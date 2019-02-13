DHA YURT BÜLTENİ -10

Alev'i boşandığı eşi kaçırıp, öldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde Muammer G.(40), boşandığı eşi Alev Yıldırım'ı (28) zorla otomobille bindirerek kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Muammer G., her yerde aranıyor.

Olay, dün gece Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz Muammer G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçe merkezindeki Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polisler otomobili bulmak için çalışma başlattı, ancak sonuç alınamadı. Muammer G., gece saatlerinde polisi arayarak eski eşini Niksar'a bağlı Çimenözü köyü yakınlarında öldürdüğünü, cesedini de orada bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alev Yıldırım'ın 6 ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Şüpheli Muammer G.'nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLECEK

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), ()-

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Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobile çarptı; 5 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen TIR'ın kavşakta çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karacabey Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale yönünden Bursa yönüne giden ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Delil Gürmüş yönetimindeki 27 Z 8572 plakalı TIR, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Reşide Pehlivan yönetimindeki 16 NMR 45 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yol kenarına savrulurken, TIR ise refüjü aştıktan sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Reşide Pehlivan ile yanındaki Yeliz Ceylan, Hürren Gülboyacı, Kader Şahin ve Senem Barbaros yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-kaza yeri

-kaza anı güvenlik kamerası

-kaza yerinde inceleme yapan ekipler

-kaza yapan aracın çekilmesi

boyut: 123 mb, süre:1,23

Haber/Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()

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Osmaniye'de Ala çifti, bıçaklanarak öldürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mulla (68) ile eşi Hüsne Ala (66), evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Karagedik köyü İkizler mahallesinde meydana geldi. Ala çiftinin yaşadığı eve gelen yakınları Mulla Ala ile eşi Hüsne Ala'yı kanlar için buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve jandarmanın yaptığı incelemede çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma aracı

-Cenaze aracı

-Evin dışından görüntü

-Evin etrafındaki kalabalık

-Ölen Mulla Ala'nın sağlık fotoğrafı

SÜRE:41" BOYUT:77 mb

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ DÜZİÇİ(Osmaniye), ()

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Kayıp kadının dere kenarında cesedi bulundu

Mersin'de, ailesi tarafından kayıp olarak aranan Latife Budak'ın (70) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Kent merkezindeki Karaisalı Mahallesi Müftü Deresi kenarında ineklerini otlatan Yılmaz Zurlu (21), taşların üzerinde ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp olarak aranan Latife Budak'a ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Budak'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştıma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin görüntüsü

- Dereden görüntüler

- Ceset torbasının taşınması

- Yılmaz Zurlu ile röportaj

- Ceset torbasının cenaze aracına konulması

SÜRE: 02'10" BOYUT: 235 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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'Üç beyaz' kullanımına sahnede tuz ve şeker torbalarıyla dikkat çekildi

Tokat Valiliğince öğrencilere yönelik başlatılan 'Eğitim Tokat Projesi' kapsamında üç beyaz olarak adlandırılan un, şeker ve tuzun kullanımı konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Kullanım miktarı ve ürünlerdeki içeriği belirtmek için sahneye torbalarla şeker ve tuz çıkarıldı.

Kent merkezindeki Gazi Osman Paşa Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda üç beyaz olarak bilinen un, şeker ve tuzun kararında kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. Tokat İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Alaattin Terzi, bu ürünlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında çocuklara ve il protokolüne sunum yaptı. Öğrencilerin daha iyi anlamasını sağlamak için sahneye çuvallar içinde tuz ve şeker getirilerek ürünlerdeki ve vücuttaki oranları anlatıldı. Bilgilendirme toplantısına Vali Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sunumun ardından konu ile ilgili açıklama yapan Vali Ozan Balcı, "Biz çocuklarımızı seviyoruz. Onları her anlamda önemsiyoruz. Bilindiği gibi bizim 'Eğitim Tokat' diye bir projemiz var. Bu projenin içerisinde de yine çocuklarımızın hayatına dokunan, değer üreten bir sürü proje var. Bunlardan bir tanesi de 'Eğitim İçin Sağlık Hareketi'. Çocuklarımızın sadece akademik anlamda başarılı olmaları yetmez. Onların aynı zamanda bedensel, ruhsal, zihinsel anlamda da iyi olmaları gerekir. Bunu sağlamak da bizim görevimiz. Bizim onların geleceğini düşünmemiz lazım. Bu anlamda da bugün unun, tuzun, şekerin düzenli kullanımı ile ilgili çocuklarımıza bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Biz unun, tuzun ve şekerin kullanımına karşı değiliz. Bunlar elbette ki kullanılacak. Ama biz bunların kararınca kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu konunun önemini çocuklarımıza anlattık. Dediğim gibi biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların her alanda iyi ve başarılı olmalarını istiyoruz. Bu program okullarda da çocuklara anlatılacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sahneye çıkarılan tuz ve şeker torbaları

-Sunumdan görüntüler

-Valinin açıklamaları

(435 mb)

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

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Eşini 27 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Çok seviyordum

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'u (28), 27 bıçak darbesiyle öldüren Emrah Yavuz'un (30) yargılanması sürüyor. Sanık Yavuz, rüyasında gördüğü çocuklarını merak ederek eşinin evine gittiğini, kapı açılmayınca da balkondan içeri girdiğini öne sürerek, "Eşim mutfak tezgahından bıçağı alıp, savurmaya başladı. Ben bıçağı elinden almaya çalıştım. Beraber yere düştük. Yere düştüktün sonra bir şey hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Ne yaptıysam onun için yaptım" dedi.

Olay, 7 Ağustos 2018 tarihinde Yenişehir'in 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yavuz, Bursa'dan gelerek, 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'un yanında kalan çocuklarını görmek istedi. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Emrah Yavuz, eşine ekmek bıçağıyla saldırdı. Emrah Yavuz, eşini 27 bıçak darbesiyle öldürüp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Emrah Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Emrah Yavuz'un, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, "2010 yılında evlendik, 2 çocuğumuz oldu. Evliliğimizde sorunlar vardı. 2018 yılı başında karakolluk olduk, eşim babasının evine döndü. 20 gün sonra barıştık, eşim evimize geri döndü. Bir ay sonra yine olay oldu, bana uzaklaştırma kararı verildi. Sonrasında ev tuttuk ama beni eve almamaya başladı. Olaydan bir gün önce eve tekrar gittim. Kapıyı açmadı. Telefonla aradım, açmadı. Eşim balkona çıkıp 'Git buradan' dedi. O sırada çocuklarımın bağrışma seslerini duydum. Onlara bir şey olduğunu düşündüm. Balkon yüksek değildi, içeri girdim. Eşim beni görünce donup kaldı. Eşim mutfak tezgahından bıçağı alıp, savurmaya başladı. Kolumdan yaralandım. Ben o heyecanla bıçağı elinden almaya çalıştım. Beraber yere düştük. Yere düştüktün sonra bir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşimin göğsüne saplanmış bıçağı gördüm. Üzerimde telefon olmadığı için ambulansı arayamadım. Eşimi çok seviyordum. Ne yaptıysam onun için yaptım" dedi.

'ÇOCUĞU KANLAR İÇİNDEYDİ'

Duruşmada dinlenen tanık Emine K. ise "Olay günü çiftin çocuklarından biri kapımızı çalıp içeri girdi. Çocuğun elleri ve yüzü kan içindeydi. Çocuk bana 'Teyze yardım et, babam annemi bıçaklıyor' dedi. Eşime haber verdim, o da polise ve sağlık ekibine haber verdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, savunma ve ifadelerin ardından duruşmayı nisan ayına erteledi.

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

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AK Parti aday göstermedi, bağımsız aday oldu

Yozgat'da AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız aday olarak seçime gireceğini açıkladı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı yazılı açıklama ile bağımsız aday olduğunu duyurdu. Yozgat halkına hizmet etme fırsatı verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkez ve Yozgat teşkilatına teşekkür eden Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gönlüm tekrar halkımızın da isteği doğrultusunda partimin adayı olarak şehrime ve memleketime hizmet etmek isterdi. Ancak siyasette zaman zaman bu yaşadığımıza benzer olaylar olur, nasip değilmiş ve olanda hayır vardır. Yozgatlı hemşerilerimin yeniden aday olmam ve projelerimi, hizmetlerimi bizzat devam ettirmem yönünde ciddi bir talebi olduğunu müşahede ettim. Buna saygı duymak ve olumlu cevap vermek ihtiyacı hasıl olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple bağımsız olarak Yozgat Belediye Başkanlığı'na aday olduğumu ifade ediyorum."

AK Parti, belediye başkan adayı olarak İl Başkanı Celal Köse'yi aday göstermişti.

YOZGAT, ()-