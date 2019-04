DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ON NUMARA'DA 8 BÜYÜK İKRAMİYE KARACABEYLİ TALİHLİYE ÇIKTI

ON Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde 12 büyük ikramiyeden 8'i Bursa’nın Karacabey ilçesinde aynı kişiye çıktı. Bu durum sosyal medyada tartışma yaratırken, Milli Piyango İdaresi’nden (MPİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada, aynı kişi tarafından oynanan 4 kupona 8 büyük ikramiyenin çıktığı belirtildi. Kuponların oynandığı bayinin işletmecisi Aykut Asa ise talihlinin sayıları birer farkla, farklı kombinasyonlar yaptığını söyledi. Milli Piyango'nun her hafta Pazartesi akşamı çekilişi yapılan ‘On Numara’ şans oyununda büyük ikramiye bu hafta 12'ye bölündü. Büyük ikramiyenin 8'inin, dün Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Panayır Caddesi’ndeki şans oyunları bayisinde kuponları yatıran kişiye çıktığı ortaya çıktı. Çekiliş sonunda 4 kuponun 8 kolonunda, 1, 2, 6, 8 11, 12, 14, 23, 26, 27, 29, 34, 36 41, 42, 51, 54, 58, 67, 69, 77, 79 sayılarından 10'unu bilen talihli, toplam 225 bin liranın sahibi oldu. Ancak talihli henüz ortaya çıkmadı.

TARTIŞMA YARATTI, MİLLİ PİYANGO İDARESİ AÇIKLAMA YAPTI

Büyük ikramiye çıkan 8 kolonun aynı bayiden ve aynı kişi tarafından oynanması, sosyal medyada tartışa yarattı. Bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İdaremiz bayisi, bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır" ifadeleri kullandı.

Kuponların tamamının bayi Aykut Asa tarafından oynatıldığına işaret edilen açıklamada, "İdaremiz bayisi Aykut Asa, 15 Nisan Pazartesi günü 17.00-18.00 saatlerinde bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır" denildi.

BAYİNİN İŞLETMECİSİ KONUŞTU

Kuponların oynandığı bayinin işletmecisi Aykut Asa ise, "Mart ayında Şans Topu'nda 137 bin liralık büyük ikramiyeyi vermiştik. Büyük ikramiyeyi 8 kez bilen talihlinin benim bayimde oynadığını duyunca çok şaşırdım. Diğer il ve ilçelerde de duyuldu bu durum. Müşterilerim arttı. Biz Karacabey’de olan bir bayi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Bunun da en güzel örneği bu talihlimiz" dedi.

SAYILARI BANKO OLARAK İŞARETLEMİŞ

Talihlinin sayıları banko olarak işaretlediğini belirten Aykut Asa, "Sayıları birer farkla, farklı kombinasyonlar yapmış. Bu büyük ikramiyeyi tutturan tek bir kişi. Müşterimiz büyük ikramiye bize çıkmaz diye düşünüyorlar. Ben Karacabey’de bir bayiiyim. 10 tane kupon yapan müşterime 8 büyük ikramiyeyi verdik. İstanbul’da biliyorsunuz ki Nimet Abla var. Biz de Bursa’da bir Nimet Abla yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'TALİHLİYİ TANIDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM AMA HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI'

Bayinin bulunduğu Runguçpaşa Mahallesi'nin muhtarı Kemal Tetik (59) ise, "Ben de uzun yıllar şans oyunu bayisi işlettim. Ancak ilk defa bu kadar şanslı birini görüyorum. Bu talihlinin arkadaşımızın bayisinden çıkması bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz ki talihliler toplumda deşifre olunca rahatsız ediliyorlar. Talihliyi şu an bilmiyoruz, ama burada tanıdığımız birine çıktığını düşünüyorum. Çünkü şans oyunu oynayan insanlar genellikle birbirini tanır. Bu arkadaşımız çok şanslı biriymiş" şeklinde konuştu.

'İLÇEMİZ İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR DURUM'

Talihlinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Ahmet Orhan, "Talihli belki benim çalıştığım kahvehaneden biri olabilir. Büyük ikramiyenin Karacabey’imize çıkması sevindirici. Tahminimce 8 büyük ikramiyenin de bir ilçeye çıkmış olması On Numara şans oyunu tarihinde bir ilk. Bu bizim için sevindirici bir olay. Tabi ki bana çıkmaması da üzücü bir olayö dedi.

2)KAZADA ALEV ALAN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ

GİRESUN'un Görele ilçesinde menfeze çarpan otomobilin sürücüsü Nihat Şanlı (65) yaralanırken, eşi Zennihar Şanlı (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.00 sıralarında Görele ilçesi Karaburun köyü mevkisinde meydana geldi. Trabzon yönüne gitmekte olan, Nihat Şanlı idaresindeki 34 BE 0374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarparak alev aldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla sürücü ve eşi araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Sürücü yaralanırken, araçta bulunan eşi Zennihar Şanlı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Nihat Şanlı, olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zennihar Şanlı'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

3)DOLU YAĞIŞI SARUHANLI'DAKİ ÇİFTÇİLERİ ZARARA UĞRATTI

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 30 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, başta üzüm bağları olmak üzere karpuz, biber ve domates ekili alanlar ve seralarda hasara yol açtı. Saruhanlı ilçesinin Develi, Kumkuyucak ve Nuriye mahallelerinde dün (pazartesi) saat 16.30 sıralarında başlayan dolu yağışı, 30 dakika boyunca etkili oldu. Üzüm bağları başta olmak üzere toplam 10 bin dekar alandaki karpuz, biber ve domates ekili alanlar ile seralarda hasara yol açtı. Bu yıl don olayları ve doluyla karşılaşan çiftçi, devletten yardım istedi. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri ise, zarar gören alanlarda ön hasar belirleme çalışmalarına başladı.

Hasar gören arazileri kontrol eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı, 2019 yılına afetle başladı. Kumkuyucak'ta 5 bin dekar, diğer mahalleler de 5 bin dekar olmak üzere toplam 10 bin dekara yakın bir arazide hasar oluştu. Çiftçimiz için çok büyük kayıp. Tek tesellimiz, bağlarımızın çoğunluğunun sigortalı olması. Sigortanın önemi burada bir kat daha artıyor. Ziraat mühendisleri arkadaşlarımızla birlikte incelemeye çıktığımızda durumun vahametini gördük. Çiftçimiz için zor bir yıl başlayacak. Yalnızca bağ alanlarında değil karpuz, biber ve domates gibi ekili alanlarda da büyük bir hasar meydana geldi" dedi.

'DEVLET BÜYÜKLERİNDEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Kumkuyucak Mahallesi Muhtarı Nuri Karacaoğlu, "Doludan dolayı zararımız büyük. Sadece bağ olarak değil, ekilmiş domatesler, karpuzlar, kavunlar da var. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi. Çifkçilerden Bahtiyar Tosun da kendisinin 150 dekar bağının zarar gördüğünü ifade ederek, "Bağlarımız tamamen bitmiş durumda. Dolu sonrasında bağa geldiğimde, yerlerde dört parmak dolu olduğunu gördüm. Allah tüm çiftçilerin yardımcısı olsun. Buradaki tek tesellimiz bağlarımızın sigortalı olması" dedi.

4)ÇOCUKLARINA BAKACAK KİMSE OLMADIĞI NAKLİNİ ERTELEDİĞİ BÖBREĞE 10 YIL SONRA KAVUŞTU

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde yaşayan ve çocukları küçük olduğu için daha önce böbrek naklini kabul etmeyen 10 yıllık kronik böbrek hastası Hülya Demirel(43), beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki kadının böbreğinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Havsa ilçesinde 10 yıl önce eşi tarafından terk edilip 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Hülya Demirel, rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede kronik böbrek hastası olduğunu öğrendi. Daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakil Ünitesi'nde, diyalize bağlanan Demirel'i, doktorlar listeye yazılıp böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Kızları 15 ve 18 yaşına gelen Demirel, çocuklarının ısrarıyla 7 ay önce Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Nakil Ünitesi'nde böbrek nakli için başvuruda bulundu. Demirel, adı açıklanmayan ve 68 yaşında ölen bir kadının ailesinin bağışlaması üzerine kadının kadavrasından alınan böbreği

nakledilmesiyle hayata tutundu.

'HAYATIMDA HİÇ BÖYLE MUTLU OLMAMIŞTIM'

Böbrek nakli olan Hülya Demirel, eşi tarafından 2 çocuğuyla 10 yıl önce terk edilmesinin ardından kronik böbrek hastası olduğunu öğrendiğini ve çocuklarına bakacak kimse olmadığı için böbrek nakli olmayı kabul etmediğini anlattı. Demirel, şöyle dedi:

"2008'den beri böbrek hastasıyım. O yıllarda çok şanssız, talihsiz olaylar geçti başımdan. Eşim bıraktı gitti beni, 2 kızım var. Ondan sonra ben bir ay içerisinde böbrek hastası oldum. Üzüntüden midir bilemiyorum. Hastaneye geldim, böbrek hastasısın dediler. Şok oldum. Kimsem de yok, iki kızım var. Bir gelirim de yok. Sosyal yardımlaşmadan Allah razı olsun bugüne kadar hep onun geliriyle geçindim. Hiç organ naklini düşünmemiştim. Hiç şansım olmadığı için bana böbrek çıkmaz dedim. Ondan sonra İlhan hocamın ısrarlarıyla tahlillerimi yaptırıp, 7 ay önce böbnek nakli olmak için başvurdum. Beni telefonla arayıp böbreğin çıktığını söylediler.

Şaşırdım, çok heyecanlandım. Daha 7 ay oldu dedim. O gece sabaha kadar uyumadım ve hastaneye geldim. Bana uygun bulunmuş, kısmetmiş. Bağışlayandan da Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Çok duygulandım. Hayatımda hiç böyle mutlu olmamıştım. Tamer hocamdan Allah razı olsun. Bir yere gidemezdim. Çocuklar ufak, gezmek istiyorlar, ben rahatsızım. İnşallah bundan sonra hayatım daha güzel olacak. Her istediğimi yapmak istiyorum. Gezmek istiyorum. Yemek, içmek istiyorum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu. Çocuklarım büyüğü 18, küçüğü 15 yaşında. Küçüğü çok etkilendi. O ısrar etti bana anne böbrek nakline yazıl dedi. Ben düşünmüyordum. Hocalarım sayesinde İlhan hocam çok ısrar etti. Bundan sonrası bir mucize. Onca insan içinde bana böbrek mi çıkacak diye düşündüm. Hayata küsmüştüm, nakil olmak istememiştim, içimden gelmemişti."

"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞENLERİN YAKINLARI ORGANLARINI BAĞIŞLASIN'

Demirel'e böbrek naklini gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi Başkanı Prof Dr. Tamer Sağıroğlu, hastasının 10 yıldır diyalize giren hastası olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Kendisini yaklaşık 20 gün önce uyan bir böbrek nakli için merkezimize çağırdık. Başarılı bir ameliyattan sonra naklimizi gerçekleştirdik. Kadavradan, beyin ölümü gerçekleşen bir hastamızdan nakil yaptık. Böylece kendisi böbreğine kavuşmuş oldu. Hayatı sıkıntılarla geçen bir hastamız ve hiç umudunun olmadığı bir dönemde kendisine böbrek çıktı, naklettik. Şu anda da kendisi oldukça sağlıklı 2 çocuğuyla birlikte mutlu bir şekilde inşallah yaşamını sürdürecek. Türkiye'de canlı böbrek nakli oldukça fazla ama kadavradan nakil olarak biraz gerilerdeyiz. Dolayısıyla buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Beyin ölümü gerçekleşen insanlarımız yakınlarına organ bağışında bulunurlarsa birçok insanı tekrar hayata kavuşturabilirler, yeniden yaşama döndürebilirler. O yüzden her beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin yakınları, organlarını bağışlamasını öneriyorum" dedi.

'20 BİNİN ÜZERİNDE BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR'

Türkiye'de 20 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu söyleyen Sağıroğlu, "Türkiye'de Yaklaşık 20 binin üstünde böbrek nakli bekleyen hasta var. Ama sisteme kayıtlı olan hasta sayısı 15 ile 20 bin arasında. Böbrek hastaları için öncelikle koruyucu hekimlik çok önemli. Böbrek yetmezliğine girmeden önce tansiyonunuz varsa tansiyonunuzu, şekerinizi kontrol ettirmelisiniz. Diyabet hastaları çok dikkat etmeli. Diyabetini kontrol ettirmeli. Böbreğin kendi hastalıkları da var onların da nefroloji tarafından takip edilmesi gerekiyor. Tabi bu arada tuzu da söylemeden edemeyeceğim. Yaşamınızda tuzunuzu oldukça çıkarmalısınız" dedi.

5)VAN'DA HDP'Lİ KAYA VE MECLİS ÜYESİ ÇOBAN'A 'EŞ BAŞKANLIK' DAVASI

VAN'da, PKK'lı teröristlerin mezarlarını 'sözde' şehitliğe dönüştürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan büyükşehir belediye eski başkanı HDP'li Bekir Kaya ve meclis üyesi Hatice Çoban hakkında, görevleri sırasında, yasal dayanağı olmamasına rağmen 'eş başkanlık' sistemi uyguladıkları gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan incelemede, yargı kararına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi'nde 'eş başkanlık' sistemini uyguladıkları tespit edilen Bekir Kaya ile Hatice Çoban hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Van 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda, şüpheliler hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izinle soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, Kaya ve 'eş başkanlık' sıfatını kullanan Çoban'ın 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kamu idaresinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı'nın görev emri üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı incelemeyle hazırlanan raporda; resmi evrakta belediye başkanının imzası yanında 'eş başkan' sıfatıyla ikinci bir imzanın olduğu, yazışmalara dayanak teşkil eden meclis kararının, Valilikçe yargıya taşınması üzerine Van 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, belediyenin karara uyarak söz konusu uygulamayı yazışmalardan kaldırmasına rağmen internet sitesinde 'eş başkanlık' uygulaması ile ilgili bilgilere yer verdiği ve yargı kararını uygulamadığının belirlendiği kaydedildi.

Yapılan ön inceleme sonucunda hazırlanan raporda, Van 3'üncü İdare Mahkemesi'nin aldığı 'yürütmenin durdurulması kararı'nın belediyenin itirazı üzerine dosyanın görüşüldüğü Danıştay 8'inci Dairesi'nce de onandığı belirtildi. Şüphelilerin, yasalarda öngörülmeyen 'eş başkanlık' sistemini yazışmalarda kullanmaktan vazgeçtikleri ancak, hukuki sürece rağmen, fiilen internet sitelerinde kullanmaya devam ettikleri, yine 'eş başkanlık' sıfatını vatandaş görüşmeleri ve toplantı davetiyelerinde kullandıkları belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde soruşturmaya konu eylemler nedeniyle kamu zararı bulunup bulunmadığına yönelik araştırması sonucunda da, belediyede 'eş başkan' sıfatını kullanan Hatice Çoban'a 113 bin 604 lira yersiz ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin bu sıfatın kullanılması nedeniyle haksız ödemede bulunarak ve haksız ödeme yapılmasını kabul ederek kamu zararına neden olmak suretiyle 'görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri belirtildi. İddianamede, "Ayrıca şüpheli Hatice Çoban'ın, belediye başkanlığı görevini yasal düzenlemelere aykırı olarak var olmamasına rağmen 'eş başkanlık' adı altında üstlenip yerine getirmeye çalışmak suretiyle 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu işlediği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

