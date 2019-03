DHA YURT BÜLTENİ - 10

8 yaşındaki çocuğa üvey anne dehşeti

Adana'da C.A.A. (30) adlı kadının, eşi H.A.'nın ilk evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlunu dövdüğü anlar, çocuğun bakıcısı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından küçük çocuğun boğazını sıkıp kulağını çeken C.C.A. hakkında soruşturma açıldı. Çocuk ise devlet korumasına alındı.

Merkez Çukurova ilçesinde oturan H.A., bir süre önce C.A.A. ile evlendi. Velayeti kendisinde olan oğlunu da yanına alan H.A., oğluna bakması için bakıcı tuttu. Üvey oğluna kötü davranan C.A.A., bakıcı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bakıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Görüntülerde C.A.A. karşısında korkudan titreyen küçük çocuğa, "Konuşacak mısın yoksa boğayım mı, bir daha anlat demem, kafanı vura vura kanatırım, çabuk anlat. Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin, bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka babana ne dedin, sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diyerek tehdit edip, boğazına sarılıyor. Ardından da çocuğun kulağını çekiyor. Görüntülerde ayrıca, C.C.A.'nın öz çocukları olan biri kız, diğeri erkek 2 çocuk daha bulunuyor. Kadın, üvey oğlunu döverken, küçük kız, "Anne ona vururken bana da vurdun" diyor. C.C.A.'nın "Özür dilerim annecim" demesi dikkat çekiyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Küçük çocuk devlet korumasına alınırken, C.A.A. ise gözaltına alındı. İfadesinde çocuğu dövmediğini iddia eden C.A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Oğluna hafif ticari aracı kullandırdı, 'Polisi boş ver' dedi

Kayseri'de, Hidayet D., 10 yaşlarındaki oğlu Efe D.'ye hafif ticari aracı kullandırırken, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Hidayet D., yanlarından polis aracı geçerken, "Polis geldi" diyen oğluna, "Sen polisi boş ver" dedi.

Hidayet D., Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye giderken, sürücü koltuğuna 12 yaşlarındaki oğlunu oturttu. Yan koltuğa oturan Hidayet D., oğlu Efe D. aracı kullanırken, cep telefonunun kamerasıyla video çekti. Oğluna sürüş tekniği gösteren babanın sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu izleyenler, tepki gösterdi. Hidayet D.'nin "Efe hızlı gidiyorsun. Hızın 100 kilometre oldu. Dikkatli, yavaş ol. Gaza yavaş basacaksın oğlum, gaza çok yüklenme" diyerek, oğlunu uyardığı anlar da videoda yer aldı. Videoda, aracı kullanan çocuğun "Kamyonun yanından geçeyim mi?" diye sorması üzerine arka koltukta oturan annesinin müdahale ettiği görüldü. Yanlarından polis aracı geçerken, "Polis geldi" diyen çocuğa Hidayet D.'nin "Sen polisi boş ver" dediği de görüntüde duyuldu.

Dolandırıcılık çetesinden 10 milyon TL'lik çek ve senet çıktı

Kayseri'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik 3'ü kadın, 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen senet ve çek tutarının 10 milyon TL'yi geçtiği belirtildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'kurye', 'postacı' ve 'vergi dairesi çalışanı' kıyafetleriyle daha önce belirledikleri iş insanları ve maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp iş yerlerine gittikleri kişilere tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek meblağlar yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyup, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı.

10 MİLYON TL'LİK ÇEK VE SENET

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, Kayseri Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda basına gösterildi. Malzemeler arasında çok sayıda senet, çek, tabanca, tüfek, kimlik fotokopileri, özel yapılmış kurye kıyafeti, kağıt kesme makinesi de yer aldı.

Ele geçirilen çek, senet tutarının 10 milyon TL'yi geçtiği, Kayseri'de birçok iş insanının örgüt tarafından dolandırıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Işık, "Kayseri ve İstanbul'daki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 66 çeşitli kişi ve firmalara ait senet, 35 çek, 14 sahte firmalar adına düzenlenmiş kaşe, mağdur edilen insanlara ait çok sayıda kimlik fotokopisi, 3 tabanca, 3 tüfek, tapu fotokopisi, özel yapılmış kurye kıyafeti ele geçirildi" dedi. Mustafa Işık, operasyonda aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 3'ü kadın, 15 örgüt üyesinin tamamının yakalandığını söyledi. Işık, şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edileceğini belirtti.

Hakkari’de kar yağışı etkili oldu

Hakkari ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı, Hakkari ve Yüksekova ilçe merkezini beyaza büründü.

Haftayı sıcak ve güneşli geçiren Hakkari ve Yüksekova İlçesi'nde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkil oldu. Bir anda bastıran yoğun kar yağışı, Hakkari ve Yüksekova ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Meteroroloji yetkilileri, kar yağışının süreceğini belirtirken, karla mücadele ekipleri ise karayolları ile köy yollarını kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Azap: Aşıya direnç nedeniyle toplumda büyük salgınlar olacak

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısında ciddi artış olduğunu belirtip, sayının her yıl ikiye katlandığına dikkati çekerek, "Aşı olmayan çocuklar hastalanacak ve ne yazık ki ölenler olacak. Daha da kötüsü onlar aşılanmayıp hastalandığı için hastalıkları topluma yayacaklar. Toplumda büyük salgınlar olacak" dedi.

KLİMİK tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen sağlık kongresi, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde başladı. Kongrede önemli enfeksiyon hastalıkları, antibiyotik direnci, yurt içinden ve yurt dışından gelen bilim insanlarınca görüşülüyor. Kongrenin ana başlıklarından ikisi ise son günlerde Türkiye'de de çok sık tartışılan aşılar ve grip oldu. Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, tıbbın en önemli buluşları arasında yer alan aşılar sayesinde 'kızamık', 'difteri', 'suçiçeği', 'kabakulak', 'çocuk felci', 'menenjit' gibi geçmişte milyonlarca insanın kaybına yol açan hastalıkların ölümcül olmaktan çıktığını söyledi. Son yıllarda tüm dünyada yükselişe geçen 'aşı reddi' nedeniyle, 100 yıl önceki bu salgın hastalıkların yeniden hortladığını belirten Prof. Dr. Azap, bu hastalıklara bağlı ölümlerin de görülmeye başladığını vurguladı.

HER YIL İKİYE KATLANIYOR

Prof. Dr. Alpay Azap, aşı karşıtlığının böyle devam etmesi halinde, dünyayı tıpkı 100 yıl önceki gibi büyük salgınların, çocuk ve genç yaşta ölümler ve sakatlıkların beklediğini aktardı. Türkiye'de çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısının hızla arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Azap, 2014'te 1370, 2015'te 5 bin 91, 2016'da 11 bin 470, 2017'de 23 bin ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını dile getirdi. 2018'e yönelik kesin rakamların açıklanmadığını kaydeden Prof. Dr. Azap, rakamların ciddi oranda arttığına yönelik bilgileri olduğunu belirtti.

AŞI, GRİBE BAĞLI ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Prof. Dr. Alpay Azap, "Aileler, 'Çocuğa bu kadar antijen vermek zarar verir, ileride başka hastalıklara sebep oluruz' diye birtakım yanlış bilgilere sahip. Çocuklara yaptığımız aşıların içindeki antijenler çok kontrollü. Çocuk aşı olmayıp hastalanırsa sakat kalma ya da ölme riskiyle karşı karşıya. Aşı karşıtlığının bilimsel temeli yoktur. Bütün bilimsel veriler aşıların güvenilir olduğunu gösteriyor. Aşı sadece çocuklar için de geçerli değil. Grip, zatürre gibi hastalıklar aşı ile önlenebiliyor. Ocak ayında grip salgını yaşandı. Özellikle yaşlı nüfustan hastanelere yatmak zorunda kalan ve hayatını kaybedenler oldu. Grip öldürücü bir hastalıktır, nezle ile karıştırılmamalı. Grip aşıları çok iyi koruma sağlıyor. Başka bir koruma yöntemi yok. Grip aşısı aynı zamanda kalp hastalığı olan kişilerdeki ölüm riskini de azaltır. Grip aşısı, kalp hastalığı olan yaşlı kişilerde kalp krizinden ölme riskini yüzde 55 azaltıyor. Grip aşısının kullanımını artırırsak, Türkiye'de yılda yüzde 10 artış sağlayabilirsek, en az 50 bin kişinin hayatını kurtarabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

SAYILAR ÜRKÜTÜYOR

Avrupa'da büyük bir kızamık salgını olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Azap, "2018 yılında 2016'dakinin 15 kat fazla kızamık olgusu görüldü. 47 ülkeden toplam 83 bin olgu bildirilirken ne yazık ki 72 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'ye bu salgın sıçradı. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre ülkemizde 2016'da 9 kızamık olgusu bildirilmişken bu sayı 2017'de 69, 2018'de ise 557'ye ulaşmış durumda. Ülke olarak 2013'te de benzer bir durumu yaşamıştık ve o zaman kızamık sayısı 7 bin 415 olmuştu" diye konuştu.

TOPLUMDA BÜYÜK SALGINLAR OLACAK

Aşılara karşı yanlış bilgiler olduğunu anlatan Prof. Dr. Alpay Azap, şöyle dedi:

"Aşı karşıtları, 'Aşı yaptırmayalım, aşı olmadan hastalığı geçirirsek bu daha doğal olur' diye söylemde bulunuyor. Son günlerde organik ürünler, doğal yaşam, ilaçlardan uzak durmak gibi beklentiler var. 'İlk çağlardaki gibi yaşarsak daha sağlık oluruz' diye düşünenler var. Doğru ama unutmayalım ki o dönem yaşam süresi 40 yıldı. Artık ortalama yaşam süresi 85'e kadar çıktı ve bunda aşıların büyük etkisi var. Yanlış bilgilerden biri de aşıların içinde kimyasal maddeler, cıva olduğu ve cıvanın otizm yaptığı söyleniyor. Çoğu aşıda cıva yok ve cıvanın otizmle ilişkisi olduğunu henüz gösteren bir bilgi yok. Aşı yaptırmayan ailelerin çocukları hastalanacak ve ne yazık ki ölenler olacak. Daha da kötüsü onlar aşılanmayıp hastalandığı için hastalıkları topluma yayacaklar. Aşı yaptırmış olanlar da yüzde 2- 3 aşının etkisini daha az hissedecekleri için aşı yaptıranlardan da hayatını kaybedecek olanlar var. Toplumda büyük salgınlar olacak."

ANTİBİYOTİKLER ARTIK ETKİLİ DEĞİL

Kongre Başkanı Prof. Dr. Gökhan Aygün de antibiyotik direnci krizinin artarak devam ettiğini söyledi. Antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle etkili bir tedavi olmamasından dolayı dünyada yılda 700 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Aygün, "Bu sayının 2050 yılında 10 milyon kişiye ulaşmasını ve antibiyotik direncine bağlı ölümlerin kanser ölümleri ve kalp damar hastalıkları ölümlerinin önüne geçmesi bekleniyor. Türkiye'deki hastanelerde elimizdeki antibiyotiklerin hiçbiri etkili olmadığı için hastalıklarla enfeksiyonlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Gerçekte bunların çoğu ölümle sonuçlanabiliyor. Tarım ve hayvancılıkta uygun olmayan antibiyotiklerin kullanımının insanda antibiyotik dirençli bakteriler konusunda kaynak oluşturduğu düşünülüyor. Yeni antibiyotik gelişim çok zor ve pahalı bir süreç. Antibiyotik yönetim kültürünü bir an önce gündeme oturtmak durumundayız" diye konuştu.

HIV- AIDS'TE GİZLİ SALGIN

Doç. Dr. Süda Tekin de HIV- AIDS konusunda gizli bir salgından bahsedildiğini söyledi. HIV pozitif kişi sayısının dünyada 45 milyon civarında olduğunun düşünüldüğünü belirten Doç. Dr. Tekin, 21 milyon kişinin tedavi olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Süda Tekin, "Tedavi olmayan kişi 20 kişiye hastalığı bulaştırabiliyor. Kişilerin kendinden haberdar olması ve test yaptırması gerekiyor. Homoseksüel erkekler, uyuşturucu kullananlar, önlem almadan cinsel ilişkiye girenler risk grubunda. Tamamen ortadan kaldıran bir tedavi henüz yok" dedi.

Dünyanın dört bir yanından heliski heyecanı için geldiler

Türkiye'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı için dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 250 macera tutukunu, zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşadı.

Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da sürdü. Başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcu, Kaçkarlar'da kayak yaptı. Şubat ayı başından itibaren Kaçkarlar'a gelen sporcular, kişi başı haftalık 9 bin euro'yu bulan ücret ödeyerek zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin dolu anlar yaşadı. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere indi. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kaydı. Gelecek hafta sona erecek heliski sırasında kayda alınan görüntüler nefes kesti.

Kaçkar Dağları'na son 10 yılda heliski için aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi.

Haber: Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), ()-

====================

Başkan Bozbey’e Namazgah’ta ilgi

Yıldırım’a bağlı Namazgah Mahallesi’nde İYİ Parti’nin seçim ofisi açılışını ger Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Biz kendimize güveniyoruz, Bursalılar’a da güveniyoruz. 31 Mart’tan sonra yapacağımız yatırımlarla Bursa’yı hep beraber lider ve öncü kent yapacağızö dedi. Namazgah’ta pazarı da gezen Bozbey, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Namazgah Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikteydi. Bozbey önce İYİ Parti’nin Namazgah’taki seçim ofisinin açılışına katıldı. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve İYİ Parti Yıldırım İlçe Başkanı Kerem Aslan’ın da katıldığı törende konuşan Mustafa Bozbey, birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Çalışmaların çok iyi gittiğini ifade eden Bozbey, “Millet ittifakının adayı olarak çıkmış olduğumuz bu yolculukta yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Gerçekten çok iyiyiz ve daha iyi olmak için de kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 20 yıldır Nilüfer’de yapmış olduğumuz hizmetleri şimdi Bursa’nın tamamına taşıma vakti geldi. Allah izin verirse 31 Mart’tan itibaren hep beraber katılımcılığın nasıl olduğunu, örnek projelerin nasıl uygulandığını, sosyal kültürel projelerin, insan odaklı projelerin nasıl yapıldığını cümle alem görecek. Biz kendimize güveniyoruz. Biz Bursalılar’a da güveniyoruz. Onun için yapacağımız yatırımlarla Bursa’yı lider ve öncü kent yapacağız. Bunu hep beraber başaracağızö dedi.

BOZBEY’E ESNAF VE VATANDAŞTAN BÜYÜK İLGİ

Bozbey açılışın ardından Namazgah Mahallesi’nde esnaf ve pazar yerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Mustafa Bozbey talepleri dinledi. Pazar ziyareti sırasında bir kadın Mustafa Bozbey’e yaklaşarak, “Ben daha önce hiç CHP’ye oy atmadım ve o kadar kafam karışık ki, kime oy vereceğimi bilmiyorum. Bir tek tanıdığım sizsiniz, ‘oy size’ diyorumö dedi. Bunun üzerine Mustafa Bozbey, “Bursa’yı seviyorum ve insanı seviyoruz. İnsan için, insan öncelikli projeler yapmak istiyoruz. Bursa’nın ve Bursalılar’ın adayıyım. Desteğinizi bekliyorum. Hakkınızı helal edinö şeklinde konuştu.

Genç yazar ilk kitabını imzaladı

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Alper Arslan, polisiye kategorisindeki ilk kitabı 'Kargaşa'yı okurları için imzaladı.

Arslan, ilçe merkezindeki Muşurup Sanat Sokağı'nda imza günü düzenledi. Okurların satın aldığı kitapları imzalayan 19 yaşındaki Arslan, "Yazarken hem heyecanlandım hem duygusallaştım. Okuduğumda da aynı duygular içerisine girdim. Kitabı 18 yaşında okuyorsanız farklı bir anlam kazandırabilirsiniz. İleride tekrar okuduğunuzda çok farklı anlamlarla yorumlayabileceğiniz bir kitap çıkarmak istedim. Yani saklayabileceğiniz bir eser olarak sunmak istedim" dedi.

İlk etapta bin 50 adet basılan Kargaşa, ilçedeki kırtasiye ile web sitelerinde satışa çıktı.

DBP'li eski başkana 14 yıl hapis cezası

Şanlıurfa'da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ceylanpınar eski İlçe Başkanı Hizni Kılınç'a, 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada, 14 yıl hapis cezası verildi.

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hizni Kılınç ve avukatı katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Kılınç, suçlamaları reddederek, terör örgütü propagandası yapmadığını söyleyip beraatini talep etti.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın ilçede başkanlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik malzeme temin ettiğini, teröristlerin cenazelerini organize ettiğini, ilçedeki adli olaylarda sözde 'adalet komisyonu' adı altında faaliyetlerde bulunduğunu, yasa dışı miting ve gösterilerde yer aldığını ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığını belirtti. Bunların, delil ve kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini vurgulayan savcı, Hizni Kılınç'ın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 14 yıl hapis cezası verdi.

ŞANLIURFA, ()-