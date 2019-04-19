DHA YURT BÜLTENİ -10

Küçük kızın ölümünde 'Mavi Balina' izine rastlanmadı

İzmir'in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki Zehra D.'nin boynunda iple asılı halde ölü bulunmasının ardından polisin yaptığı soruşturmada, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yakınları, Zehra D.'nin evin üst katında oyun oynarken ipin boynuna dolanmasıyla öldüğünü öne sürerken, polisin soruşturması sürüyor.

Üzücü olay dün akşam saatlerinde, Menderes Mahallesi 152 sokaktaki dubleks daireli Özçelik Apartmanı'nda yaşandı. İddiaya göre, evin üst katına çıkan annesi, Zehra D.'yi merdivenlerde, boynunda iple asılı halde buldu. Şoke olan annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kardeşi bulunan Zehra D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kız çocuğun ölümünde intihar ihtimalini de göz önünde bulunduran ve 'Mavi Balina' isimli sanal oyunla bir ilgisi olup olmadığını da araştıran polis ekipleri, Zehra D.'nin tablet bilgisayarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda, genç kızın bu oyunu oynadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yakınları, Zehra D.'nin evin üst katında oyun oynadığı sırada, merdivenlerdeki ipin kazayla boynuna dolanmasıyla meydana geldiğini söyledi.

Zehra D. ve ailesinin oturduğu binanın giriş kapısına, Türk Bayrağı asıldı. Küçük kızın bugün ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Evin önünden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Antalya'da güneşli hava ve deniz keyfi

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da, yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Antalya'ya tatile gelen, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isten yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girip güneşlenerek geçirdi. Bazı vatandaşlar ise kahvelerini alıp arkadaşlarıyla sohbet ederek güneşli havanın tadını çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilenlerin yoğun ilgi gösterdiği Konyaaltı Sahili'ne gelen Norveçli Atosa Foundu (27), Antalya'ya ailesiyle birlikte her yıl geldiğini söyledi. Bu mevsimde Norveç'te böyle bir hava olmadığını söyleyen Foundu, Antalya'yı çok sevdiklerini, denizin berrak, temiz ve çok güzel olduğunu anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Konyaaltı Sahili'nden genel görüntü

- Sahilde oturan vatandaşlardan genel görüntü

- Denizde yüzen kişilerden detay görüntüler

- Sahilde güneşlenen genel görüntü

- Sahilin genel görüntüsü

175 MB /// 1.36 "

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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Domaniç'te kar yağışı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı özellikle Kocayayla dağı geçidini beyaza bürürken, sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç'te aralıklarla yağan yağmur gece saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Özellikle 1500 rakımlı Kocayayla dağında kar yağışının yanı sıra yoğun sis meydana gelirken, araç sürücüleri karda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yolda buzlanma tehlikesine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Beyaza bürünen yollar

-Araçların geçişi

-Karayolları ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),()

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AK Parti'li başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

Ağrı'nın Taşlıçay Belediye Başkanı AK Parti'li İsmet Taşdemir, devraldığı borç durumunu gösteren afişi, belediye binasına astırdı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Taşlıçay ilçesinde yüzde 38.25 oy oranıyla AK Parti'den belediye başkanı olan İsmet Taşdemir, şeffaf belediyecilik amacıyla bugün belediyenin borç listesini açıkladı. AK Partili İsmail Taşdemir'den koltuğu devralan İsmet Taşdemir belediyenin toplam borcunu afiş yaparak belediye binasına astırdı.

Önceki yönetimden kalan borçları tek tek yazan İsmet Taşdemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şeffaf belediyecilik ve halkla birlikte yönetim kapsamında belediyenin borç listesini çıkardık. Adaylık sürecinde herkese, halkla birlikte yöneteceğimize dair söz verdim. Bu anlamda ilçe halkının gelir ve giderlerimizi bilmesi gerekiyor. 6 bin nüfuslu şirin ilçemizin gelişmesi için ilgili yerlere başvurarak destekler alacağız inşallah" dedi.

Belediye binasının dışına astırılan toplam 18 milyon 277 bin liralık borç listesi şöyle:

"İller Bankası kredi borçları toplamı: 14 milyon 560 bin TL, Belediye Personel LTD. ŞTİ. SGK prim borcu: 90 bin TL, Sosyal sigorta pirim borcu işçi primi: 1 milyon 100 bin TL, Emekli sandığı memur emekli kesenekleri 1 milyon 300 bin TL, Mal Müdürlüğü’ne gelir vergisi: 256 bin TL, Ödenmeyen firmalar ve şahıs ödemeleri: 880 bin TL, Serhat Kalkınma Ajansı aidat ödemesi: 26 bin TL, Elektrik borçları: 65 bin TL."

Görüntü Dökümü

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-Belediye binasına asılan afişten detay

-Vatandaş ile röp

-Belediye başkanı ile röp

SÜRE: 01.47 BOYUT: 200 MB

Haber-Kamera: Selahattin Kaçuru / Taşlıçay / AĞRI,()

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Koşusunun zehirlediğini öne sürdüğü buzağısına otopsi yapılmasını istedi

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde besicilik yapan Habib Bıdak (45), komşuları tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdüğü buzağıyı valiz içinde getirip, valilik binası önüne bıraktı. Buzağıya otopsi yapılmasını isteyen Bıdak, gözyaşları içinde, "Bu hayvana bunu yapanlar cezalandırılsın" dedi.

Uğurludağ ilçesinde yaşayan Habib Bıdak'ın buzağısı sabah saatlerinde öldü. Bıdak da ölü buzağıyı valize koyup, yolcu taşımacığı yapan minibüs ile Çorum merkeze getirdi. Gazi Caddesi'ndeki valilik binası önünde valizden çıkardığı buzağıyı, kaldırıma bıraktı.

Komşularının zehirlediğini öne sürdüğü buzağıya otopsi yapılmasını isteyen Bıdak, dakikalarca gözyaşı döktü. Bıdak, çevredekilerin ihbarıyla gelen polislere, "Buzağımı komşularım zehirleyip, öldürdü. Derdimi hiçbir yetkiliye anlatamıyorum. Bu hayvana bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Buzağımın otopsisinin yapılmasını istiyorum. Bu yüzden buzağımı valize koyup, getirdim" dedi. Polislerin uyarısı üzerine Habib Bıdak, telef olan buzağayı alıp, bölgeden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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- Habib Bıdak açıklama

-Ağlaması

-Polislere yaşadıklarını anlatması

-Telef olan buzağıyı valize koyması

-Valizle birlikte polis otosuna bindirilmesi

-Detaylar

(SÜRE:4 dk 30 sn ) (BOYUT 622 MB )

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- /ÇORUM, ()

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Kayalıklardan düşüp yaralanan yaban keçisi tedaviye alındı

TUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kayalıklardan düşüp yaralanan yavru yaban keçisi, tedavi altına alındı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 2 hafta önce kayalıklardan düşüp, yaralanan yavru yaban keçisi, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Koruma altında oldukları için avlanması yasak olan yavru erkek dağ keçisi, tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Baran Kar, yavru yaban keçisinin tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacağını belirterek, "Munzur Vadisi'nde kayadan düşme sonucu sol arka bacağında yumuşak dokuda zedelenme gözüküyor. Bir haftadır tedavisine devam ediyoruz. Bir hafta daha tedavisini yaptıktan sonra genel durumuna bakacağız ve tam iyileştiğinden emin olduktan sonra tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yavru keçinin bulunduğu yer

- Yavru keçiye veterinerin iğne yapması ve kontrol etmesi

- Veteriner hekimin yavru keçiyi kucağına alması

- Veteriner hekim Baran Kar'ın konuşması

- Yavru keçiden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 205 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ, ()

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Elazığ'da polis merkezlerine 'Güven Masası' kuruldu

ELAZIĞ'daki polis merkezi amirliklerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başlatılan proje kapsamında 'Güven Masası' kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ülke genelinde polis- halk ilişkilerini en üst seviyeye taşımak ve vatandaşların polis merkezlerine rahat gidebilmesini sağlamak için hayat geçirilen 'Güven Masası' projesi Elazığ'da hayata geçirildi. Kent merkezi ve ilçelerdeki polis merkezlerine 'Güven Masası' kuruldu.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ülkemiz genelinde polis- halk ilişkilerini en üst seviyeye taşımak ve vatandaşlarımızın polis merkezi amirliklerine gönül rahatlığı ile gidebilmesi, şikayet ve ihbarlarının dile getirebilmesi, güvenlikle ilgili kaliteli ve iyi hizmet alabilmesi için, Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri kapsamında 81 ilde bulunan 700 polis merkezi amirliğine 'Güvenli Türkiye' vizyonuna uygun birimler haline getirmek amacıyla 'Güven Masası' kurulmuştur. Bu kapsamda, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüzce ilimizde Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliği'nde ve Alacakaya, Palu, Sivrice, Baskil, Arıcak ilçelerimizde bulunan polis merkezi amirliklerinde 'Güven Masası' kurularak halkımızın hizmetine sunulmuştur" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşın polis merkezine gelmesi

- Güven masasında polis memurunun vatandaşı karşılaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()