DHA YURT BÜLTENİ -10 

YURT BÜLTENİ -10

Karadeniz'de PKK'nın izi silindi



Karadeniz'de son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve halk tam destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölgeden kaçan teröristlerin izi silindi. Güvenlik birimleri, teröristlerden temizlediği Karadeniz'de teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor.

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz'e gönderilen örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerinin tamamı, son 4 yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve köy korucularının operasyonlarına Karadeniz halkının da desteğiyle büyük başarılar elde edildi.

ARANAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

İnsansız hava araçları destekli sürdürülen operasyonlarda, Karadeniz'e sansasyonel eylemler yapmak üzere gönderilen 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristin 15'i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist gruba sonradan takviye gönderilenlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nca, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri' kategori ile aranan teröristlerden olduğu tespit edildi.

İZLERİ SİLİNDİ

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına korucular ve halk tam destek verirken, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli takip altında tutulan bölgeden kaçan teröristlerin izi silindi. Güvenlik birimleri, teröristlerden temizlediği Karadeniz'de teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerin tamamen yok edilmesiyle, bahar döneminde Tunceli-Erzincan üzerinden yeni terörist grupların sızma girişiminde bulunabileceği ihtimali üzerine Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı bahar operasyonu yürütülüyor. Yeni terörist grupların, bölgede halk desteği alamadıkları, İHA ve askerlerin yoğun operasyonları sonucu adım atamaz hale geldikleri, Karadeniz'e tekrar gelmeye korktukları istihbarat birimlerince tespit edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı özel timler, bölgede sürekli teyakkuzda olurken, yayla evlerinden erzak çalınmasını önlemek içinde sıkı takip sürüyor.

TRABZON-GÜMÜŞHANE SINIRINDA OPERASYON

Trabzon'un Maçka ilçesi ve Gümüşhane'nin Torul İlçesi kırsalında komando birlikleri, dağları didik didik arıyor. Bölgede teröristlerin geçiş güzergahlarına pusu atan komandolar, hırsızlık olup olmadığı yönünde yayla evlerini kontrol ediyor. Operasyonların bölgede belirli aralıklarla süreceği öğrenildi.

ORGENERAL ÇETİN, KARADENİZ'DE

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karadeniz'de askeri birlikleri denetledi. Orgeneral Çetin'e, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit eşlik etti. Orgeneral Çetin, askeri birliklerin yanı sıra bölge illerin valileri ile de bir araya geldi.



Hatay’da gözaltına alınan 14 göçmen kaçakçısı adliyede

Hatay'da düzenlenen operasyonla resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında din görevlisi ve polis memurunun da bulundu 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan çeteye yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında polis memuru M.S. ve cami imamı olduğu belirtilen M.D. ile birlikte Suriyeli M.A., M.S. ve Türk vatandaşı M.S., A.K., S.A., A.D., İ.G., M.S., M.M.A., M.B., M.A. ve A.D. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet mühür basımında kullanılan metal parça, 1 adet mühür yapımında kullanılan metal parça, Suriye uyruklu şahıslara ait kimlik yapımında kullanılan fon kağıtları, 2 adet harddisk, 7 adet cep telefonu ile bunlara ait 8 adet sim kartı, 1 adet flash bellek, sahte olduğu değerlendirilen kimlik kartları ile bunların yapımında kullanılmak üzere evrak ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan Ersoy: "Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli ziyareti kapsamında Laodikya Antik Kenti'ni gezdi. Antik kentteki 1906 yıllık tarihi heykeli tanıtan Bakan Ersoy, "Laodikya'da kazıları hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip, marka bir antik şehir yaratabiliriz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarının devam ettiği Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de Bakan Ersoy'a eşlik etti. Antik kenti dolaşan Bakan Ersoy, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Ersoy, daha sonra çalışmalar sırasında bulunan Roma dönemine ait, İmparator Traian'a ait 1906 yıllık tarihi heykeli tanıttı. Bakan Ersoy, gezinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Laodikya'da kazılar hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizde kazıları hızlandırma kararı almıştık. 2 aylık kazı genişletme kapsamında başvuru yapmışlardı. İlk onaylanan 20 program içindeydi. Hakkını veriyor olmak bizi sevindirdi. Projesini layıkıyla uygulayan hocaların katkı oranlarını yükseltip, daha hızlı çalışabilmeleri için daha geniş kadrolar tanıyacağız. Laodikya'ya sık sık geleceğim. Bu hızla devam ederlerse, daha geniş katkılarda önümüzdeki yıl çalışmalara devam edecekler. Yurtdışında akla gelen ilk antik şehrimiz Efes oluyor. Laodikya'ya da baktığımızda çok sayıda eser var. Laodikya'da kazıları hızlandırıp 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip marka bir antik şehir yaratabiliriz. Görülebilecek ziyaret edilebilecek yerler yaptıkça yurt dışından gelecek ziyaretçi sayısında da ciddi artış oluyor. Laodikya'da başarılı çalışmalar yapılıyor. Bizde katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sıfır Atık" Sergisi renkli görüntülere sahne oldu

İzmir'de, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 150 okulun katılımıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan çalışmalar, 'Atma Dönüştür' adı altında sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, İzmir Valiliği tarafından başlatılan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Çevre ve Şehircilik Müdrürlüğü tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'Atma Dönüştür' adı altında sergi düzenlendi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki sergide, İzmir ve ilçelerinden 150 okulun çalışmalarına yer verildi. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, atık oluşumunu azaltmak, kaynakların verimli yönetimi ve çevre kirliliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan proje kapsamında sergilenen çalışmaların hepsinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından cam, şişe, kağıt gibi geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığı belirtildi. Serginin açılışına İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, İzmir Çevre Yönetimi Şube Müdürü Kemal Kılıç, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Açıış öncesinde, anaokulu, ilkokul ve lise öğrencilerinin proje kapsamında tamamı geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerle sunduğu defile ilgi çekti.

Sergi açılışının kurdelesini çocuklarla beraber kesen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de proje kapsamında yaklaşık 7 bine yakın öğretmenimize bu konuda eğitim verildi. Anaokulundan liseye kadar 10 binin üstünde öğrencinin yapmış olduğu çalışmaları burada sergiliyoruz. Hem farkındalık hem de bir bilinç oluşturuyoruz" dedi.

Kazada ölen üniversiteli Şeyma, son yolculuğuna uğurlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, yarış yapan 2 otomobilden birinin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Selim Coşkun (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı. Bu sırada Yavuz Selim Coşkun yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü Coşkun ile birlikte otomobildeki Emin Duha Özkaynakçı (20) Numune Hastanesine, Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan otomobil ile yarıştığı ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü C.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TABUTUNDA DUVAKLA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksek Okulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şeyma Kılıç'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz genç kız için, öğle namazı sonrası Fatih Mahallesi Kuba Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler, Şeyma'nın babası Faruk Kılıç, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında Şeyma'nın tabutunun üzerine duvak konuldu. Namaz sırasında babası Faruk Kılıç'ın üzgün olduğu ve okul arkadaşlarının da gözyaşı döktüğü görüldü. Cenaze namazı sonrası Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Şeyma'nın babası Faruk Kılıç'a başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Şeyma Kılıç'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

=========================================

Ormandaki mezardan köpek ölüsü çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir kişinin ihbarı üzerine polis tarafından açılan mezardan, köpek ölüsü çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir kişi, çam ağaçları arısında bir mezar olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Mezar etrafında inceleme yapan polis, çeşitli elbiseler ve kanlı ıslak mendiller olduğunu belirledi. Mezarı yaklaşık 1 hafta boyunca takibe alan polis, dün akşam saatlerinde kazdı. Uzman ekipler tarafından kazılan mezardan, naylona sarılı köpek ölüsü çıktı. Polis, köpek ölüsünü aynı yere gömdü.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı’nın CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’ın, şehit ailelerine verdiği kahvaltıda kendisine, "Bu hendekler yapılırken ses çıkarmayan insanlarla şu anda birlikte olmanız bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Benim kızım şu an babasız ve bunca şehidin çocukları babasız. Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz?" diye soran şehit Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e '"Provokatör" diye karşılık vermesini kınadığını söyledi.

Adana’da Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde esnafla bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’ın şehit ailelerine verdiği kahvaltıda, şehit Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek ile yaşanan tartışmayı hatırlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız da konuyu gündeme getirdi, en yüksek düzeyde hassasiyetini söyledi. Aile bakanlığımız da konuyu takip ediyor. Maalesef Adana'mızda yaşanması ayrıca üzücü" dedi. Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"'Bu provokatörü buradan atın' denilmesi tüm milletimize karşı saygısızlık. Çünkü milletimiz varlığını şehitlere borçlu. Şehit ailelerimiz devletimizin ve milletimizin namusu. Orada eşini bu memleketin güvenliği, geleceği için şehit vermiş bir eşin, küçük kız çocuğu olan bir eşin acısı. Bugün sabah kendisini ziyaret ettik. Canımızı yakan bir şey daha oldu. Orada kendisine dönük bu saygısızlık yapıldığı zaman kalkıp giderken masada bardak devriliyor, birileri önünü kesiyor. Belediye görevlisi midir otel görevlisi midir bunun açığa çıkması için takipçisi olacağız. Diyorlar ‘Bu masrafları kim ödeyecek?’. Yani hem bir şehit ailesine saygısızlık yapılıyor, hem bardak kırıldı diye bu şehit ailesinden tahsil edilmeye çalışılıyor, önü kesiliyor. Saygısızlık üstüne saygısızlık var. Dolayısıyla, bu işte sorumluluğu olanların, orada kendisine bu şekilde 'Provokatör' diye seslenenlerin orada bulunan siyasilerin, görevlilerin hepsinin özür dilemesi gereken bir durum. Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz. Ayrıca daha sonra bu masrafları kim ödeyecek diye önünü kesenler kimse bunun açığa çıkarılması için özel şekilde bunun takipçisi olacağız."



İhale sonrasında polis tabanca çekti iddiası



Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki bir kafenin ihalesi sonrası taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre ihaleyi kaybeden S.E.Y.'nin kardeşi polis memuru M.Y. tabancasını çekince, taraflar arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis, ifadelerine başvurmak üzere tarafları polis merkezine götürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi içinde yer alan Olbia Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı içindeki kafe için yapılan ihaleyi alan ve kaybeden taraflar grup arasında 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Sabah görevden çıktığı için üniforması ile ihaleyi kaybeden kardeşi S.E.Y.'nin yanında gelen polis memuru M.Y., iddiaya göre tabancasını çekip ihaleyi kazanan kişileri tehdit etti. İhaleyi kazanan S.G. ve Y.D., karışıklık sırasında M.Y'nin elinden tabancasını aldı. Tabancasının alınmasına sinirlenen M.Y., bunun üzerine biber gazı sıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri geldi. Polis memuru M.Y. ile S.E.Y., S.G. ve Y.D., ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Taraflar, polis merkezinde birbirinden şikayetçi oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polis memuru M.Y. hakkında idari soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.



Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma'yı en geniş topraklara ulaştıran ve Su Yasası'nı onaylayan İmparator Traian'in 3 metre boyundaki zırhlı heykeli bulundu. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, depremde yıkılan ve 356 parça halinde bulunarak birleştirilen heykelin özellikleri açısından dünyada eşi ve benzere bulunmadığını söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Stadyum caddesinde yapılan kazı çalışmalarında M.S. 98 ve 117 yılları arasında Roma'nın imparatoru olan Traian'ın heykel parçaları bulundu. Arkeologları heyecanlandıran buluş sırasında 356 parça halindeki heykel titiz bir çalışmayla birleştirildi. Tamamlandıktan sonra 3 metre boyunda olan imparator Traian heykeli, dünyada eşi benzeri bulunmadağı belirtildi. İmparatorun gerçekçi portresini yansıtan, göğüs bölümündeki zırhta dünyaya hakimiyeti sembolize eden Zeus'un yıldırımları, imparatorun düşmanlarına karşı korkutucu yanını gösteren Medusa başı, güzel sanatlarını koruduğunu gösteren karşılıklı iki grifon, antik kente 20 kilometre uzaklıktaki Başkarcı Dağı'ndan su getirmesi yönüyle dolu su testisi, sağlık yönüyle haşhaş kapsulleri, bolluk ve bereket yönüyle de çok canlı bitkiler işlenmiş olduğu gücünü de simgeleyen imgeler olması yönüyle eserin önemli olduğu belirtildi. İmparatorun yanında diz çökmüş şekilde, elleri arkadan bağlı, savaşlarda fethettiği ülkeleri simgeleyen esiri de bulunuyor. Bulunan 3 metre boyundaki imparator heykelin dünyada şimdiye kadar bulunan imparator heykelleri arasında özellikleri açısından en önemlilerinden biri olduğu kaydedildi.

SU YASASINI ONAYLAYAN İMPARATOR

Laodikya Antik Kenti'nde 2015 yılında yapılan kazı çalışmalarında Stadyum Caddesi'nde bulunan İmparator Traian'a ithaf edilen Anıtsal Çeşme'de Su Yasası ortaya çıkarılmıştı. 1 metre boyunda 90 santimetre genişliğindeki mermer blok üzerinde 30 satırlık Grekçe yazılı Su Yasası'nı da imparator Traian'ın onayladığı tespit edildi.

DÜNYA ARKEOLOJİ AÇASINDAN ÖNEMLİ BİR HEYKEL

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bulunan imparator heykelinin dünya arkeoloji açısından önemli bir eser olduğunu belirterek, "Stadyum Caddesi'nde yaptığımız kazı çalışmalarında dünyada eşi benzeri olmayan imparator heykelini 356 parça halinde bulduk. Heykel, M.S.

494 depreminde yıkılan çeşme blokları altında kaldığı için çok kırılmış. Kazı heyeti titiz bir çalışmayla 356 parçayı birleştirerek heykeli tamamladı. Heykelin Erken Bizans Dönemi'nde korunmasının nedeni ise, Hıristiyanlığı serbest bırakan imparator büyük Konstantin sanılmasıdır.

Bu yönüyle de önemli bir eserdir. Portre özellikleri ve sanatsal yönü değerlendirildiğinde heykel, dünyada eşi benzeri olmayan eserler içinde yer alıyor" dedi.

CHP'li Öztrak: Böyle bir seçim süreci daha önce görmedik



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Böyle bir kampanya süreci daha önce hiç görmedik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gündem ve seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, CHP olarak, 'Martın sonu bahar' sloganı ile güzel bir kampanya ile başladıklarını belirterek, Böyle bir kampanya süreci daha önce hiç görmedik" dedi. Ak Parti'nin yürüttüğü seçim kampanyasının adaletsiz ve seviyesiz olduğunu söyleyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Güya icra görevini yerine getirsinler, siyasete bulaşmasınlar, milletin dertlerini çözsünler diye seçilmişlerden atanmış hale getirilen bakanlar, devlet imkanları ile meydanlara sürüldü. Yani Tekirdağ'a gelen bakan sayısına bakın. Ama şöyle de bir sorun var. Kumpasçılar, işi sahte gazete ve broşür bastırarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve ardında Kuva-i Milliye ruhu olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir zaman yan yana gelemeyecek mesajları partimize mal etmeye çalışıyorlar. Gün geçmiyor ki ortaya bir mesaj çıkmasın, ortaya bir broşür çıkmasın. Bu mesajlarla, bu broşürlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir ilgisi yoktur."

Öztrak, ekonomi ve işsizlik konusuna değinerek, "Ekonomi durdu, pahalılık azdı, tencereler boşaldı, konkordatolar, iflaslar, intiharlar aldı başını gitti. İşsiz sayısı 8 milyona dayandı. Öyle 8 milyon deyip geçmeyin, bu dünyadaki 94 ülkenin nüfusundan daha fazla bir rakamdır. Üniversiteli işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde, işte böyle bir felaketten, böyle bir krizden bahsediyoruz" dedi.

