DHA YURT BÜLTENİ -10

Bakan Varank: Antarktika’da kalıcı bir üs kurmak istiyoruz

Yalova'da ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika’da kalıcı bir üs kurma hedefiyle yol aldıklarını söyledi. Bakan Varank, “Bundan sonraki süreçte Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçip orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz" dedi.

Bakan Varank, Yalova’ya gerçekleştirdiği ziyarete Yalova Valiliği’nden başladı. Valilik bahçesinde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Varank, burada anı defterini imzaladı.

“HUZUR GELİNCE HİZMETLERİN KATLANDIĞI BİR DÖNEM OLDUö

Bakan Varank ardından AK Parti İl Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Varank, Türkiye’nin özellikle Doğu illerinin terörden arındırıldığını söyledi.

Varank, “Birkaç haftadır Doğu illerimizi ziyaret ediyorum. Kars, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt ve Batman’a gittim. Son olarak Çarşamba günü Tunceli’deydim. Hamdolsun terörden arınmış, huzurun hakim olduğu bölge var Tunceli’de. Eskiden terörün kol gezdiği yerlerde biz Sayın Valimizle birlikte rafting yaptık. Teröristleri cirit attığı dağlarda 1950 rakımlı Çeltik Tepe’de askerlerimizle beraber dağlara karşı çayımızı içtik. Huzur gelince de hizmetlerin katlandığı bir dönem yaşandı. Bugün hizmetlerin tadını almış bir bölge var. Tüm isteğimiz bu tablonun aynen devam etmesi. Tabi şimdi bugün de Yalova’dayız. Biz Yalova’yı çok önemsiyoruz çünkü Yalova’nın potansiyelini çok iyi biliyoruz. Bu güzel şehri potansiyelini gerçekleştirmekten çok uzak bir şekilde nasıl 5 yılını heba edildiğini de maalesef görüyoruz. Bugün hizmete susamış bir Yalova var. 31 Mart’ı iple çeken hizmetle buluşmak için gün sayan bir Yalova var. CHP belediyeciliğinin ne olduğunu görmek isteyen gelsin bir Yalova’yı ziyaret etsin diyorum. Maalesef bugün borç batağı içinde yüzen, icralarla boğuşan bir yıllık bütçesinin tamamını borca yatırsa dahi ödeyemeyecek bir Yalova Belediyesi mevcutö diye konuştu.

Yalova’da kurulma aşamasında olan Avrasya Giyim İhtisas ve İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili Bakanlıkta tüm işlemlerini hızlandırdıklarını söyleyen Bakan Varank, Yalova’ya bir de Dene-Yap Teknoloji Atölyesi kazandırmak istediklerini dile getirdi.

“KALICI BİR ÜS KURMAK İSTİYORUZö

Gazetecilerin Antarktika’daki Türk Bilim Üssü ile yönelttiği soruya da yanıt veren Bakan Varank, burada kalıcı bir üs kurma hedeflerinin olduğunu bildirdi. Bakan Varank, “Bizim Antarktika Bilim Üssü Projemiz oldukça vizyoner bir proje. Bunun ortaya çıkması da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar vizyoner liderlik yürüttüğünün de en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın Şili ziyaretinde gündeme gelmişti. Biliyorsunuz orada Antarktika Anlaşmalar Sistemi dahilinde mevcudiyet yürüten ülkeler var. Bu ülkeler orada bilimsel çalışmalar, bilimsel faaliyetler yürütüyorlar. Biz bu anlaşmalar sisteminde gözlemci ülke statüsündeydik ama bizim orada verimli bir şekilde dünyanın geleceğini araştırabileceğimiz bilimsel araştırmalar yapabilmemiz için üye ülke statüsünde olmamız gerekiyordu. Bunun da bir takım şartları var. Oraya bilimsel seferler düzenlemeniz gerekiyor. Geçici bir üs kurmanız gerekiyor. Orada çevresel etki raporunuzu hazırlamanız lazım. Bilimsel faaliyetler vizyonunuzu ortaya koymanız lazım. Biz bunları bugün itibariyle yerine getirmiş olduk. Bu seferde de geçici bilim üssümüzü kurduk, orada bayrağımızı dalgalandırdık, inşallah bundan sonraki süreçte Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçip orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz. Bizim oradaki mevcudiyetimiz diğer 56 ülke ile birlikte orada devam etsin, biz de burada geleceğimize etki edecek bilimsel faaliyetler yürütelim istiyoruzö dedi.

Bakan Varank, Yalova’daki programına Taşköprü Sanayi Sitesi’ndeki esnaf ziyaretiyle devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın gelişi

-Anı defteri imza

-AK Parti il binasında basın açıklaması

Süre: 5.40 dk Boyut:635 mb

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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CHP'li Öztrak: Seçim şartlarına aykırı süreç yaşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Eşit olmayan, adil olmayan, gerçekten adil seçim şartlarına aykırı olan bir süreci yaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlere 9 gün kaldığını hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu:

"Biz bütün gücümüzle 'Martın sonu bahar olsun' diye uğraşıyoruz ama Bahçeli ve Erdoğan, bahar olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. 1946'dan bu yana 20 tane genel seçim 14 tane de mahalli idareler seçimi yapmışız ama hiçbir dönemde, hiçbir seçimde bu kadar seviye düşüklüğü olmamıştır. Yani miting meydanlarında senaryolar üretilir hale gelmiş. Yalanlar, iftiralar, tehditler almış başını gidiyor. Laf söylerseniz Cumhurbaşkanı'na hakaret oluyor. Diğer tarafta da muhalefet partilerinin genel başkanları başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere onlar da bir laf söylerlerse milyonlarca liralık tazminatlara mahkum oluyorlar, tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. Milletvekili olmayan genel başkanlar 'hapse atarız' tehditleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir taraf gece gündüz devletin tüm imkanlarını kullanarak sabahtan akşama kadar kampanya yapıyor, öbür taraf bizler ise seçim yasaklarına tabiyiz."

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi belediye başkan adayının konuşması sırasında polisin geldiğini ve 'Dışarıya yayın yapmayın' şeklinde uyarıda bulunduğunu söyleyenan Öztrak, "Gün battıktan sonra 2 saatmiş, 2 saat 5 dakika geçmiş onun için kısılacakmış. 5 dakikayı tespit edecek kadar oralarda bulunuyorlar. Bu tarafta bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı hiçbir yasağa tabi olmadan propagandasını yapıyor. Allah'a çok şükür hemşehrimiz meclis başkanı oldu o da hiçbir yasağa tabı olmadan bu işleri götürüyor. Bir tarafında kaymakamlar, bir tarafta kendisi ortada belediye başkan adayları böyle bir eşit olmayan, adil olmayan, gerçekten adil seçim şartlarına aykırı olan bir süreci yaşıyoruz" dedi. Öztrak, şunları söyledi:

"17 yılın sonunda milleti ucuz meyve sebze kuyruğuna sokan bir iktidarla karşı karşıyayız. Varlığın kuyruğu mu olur? Yokluğun kuyruğu olur. Domatesin üretimi 600 bin ton düşmüş, soğanın üretimi 240 bin ton düşmüş. Çıktılar meydanlara 'beka meselesi' diye bir konuyu ortaya attılar. Ben buradan soruyorum, bu beka meselesi geçen sene 23 Ekim'de neredeydi? Mecliste, grupta konuşurken, 'Bu ittifak artık bitmiştir. Bundan sonra herkes kendi yoluna' dedi. O zaman beka meselesi yoktu da şimdi mi beka meselesi var? Ben tüm Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren yurttaşlarımın bu soruyu kendilerine sormalarını istirham ediyorum."

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Toplantıya katılanlar

Öztrak'ın açıklamaları

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardı

Düzce'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti. Anahtarın tuşuna basan Evra, kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldı. Minik Evra, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Tüfek Sokak'ta meydana geldi. Kızı Evra ile otomobiline binen Sümeyye Çakır, çocuğun biberonunu evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine anne Çakır, kızını otomobilde bırakıp, aracın anahtarını da eline vererek eve gitti. Evra anahtarın tuşuna basınca aracın kapıları kapandı. Biberonu alarak evden dönen Sümeyye Çakır, aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını levye ile aralayarak açmayı başardı. Kapı açılır açılmaz Sümeyye Çakır, kızı Evra'yı kucağına alıp uzun süre sarıldı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekipleri kapıları açmaya çalışırken görüntü

İtfaiye ekipleri kapıları açtığında görüntü

Annenin kızını arabadan alırken görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzcbebek

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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4'ncü kattan tek katlı binanın çatısına düştü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Türkan Cemal(32) 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü. İtfaiye ekiplerince evin çatısından sedye ile alınan kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana geldi. Türkan Cemal 4 katlı apartmanın çatı katı balkonunda dengesini kaybederek bitişikteki tek katlı evin çatısına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Binanın çatısına çıkan yakınları ve itfaiye ekipleri Türkan Cemal'i sedyeye alarak itfaiye merdiveni ile aşağı indirdi. Türkan Cemal sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kadının düştüğü yerden sedyeye alınması

Sedyeyle çatıdan indirilmesi

Ambulansa konulması ve detaylar

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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Elazığ'da jandarma karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralı

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Jandarma Karakol Komutanlığı'na PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyon başlattı. Operasyon bölgesinden kaçtıkları belirtilen teröristler, Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesi Jandarma Karakol Komutanlığı'na taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınıp Diyarbakır'a götürülerek tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Haber: Erkan BAY/ARICAK (Elazığ),() -