DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SEMİHA YILDIRIM, YALOVA'DA ANAOKULU AÇTI

Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde Ayhan ve Cahit Gülan Kızılay Anaokulu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde açıldı. Yıldırım, "Birilerinin kötülükleriyle çirkinleştirmeye çalıştığı dünyamızda hayırsever insanlarımız iyiliği ve güzelliği yaymak için yarışıyorlar" dedi.

Türk Kızılayı’nın '81 İle 81 Anaokulu Projesi' kapsamında Yalova’nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde Ayhan ve Cahit Gülan Kızılay Anaokulu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde açıldı. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile çok sayıda davetli katıldı.

12 ANAOKULU AYNI ANDA AÇILDI

Programa katılan ve çocuklarla yakından ilgilenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü karanfil dağıtarak kutladı. Burada bir konuşma yapan Semiha Yıldırım, "İnsanın kendine ailesine, ülkesine, milletine ve bütün insanlığa faydalı kişi haline gelmesi öyle kolay olmuyor. İnsanı kendine ve çevresine faydalı kişi haline getirmek için birçok çaba göstermek gerekiyor. Ülkemizde meydana gelen her felakette aklımıza gelen Türk Kızılayı. Cehalete karşı kazandığımız her zaferde en önde koşmak için gayret eden kurumlarımızdan birisidir. Eğitim yıllardır özel önem verdiğimiz ve önemli bir ihtiyacımızdır çünkü dünya milletleri arasındaki yerimizi eğitimde ulaştığımız seviye belirleyecektir. Millette güçlü ve itibarlı olanlar daha küçüklükten başlamak üzere insanları eğitmeyi başaranlardır. Ülkede devletin tek başına eğitim hizmeti ihtiyacını karşılama imkânı bulunmamaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever vatandaşlarımız, şirketlerimiz de bu konuda destek olmaktadırlar. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi de bu konuda 3 yıl önce bir proje başlatmıştır. 81 İle 81 Kızılay Anaokulu adıyla başlatılan proje bugüne kadar hızla sürdürülmüştür. Geçen yıl Şubat ayında 13 anaokulu açılışı gerçekleştirildi. Bugün yine aynı iftihar tablosunu tekrar yaşıyoruz. 12 yeni anaokulumuzun açılışını yapıyoruz. Biraz sonra keseceğimiz kurdele ile de projenin önemli aşamasını tamamlamış olacağız. Bu konuda hayırsever insanlarımızın hakkını teslim etmek gerekiyor. Birilerinin kötülükleriyle çirkinleştirmeye çalıştığı dünyamızda hayırsever insanlarımız iyiliği ve güzelliği yaymak için yarışıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Onlar varlıklarıyla bizleri gururlandıran kişilerdir. Kimi maaşından biriktirdiği parayla, kimi mirasından ayırdığı parayla, kimi kârından ayırdığı bağışla ülkemizin geleceğine hizmet ediyor" dedi.

'BÖYLESİNE MUKADDES HİZMETİ ARA VERMEDEN DEVAM ETTİRMELİYİZ'

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız her okul cehalet karşısında kazandığımız cephe olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarımızın, şirketlerimizin ve hayırsever insanlarımızın samimi gayretlerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum çünkü eğitim duvarına koyulan her tuğla çocuklarımızın dünyalarını aydınlatan bir lamba olacaktır. Böylesine mukaddes hizmeti ara vermeden devam ettirmeliyiz.ö

BAĞIŞÇI GÜLAN: BİZE NASİP OLDU, BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞI

Okulun yapımını üstlenen bağışçı Gülan Otomotiv’in sahibi Ziya Alp Gülan da, anne ve babasının adının verildiği okula katkı sağlamaktan onur duyduğunu belirterek, “Yaptırdığımız anaokulunun açılışa katıldınız, şeref verdiniz. İstanbul Şube Başkanlığı ve Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin, Semiha Hocamızın himayelerinde başlatılan bu projede Yalova ilindeki anaokulunu yapmak da bize nasip oldu. Uzun süredir babamın Yalova’da işyeri bulunmakta. Zannediyorum ki 35 yıldır biz de Yalova’nın hemşehrisiyiz. Bu bölgede de iş yapmaktayız. O yüzden bunu burada yapmak da bizim için bir onur kaynağı olduö dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Meliha Akyol tarafından Yıldırım’a hediye takdiminde bulunuldu. Dualarla açılış kurdelesi kesilen anaokulunu gezen Yıldırım, burada minik öğrencilere hediye dağıttı. Vali Erol da, bağışçı Ziya Alp Gülan’a plaket takdim etti.

2)BAKAN KOCA: ŞİDDETE UĞRAYAN SAĞLIK ÇALISANININ İFADESİ HASTANEDE ALINACAK

SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldığını belirterek, "Bu çerçevede olan düzenlemede şikayete konu olmadan failin yakalanması ve bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması ve kolluk kuvvetlerince serbest, tutuklanma, serbest bırakılmaysa serbest bırakılmanın ancak o zaman mümkün olabileceğini belirten bir genelge. Ayrıca özellikle ifadelerinin de yerinde alınmasıyla ilgili yani sağlık çalışanın ifadesinin hastanede alınmasıyla ilgili de bir düzenleme" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de bakanlığıyla ilgili temaslarda bulunup, ambulans dağıtım törenine katıldı. Valiliği ziyaretinde Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılanan Bakan Koca, aldığı brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı yasanın çıktığını belirten Koca, şunları söyledi: "Sağlıkta şiddet maalesef son dönemde gündemde olan ve bizim asla hiçbir şekilde duymak istemediğimiz, kutsal bildiğimiz bu mesleği icra eden sağlık çalışanlarımıza şiddetin tasvip edilebilirliği mümkün olmaz. Bu çerçevede bakanlığımın ilk aylarında bu konuyla fazla eğildim ve özellikle sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa çalışması oldu. Bu yasayla ilgili de geçen 10 gün kadar önce İçişleri Bakanlığımızın da bir genelgesi yayınlandı. Yani bundan sonra kanun çerçevesinde uygulamanın nasıl olabilirliği ile ilgili bir düzenleme. Yani bu çerçevede olan düzenlemede şikayete konu olmadan failin yakalanması ve bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması ve kolluk kuvvetlerince serbest, tutuklanma, serbest bırakılmaysa serbest bırakılmanın ancak o zaman mümkün olabileceğini belirten bir genelge. Ayrıca özellikle ifadelerinin de yerinde alınmasıyla ilgili yani sağlık çalışanın ifadesinin hastanede alınmasıyla ilgili de bir düzenleme. Fakat bu şiddet olayının asayişle çözülebileceğine bırakılmayıp, dosyanın savcılık ve başsavcılıkta tekemmül ettikten sonra eğer tutuklanmaysa inanmıyoruz."

Bakan Koca, 'Şiddet Eylem Planı' çerçevesinde bir çalışmaları olduğunu belirterek, "Burada özellikle geçen ay sağlık çalışanlarımızın güvenliği ile ilgili bir çalışma yapıldı ve kitapçık dağıtıldı. Bunun dışında hastalarımızın da yerinde bu konuyla ilgili değerlendirmek yapmak üzere bu konuyla ilgili birimler oluşturuldu. Ayrıca bu şiddeti doğuran sebeplere de yönelmek gerektiğini, bu çerçevede özellikle hasta yoğunluğu, iş yükü, fiziki şartlar dahil olmak üzere bir çalışma içindeyiz. Bununla ilgili imkanlarımız ölçüsünde bu iş yükünü azaltmak noktasında bir çalışma olacak önümüzdeki bir ay içerisinde. Bunun dışında ben sadece sağlıkta şiddetin değil, genelde de şiddetin ve gaspın ve hırsızlık dahil olmak üzere ceza kanununda bir takım kamu vicdanını rahatlatıcı düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hedefte biz yapılması gerekenin özellikle sağlık hizmetinin verildiği ortamda hasta ve hekim güvenliğini sağlamak bizim için hedef oluyor olacak. Bu çerçevede hem hekim hasta iletişimini hem de sağlık okur yazarlığını hem de fiziki ve iş yükü dahil olmak üzere bir takım doğuran sebeplerin üzerine de eğilmek noktasında bir kararlılığımız olacak" dedi.

Edirne'ye AK Parti hükümeti döneminde büyük yatırımlar yapıldığınıda ifade eden Koca, daha sonra trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından Edirn'ye tahsis edilen 5 ambulansın teslim törenine katıldı. Burada anahtarlarını ambulansta görevi sağlık ekiplerine teslim eden Koca, daha sonra esnaf ziyaretini gerçekleştirdi. Bakan Koca, Ak Parti il teşkilatını ziyaret ettikten sonra Cuma namazını Selimiyi Camisi'nde kıldı.

3)KURTULMUŞ: TÜRKİYE’Yİ SİYASETEN SAHADA ÇÖKTÜRMENİN YOLLARINDAN BİRİ EKONOMİK KUŞATMADIR

AK PARTİ Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin geçmişine baktığınız zaman maalesef acı olaylarla karşı karşıya kaldık. Çok yakın geçmişimizle ifade etmek istiyorum. Türkiye’yi siyaseten sahada çöktürmenin yollarından birisi ekonomik olarak Türkiye’yi kuşatmaktır" dedi. Amasya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Pirler Parkı’nda sivil toplum kurulu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin kuklacılar tarafından bir takım operasyonlara tabi tutulduğunu belirterek "40 yıldır PKK’nın desteklenmesinin sebebi budur. Uzun süredir FETÖ’nün desteklenmesinin ve hala desteklenmeye devam edilmesinin sebebi budur. Türkiye’yi bir şekilde hareketsiz hale getirmek, Türkiye’yi kendi başıyla uğraşır, kendi problemleri ile uğraşır bir ülke haline getirmektir. Bunun karşısında Allah’a çok şükür milletimiz hep beraber dik durdu, en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de iradesine sahip çıktı, FETÖ’cü eşkıyaya haddini bildirdi, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak bu istikamette kendi iradesini koruyacağını ve bu oynanan oyunları bozacağını ortaya koymuş oldu" dedi.

"EKONOMİ ÜZERİNDE OPERASYONLAR VAR'

Türkiye’yi köşeye sıkıştırmanın bir başka aracı olarak Türkiye ekonomisi üzerinde yapılan operasyonlar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "24 Haziran seçimlerinden hemen sonra Türkiye’de döviz kurları üzerinde yapılan manipülasyonlar tamamı ile dışarıda kurgulanmış ve uygulanmaya konulmuştur. Gün gün biliyoruz, Türkiye’de borsa kapandıktan sonra Uzakdoğu borsalarında Türk varlıkları üzerinden, Türk parası üzerinden operasyonlar yaparak dövizi bir an da bir gecede yükselttiler. Hatta geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde neredeyse 8 lira seviyesine gelebilecek bir manzara ile karşı karşıyaydık. Çok şükür ekonomi yönetimimizin, kurum ve kuruluşlarımızın vaktinde aldıkları etkili tedbirler ile dövizi bekliyorlardı ki 8-10 lira olsun. O zaman herkes Allah, bullak olacak, ekonomi dağılacak, Türkiye ayakta duramayacaktı. Allah’a çok şükür alınan tedbirlerle hedeflenen aralık olan 5-5,5 lira aralığına yılsonu itibariyle çekildi ve bugün de zannediyorum akşam 5,30 civarındaydı, bugünde bu seviyeye geldiö diye konuştu.

Türkiye’nin geçmişinde acı olaylarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Kurtulmuş, “Çok yakın geçmişimizle ifade etmek istiyorum. Türkiye’yi siyaseten sahada çöktürmenin yollarından birisi ekonomik olarak Türkiye’yi kuşatmaktır. Bunun için örnek olsun diye söylüyorum. 2013 yılının Mayıs ayında başlayan, 28 Mayıs’ta başlayan en uç noktaya çıkan gezi parkı olayları öncesinde baktığınız zaman, gezi parkı olayları bir takım örgütlerin sahaya çıkarak hükümet karşıtı bir gösterisi gibi görüyoruz. Ne var bunda ekonomi ile ne alakası var diyoruz. Ama Mayıs 2013’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin faiz oranları bakımından en düşük noktasındaydık, yüzde 4.63, ayrıca o ay içerisinde Türkiye İMF ile olan ilişkisini bitirdi, tamamı ile İMF’den bağımsız bir ekonominin içerisine girdi. Vay sen misin bunları yapan bir anda baktık, gezi parkında iki tane ağacı bahane edenler sokaklara çıktılar. Ve ne yazık ki Türkiye tabiri caizse uçurumun kenarından geldi. Gezi parkının olaylarının sonuçlarına bakıyoruz, çok şükür milletin dirayeti ile bastırıldı. Ama sonuçlarından birisi faizin yukarıya çıkması, aynı zamanda da kurların yukarıya çıkmasıdır. Geliyorsunuz 17-25 Aralık baktığınızda bir yargı operasyonudur. FETÖcü yargıçlarla, FETÖcü polisler hükümete karşı bir operasyon yapıyor, sonuçlarına bakıyorsunuz faiz yükselmiş, döviz yükselmiş. 15 Temmuz’dan sonrada kur yükselmiş, faiz yükselmiş, amaçları kendi parasını, gücünü ekonomik kalkınmasına harcamaması, Türkiye ekonomisinin geriye gitmesi ve Türkiye’nin bu coğrafyada ekonomik olarak kendi kendine yeterli bir hale gelmemesidirö ifadelerini kullandı.

