakı'nın hisarlarında gedik açmak için el ovuşturan fırsatçılar, fitne nöbetine girmişlerdir. Halep oradaysa arşın sandıkta, YSK'nın tespitlerindedir ve oy oranımız yüzde 18,81'dir. 18,81; 1881'dir, o da Atatürk'ün doğumudur. Milliyetçi Hareket Partisi'ne AK Parti'den kayış olduğunu söyleyerek Cumhur İttifakı'na suikast düzenleyen, muazzez birlikteliğimizi sabote etmeye kalkışan nifak yuvaları, şu işe bakınız ki, oldukça faaldir. Emel sahiplerinin maskeleri düşmüştür. Biz bunların alayını biliyor ve tanıyoruz. Ne yapmak istediklerini, nereye varmayı planladıklarını az çok fark ediyoruz" diye konuştu.

FEHMİ KORU'YA SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci Fehmi Koru'ya sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mesela FETÖ'nün Fehmi'si, Pensilvanya'nın korusu, alenen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat, anlaşılan 15 Temmuz'un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasına adını çoktan yazdırmıştır. Bu şahsın hâlâ elini kolunu sallayarak geziyor olması hayret verici bir garabettir. 31 Mart'ta zillet ittifakının kısmi mevzi kazanmasından ümitlenen ihanet lobisinin yüzüne kan gelmesi, cüretkârlıkta merhale kaydetmesi ibretlik bir tablodur. Pensilvanya korosunun eski gazeteci kadrosundan olan melun şahıs, Cumhur İttifakı içinde MHP'nin, AK Parti'nin altını oyduğunu iddia etmiştir. AK Parti'nin ittifakta eridiğini alçakça ileri sürmüştür. Hıyanetin korusu, AK Parti'nin, eski güzel günleri canlandırmaya yarayabilecek daha az zararlı bir müttefik bulmasını utanmadan, sıkılmadan teklif edebilmiştir. Hatta AK Parti'nin kendisine daha yakın, ülkeyi birlikte daha rahat yönetebileceği bir müttefik bulmasını önermiştir. Kızarmayan yüzlü, yaşarmayan gözlü, malum görevli devrededir."

'BULANIK DÖNEMLERİN KALEMŞORU'

Fehmi Koru'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki organize usulsüzlüklerin ve sandık yolsuzluklarının üstünü örtercesine sonuçların hiç uzatılmadan kabulünü söyleyen bu köksüzün tekrar başını kaldırması, 15 Temmuz şehitlerine büyük bir haksızlık ve hakarettir. Türkiye'yi yöneten parti bellidir. Hükümet bellidir. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kurulu görevinin başındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ise TBMM'de denge ve denetleme görevini icra konusunda sorumluluk üstlenmiştir. FETÖ'nün gazeteci kisvesindeki elamanı, eğer yanlış değerlendirmiyorsak, AK Parti'nin, bizatihi kuyusunu kazanlara kucak açmasını, yani eski müttefikleriyle tekraren beraber olmasını dilemektedir. Bu husumet odağı ne hakla, hangi yüzle yazıp çizmekte, bunları nasıl söyleyebilmektedir? Puslu ortamların, bulanık dönemlerin kalemşoru olan bu şahsın nedametini duyan, geçmişinden dolayı utanç duyduğunu gören var mıdır? FETÖ'nün korusu kime ne anlatıyor, hangi kripto mesajları veriyor?" diye konuştu.

'İTTİFAKIMIZ KONJONKTÜREL DEĞİLDİR'

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'yle AK Parti'nin ittifakından rahatsız olanların Türkiye'den rahatsız olan mihraklar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıkmak isteyen müptezeller olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyenlerin 15 Temmuz'da yarım kalan hıyanetlerini tamamlamak isteyen reziller olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bizim ittifakımız konjonktürel değildir. Bizim ittifakımız pazara kadar değildir. Bizim ittifakımız çıkar ve pazarlığa dayalı değildir. Bizim ittifakımız siyasi alışveriş üzerine bina edilmiş değildir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin muhteşem iradesiyle temellenmiştir. Cumhur İttifakı Türk tarihinin mirasıyla harcı karılmıştır. 7 Ağustos Yenikapı ruhunun müktesebatıyla çatısı örülmüştür. 16 Nisan halk oylamasının muzafferliğiyle pekişmiş, 24 Haziran seçimlerinin mecmuuyla güçlenmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'dir, ihanete karşı engel, işgale karşı direniş, yerli ve yabancı şer cephesine karşı muhkem siperdir. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kurtuluş umudu olduğuna inanıyoruz. Eğer gevşersek, eğer taviz verirsek, eğer oyuna gelirsek Türkiye'nin ödeyeceği çok ağır bedeller olacağını biliyoruz."

'KABUS SENARYOLARI ALÇAKÇA DOLAŞIMA SOKULMAKTADIR'

Terörü önleme adı altında kendilerine Soğuk Savaş sonrası yeni bir öteki yaratmış olan küresel güçlerin açıkça Türkiye'nin çevresini kuşatmakta olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, "Sudan, Yemen, Filistin, Cezayir, Libya, Suriye, Venezuela ağır sorunlarla boğuşmaktadır. S-400 krizi, F-35 gerilimi, ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek şirazesinden çıkmış durumdadır. Aynı merkezden tertip ve kontrol edilen çok şiddetli siyasi ve ekonomik operasyon dalgası Türkiye'yi hedef almaktadır. İngiltere menşeli bir gazete her gün zehir kusmaktadır. Ekonomimiz üzerinde kara bulutlar dolaştırılmakta, kabus senaryoları alçakça dolaşıma sokulmaktadır" dedi.

'MAZBATAYI TÜRKİYE ALEYHTARI MEVZİYE DÖNÜŞTÜREN GAFİLLER'

FETÖ'cülerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunduklarını belirten Bahçeli, Afrika ülkelerinde FETÖ'cülerin tezgahıyla mazbata koroları kurulmakta olduğunu söyledi. Bahçeli, "Mazbatayı Türkiye aleyhtarı mevziye dönüştüren gafiller küresel kullanıma hazır olduklarını göstermek için her yola müracaat etmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar siyasi sürece adeta çivilenmiştir. Türkiye çok tehlikeli bir girdaba yuvarlanmaktadır. Sokaklar karıştırılmak, kaos dinamikleri harekete geçirilmek istenmektedir. Ekonomik saldırılara mihmandarlık yapan siyasetçilerin gözünü kin ve nefret bürümüştür. CHP-İP-HDP-PKK-FETÖ ortaklığı çok vahim boyutlara ulaşmıştır. Ekrem İmamoğlu terörist Demirtaş'a methiyeler düzmekte, Ermeni'sinden Rum'una ne var ne yok selam göndermektedir" diye konuştu.

'LEŞ AVCILARINA İZİN YOK'

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğine vurgu yapan Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı milli hedeflerden sapma göstermeyecektir. Siyasetin eskileriyle yeni sayfa açmak isteyen zalimlerin, Cumhur İttifakı'nın kristalize ruhunda çatlaklar oluşturmaya çalışanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Leş avcılarına izin yoktur. Kavga bekleyenlere müsamaha yoktur. İhtilaf bekleyenlerin, itilaf gözleyenlerin şansı yoktur. Türkiye'yi teslim almak için Cumhur İttifakı'nın zaaf anını kollayanlara ant olsun göz yummak söz konusu olmayacaktır. MHP ile AK Parti çelikten iradedir, bu irade Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır. Hiç kimse boşuna beklemesin, boş yere hayal kurmasın, Cumhur İttifakı Türkiye'yi 2023'e taşıyacaktır."

'İSTANBUL'DAKİ SEÇİMLERE ŞAİBE KARIŞMIŞTIR'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 31 Mart'tan 17 gün sonra, yani 17 Nisan'da mazbatasını alıp, görevine 'şimdilik' başladığını belirten Bahçeli, "Musakka edebiyatından veri tabanı ve altyapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü itiraz süreci de çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hakimdir. Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüzüne çıkan vahim iddialar yenilir yutulur türden değildir. En doğru, en makul kararı Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır. 17 gün boyunca mazbatayla yatan, mazbatayla kalkan, toplumu kutuplaştıran, siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan Sayın İmamoğlu ve partisi büyük bir yanlışın faili olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA SON SÖZ SÖYLENMEDİ'

Mazbata almakla işin bitmediğine dikkati çeken Bahçeli, "Süreç sonlanmamıştır. Şimdi söz sırası Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Biz demokrasiye ve hukuka saygılıyız. Millet iradesine elbette bağlıyız ve saygı duyarız. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemizi de hiç kimse beklememelidir. Henüz her şey bitmiş değildir. Adalet son mercidir. Fakat son söz söylenmemiştir" dedi.

ÜÇ ESKİ BAŞKANI SAHNEYE ÇAĞIRDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının sonunda Türkiye- Irak sınırında şehit olan askerleri andı. Konuşmasının ardından Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin adayları olan Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ve Tarsus Belediye Başkan adayı Şevket Can'ı sahneye çağırdı. Bahçeli, "Belediye başkanlıklarında büyük hizmetleri bulunan bu dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendileri Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönül belediye başkanlarıdır. HDP, CHP, İP bugün için önünü kesmiş olabilir, ama hepsi yerle bir olduklarından bunlar Türkiye'yi yöneteceklerdir" dedi.

Toplantı öğleden sonra basına kapalı devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay görüntüler

-Katılımcıların detay görüntüleri

-Bahçelinin salona gelişi

-Bahçelinin kürsüden rozetinden yüzüğünden detay görüntüler

-Salonun genel görüntüsü

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL - Antalya ()

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2)PİKNİĞE GİDEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde pikniğe giden Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 3 arkadaşın bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ehliyetsiz olarak aracı kullanan Mustafa Atçı (16) hayatını kaybederken, 2 sınıf arkadaşı da yaralandı.

Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Mustafa Atçı, Ebubebir Çiğdem (15) ve Bedirhan Demirbacak (16), hafta sonu tatilini fırsat bilerek pikniğe gitmeye karar verdi. İddiaya göre öğrencilerden Mustafa Atçı, babasından habersiz aldığı 34 DF 3095 plakalı otomobille, 2 sınıf arkadaşını da alarak pikniğe gitmek üzere Hayrabolu ilçesi yönüne doğru yola çıktı. Atçı'nın kullandığı otomobil, Malkara çıkışında sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine taklalar atarak ters döndü. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilinin sürücüsü Atçı, olay yerinde hayatını kaybederken, sınıf arkadaşları Ebubekir Çiğdem ile Bedirhan Demirbacak yaralandı.

Yaralı öğrenciler, gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Atçı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyup, hastaneye akın eden Atçı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Yaralıların hastaneye sevki

-Kaza yapan otomobilden detay

- Cesedin cenaze aracına konması

-Olay yerinden detay

-Kaza gören vatandaşın olayı anlatması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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3)BULAŞIKLARI YIKAMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYIP UYUDU

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen Güngör A. (41), bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiye tartıştığı eşi Emine A.'yı (36) bacağından bıçakladıktan sonra, koltukta uyudu. Eve gelen polis, kocayı uyandırıp gözaltına aldı.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece yarısı alkollü halde eve gelen Güngör A., yemek için mutfağa girdi. Bulaşıkların yıkanmadığını görünce de uyuyan eşi Emine A.'yı uyandırdı. Çift, yıkanmayan bulaşık nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Güngör A., mutfaktan aldığı ekmek bıçak ile Emine A.'yı bacağından bıçakladı. Ardından da koltuğa geçip, uykuya daldı.

Emine A. ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emine A. hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Güngör A.'yı uyandırıp gözaltına aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Emine A. polise verdiği ifadesinde, "Uyuyordum, eşim geldi ve beni uyandırarak mutfağa götürdü. Tezgahın üstünde duran bulaşıkları göstererek, 'bunları neden yıkamadın, neden temizlik yapmadın' dedi. Ben de 'yorgun olduğum için yıkayamadım, yarın yıkayacağım' dedim. Arkamı döndüm. O esnada mutfaktan aldığı bıçak ile beni bacağımdan bıçakladı, sonra da odaya giderek koltukta sızdı, kaldı" dedi.

Polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Bıcaklanan Emine A.'nın hastaneye kaldırılmasından görüntüler

- Hastaneden detaylar

- Şüphelinin gözaltına alınıp sağlık raporu alınmasından görüntüler

- Detaylar

Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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4)VAN'DAKİ CİNAYETİN ZANLISI YAKALANDI

Van'da bir işyerinin önünde kavga ettiği M.Ö.'yü (29) iddiaya göre bıçakla boğazını keserek öldüren S.E. (24), polisin yaptığı operasyonla yakalandı. S.E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. S.E. alacaklı olduğu için M.Ö.'nün yanına gittiğini ve çıkan tartışma sonucu elindeki bıçakla M.Ö.'nün boğazını keserek olay yerinden kaçtığını söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan bir iş yerinin önünde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan bıçaklı kavgada M.Ö. yaralandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı M.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelilerinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. İş yerinin giriş çıkış ve çevre güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kameralarından olay öncesi ve sonrasını inceleyen ekipler, şüphelinin S.E. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, şüpheli S.E.'yi, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli S.E. verdiği ifadesinde, maktulün taşeron olarak inşaat işleri yaptığını, 8 aydır yanında çalıştığını, olay günü alacağını istemek üzere maktulün yerini öğrenerek yanına gittiğini ve aralarında çıkan tartışma sonucu elindeki bıçakla maktulün boğazını keserek olay yerinden kaçtığını söyledi. Gözaltına alınan S.E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yakalanan şüphelinin emniyetten çıkarılması

HABER: Orhan AŞAN/VAN, ()

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5)AÇ KALAN ÇAKAL MAHALLEYE İNDİ

Bartın'da aç kaldığı tahmin edilen çakal mahalleye indi. Çakalın çevrede dolaşması cep telefonuyla görüntülendi.

Bartın'da ormanlık alana yakın olan Gölbucağı Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında, sabah saatlerinde çakal görüntülendi. Hamza Karakuş, aç kaldığı tahmin edilen çakalı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesabında paylaştı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların ardından koşarak giden çakal, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera: Ayhan ACAR - BARTIN, ()

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6)GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİ FESTİVALDE YARIŞTI

İzmir'in Urla ilçesinde, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile düzenlenen 1'inci Urla Gastronomi Festivali, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Zengin Türk mutfağının tanıtım ve sunumlarının yapıldığı festivalde, farklı okullardan katılan öğrenciler yemek yarışmalarında hünerlerini sergiledi.

Urla Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile Urla Meydanı'nda 1'inci Urla Gastronomi Festivali düzenlendi. Yemek yarışmaları, canlı workshop çalışmaları, tadım atölyeleri ve söyleşilerle zengin içeriğe sahip festivalde, zengin Türk mutfağının tanıtımı yapıldı. TAŞPAKON Türkiye Kupası Ön Elemeleri Yemek Yarışması'nın düzenlendiği festivalde, gastronomi öğrencileri birbirinden farklı menüler pişirerek kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye girecek okulların, İstanbul'da gerçekleşecek olan şampiyonaya katılma hakkı elde edeceği bildirildi.

Festivalde düzenlenen zeytinyağı atölyesinde, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler zeytinyağı üretimi ve kullanımı hakkında festival ziyaretçilerini bilgilendirdi. Öte yandan festival alanında kurulan yöresel ürün pazarlarında, yiyecekten el emeği objelere kadar birçok ürün satışa sunuldu.

'URLA GASTRONOMİ ŞEHRİ HALİNE GELDİ'

Festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirten İzmir Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu İzmir Temsilcisi İbrahim Kılıç, "Bugün burada 1'inci Urla Gastronomi Festivali'ni düzenliyoruz. Ciddi bir katılımla birlikte burada TAŞPAKON finallerinin bir ayağını gerçekleştiriyoruz. Burada temel amaç, gastronomi anlamında en iyi nelerin yapılabildiğini göstermek. Urla, daha önce düzenlenen etkinliklerle, bu bölgede yer alan festivallerle, restoranlarıyla bir gastronomi şehri haline geldi. Bizim amacımız, bunun daha üst noktaya getirilmesi için ne yapılması gerekiyorsa buna katkı sağlamaktır. Burada birçok workshop, söyleşi düzenleniyor. İkramlar dağıtılıyor. Bununla birlikte bazı workshoplarımızda tanınmış ünlü şeflerimiz yer alıyor. Aynı zamanda bölgede her hafta sonu kadın üretici pazarı kuruluyor, festivale gelen ziyaretçiler bu pazarı da gezme fırsatı buluyorlar. Urla'nın, İzmir'in festivallere ilgisi olduğunu biliyoruz, bunun daha iyi yerlere götürülmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmalı" dedi.

ÖĞRENCİLER ÜRETİMİN BİR PARÇASI OLDU

Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halim Türk, "Bakanlığımızın meslek lisesi öğrencilerini öncelemesiyle başlayan kapsamlı etkinliklerden bir tanesi bugün Urla'da gerçekleştiriliyor. Bu tarz etkinlikler, toplumumuzda meslek lisesi öğrencilerinin mesleğinde kendilerini ispat etmesini, özgüvenlerini arttırmalarını sağlıyor. Üretmeyen meslek lisesi olmamalıdır. Biz, üretime katkı sağladıkça, çocuklarımızı üretimin bir parçası haline getirdikçe ülkemizi daha iyi yerlere getirebileceğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımız bugün ünlü aşçılarla bir araya gelerek geleceğe ilişkin yönlendiriliyor" diye konuştu.

MARİFETLİ ELLER YARIŞTI

Yarışmada zamanla yarışan Aydın Mehmet Emin Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencisi Şadiye Arıcı, "Biz bugün partnerim Saide Duran ile beraber çilekli, fındıklı pasta ve irmik tatlısı pişiriyoruz. Daha önce provasını yapmadık ama yetiştirebiliriz. Bu etabınkini bilmiyorduk, biz daha çok ana yemekler üzerine çalıştık. Bugün kazanırsak çok mutlu olacağız" dedi.

Yarışmacılardan Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmet Taylan ise, "Bugün çilekli pasta ve ayva tatlısı yaptık. Biz çok hızlıyız, 10 dakika içinde bitireceğiz. Yarışma çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Festivalde görevli gastronomi öğrencilerinden Sıla Çelikcan, "Bölümümüz çok eğlenceli bir bölüm. Mesleğimizi severek yapıyoruz, sevmeden hiçbir şey olmuyor. Sabır ve yetenek isteyen bir meslek. Üniversitede gastronomi okumak istiyorum. Denetleyici veya aşçı olabilirim. Bugün arkadaşlarımız yarışıyor, biz de onların çıkardıkları tabağı jüriye gönderiyoruz. Bir tanesi de burada sergileniyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerle röp.

-Yarışmacılarla röp.

-Festival alanından görüntüler

-İbrahim Kılıç ile röp.

-Halim Türk ile röp.

Haber- Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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7)CEP TELEFONU HIRSIZLARI POLİSE YAKALANDI

Antalya'da alışveriş için gittiği iş yerinde D.D'nin çantasındaki cep telefonu çalan Gürcistanlı K.T. ve M.T., polis ekiplerince yakalandı. İki şüphelinin aynı gün A.V.'nin de telefonunu çaldığı tespit edildi.

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde bir iş yerinde 4 Nisan'da alışveriş yapan D.D., çantasındaki cep telefonunun çalındığı fark edince polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Gürcistanlı K.T. ve M. T. olduğunu tespit etti. Şüpheliler kaldıkları pansiyona gözaltına alındı. Yapılan sorgularında şüphelilerin aynı gün A.V.'nin de cep telefonunu çaldığı belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin polisle birlikte şubeden çıkışı

-Ekip arabasına binmesi

-Asayiş dış plan

-Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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8)DARBE GİRİŞİMCİLERİNE KARŞI KULLANILAN ARAÇLARIN MAKETİNİ YAPTI

Van'ın Erciş ilçesinde kaynak ustası olan Suat Çekmez (53), topladığı demir hurda malzemelerden, 15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerine karşı kullanılan araçların maketlerini yaptı.

Erciş'te yaşayan ve 35 yıldır kaynak ustası olan 3 çocuk babası Suat Çekmez, küçük sanayi sitesindeki dükkanında topladığı hurda malzemelerden, 15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerine karşı kullanılan araçların maketlerini yaptı. İlkokul mezunu olan Çekmez, çocukluğundan beri maket araba meraklısı olduğunu belirterek, boş zamanlarında çeşitli araçların maketlerini yaptığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde verilen mücadeleden çok etkilendiğini anlatan Çekmez, yaptığı bir maket tankı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Ankara’da yetkililere teslim ettiğini söyledi.

Ağabeyinin Kıbrıs'ta vatani görevini yaparken şehit olduğunu da belirten Çekmez, "Boş zamanlarımda hobi olarak çeşitli araba maketleri yapıyordum. Ancak ne olduysa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra oldu. Cadde ve sokaklarda o tankları gördüğümde gözlerim doldu. Ve bu maketleri yapmaya başladım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yapılan tank ve iş makinalarının maketleri

-Suat Çekmez İle röportaj

-Maket araçlardan genel ve detaylar

HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()

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9)KÜÇÜK KIZIN ATATÜRK SEVGİSİ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu'nun dedesiyle gezmeye çıktığında ilk durak olarak evlerinin yakınındaki liseyi ziyaret ederek, okul bahçedeki Atatürk büstünü sevip, okşaması tebessüm ettirdi.

Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, öğretmen ve öğrencileri dışında her gün başka bir misafiri oluyor. Okulun yanında evleri bulunan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu, dedesiyle birlikte gezintiye çıktığında ilk olarak okula geliyor. Kapıdaki güvenlik görevlisine "Ben Atatürk'ün yanına geldim" diyerek bahçeye giren minik Çağla, ardından büstün yanına gidiyor. Dedesinin kucakladığı minik Çağla, önce elleriyle Atatürk büstünü okşayıp seviyor, ardından öpüyor. Çağla, Atatürk'e olan sevgisi gösterdikten sonra okulun bahçesinden dedesiyle birlikte ayrılıp, parka ya da evine dönüyor.

Çağla'nın Atatürk'e olan sevgisi, okuldaki öğretmenlerin de dikkatini çekti. Minik kızın her gün okula gelip, Atatürk büstünü öptüğünü gören bir öğretmen, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Okulun güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen görüntülerde, Çağla'nın Atatürk'e olan sevgisini gösterdiği anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Cep telefonuyla çekilen görüntülerde minik Çağla'nın dedesiyle Atatürk büstü yanına gelmesi

- Dedesinin kucakladığı Çağla'nın büstü elleriyle okşaması ve öpmesi

- Çağla'nın konuşması

- Okulun güvenlik kamerası görüntülerinde torun ile dedenin okula girip büste gitmeleri

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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