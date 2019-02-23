DHA YURT BÜLTENİ -10

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor (2)

KAR VE TİPİ NEDENİYLE OTOBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI

Trakya'ya etkisi altına alan kar yağışı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olurken, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Saray'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Yer yer tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolu üzerinden sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen yolcu otobüsünde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Çukuryurt Mahallesi yolunda ise iki minibüs ile bir otomobil yoldan çıktı. Yoldan çıkan araçlar iş makineleri ve traktörlerin yardımıyla çıkarıldı.

Saray'da karayolları ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

TEKIRDAĞ'DA ÇATI UÇTU

Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtınada Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı şans eseri yaralanmaya neden olmazken, görevliler evin bulunduğu sokak üzerinde önlem aldı.

MALKARA'DA KAR YAGIŞI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de kar ve fırtına etkili oldu. İlçede fırtına nedeniyle bazı tabelalar devrilirken, kar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimi geçtiği Malkara'da belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yaptı, polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

SARAY

-Kar küreme

-Tuzlama çalışması

-Mehmet YİRUN Anons

-Vize yolu

-Tipi şeklinde yağan kar

-Devrilen yolcu otobüsü

-Yoldan çıkar arçlar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),()

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Lapseki-Çanakkle karayolunda yoğun kar yağışı

Çanakkale'nin büyük bölümünde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri durmaksızın kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Lapseki-Çanakkale karayolunda asfalt karla kaplanırken, eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığı buzlanmaya da neden oluyor. Karayolları ekipleri ara vermeden yaptıkları tuzlama ve kar küreme çalışması ile yolu açık tutmaya çalışıyor. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ise, güzergahta devriye görevi yapıyor. Fırtına, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen Lapseki-Çanakkale karayolunda bazı kavşaklarda trafik polisleri hem karayolu ekiplerinin çalışmasını yönlendiriyor hem de sürücüleri yavaş seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Görüntü Dökümü

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-Lapseki-Çanakkale karayolundaki kar yağışından görüntü.

-Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarından görüntü.

-Trafik polislerinin karayolunda çalışmalarından görüntü.

-Karayolunda seyir halinde olan araçlardan görüntü.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Bırak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Edremit-Yenice karayolunda kar ulaşımı etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kazdağları’ndan geçen bölümünde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Zincirsiz ulaşıma izin verilmezken, jandarma ekipleri araç sürücülerine zincir takma konusunda yardımcı oluyor.

Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kazdağları’ndan geçen kısmında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Edremit Yenice Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Hanlar Mevkii'nde kontrol noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Bazı araç sürücülerinin zincir takmasına da yardım eden jandarma ekipleri, yolda güvenliği sağlamak amacıyla devriye de geziyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri ise trafiği açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAR YAĞIŞINI SEYRETMEYE GELENLER GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Kar yağışını görmek ve eğlenmek için bölgeye gelenler ise yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle geri dönmek zorunda kalıyor. Yolda kalan araç bulunmazken, köylerine gitmek için yola çıkanların risk almamak için araçlarını yol kenarlarına bıraktıkları gözlendi. Kar yağışı ve rüzgarın etkisini artırabileceği yönünde uyarıda bulunulurken, Karayolları yetkilileri de zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Balıkesir Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında ise şöyle denildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi bölgemizin kuzeyinde görülecek kar yağışlarının Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca Kuzey Ege'de Cumartesi rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde(60-75 km/sa) fırtına, yer yer 9(90 km/sa ) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Kuzey Ege'de Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."

Görüntü Dökümü

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-Yoldan geçen araçlardan genel ve detay görüntü.

-jandarmanın araçlara zincir takmasından görüntü.

-Kar küreme aracınan görüntü.

-Araçlar sürücüleri ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıeksir), ()

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Zonguldak'ta dev dalgalar mendireği aştı

Hava sıcaklığının düne göre 10 derece azaldığı Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı.

Kentte, 15 derece olan dünkü hava sıcaklığı bugün 5 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar, özellikle sahil kesiminde etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu yaklaşık 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Görüntü Dökümü

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-Dalgaları izleyen vatandaşla röp.

-Dalgalardan detaylar

-Limanda bekleyen tekneler

Süre: (2.07) Boyut: (236 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Bakan Dönmez: 81 ile doğal gaz götürdük (2)

ÇİFTÇİYE ELEKTRİKTE YÜZDE 12 İNDİRİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çiftçiye süt yemi dağıtımı törenine katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı törende konuşan Bakan Dönmez, köylerde yaşayanların doğal gaz talepleri olduğunu ancak biyogaz çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Köylüler, bize 'ne zaman doğal gaz gelecek' demeye başladılar. Köylülere başka bir müjdemiz var. Kendi gazını kendi üretecek bir AR-GE çalışması başlatıyoruz. Doğal gaz değil, artık köylerde biyogaz üretilecek. Çok yakın zamanda biyogaz çalışmalarına hız vereceğiz, arkadaşlar bunun üzerine çalışıyorlar. Bir diğer müjdemiz de elektrik tarifeleriyle ilgili. Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz imkânlardan elektrik alma hakkına sahiptiler. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 'Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösteren elektrik tüketen müşterilerinde aynı gruba alın' dedi. Çalıştık ve bunu yapabiliriz. Sadece tarımsal sulamada değil, diğer faaliyetlerde de uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarifeden yararlanacaklar. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa sürede yararlanmaya başlayacaklar."

Bakan Dönmez ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından alandaki kuzuları sevdi ve 2 bin 800 çiftçiye 1400 ton koyun süt yemi dağıttı.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Fatih Dönmez'in konuşması

-Kuzuların sevilmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 188 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar (2)

HAYRAT'TA HALKA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da AK Parti Trabzon Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençliğimiz Geleceğimiz' adlı programın ardından Hayrat ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde, vatandaşlara seslendi. Hükümetin kent ve bölgeye yaptığığı yatırımlarından bahseden Bakan Soylu, Hayratlılardan 31 Mart seçimlerinde güçlü destek istedi. Bakan Soylu, Türkiye'nin, kararlılıkla yürüttüğü uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli başarılara imza attığını belirtti.

'ÖYLE BİR ŞEY İCAT ETTİK Kİ; ONLARI PERİŞAN EDECEĞİZ'

Terörle mücadelede önemli rol üstlenenen insansız hava araçlarında, farklı bir şey icat ettiklerini duyuran Bakan Soylu, teröristleri perişan edeceklerini vurguladı. Bakan Soylu, "Sadece PKK ile mücadele etmiyoruz. PKK, PYD, DEAŞ, uyuşturucuyla, DHKP-C, organize suç örgütleriyle, tefecilerle, hepsiyle mücadele ediyoruz. Hepsinde şu anda iyi noktadayız. Çok kararlı adımlar attık. Hani Amerika bize 'Afrin'e giremezsiniz' dedi. Girdik mi? PKK'ya gereğini gösterdik mi? Türkiye eski Türkiye değil. Dağlarda 15 bin terörist vardı, 700 tane kaldı. Kafalarını çıkaramıyorlar. Basın duymasın, Nisan-Mayıs ayında insansız hava araçlarında öyle bir şey icat ettik ki; değil adım atmak, inlerinden yukarı çıkabilirlerse göreceksiniz, onları perişan edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu'da onların belediyelerden aldıkları ve sömürdükleri, vatandaşa hizmet yerine PKK'ya aktardıkları kaynakların tamamını kestik. Haraçların tamamını kestik. Uyuşturucu ticaretinin önemli bölümüne sekte vurduk. Kaçakçılık, organize suç, sigara kaçakçılığından bile milyarlarca para kazanıyorlardı. Türkiye'de yüzde 21,5 kaçak sigara vardı, şu anda yüzde 5,5'e düştü. Daha da düşüreceğiz. Nefes aldırmıyoruz" dedi.

'ONLAR KANDİL'İN VEKİLİ'

HDP milletvekillerine tepki gösteren Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye tek bir çivi çakmayalım, Türkiye ilerlemesin, büyümesin, insanların umudu yarına ulaşmasın istiyorlar. Elimizde öyle belgeler, raporlar var ki; HDP ile kucak kucağa oturmuşlar, Türkiye'nin yarınlarının karanlık olmasının planlarını yapıyorlar. Bütün Müslüman coğrafyasını prangalarla hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Attıkları adımları, yaptıkları işleri hep birlikte görüyoruz. Neymiş; İran'ın kuzeyinde devlet kurup oradan da Afrin'e uzatacaklar. Oradan da bir koridor oluşturacaklar, Türkiye'nin Orta Doğu ile bağını kesecekler. Türkiye mücadele etmezse, direnmese bunu yaparlar. Ne oldu kurabildiler mi? Irak, İran üçümüz en limoni zamanımızda bir araya geldik. Amerika ne kadar desteklerse desteklesin, beceremediler, beceremezler, beceremeyecekler. Türkiye eski Türkiye değil. Kaseti tekrar başa mı saralım? Bu memleket terörden bıkmadı mı? Hala onları savunanlara meydanlarda prim mi sağlayalım? Ben onlara milletvekili demiyorum. Onlar milletin vekili olamazlar. Onlar Kandil'in, PKK'nın, terör örgütünün vekili. Onlara 'milletin vekili demek' ayıptır, günahtır, yazıktır. Bizim boynumuzu Kandil ve Pensilvanya'nın önünde eğik bırakmayın"

8 bin bekçi daha alacaklarını da aktaran Bakan Soylu, bekçiler sayesinde özellikle Ankara ve İstanbul'da hırsızlık olaylarında düşüş yaşandığına dikkat çekti.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Sürmene ilçesine geçti.

Görüntü Dökümü

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Bakan Soylu, konuşmaları

Miting alanı görüntüleri

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON,()

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Mabel Matiz'in babası toprağa verildi

MABEL Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Kıbrıs Gazisi olan babası Ali Karaca (66), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karaca, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şarkıcı Mabel Matiz'in babası Ali Karaca, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kıbrıs gazisi olan Ali Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi, bugün Tömük Mahallesi'ndeki evine getirildi. Daha sonra Karaca için Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Mehmet Derin ile Mersinli gaziler katıldı. TIR şoförlüğü yaptığı belirtilen Ali Karaca, dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BABASININ TABUTUNU TAŞIDI

Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı. Yakınlarının taziye dileklerini kabul eden Karaca'nın cenaze töreninde üzüntülü olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Tabut askerler tarafından taşınırken

-Cenazeye katılan Kıbrıs gazilerinin görüntüsü

-Cenaze namazı kılınırken

-Mabel Matiz cenaze namazında saf tutarken

-Mabel Matiz tabutu taşırken

SÜRE:01'12" BOYUT: 98 MB

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), ()

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Polis, ölümün kıyısında yakalayıp kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu kocasıyla tartıştıktan sonra bir otele giden D.K. (Derya Karakoyun) (32), 7 katlı binanın son katındaki odasının penceresinden intihara kalkıştı. Polisin son anda yakalayarak ölümün kıyısından kurtardığı D.K., hastaneye götürüldü.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Bozkurt ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra Pamukkale ilçesine gelen D.K., 7 katlı bir otelin son kattaki odalarından birini tuttu. İntihar etmek için odanın penceresini açıp kendini sarkıtan D.K.'yı görenler, polisi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, otelin bahçesine hava yastığı açarken, polis ekipleri ise odaya giderek psikologla beraber pencereden kendini sarkıtan D.K.'yı girişimininden vazgeçirmeye çalıştı. Psikolog ve polis ekipleri D.K.'yı yaklaşık 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmayan ve odanın penceresinden kendini bırakan D.K., 2 polis memurunca son anda yakalandı. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlarda pencerede sallanan D.K.'yı yakalayan polisler, tekrar odaya geri çekti. Ölümün kıyısından alınan D.K., sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kadından pencerede görüntü

- Kadının sarkması

- Polislerin kadını yakalayıp, içeriye alması

Haber: Ramazan ÇETİN/Kamera: DENİZLİ, ()

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Osmaniye polisi, kimsesiz çocukları gezdirdi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 24 kimsesiz çocuk için, gezi programı düzenledi. Araçlarla şehir turu atıp, polis evinde öğle yemeği yiyen çocuklar, buradaki oyun parkurunda eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdiler. Etkinliklerde çocuklara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un eşi Sibel Okumuş'ta eşlik etti.

Sabah saatlerinde tesisten alınan ve polis eskortluğu eşliğinde kısa bir şehir tutu yapan çocuklar, ilk olarak Emniyet Müdürlüğü binasındaki, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Merkezine götürüldü. Kimsesiz çocuklara bilgilendirme yapan bir polis memuru, Osmaniye'nin 270 normal, 20 Plaka Tanıma Sistemli (PTS) Kameralarıyla 24 saat esasına göre takip edildiğini, amaçlarının halkın, güven ve huzur içerisinde yaşamlarını tesis etmek, suçluların ise kısa sürede yakalanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Burada kameraların çalışma sistemleri hakkında da bilgi edinen çocuklar, daha sonra ise Polisevi'ne götürüldüler. Birlikte öğlen yemeği yiyip, müzik eşliğinde eğlen çocuklara, Müdür Okumuş'un eşi Sibel Okumuş tarafından, içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalardan verildi. Narkotik köpeği 'Zorro'nun gösterisini izlenmesinin ardından, polis evindeki mini hayvanat bahçesini de gezen çocuklar oyun parkurunda gönüllerince oynadılar. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un da katılım sağladığı program, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de gezilmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Kimsesiz çocukların otobüslere bindirilmesi, tesisten çıkışlar

-MOBESE Merkezi gezilmesi

-MOBESE hakkında bilgilendirme yapılması

-Polis evindeki öğlen yemeğinden görüntü

-Çocukların müzik eşliğinde oynamaları

-Çocuklara hediye verilmesi

-Narkotik köpeği Zoro'nun gösterisi

-Polis evindeki hayvanat bahçesi gezisi

-Çocukların oyun parkurunda eğlenmeleri

BOYUT: 99.7 MB SÜRE: 03'10"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()



