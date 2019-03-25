DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ADIYAMAN'DA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAZIRLIĞI

ADIYAMAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi için hazırlıklar devam ediyor.

31 Mart seçimleri kapsamında mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 16.00'da, Sakarya Caddesi üzerindeki alanda Adıyamanlılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı kentin giriş noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar didik didik aranıyor.

Yarın düzenlenecek olan mitingde çevre illerden gelen 2200 polis ile 120 sağlıkçının görev yapacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanına bariyer konulması

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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2)AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI

DÜZCE'de, İdris Özcan kontrolünü kaybettiği otomobil ile refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araçtan fırlayan İdris Özcan yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Soğancı mevkiinde meydana geldi. İdris Özcan idaresindeki 81 AAL 363 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. İdris Özcan çarpmanın etkisiyle araçtan yola fırladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İdris Özcan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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112 Acil ekiplerinin yaralı sürücüye müdahalesi

Aracın görüntüsü

Yaralının ambulansa alınırken görüntüsü ve detaylar

Görgü tanığı ile röp.

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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3)BURSA'DA HIRSIZ, AYNI İŞ YERİNİ BİR GÜNDE İKİ KEZ SOYDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine aynı gün içerisinde 2 kez hırsız girdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İşletme sahibi Cahit Yüce, dün sabah saatlerinde işyeri önündeki masanın ve mobilya malzemelerinin yerinde olmadığını gördü. Kamera kayıtlarını inceleyen Yüce, hırsızlık gerçekleştiğini anlayarak durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı tespit etmek için çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde atölyeyi açmak için gelen Yüce, yine bazı malzemelerin eksik olduğunu gördü ve kamera kayıtlarını inceledi. Yüce, aynı hırsızın akşam saatlreinde yeniden geldiğini ve çaldığı ürünleri kamyonete yükleyerek götürdüğünü gördü.. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis ekiplerinin, aynı atölyeye bir günde iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-Atölyeden görüntü

-İşletme sahibi ile röportaj



Süre: 1.15 Boyut: 141 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL,()

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4)YALOVA İNSAN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 109 KİŞİ YAKALANDI

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 insan kaçakçısı yakalanırken Türkiye'ye yasadışı yollardan giren 107 Afganistan uyruklu vatandaş sınır dışı edildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Yalova'da M.R.R.(20) ile M.S.S.'nin (31), insan kaçakçılığı suçu işlediğini tespit etti. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, insan kaçakçılarının ve yasadışı göçmenlerin kaldığı 11 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.R.R. ile M.S.S. gözaltına alınırken, Türkiye'ye yasadışı yollar ile girdikleri tespit edilen 107 Afganistan uyruklu vatandaşlar sınır dışı edildi. Operasyonla ilgilil soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Afganlar'ın otobüslere bindirilmesi

Süre:1.08 Boyut: 127 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK

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5)ÖĞRENCİLER PAZARDA TEZGAH AÇIP, 2 DURAĞA KİTAPLIK YAPTIRDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde öğrencilerin pazarda tezgah açıp sebze satarak kazandığı parayla 2 otobüs durağına kurulan kitaplıklar açıldı. Manavgat'taki Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 otobüs durağına kitaplık kuruldu. Öğrencilerin pazarlarda tezgah açıp çeşitli sebzeler satarak elde ettikleri gelirle hazırladıkları kitaplıklar Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, okul yetkilileri ve öğrenciler tarafından hizmete sunuldu. Kaymakam Mustafa Yiğit ve Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, kitaplığa Atatürk'ün Nutuk kitabını koydu.

Kaymakam Mustafa Yiğit, gerçekleştirilen projenin önemli olduğunu belirterek, insanlarımızı okumaya teşvik etmek gerektiğini söyledi. Yeni Zelanda'daki hain terör eylemini hatırlatan Kaymakam Yiğit, "Orada bir cani Müslümanları katletti. Bazıları şunu soruyor, 'Bu insan bu kadar bizim tarihimizi biliyor da, bizim insanımız neden bilmiyor?' Bunun için okumak gerekiyor. Muhtemelen de o cani de çok okumuş ama kötü şeyler okumuş. Bir caniye dönüşmüş. Biz iyi şeyler okutalım. İyi insanlar yetiştirelim. Gençliğimiz örnek olsun, örnek insanlar yetişsin. Bu proje örnek bir proje olur kanaatindeyim. Türkiye geneline bile yaygınlaşabilecek bir düşünce" dedi.

Kaymakam Mustafa Yiğit çabalarından dolayı öğrencileri de tebrik etti.

Görüntü Dökümü

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- Duraktan görüntüler

- Kurdele kesilmesi

- Kaymakam Mustafa Yiğit'in Nutuk kitabını koyması

- Kaymakam Mustafa Yiğit'in açıklaması

- Kitaplardan görüntüler

237 MB /// 02.09"



HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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