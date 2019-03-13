DHA YURT BÜLTENİ - 10

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (EK)

İZMİR VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI

İzmir'de metro vagonları için yapılan iki katlı yeraltı parkında meydana gelen göçüğün altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Öte yandan göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin ailesi de olay yerine geldi. Çiftçi'nin yakınları, arama kurtarma çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları ise henüz olay yerine gelmedi. Polis ekipleri, toprakta kayma ve oynama olduğunu belirterek, gazetecileri ile görevli olmayanları çalışmaların sürdürdüğü alanda uzaklaştırdı.

BEKÇİNİN AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğün altında kalanların, bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın olduğu sanılıyor. Kardeşi Mehmet Çiftçi'den geceden beri haber alamayan Fevzi Çiftçi, öğle saatlerinde, eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının yapıldığı göçük alanına geldi. Fevzi Çiftçi, ev ve çocuk sahibi kardeşinden geceden beri haber alamadığı için şantiyeye geldiğini belirterek, endişeli olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Çiftçi'nin yakınlarından görüntü

- Çiftçi'nin ailesi ağlarken görüntü

- Sağlık görevlileri Çiftçi'nin ailesi ile ilgilenirken görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Oğlunu kanlar içinde gören anne 'oğlum, yavrum ne olur gözünü aç' diyerek ağladı

Karaman'da çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, tartıştığı kimliği belirsiz iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Kovalamaca sırasında peşlerinden gelen ve oğlunu kanlar içinde gören Nevin Gülke ise, oğlunun elini tutarak, "Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım"diyerek ağladı.

Olay bugün saat 11.45 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezi içinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde kimliği belirsiz iki kişiyle konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen iki kişi, Gülke'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler ise Gülke'yi bir sandalyeye oturtup, kanamalı yerlerine tampon yapmaya çalıştı.

OĞLUNU KANLER İÇİNDE GÖRDÜ

Çay ocağında otururken, oğlunun iş yeri önünde konuştuğu kişiler tarafından kovalandığını görünce peşlerinden gelen anne Nevin Gülke, oğlunu kanlar içinde gördü. Oğlunun elini tutan Nevin Gülke, "Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım" diyerek ağladı. Yaralı Gülke, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıya çevredekilerin mühadalesi

- Nevin Gülke'nin oğlunun elini tutup ağlaması

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

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Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı

Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına yürüyecek 57 gönüllü, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uğurlandı.

13- 18 Mart 2019 tarihleri arasında Çanakkale Şehitliği'ne gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılmak üzere yola çıkan 57 gönüllü için Tekirdağ'da eski valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kent sakinleri katıldı.

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, "Biz Çanakkale yolculuğuna adım attığımız anda, Çanakkale'deki eksiklerin bir bir ortaya çıktığını gördük. 57'nci Alay 100 yıl önce ne yaptıysa, biz de Çanakkale'de bize düşen görevi yaparak değiştirmek, gerçek yerine oturtmak için ilk etkinliğimiz ile başladık ve ilk etkinlik bizimki oldu. 57'nci Alay yürüyüşçüleri ve biz gerçekten Çanakkale'de abidenin olduğu yerden girerken alandaki insanların gözyaşlarını, alkışlarını ve çocuklarını sizlere anlatamam. Aradan 9 yıl geçti, şimdi biz oranın 4 etkinliğinin en önemli unsuru olduk. Biz dedik ki hep birlikte, Çanakkale Tekirdağ'dan başlar. İlk adımın vurulduğu yer burası ve biz buradan tarihi değerlendirerek yola çıkacağız bundan sonra. Ve şimdi anlatımlarımızda ziyaretçi kitapçığımızda Ağa deresinden başlamıyoruz. Tekirdağ'dan başlıyor rehberler anlatmaya. Tekirdağ Yarkışla'dan başlıyor ve Yarkışla gerçek mecrasına oturmak zorunda" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise 57'nci Alay ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Kahramanları anmanın yanı sıra onların ruhunun hissedilmesi gerektiği ifade eden Yıldırım, bağımsızlık için dönmeyi düşünmeyen kahramanları rahmetle, saygıyla andığını belirtti.

Tekirdağ'dan yola çıkan 57 gönüllü, 6 günlük yürüyüşün ardından 18 Mart'ta düzenlenecek Çanakkale şehitlerini anma törenine katılacak.

Görüntü Dökümü

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-Alanda toplanılması

-İstiklal marşı

-Komite başkanı konuşması

-Yürüyüş

-Detay

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ()-

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Bursa'da jandarmadan 1 milyon sorgulama

Bursa Jandarma Komutanlığı'nca geçen yıl kurulan yol kontrol ve arama noktalarında, araçlar ve kişiler olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldığı belirtildi. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişinin yakalandığı, 69 araçla ilgili işlem yapıldığı, çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2018 yılında Bursa'da, 1'i sabit olmak üzere 15 geçici kontrol ve arama noktası kurdu. Arama noktalarında, 992 bin 304 kişi ve 404 bin 208 araç olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldı. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişinin yakalandığı, 69 araçla ilgili işlem yapıldığı, 11 silah, 71 mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi. Trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise toplam 298 bin 747 TL'lik ceza kesildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bursa İl Jandarma komutanlığı olarak Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü olan 2019 yılında da vatandaşımızın huzur ve güveni için benzer uygulamalara aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarmanın arama yapması

- Drone görüntüleri

- Jandarmadan hazırlanan video

Süre: 03.23 Boyut: 373 MB

Haber- Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA, () -

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Salihli'de cezaevinde açılan kuaföre 'Salon Kader' dendi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yardımseverlerin desteği ile yaklaşık 15 bin liraya kuaför salonu açıldı. Kuaföre

'Salon Kader' adı verildi.

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlü kadınların, tahliyeleri sonrası hem mesleki eğitim kazanmaları hem de sosyal yaşama uyum sağlamaları açısından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile kuaförlük kursu düzenlendi. Kursa toplam 20 kadın tutuklu ve hükümlü katıldı. Yardımseverlerin de desteğiyle 15 bin lira harcanan kuaföre 'Salon Kader' adı verildi. Kursa katılan tutuklu ve hükümlüler, burada saç kesimi, fön ve bakımını uygulamalı olarak öğrenecek. Salon Kader'in açılışı törenle yapıldı.Cezaevindeki Şehit Polis Memuru Ahmet Alp Taşdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Gezgin, Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin ile hakimler, savcılar ve kursiyer tutuklu ve hükümlüler katıldı.

'CEZAEVİNE KAZANDIRILAN ÖNEMLİ BİR HİZMET'

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Öğretmeni Hakan Balcı yaptı. Balcı, kuaför salonunun cezaevine kazandırılan önemli hizmetlerden biri olduğunu belirtti. Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin ise "Amacımız, hükümlü ve tutukluların gerek tahliye sonrası sosyal yaşama uyumlarını sağlama, gerekse meslek sahibi olan hükümlü ve tutuklularımızın mesleklerini koruyup geliştirmeleri. Ayrıca, mesleği olmayan hükümlü ve tutuklularımızı bir meslek sahibi yapmak. Bu maksatla, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.

'CEZAEVİNDEN ÇIKINCA KOLAYCA İŞ SAHİBİ OLABİLİRLER'

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun, adeta bir eğitim yuvası gibi olduğunu gerek meslek edindirme kursları, gerekse diğer faaliyetleri ile adeta üniversite hizmeti verdiğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde olduğu gibi Salihli'de de ceza infaz kurumumuz eğitim öğretim faaliyetlerine çok büyük bir önem veriyor. Ceza infaz kurumlarımızdaki eğitim servislerimizin amacı hükümlülerimizi sağlıklı düşünen bireyler olarak topluma kazandırmaya çalışmaktır. Ayrıca eğitim ve öğretimleri aksayan hükümlü ve tutuklularımızın bu birimlerimiz aracılığı ile eğitim ve öğretimleri de sürdürülüyor. Bunun yanı sıra mesleki ve teknik kurslar aracılığı ile de hükümlü ve tutuklularımıza önemli imkanlar sunuluyor. Bu kuaför salonumuz da güzel bir çalışma olarak hayata geçirildi. Buradaki eğitimlerini tamamlayan tutuklu ve hükümlülerimiz tahliyeleri sonrası devlet destekli çeşitli krediler aracılığı ile çok rahat bir şekilde iş sahibi olabilirler. Eğitim faaliyetleri, ceza infaz kurumlarında birinci sırada yer alan faaliyetleri arasında. Bunun yanı sıra tarımsal faaliyetlerimiz de oldukça üst düzeyde."

Konuşmaların ardından kuaför salonunun yapımında maddi destekte bulunan yardımsever iş insanlarına, protokol üyeleri tarafından plaket verildi. Plaket töreninin ardından Salihli Kaymakamı Levent Kılıç beraberindeki protokol üyeleri ile kurdelesini keserek Salon Kader'i hizmete açtı.

Görüntü Dökümü

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-Protokol üyelerinin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

