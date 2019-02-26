DHA YURT BÜLTENİ-10

Bakan Varank: Sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarımsal üretimde sürekliliği arttırmak ve sebze meyve fiyatlarındaki dalgalanmanın önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşviklerini revize ettiklerini açıkladı. Bakan Varank, "Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabah saatlerinde Elazığ'a geldi. Havaalanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Zülfü Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve ilgililer tarafından karşılanan Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi'ne geçerek, sanayicilerle biraraya geldi. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında AK Parti politikalarının merkezinde üretim olduğunu söyledi. Küresel rekabette iddialı sanayi ve teknoloji yetkinliklerini ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını belirten Bakan Varank, "İşin AR-GE’sinden tutun da, ürettiğiniz ürünün ticarileşmesine varıncaya kadar tüm aşamaları destekliyoruz. Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzu ortaya koyduk. Amacımız, küresel rekabette her zaman bizi iddialı kılacak sanayi ve teknoloji yetkinliklerini ülkemize kazandırmak. İşte biz, bu mevcut kabiliyetleri daha ileri taşımanın derdindeyiz. Hem geleneksel sektörlerimizde hem de sıçrama potansiyeli gördüğümüz yeni alanlarda bize çağ atlatacak uygulamaların peşindeyiz. İşte bu yüzden yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çözüm odaklıyız, fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

İstihdam ve üretim teşviki için önemli düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. İstihdam cephesinde asgari ücret desteği, 5 puanlık SGK prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz devam ediyor. OSB’lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB’lerde yapı ruhsatını almasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık. Bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık."

'SERA YATIRIMI TEŞVİKLERİMİZİ REVİZE EDİYORUZ'

Bakan Varank, sera yatırımı teşviklerini de revize ettiklerini açıklayarak, "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek. Bir diğer değişikliğimizi de bölgesel teşvikten faydalanmak isteyenler için yapıyoruz. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız, arz artışları yoluyla, sebze meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Mustafa Varank’tan görüntü

- Katılımcılardan Görüntü

- Bakan Varank’ın konuşması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 458 MB

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

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Yüksekova'da görevde rahatsızlanan sözleşmeli er kurtarılamadı (YENİDEN)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikte görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Ankara'nın Polatlı ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesinin tören alanına getirilmlesinin ardınan, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından sözleşmeli er Korkmaz'ın özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, Korkmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubü Havalimanına gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Vefat eden Piyade Sözleşmeli erin naaşı tören alanına getiirilmesi

- Törene katılanlar

- Piyade Sözleşmeli erin özgeçmişinin okunması

- Duaların okunması

- Askerin naaşı omuzlarda taşınması

- Genel ve detaylar

BOYUT:331 MB

SÜRE:2 DK 57 SN

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyonda 40 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 18 ilde, telefonla aradıklarına kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 40'ı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki 3 aylık takibin ardından 18 ilde, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıktan sonra çeşitli suçlamalar yöneltip, verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak, dolandıran 69 kişi gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 71 cep telefonu, 63 SIM kart, 2 bilgisayar, 25 bin lira ile çok sayıda doküman ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin, telefonla tuzaklarına düşürdükleri kişilerden toplam 4 milyon 754 bin lira aldıkları tespit edildi.

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN YAPMIŞ

Operasyonda; Akçakale'de gözaltına alınan, 1'i resmi nikahlı 4 eşi ve 19 çocuğu olan Hasan Güney'in (65), çetenin elebaşı olduğu belirtildi. Güney'in, evine olası operasyonda yakalanmamak için gizli tünel açtığı ve baskında burada yakalandığı öğrenildi. 25 kez işlediği 'dolandırıcılık' suçundan aranan Güney'in, 4 lüks otomobilinin bulunduğu ve birlikte yaşamaya başladığı Suriye uyruklu kadınla kısa süre önce 3 gün 3 gece düğün yaptığı ortaya çıktı.

Hasan Güney'in oğlu Halil Güney'in (24) de Akçakale'de gözaltına alındığı belirtildi.

40 TUTUKLAMA

Emniyette sorgulanıp, sağlık kontörlünden geçirilen 69 kişi, daha sonra midibüslerle güvenlik önlemi alınarak, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Hasan Güney ve oğlu Halil Güney'in de aralarında bulunduğu 40'ı tutuklanarak, cezaevine konulurken, 29 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şubeden çıkartılan şüpheliler

- Otobüslerle adliyeye getirilen şüpheliler

- Şüpheliler adliye çıkarılması

- Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyon

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259-250-434MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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İnegöl Kaymakamı: Şehit askerin adı köprülü alt geçide verilecek

Hakkari'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin (26) isminin Mesudiye Köprülü alt geçidine verilmesini isteyen ailesine İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü’den yanıt geldi. Görücü, Mesudiye Köprülü Alt Geçidine şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin isminin verileceğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24 Aralık 1999 tarihinde Şırnak’ta şehit olan Jandarma Er Serdar Ünlüsoy’un ailesini ziyaret etti. İlçe protokolü tarafından aileye Türk Bayrağı hediye edilirken, burada konuşan Kaymakam Şükrü Görücü “Geçen şehit binbaşımızın evine uğradık, orada bazen talepler gelebiliyor. Bazıları çocuğunun isminin bir sokağa bir parka verilmesini istiyor, bu noktada belediyemiz ile birlikte hareket ediyoruz. Mesela bu noktada Mesudiye Köprülü Alt Geçidine Yavuz Mete’nin isminin verilmesi istendi ailesi tarafından. Daha önce de gündeme geldi, önümüzdeki toplantıda ismi verilip tabelayı da inşallah dikeceğizö dedi.

AİLESİNİN İSTEĞİYDİ

2016 yılında Hakkâri’de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete’nin ailesi, geçtiğimiz günlerde oğlunun kabrini ziyarette dua ederek, şehit oğullarının isminin Mesudiye Köprülü Alt Geçidine verilmesini istemişti.

Görüntü Dökümü

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-genel görüntü

-Kaymakam açıklama

-detaylar

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Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()

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Başsavcı Yılmaz'ın anısı dolandırıcının özgüvenini ortaya koydu

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, 'Kent Gazeteciliği Eğitim Programı'nın konuğu olup çeşitli konularda bilgiler verdi. Başından geçen ilginç bir olayı da anlatan Başsavcı Yılmaz, Sivas'ta görev yaptığı sırada, kendi ismini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan bir kişiyi telefonla aradığını belirterek, "Ergül savcımla mı görüşüyorum dedim. 'Evet buyurun benim' dedi. Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim dedim. Telefonu hemen kapattı" diye konuştu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) düzenlediği 'Kent Gazeteciliği Eğitim Programı'nın bu haftaki konuğu, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz oldu. DGC İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında konuşan Yılmaz, 'Cumhuriyet Başsavcısının görev ve yetkileri', 'mahkemelerin yapısı', 'hazırlık soruşturması ve dava açma süreci', 'Adalet Komisyonu'nun yapısı ve görevleri' konularında gazetecilere bilgi verdi.

"FETÖ'YLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

FETÖ/PYD'yle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yılmaz, "15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 9 bin 214 soruşturma açıldı. Bunlardan 4 bin 293 şüpheli hakkında, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçunda kamu davası açıldı. Açılan bu davalarda, 1201 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilirken, aynı davada 825 kişi berat etti. Halen 540 dosya hakkında soruşturma devam etmektedir" dedi.

"SEN ERGÜL YILMAZ'SAN BEN KİMİM"

Başsavcı Yılmaz, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni suçların oluştuğunu, dolandırıcıların özellikle kendilerini hakim, savcı, asker, polis olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırmaya çalıştıklarını söyledi. Sivas'ta görev yaptığı sırada başından geçen bir olayı da anlatan Başsavcı Yılmaz, "O kadar profesyonelce çalışıyorlar ki, nöbetçi olduğum bir gün bir polis beni aradı. 'Siz, üniversite hastanesi civarında bir kişinin alınıp başka bir yere bırakılması konusunda bize bir talimat verdiniz mi' diye sordu. Böyle bir talimat vermediğimi söyledim. Polis, kendilerine böyle bir talimat geldiğini söyledi. Dolandırıcı aslında bunu karşısındakini ikna etmek amacıyla kullanıyor. Diyor ki, 'Senin hakkında soruşturmalar var. Şu kadar parayı hesaba yatır. Bak şimdi sana ekibi göndereceğim' diyor. Karşıdakini bu şekilde ikna ediyor. Numarayı aldım ve aradım. 'Ergül savcımla mı görüşüyorum' dedim. 'Evet buyurun benim' dedi. 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim' dedim. Telefonu hemen kapattı. Kendinden o kadar emin ki. İnanın o ses tonu harikaydı. Keşke benim de ses tonum öyle olsa diye zaman zaman düşünüyorum" diye konuştu.

"UYUŞTURUCU SUÇLARINDA ARTIŞ"

Uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısında son yıllarda büyük artış yaşandığını vurgulayan Başsavcı Yılmaz, "Bugün uyuşturucu suçu işleyen ve tutuklananların sayısı, terör suçlarından tutuklananların sayısından iki kat fazla. Haftada en az 4-5 kişi uyuşturucu suçundan tutuklanıyor. Tabii bu suçların önlenmesinde sadece kolluk kuvvetlerimizin mücadelesi yetmez. Topyekun mücadele etmemiz lazım. Bu konuda ailelere ve toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşüyor" dedi.

Öte yandan, Başsavcı Ergül Yılmaz'ın ismini kullanan dolandırıcının yakalanamadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan görüntü

- Başsavcı Ergül Yılmaz'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Ortağını vurdu, annesini öldürmeye giderken şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri,

‘Manisa'da ortağını vurdu, Balıkesir'de şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı’ başlıklı haberimizi, şüphelinin ismindeki değişiklik ve ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

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Yeniden

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde birlikte çiğ köfte dükkanı işlettiği ortağı Erhan Günay'ı (41), tabancayla ağır yaralayan Sadık Z. (43), Balıkesir'de kontrol noktasında durdurulan otobüste tabancayla ateş açıp, şoför ve muavini rehin aldı. Sadık Z.'nin kaçırdığı otobüs, barikat kurularak durduruldu. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen Sadık Z.’nin, annesini öldürmek için İstanbul’a gittiği belirlendi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Günay ve Sadık Z. arasında 10 gün önce açtıkları çiğ köfte dükkanında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sadık Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay’a ateş etti. Mermilerden biri Erhan Günay'ın sağ şakağına isabet etti. Erhan Günay kanlar içinde yere yığılırken, Sadık Z. ise kendisine ait 48 VD 411 plakalı araçla kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, Sadık Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA ATEŞ AÇTI

Balıkesir'de Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde Balıkesir- İzmir karayolunun 7’nci kilometresinde sabit kontrol noktasında müşterek uygulama yapan jandarma ve polis ekipleri, gece yarısı sıralarında Kuşadası- İstanbul seferini yapan 16 RH 635 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, kimlik kontrolü için otobüse çıktı. Bu sırada arka koltuklardan birinde oturan Sadık Z., ekiplere tabanca doğrulttu. "Bu bir namus meselesidir" diye bağırıp, ateş koridorda zemine doğru bir el ateş açan Sadık Z., ekiplerden inmesini istedi.

YOLCUYAR TAHLİYE EDİLDİ, ŞOFÖR VE MUAVİNİ REHİN ALDI

Yolcuların can güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için ekipler, Sadık Z.'ye müdahale etmeden otobüsten indi. Alınan tedbirlerle 33 yolcu, orta kapıdan güvenli şekilde tahliye edildi. Sadık Z., otobüs şoförü ve muavini rehin aldı. Şoföre silah doğrultan Sadık Z., yola devam etmesini istedi. Ekipler de otobüsün peşine düştü.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bigadiç yol ayrımında barikat kuran polis ve jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında otobüsü durdurdu. Ekipler, Sadık Z.'ye silahını bırakıp teslim olması konusunda uyarılarda bulundu. Şüpheli tüm ikna çabalarına karşın teslim olmayınca operasyon düzenlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Sadık Z. etkisiz hale getirilerek, şoför ve muavin yara almadan kurtarıldı.

SİLAH 'GLOCK' MARKA

Sadık Z.'nin olayda kullandığı tabancanın suikast silahı olarak bilinen ‘Glock’ marka olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 19 mermi çıktı.

Sadık Z.'nin Şehzadeler ilçesinde yol üzerinden biletsiz olarak otobüse bindiği tespit edildi. Uygulama noktasında kendisini için operasyon düzenlendiğini zanneden Sadık Z.'nin, paniğe kapılıp silahını çektiği saptandı.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE GİDİYORMUŞ

Sadık Z.'nin "Bu bir namus meselesidir kimse karışmasın?" sözlerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin ailevi sorunlar nedeniyle İstanbul'da oturan annesini öldürmek amacıyla yola çıktığını belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, Görevini yaptırmamak direnme (2) ve hakaret (2) suçlarından toplam 6 kaydı olduğu ortaya çıkan Sadık Z., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()-

